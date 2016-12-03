10 أفكار مبتكرة لتصميم غرفة الأطفال

غرفة الأطفال، ليست مساحة للنوم فقط، بل هي مساحتهم الخاصة للنوم واللعب والمذاكرة وأيضًا الالتقاء بالأصدقاء، لذا عليك أن تفكر مليًا قبل أن تختار تصميمها، لا تقم فقط بمجرد اختيار تصميم مليء بالألوان، بل تعرف على طفلك جيدًا، هواياته وتفضيلاته، بل وأحلامه الصغيرة، لتقدم له مساحة تحمل ملامحه وتحتضن أوقاته المرحة.

في مقال اليوم، نقدم لك 10 أفكار لتصميم غرفة أطفالك، بدءًا من السرير، وحتى الخزانة وطلاء الجدران والديكورات الإضافية، كالمكتبة ومساحة اللعب، تابعهم معنا..