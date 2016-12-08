15 حمام صغير سيلهمك لتجديد حمامك

يساعد التخطيط الجيد لتصميم الحمام على الاستفادة من المساحة المحدوده والحصول على تصميم مريح ومميز رغم مايشكله من تحدى كبير للمصممين.
فمعظم البيوت الأوربية تشترك فى محدودية مساحة الحمام، ودائمًا نحرص على توزيع الأثاث داخل الغرف بطريقة توفر لنا مساحة كافية للتحرك بسهولة داخل المكان. وأفضل الطرق التى تساعدك على اختيار تصميم جيد الاطلاع على تصميمات ملهمة ومميزة فى استغلال المساحات داخل الحمامات الصغيرة، لذلك نقدم لك اليوم 15 تصميم مذهل لحمامات صغيرة تبدو أكبر.
استخدام الأسطح العاكسة يعطى مساحة للغرفة أكبر من مساحتها الحقيقية، لذلك صمم فى الحمام الصغير جدار كامل من المرايا لتبدو المساحة أكبر.
تصميم مستلهم من نمط الحمامات التركية بمزيج من ألوان الأبيض والأزرق للسيراميك، و مرآة مزينة بإطار منقوش مع توفير وحدة تخزين أدوات الحمام أسفل الحوض.
يتمتع التصميم بالأناقة الفريدة الناتجة عن مزج اللون الأبيض مع اللون البنى والكريمي، ونلاحظ فى مساحة الاستحمام قمنا بتصميم وحدات تنظيم داخلية فى الجدران حتى لا تشغل مساحة إضافية فى التصميم.
تضيف الإضاءة تأثيرات ساحرة على جدران وأرضية الحمام الصغير، ويزين ديكور الحمام وحدات الإضاءة الدائرية مع استخدام مرآه كبيرة تعكس الإضاءة وتوزعيها على الحمام.
دمج اللونين الأبيض والأسود يعطى لنا نتيجة عصرية أنيقة للتصميمات المختلفة فى أى غرفة، ومع اضافة اضاءة بسقف الحمام يوفر جو مليء بالراحة والهدوء.
تصميم مميز جدًا يغطي الجدران سيرامك ذو نقشات هندسية أنيقة تقارب لون الخشب المستخدم فى الخزانة أسفل الحوض.
يمكنك إضافة لمسة بسيطة صغيرة مثل السيراميك الملون ليملأ الغرفة حياة فى الحمامات الصغيرة.
يناسب اللون الأبيض المساحات الصغيرة فيعطى لها أبعاد أكبر من الحقيقة، وحتى نضيف تفاصيل أنيقة بالتصميم نستخدم الزجاج وقطع الاستيل.
يتميز التصميم الآتى بتغطية جدران مساحة الاستحمام بالحجارة الطبيعية مع تركيب إضاءه سبوت موزعة على سقف الحمام تضيف لمسات هدوء وراحة على الحمام.
يعد الموزاييك من الخامات المؤثرة فى تصميمات جدران الحمام وتشكل لوحة فنية عند سقوط أضواء الإنارة عليها خاصة عندما نستخدم درجات ألوان مختلفة.
استخدام الألوان الدافئة مثل الأحمر والأصفر والبنفسجي يضيف إضاءة وإشراق على الحمامات الصغيرة.
تغطى أرضية منطقة الاستحمام من الخشب مع تغطية الجدران بأحجار طبيعية ويشيع جو من الدفء فى الحمام خاصة مع أشعة النور الطبيعية عبر النافذة.
فى حالات المساحات الغير منتظمة، صمم مساحة الاستحمام فى ركن غير منتظم لتحفظ المساحات المنتظمة لباق الأثاث.
تعمل الجدران المنقوشة على تشتيت الانتباه عن المساحات الصغيرة فاختار سيراميك منقوش بألوان مميزة.
إن كان لديك مساحة محدودة لغرفة الحمام فعليك بالتصميم الآتى سيساعدك على الاستفادة بأقصى طريقة ممكنة.