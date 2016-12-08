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15 حمام صغير سيلهمك لتجديد حمامك

هنادى موسى هنادى موسى
homify حمام
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يساعد التخطيط الجيد لتصميم الحمام على الاستفادة من المساحة المحدوده  والحصول على تصميم مريح ومميز رغم مايشكله من تحدى كبير للمصممين.

فمعظم البيوت الأوربية تشترك فى محدودية مساحة الحمام، ودائمًا نحرص على توزيع الأثاث داخل الغرف بطريقة توفر لنا مساحة كافية للتحرك بسهولة داخل المكان. وأفضل الطرق التى تساعدك على اختيار تصميم جيد الاطلاع على تصميمات ملهمة ومميزة فى استغلال المساحات داخل الحمامات الصغيرة، لذلك نقدم لك اليوم 15 تصميم مذهل لحمامات صغيرة تبدو أكبر.

1- أسطح عاكسة

Residence Interiors at Mukundnagar, Pune, Urban Tree Urban Tree حمام
Urban Tree

Urban Tree
Urban Tree
Urban Tree

استخدام الأسطح العاكسة يعطى مساحة للغرفة أكبر من مساحتها الحقيقية، لذلك صمم فى الحمام الصغير جدار كامل من المرايا لتبدو المساحة أكبر.

2- نمط تركى

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم مستلهم من نمط الحمامات التركية بمزيج من ألوان الأبيض والأزرق للسيراميك، و مرآة مزينة بإطار منقوش مع توفير وحدة تخزين أدوات الحمام أسفل الحوض.

3- مينيمال

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يتمتع التصميم بالأناقة الفريدة الناتجة عن مزج اللون الأبيض مع اللون البنى والكريمي، ونلاحظ فى مساحة الاستحمام قمنا بتصميم وحدات تنظيم داخلية فى الجدران حتى لا تشغل مساحة إضافية فى التصميم. 

4- رفاهية صغيرة

MANTRI ESPANA, BANGALORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

تضيف الإضاءة تأثيرات ساحرة على جدران وأرضية الحمام الصغير، ويزين ديكور الحمام وحدات الإضاءة الدائرية مع استخدام مرآه كبيرة تعكس الإضاءة وتوزعيها على الحمام.

5- الأبيض والأسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

دمج اللونين الأبيض والأسود يعطى لنا نتيجة عصرية أنيقة للتصميمات المختلفة فى أى غرفة، ومع اضافة اضاءة بسقف الحمام يوفر جو مليء بالراحة والهدوء.

6- جمال طبيعى

Singh Residence, Space Interface Space Interface حمام
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

تصميم مميز جدًا يغطي الجدران سيرامك ذو نقشات هندسية أنيقة تقارب لون الخشب المستخدم فى الخزانة أسفل الحوض.

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7- باقة من الزهور

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضافة لمسة بسيطة صغيرة مثل السيراميك الملون ليملأ الغرفة حياة فى الحمامات الصغيرة.

8- جمال الأبيض

Mr Kamdar 19th Floor, TRINITY DESIGN STUDIO TRINITY DESIGN STUDIO حمام
TRINITY DESIGN STUDIO

Mr Kamdar 19th Floor

TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO

يناسب اللون الأبيض المساحات الصغيرة فيعطى لها أبعاد أكبر من الحقيقة، وحتى نضيف تفاصيل أنيقة بالتصميم نستخدم الزجاج وقطع الاستيل.

9- جمال الأحجار

homify حمام جرانيت Black
homify

homify
homify
homify

يتميز التصميم الآتى بتغطية جدران مساحة الاستحمام بالحجارة الطبيعية مع تركيب إضاءه سبوت موزعة على سقف الحمام تضيف لمسات هدوء وراحة على الحمام.

10- الموزاييك الساحر

RESIDENTIAL INTERIOR, MYSORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام زجاج
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

يعد الموزاييك من الخامات المؤثرة فى تصميمات جدران الحمام وتشكل لوحة فنية عند سقوط أضواء الإنارة عليها خاصة عندما نستخدم درجات ألوان مختلفة.

11- ألوان قوية

homify حمام بلاط Red
homify

homify
homify
homify

استخدام الألوان الدافئة مثل الأحمر والأصفر والبنفسجي يضيف إضاءة وإشراق على الحمامات الصغيرة.

12- عناصر الطبيعة الدافئة

BATHROOM Designs, Artek-Architects & Interior Designers Artek-Architects & Interior Designers حمام
Artek-Architects &amp; Interior Designers

Artek-Architects & Interior Designers
Artek-Architects &amp; Interior Designers
Artek-Architects & Interior Designers

تغطى أرضية منطقة الاستحمام من الخشب مع تغطية الجدران بأحجار طبيعية ويشيع جو من الدفء فى الحمام خاصة مع أشعة النور الطبيعية عبر النافذة.

13- استغلال الأركان

J. P. GREENS FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka حمام
Spaces Architects@ka

Spaces Architects@ka
Spaces Architects@ka
Spaces Architects@ka

فى حالات المساحات الغير منتظمة، صمم مساحة الاستحمام فى ركن غير منتظم لتحفظ المساحات المنتظمة لباق الأثاث.

14- سيراميك منقوش

Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs حمام حجر
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

تعمل الجدران المنقوشة على تشتيت الانتباه عن المساحات الصغيرة فاختار سيراميك منقوش بألوان مميزة.

15- صغير ومشرق

Greater Kailash Residence , The Brick Studio The Brick Studio حمام
The Brick Studio

The Brick Studio
The Brick Studio
The Brick Studio

إن كان لديك مساحة محدودة لغرفة الحمام فعليك بالتصميم الآتى سيساعدك على الاستفادة بأقصى طريقة ممكنة.

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قبل وبعد: تحول كامل لغرفة فندقية
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