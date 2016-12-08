قبل وبعد: تحول كامل لغرفة فندقية

نقدم لكم اليوم جولة داخل إحدى الغرف الفندقية المخصصة لاستقبال السائحين فى إسبانيا، كانت تتسم بتصميم قديم ثم قمنا ببعض التجديدات الجذرية التى حولت الغرفة إلى أخرى عصرية وجذابة على نمط المينيمال.
فانضموا إلينا فى جولتنا هذه لنشاهد تفاصيل التحول داخل تصميم الغرفة الداخلى.
هدفنا الرئيسى فى التجديد الغرفة أن تصبح أكثر عصرية تجذب السائحين وتوفر لهم بيئة مريحة فى سفرهم بدون محو الملامح الأصلية للغرفة وبدون التخلى عن أساسيات الغرفة من الأثاث.
وبجانب ذلك نحتاج لاستخدام خامات أكثر جودة وعصرية فى أثاث الغرفة.
يعتمد تجديد المشاريع بشكل أساسى على خلق توازن وتناغم بين مكونات التصميم الداخلى للغرفة وتحقق النمط الكلي للتصميم، وما قمنا بتجديده داخل الغرفة يتمثل فى استبدال أرضية الغرفة بأخرى خشبية تملأ الغرف بالدفء والأناقة.
قمنا أيضًا بإعادة طلاء الدولاب الدولاب الخشبي باللون الأبيض ليتماشى مع ألوان جدران الغرفة ويوفر جو هادىء وتصميم مينيمال عصرى، كما أضفنا بعض التفاصيل البسيطة له لتغير من واجهته تمامًا.
وبلمسة ديكور بسيطة قمنا بتزيين الجدار الخلفي للسرير بقطع خشب هندسية تشكل رسمة فنية أنيقة تضيف رونق خاص على التصميم الداخلى للغرفة.
فى ركن المرآة والحوض قمنا بتجديدات بسيطة ومؤثرة حقًا فى النتيجة النهائية المبهرة، فاستبدلنا سيراميك الحوض السادة بسيراميك ذو نقشات مميزة ومتناغمة مع نمط تصميم وديكور الغرفة.
اختارنا مرآة دائرية أنيقة تعكس ديكورات الغرفة المميزة ويعلوها إضاءة مركزة لرؤية أفضل وفى نفس الوقت تمتاز الإضاءة بالهدوء وتوفير جو استجمام واسترخاء بالغرفة.
هكذا يبدو منظر الخلفية الخشبية المميز خلف السرير، ونحيط جانبى السرير بأباجورات هادئة توفر إضاءة مركزة فى حال الغربة لقضاء بعض الوقت فى القراءة قبل النوم.
وأيضًا اخترنا أغطية جديدة وعصرية للسرير لتتكامل مع نمط الغرفة مع طى المناشف بلمسات فنية بسيطة.
على الجانب الآخر من السرير صممنا طاولة خشبية بسيطة وزيناها بفازة زجاجية مميزة، كما جددنا الجدار الملاصق لها بإضافة رسومات فنية بسيطة ومبدعة تضيف خصوصية فريدة للمكان.
بجانب توفير كرسى أنيق ومريح فى حال استخدام الطاولة للعمل.
كفكرة إضافية لدولاب الملابس قمنا بتركيب ماسورة مربعة تعلق عليها الملابس، بجانب تصميم طاولة بسيطة بها وحدات أدراج تتماشى مع ألوان الغرفة ولون الكرسى.
ونميز الركن ببعض الزهور الطبيعية المنعشة.
وبركن آخر فى الغرفة يوجد حوض مثل التصميم الأعلى فغيرنا مرآته القديمة بأخرى جديدة مع امتداد تغطية السيراميك المنقوشة كخلفية مميزة.