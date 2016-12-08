قبل وبعد: تحول كامل لغرفة فندقية

نقدم لكم اليوم جولة داخل إحدى الغرف الفندقية المخصصة لاستقبال السائحين فى إسبانيا، كانت تتسم بتصميم قديم ثم قمنا ببعض التجديدات الجذرية التى حولت الغرفة إلى أخرى عصرية وجذابة على نمط المينيمال.

فانضموا إلينا فى جولتنا هذه لنشاهد تفاصيل التحول داخل تصميم الغرفة الداخلى.