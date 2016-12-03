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10 أفكار مبتكرة لتصميم غرفة الأطفال

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Nursery & kids room, Pixers Pixers غرفة الاطفال
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غرفة الأطفال، ليست مساحة للنوم فقط، بل هي مساحتهم الخاصة للنوم واللعب والمذاكرة وأيضًا الالتقاء بالأصدقاء، لذا عليك أن تفكر مليًا قبل أن تختار تصميمها، لا تقم فقط بمجرد اختيار تصميم مليء بالألوان، بل تعرف على طفلك جيدًا، هواياته وتفضيلاته، بل وأحلامه الصغيرة، لتقدم له مساحة تحمل ملامحه وتحتضن أوقاته المرحة.

في مقال اليوم، نقدم لك 10 أفكار لتصميم غرفة أطفالك، بدءًا من السرير، وحتى الخزانة وطلاء الجدران والديكورات الإضافية، كالمكتبة ومساحة اللعب، تابعهم معنا..

1. مشهد كارتوني

Read me Stories Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,kid,child,bear,animals,book,reading
Pixers

Read me Stories

Pixers
Pixers
Pixers

لما لا تجعل غرفة نوم أطفالك كجزء من فيلم كرتوني ممتع، بعض من الألوان الهادئة غير القوية، حتى لا تؤثر على قدرتهم على النوم ليلًا، مع بعض الرسوم الكرتونية، والتي يمكنك اختيارها من المشهد المفضل لأطفالك، وابدأ في تنفيذ مهمتك لتحويل غرفتهم إلى مساحة أكثر متعة ومرح.

2. جدران حجرية

CASA CAN FOGARADA, Miel Arquitectos Miel Arquitectos غرفة الاطفال
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

من قال أن الجدران الحجرية لا تليق بغرفة الأطفال؟ هذا التصميم يقدم لنا مثال رائع لاستغلال الجدران الحجرية في غرفة الأطفال، مع تضمين الخزانة داخل الجدار، لإعطاء انطباع أن الطفل يعيش في كهفه الخاص.

3. مكتبة الحروف

A,B, vamos brincar?, Ângela Pinheiro Home Design Ângela Pinheiro Home Design غرفة الاطفال خشب Multicolored
Ângela Pinheiro Home Design

Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design
Ângela Pinheiro Home Design

إن كنت تبحث عن طريقة مختلفة لترتيب الكتب في غرفة أطفالك، فإليك تلك الفكرة الرائعة، حيث تصميم مكتبة لطيفة بالحروف الأبجدية، ويمكنك اختيارها باللغة المفضلة لأطفالك، وتلوينها أيضًا بألوانهم المفضلة، ولا تكدسها بالكتب فقط حتى لا تصبح مملة، بل أضف إليها بعض من ألعابهم المميزة.

4. علبة ألوان

Play Room Roselind Wilson Design غرفة الاطفال kids rom,playroom,white chair,paint,wall paint,interior design
Roselind Wilson Design

Play Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إليك فكرة أخرى لطلاء جدران غرفة أطفالك، خاصة وإن كانوا يحبون الرسم والتلوين، فلتقم بتحويل غرفتهم إلى علبة ألوان جميلة، كهذا التصميم الفريد، الذي اكتفى بإلقاء بعض الألوان على الحائط بشكل شبه عشوائي، ولكنه بالطبع مقصود ومنظم.

5. اثنان في واحد!

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura غرفة الاطفال
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

إذا كانت غرفة نوم الأطفال ذات مساحة صغيرة، ولكنها تتميز بمساحتها الطولية، فإليك هذا التصميم الذي يعد الحل الأمثل لاستغلالها على أفضل وجه، حيث تصميم لمجسم واحد يتضمن السرير والدولاب بشكل أنيق وخفي، حيث وحدات التخزين تعلو باب الغرفة وأيضًا السرير، بل وأسفله.

6. غرفة شاملة

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إن كانت غرفة أطفالك تتميز بالارتفاع، فإليك هذا التصميم الرائع لاستغلال المساحة على أفضل وجه، حيث تقسيم الغرفة لثلاث مساحات، مساحة للنوم، واخرى للعب، والثالثة للمذاكرة، مع استغلال ارتفاع السقف لوضع السرير عاليًا، وتخصيص المساحة أسفله لوضع المكتب وأرفف لترتيب الأشياء،أما الجانب الأخر، فقد وعت فيه المكتبة، مع ترك مساحة فارغة للمرح واللعب.

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7. تصميم ذكي

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة الاطفال
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

تصميم ذكي ينطوي على فكرة إبداعية لإعداد غرفة الأطفال لاسقبال الضيوف في أي وقت، من خلال تصميم السرير داخل الأخر، بحيث يمكن طيه للاستمتاع بالفضاء ف الغرفة، وفرده عند الحاجة في حالة استقبال الضيوف.

8. الإبداع في التخزين

Estilo industrial para quarto de menino, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الاطفال
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

أشياء أطفالنا الصغيرة كثيرة للغاية، وتسبب لنا الحيرة عندما يتعلق الأمر بتخزينها،ولكن إليكم تلك الفكرة الرائعة لاستغلال كل فراغ ممكن للتخزين، فقد صمم السرير داخل هيكل خشبي كبير، وتم استغلال اسفله لتصميم خزانات مفتوحة لعرض الألعاب، مع استغلال عمق المجسم لتصميم خزانة خفية، وايضًا استغلال ارتفاع السقف لتصميم رف علوي للترتيب.

9. مساحة خاصة

QUARTOS INFANTIS, CASA DE PROJETOS CASA DE PROJETOS غرفة الاطفال
CASA DE PROJETOS

CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS

أن تضمن غرفة أطفالك مساحة خاصة بهم، للعب أو التخيل، وربما قضاء الوقت مع أصدقائهم، يجعل من غرفتهم مكان ممتع ومحبب للغاية، ويمكن تطبيق هذه الفكرة المبتكرة، واستغلال ارتفاع السقف، لتصميم كابينة مع سلم خشبي بما يوحي للطفل أنه يمتلك مكانه السري، ويتركه داخل عالمه الخاص يسبح في مخيلته الخصبة.

10. لا يوجد مستحيل!

Projekt domu jednorodzinnego 3 (wykonany dla A2.Studio Pracownia Architektury), BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz غرفة الاطفال
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz

BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz
BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz

ربما إن رأينا تلك الغرفة وهي خالية نعتقد أنه من المستحيل بمساحتها الغيرة وسقفها المائل، أن تستوعب غرفة أطفال كاملة ومرحة، ولكن إليكم هذا التصميم حتى لا تفقدوا الأمل في تصميم غرفة رائعة في أي مساحة كانت، حيث استغلت المساحة أسفل أعلى ارتفاع للسقف المائل، لتصميم سرير مرتفع، مع درجات اسمنتية ملونة، بينما تم وضع منضدة للمذاكرة وربما اللعب، أسفل الجزء الأقل ارتفاعًا.

لمزيد من الأفكار الإبداعية لتصميم غرفة الأطفال، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 أفكار لاستغلال المساحات الصغيرة لغرف الأطفال

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