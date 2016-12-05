13 صورة لأشياء لا يجب أن تكون في مطبخك

الجواب على السؤال عن كيفية تصميم المطبخ بطريقة مُريحة وعملية ليس سهلًا، فيجب، أن يتم تصميمه بطريقة خاصة تساعدنا على القيام بجميع الأنشطة كالطهي والطبخ والغسيل بطريقة سهلة، لتجعل من الوقوف في المطبخ متعة، ويحدث ذلك في حالة التخطيط لتنظيم المطبخ بشكل سليم.

ويجب أن يحتوي المطبخ على خزانات وظيفية تنظيم الأواني والأدوات المطبخية، بالإضافة إلى تنظيم سطح منضدة المطبخ لتكون جاهزة للعمل، والتي يجب أن توضع بشكل صحيح وتكون فارغة ولا تحمل أشياء تسبب عرقلة في الحركة أو تحجب الرؤية بالمكان، للحصول في النهاية على مطبخ مثالي، وهذا هو السبب قمنا بإعداد 13 نصيحة حول الأشياء التي المطبخ ليس من الضروري أن تكون في مطبخك.