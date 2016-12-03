10 أفكار مبتكرة لتصميم غرفة الأطفال

غرفة الأطفال، ليست مساحة للنوم فقط، بل هي مساحتهم الخاصة للنوم واللعب والمذاكرة وأيضًا الالتقاء بالأصدقاء، لذا عليك أن تفكر مليًا قبل أن تختار تصميمها، لا تقم فقط بمجرد اختيار تصميم مليء بالألوان، بل تعرف على طفلك جيدًا، هواياته وتفضيلاته، بل وأحلامه الصغيرة، لتقدم له مساحة تحمل ملامحه وتحتضن أوقاته المرحة.
في مقال اليوم، نقدم لك 10 أفكار لتصميم غرفة أطفالك، بدءًا من السرير، وحتى الخزانة وطلاء الجدران والديكورات الإضافية، كالمكتبة ومساحة اللعب، تابعهم معنا..
لما لا تجعل غرفة نوم أطفالك كجزء من فيلم كرتوني ممتع، بعض من الألوان الهادئة غير القوية، حتى لا تؤثر على قدرتهم على النوم ليلًا، مع بعض الرسوم الكرتونية، والتي يمكنك اختيارها من المشهد المفضل لأطفالك، وابدأ في تنفيذ مهمتك لتحويل غرفتهم إلى مساحة أكثر متعة ومرح.
من قال أن الجدران الحجرية لا تليق بغرفة الأطفال؟ هذا التصميم يقدم لنا مثال رائع لاستغلال الجدران الحجرية في غرفة الأطفال، مع تضمين الخزانة داخل الجدار، لإعطاء انطباع أن الطفل يعيش في كهفه الخاص.
إن كنت تبحث عن طريقة مختلفة لترتيب الكتب في غرفة أطفالك، فإليك تلك الفكرة الرائعة، حيث تصميم مكتبة لطيفة بالحروف الأبجدية، ويمكنك اختيارها باللغة المفضلة لأطفالك، وتلوينها أيضًا بألوانهم المفضلة، ولا تكدسها بالكتب فقط حتى لا تصبح مملة، بل أضف إليها بعض من ألعابهم المميزة.
إليك فكرة أخرى لطلاء جدران غرفة أطفالك، خاصة وإن كانوا يحبون الرسم والتلوين، فلتقم بتحويل غرفتهم إلى علبة ألوان جميلة، كهذا التصميم الفريد، الذي اكتفى بإلقاء بعض الألوان على الحائط بشكل شبه عشوائي، ولكنه بالطبع مقصود ومنظم.
إذا كانت غرفة نوم الأطفال ذات مساحة صغيرة، ولكنها تتميز بمساحتها الطولية، فإليك هذا التصميم الذي يعد الحل الأمثل لاستغلالها على أفضل وجه، حيث تصميم لمجسم واحد يتضمن السرير والدولاب بشكل أنيق وخفي، حيث وحدات التخزين تعلو باب الغرفة وأيضًا السرير، بل وأسفله.
إن كانت غرفة أطفالك تتميز بالارتفاع، فإليك هذا التصميم الرائع لاستغلال المساحة على أفضل وجه، حيث تقسيم الغرفة لثلاث مساحات، مساحة للنوم، واخرى للعب، والثالثة للمذاكرة، مع استغلال ارتفاع السقف لوضع السرير عاليًا، وتخصيص المساحة أسفله لوضع المكتب وأرفف لترتيب الأشياء،أما الجانب الأخر، فقد وعت فيه المكتبة، مع ترك مساحة فارغة للمرح واللعب.
تصميم ذكي ينطوي على فكرة إبداعية لإعداد غرفة الأطفال لاسقبال الضيوف في أي وقت، من خلال تصميم السرير داخل الأخر، بحيث يمكن طيه للاستمتاع بالفضاء ف الغرفة، وفرده عند الحاجة في حالة استقبال الضيوف.
أشياء أطفالنا الصغيرة كثيرة للغاية، وتسبب لنا الحيرة عندما يتعلق الأمر بتخزينها،ولكن إليكم تلك الفكرة الرائعة لاستغلال كل فراغ ممكن للتخزين، فقد صمم السرير داخل هيكل خشبي كبير، وتم استغلال اسفله لتصميم خزانات مفتوحة لعرض الألعاب، مع استغلال عمق المجسم لتصميم خزانة خفية، وايضًا استغلال ارتفاع السقف لتصميم رف علوي للترتيب.
أن تضمن غرفة أطفالك مساحة خاصة بهم، للعب أو التخيل، وربما قضاء الوقت مع أصدقائهم، يجعل من غرفتهم مكان ممتع ومحبب للغاية، ويمكن تطبيق هذه الفكرة المبتكرة، واستغلال ارتفاع السقف، لتصميم كابينة مع سلم خشبي بما يوحي للطفل أنه يمتلك مكانه السري، ويتركه داخل عالمه الخاص يسبح في مخيلته الخصبة.
ربما إن رأينا تلك الغرفة وهي خالية نعتقد أنه من المستحيل بمساحتها الغيرة وسقفها المائل، أن تستوعب غرفة أطفال كاملة ومرحة، ولكن إليكم هذا التصميم حتى لا تفقدوا الأمل في تصميم غرفة رائعة في أي مساحة كانت، حيث استغلت المساحة أسفل أعلى ارتفاع للسقف المائل، لتصميم سرير مرتفع، مع درجات اسمنتية ملونة، بينما تم وضع منضدة للمذاكرة وربما اللعب، أسفل الجزء الأقل ارتفاعًا.
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