13 صورة لأشياء لا يجب أن تكون في مطبخك

الجواب على السؤال عن كيفية تصميم المطبخ بطريقة مُريحة وعملية ليس سهلًا، فيجب، أن يتم تصميمه بطريقة خاصة تساعدنا على القيام بجميع الأنشطة كالطهي والطبخ والغسيل بطريقة سهلة، لتجعل من الوقوف في المطبخ متعة، ويحدث ذلك في حالة التخطيط لتنظيم المطبخ بشكل سليم.
ويجب أن يحتوي المطبخ على خزانات وظيفية تنظيم الأواني والأدوات المطبخية، بالإضافة إلى تنظيم سطح منضدة المطبخ لتكون جاهزة للعمل، والتي يجب أن توضع بشكل صحيح وتكون فارغة ولا تحمل أشياء تسبب عرقلة في الحركة أو تحجب الرؤية بالمكان، للحصول في النهاية على مطبخ مثالي، وهذا هو السبب قمنا بإعداد 13 نصيحة حول الأشياء التي المطبخ ليس من الضروري أن تكون في مطبخك.
وجود وعاء واحد أو أكثر من الفاكهة ليست بفكرة جيدة، على الرغم من أن الأمر يبدو لطيفًا لوجود الفاكهة، إلا أنها تأخذ مساحة في المطبخ بلا فائدة، ويمكننا وضعها في أماكن أخرى، ليس بالضرورة أن توضع على سطح منضدة المطبخ مما يمكن أن يسبب إزعاج أثناء العمل به.
استخدام المزهريات على سطح المطبخ ليس بفكرة جيدة، على الرغم من أنها تبدو مذهلة كما في هذا المطبخ الذي هو من تصميم المهندس المعماري سلفينا Lightowler، لكنها غير وظيفية وفكرة غير ناجحة إن لم تكن في الفضاء، خاصة وأن المطبخ هو مكان لإعداد وجبات الطعام، وليس فضاءًا للزينة.
يمكن وضع الكتب أو الصحف أو الكتيبات التي لم تعد تستخدم في المكتبة أو في غرفة أخرى، وبهذه الطريقة يمكننا الحصول على مساحة أكبر للأواني الفخارية أو الأجهزة التي تستخدمها في المطبخ أغلب الأحيان، ماعدا كتب الطبخ، والتي تستخدمها بالفعل وتنظر إليها بإستمرار أثناء طهي الطعام.
لا ينبغي أن توضع الأجهزة التي لا تستخدم يوميًا على طاولة المطبخ. فيمكن أن تتراكم عليها بقايا الطبخ وتتسخ، بالإضافة إلى ذلك فهي تأخذ مساحة كبيرة من المكان وتبدو الطاولة غير مريحة.
في المساحات الصغيرة النموذجية من الحياة العصرية خاصة في المراكز الحضرية الكبيرة، فمن الأفضل أن نفكر بمنطق، لأن البعض يأتون بعناصر ليس لها فائدة كبيرة ولا تستخدام يوميًا.
على سبيل المثال إذا كان لدينا مجموعة من المزهريات فوضعها بالمطبخ يتطلب منا التضحية بجزء من فضاء سطح منضدة المطبخ لحملها، لذلك حان الوقت للتفكير العملي في التخلص من هذه الزيادات.
أحيانا نحصل على الكثير من المُعلبات وزجاجات الحليب والعصائر والأغذية المختلفة بكميات زائدة عن الحاجة وكثيرة، حتى أننا ننساهم أحيانًا، فلا نتذكر إذا كانت هذه الأشياء لا تزال صالحة للاستهلاك أم لا.
وبطبيعة الحال فإن معظم هذه المنتجات لديها صلاحية طويلة، ولكن كل شيء له نهاية، فمن وقت لآخر نحن بحاجة إلى التحقق منها ومن ما إذا كانت لا تزال صالحة للأكل أم أنتهي عمرها الافتراضي.
لا يوجد بالمطبخ مكان للاحتفاظ بمجموعة التحف والفضيات على شكل فناجين لتناول الشاي والتي ورثتها من الأجداد، لأن لك يعرضها للصدمات والخدوش والاتساخ، فمن الأفضل الاحتفاظ بتلك الكنوز الثمينة في غرفة الطعام، فتبدو فكرة جميلة لتزيينها وإبهار ضيوفك.
على الرغم من أن النباتات متعة وفرح في أي بيئة، فلا يجب أن تشغل مساحة كبيرة جدًا على طاولة المطبخ، لدرجة أنك في يومٍ قد لا تجد مكان لتقشير البطاطس على طاولة المطبخ للعشاء لأنها مليئة بالنباتات، أو أن تلك النباتات نمت بشكل كبير حتى أنها وصلت إلى الأواني المعلقة على جدران المطبخ.
تعليق الأواني الأطباق في المطبخ يجعلها معرضة طوال الوقت للغبار والأتربة، كما إنها تعيق الحركة بداخله. كما أن أدوات المطبخ يجب أن تكون نظيفة ومعقمة، فالأفضل هو أن يتم إخفاء الأواني داخل الخزانات، هذا إذا كنت لا تريد التنظيف والتخلص من الأتربة لمدة ساعات.
الصحف القديمة والمجلات ليست مناسبة للوضع في غرفة الطعام، حتى إذا كنت خصصت لها مكان معين بوضعها على رف أو في مجلد، فبالتأكيد سوف تقع من فوقه، وتتسخ وتصبح ممزقة أو تالفة.
إنها عملية وتعطي طابع مميز وجو عائلي في المطبخ، ولكن وجودها بكثرة زيادة عن اللازم ليس بشيء جيد، فوجود عدد كبير جدًا من السلال والسلطانيات أو أباريق المنتشرة في كل مكان ما هي إلا مجرد فوضى، فنحن لا نعرف ما يجب أن نستخدم منهم عندما نكون في خضم الاستعدادات لتناول وجبة كبيرة.
على الرغم من أننا لا يمكن أن نعتبر الأرض سطح عادي فهو يستحق الكثير من الاهتمام، ولكن بوضع السجاد في المطبخ يصبح هناك مشكلة وهو أنها ليست قادرة على التأقلم مع الظروف السائدة هناك، ليس فقط لأنها ستكون مليئة برائحة الطعام، ولكن أيضا لأنها لن تكون قادرة على استيعاب كمية الطعام المختلفة التي تسقط عليها، وستكون دومًا معرضة للاتساخ وجمع بقايا الطعام والأتربة.
إن وجود حاويات السكاكين وحاويات كاملة من الملاعق الخشبية وغيرها من أدوات المطبخ ليست بفكرة جيدة، فهي تأخذ مساحة كبيرة على سطح منضدة المطبخ، ولكن دعونا نضعها على الرفوف وبالخزائن بدلًا الطاولة فإن وهذا أفضل.
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