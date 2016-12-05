الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 صورة لأشياء لا يجب أن تكون في مطبخك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Loading admin actions …

الجواب على السؤال عن كيفية تصميم المطبخ بطريقة مُريحة وعملية ليس سهلًا،  فيجب، أن يتم تصميمه بطريقة خاصة تساعدنا على القيام بجميع الأنشطة كالطهي والطبخ والغسيل بطريقة سهلة، لتجعل من الوقوف في المطبخ متعة، ويحدث ذلك في حالة التخطيط لتنظيم المطبخ بشكل سليم.

ويجب أن يحتوي المطبخ على خزانات وظيفية تنظيم الأواني والأدوات المطبخية، بالإضافة إلى تنظيم سطح منضدة المطبخ لتكون جاهزة للعمل، والتي يجب أن توضع بشكل صحيح وتكون فارغة ولا تحمل أشياء تسبب عرقلة في الحركة أو تحجب الرؤية بالمكان، للحصول في النهاية على مطبخ مثالي، وهذا هو السبب قمنا بإعداد 13 نصيحة حول الأشياء التي المطبخ ليس من الضروري أن تكون في مطبخك.

1. العديد من أطباق الفاكهة

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle Eco German Kitchens مطبخ MDF White Nobilia,Focus door,Gloss Ivory Laquer,stainless steel handle,U shaped kitchen,Breeze Ashen Light Quartzforms worktops,Neff oven,Neff combi microwave,Neff gas hob,Blanco silgranite sink,Blanco tap,floor to ceiling cabinets
Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

وجود وعاء واحد أو أكثر من الفاكهة ليست بفكرة جيدة، على الرغم من أن الأمر يبدو لطيفًا لوجود الفاكهة، إلا أنها تأخذ مساحة في المطبخ بلا فائدة، ويمكننا وضعها في أماكن أخرى، ليس بالضرورة أن توضع على سطح منضدة المطبخ مما يمكن أن يسبب إزعاج أثناء العمل به.

2. المزهريات في المطبخ

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

 استخدام المزهريات على سطح المطبخ ليس بفكرة جيدة، على الرغم من أنها تبدو مذهلة كما في هذا المطبخ الذي هو من تصميم المهندس المعماري سلفينا Lightowler، لكنها غير وظيفية وفكرة غير ناجحة إن لم تكن في الفضاء، خاصة وأن المطبخ هو مكان لإعداد وجبات الطعام، وليس فضاءًا للزينة.

3. الكتب التي لا تستخدم للطهي

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

يمكن وضع الكتب أو الصحف أو الكتيبات التي لم تعد تستخدم في المكتبة أو في غرفة أخرى، وبهذه الطريقة يمكننا الحصول على مساحة أكبر للأواني الفخارية أو الأجهزة التي تستخدمها في المطبخ أغلب الأحيان، ماعدا كتب الطبخ، والتي تستخدمها بالفعل وتنظر إليها بإستمرار أثناء طهي الطعام.

4. الأجهزة التي لا تستخدم كل يوم

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

لا ينبغي أن توضع الأجهزة التي لا تستخدم يوميًا على طاولة المطبخ. فيمكن أن تتراكم عليها بقايا الطبخ وتتسخ، بالإضافة إلى ذلك فهي تأخذ مساحة كبيرة من المكان وتبدو الطاولة غير مريحة.

5. مقتنيات

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq مطبخ
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

في المساحات الصغيرة النموذجية من الحياة العصرية خاصة في المراكز الحضرية الكبيرة، فمن الأفضل أن نفكر  بمنطق، لأن البعض يأتون بعناصر ليس لها فائدة كبيرة ولا تستخدام يوميًا. 

على سبيل المثال إذا كان لدينا مجموعة من المزهريات فوضعها بالمطبخ يتطلب منا التضحية بجزء من فضاء سطح منضدة المطبخ لحملها، لذلك حان الوقت للتفكير العملي في التخلص من هذه الزيادات.

6. بعض الأطعمة

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

أحيانا نحصل على الكثير من المُعلبات وزجاجات الحليب والعصائر والأغذية المختلفة بكميات زائدة عن الحاجة وكثيرة، حتى أننا ننساهم أحيانًا، فلا نتذكر إذا كانت هذه الأشياء لا تزال صالحة للاستهلاك أم لا.

وبطبيعة الحال فإن معظم هذه المنتجات لديها صلاحية طويلة، ولكن كل شيء له نهاية، فمن وقت لآخر نحن بحاجة إلى التحقق منها ومن ما إذا كانت لا تزال صالحة للأكل أم أنتهي عمرها الافتراضي.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. التحف التاريخية

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur مطبخ Multicolored
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

لا يوجد بالمطبخ مكان للاحتفاظ بمجموعة التحف والفضيات على شكل فناجين لتناول الشاي والتي ورثتها من الأجداد، لأن لك يعرضها للصدمات والخدوش والاتساخ، فمن الأفضل الاحتفاظ بتلك الكنوز الثمينة في غرفة الطعام، فتبدو فكرة جميلة لتزيينها وإبهار ضيوفك.

8. الكثير من النباتات

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

على الرغم من أن النباتات متعة وفرح في أي بيئة، فلا يجب أن تشغل مساحة كبيرة جدًا على طاولة المطبخ، لدرجة أنك في يومٍ قد لا تجد مكان لتقشير البطاطس على طاولة المطبخ للعشاء لأنها مليئة بالنباتات، أو أن تلك النباتات نمت بشكل كبير حتى أنها وصلت إلى الأواني المعلقة على جدران المطبخ.

9. الأواني المعلقة والتي لا يستخدم كثيرًا

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN مطبخ
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN

تعليق الأواني الأطباق في المطبخ يجعلها معرضة طوال الوقت للغبار والأتربة، كما إنها تعيق الحركة بداخله. كما أن أدوات المطبخ يجب أن تكون نظيفة ومعقمة، فالأفضل هو أن يتم إخفاء الأواني داخل الخزانات، هذا إذا كنت لا تريد التنظيف والتخلص من الأتربة لمدة ساعات.

10. الصحف والمجلات في غرفة الطعام

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الصحف القديمة والمجلات ليست مناسبة للوضع في غرفة الطعام، حتى إذا كنت خصصت لها مكان معين بوضعها على رف أو في مجلد، فبالتأكيد سوف تقع من فوقه، وتتسخ وتصبح ممزقة أو تالفة.

11. السلال والأطباق والأباريق

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

إنها عملية وتعطي طابع مميز وجو عائلي في المطبخ، ولكن وجودها بكثرة زيادة عن اللازم ليس بشيء جيد، فوجود عدد كبير جدًا من السلال والسلطانيات أو أباريق المنتشرة في كل مكان ما هي إلا مجرد فوضى، فنحن لا نعرف ما يجب أن نستخدم منهم عندما نكون في خضم الاستعدادات لتناول وجبة كبيرة.

12. السجاد في المطبخ

Pippy oak kitchen Churchwood Design مطبخ
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

على الرغم من أننا لا يمكن أن نعتبر الأرض سطح عادي فهو يستحق الكثير من الاهتمام، ولكن بوضع السجاد في المطبخ يصبح هناك مشكلة وهو أنها ليست قادرة على التأقلم مع الظروف السائدة هناك، ليس فقط لأنها ستكون مليئة برائحة الطعام، ولكن أيضا لأنها لن تكون قادرة على استيعاب كمية الطعام المختلفة التي تسقط عليها، وستكون دومًا معرضة للاتساخ وجمع بقايا الطعام والأتربة.

13. السكاكين والأدوات المطبخية

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

إن وجود حاويات السكاكين وحاويات كاملة من الملاعق الخشبية وغيرها من أدوات المطبخ ليست بفكرة جيدة، فهي تأخذ مساحة كبيرة على سطح منضدة المطبخ، ولكن دعونا نضعها على الرفوف وبالخزائن بدلًا الطاولة فإن وهذا أفضل.

ولأن المطبخ هو ركن أساسي ومهم بمنزلك أقرأ أيضًا في موضوعات هوميفاي المميزة عن 6 أفكار رائعة لتصاميم الفرن في مطبخك

8 حمامات صغيرة جميلة
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً