5 غرف نوم كلاسيكية لجميع الأذواق

عندما نتحدث عن الكلاسيكية لابد وأن يتبعها الحديث عن تركيا، في هذا الموضوع نقدم لك مجموعة من غرف النوم الكلاسيكية التركية، لكل الأذواق فإذا كنت تفضل الغرف الغامضة ستجد ذلك بين هذه المجموعة، وإذا كنت من عشاق الهدوء، الفحامة، أوحتى الألوان الصريحة كل هذا ستجده في هذه المجموعة، مهما اختلفت صورهم وتصميماتهم إلا أنهم على نفس الطراز الكلاسيكي والمساحة الواسعة، دعنا نعرض لك الصور بتفاصيلها .
كل شيء في هذه الغرفة متناغم مع بعضه البعض نجد أن الأثاث والسجاد والمفروشات معتمدين على نفس الألوان، الجدار والنجفة بينهما تناغم في الألوان، وعلى الرغم من أن أغلب الأشياء المستخدمة في هذه الغرفة منقوشة مثل الخزانة، الجدار، والسجادة، إلا أن الغرفة ظلت محتفظة ببساطتها.
بالطبع الملوك لا يسكنوا سوى القصور الواسعة ذات الأسقف المرتفعة، مثلما نرى في هذه الصورة مساحة هذا المنزل واسعة جدًا، هذه فقط مساحة غرفة النوم فمابالك بباقي المنزل، على الرغم من المساحة الواسعة لها التي تتيح الفرصة أمام الخبراء للتنفيذ أشياء كثيرة وأفكار أكثر بها إلا أنهم فضلوا الاعتماد على قطع أثاث أساسية فقط وظلت بالغرفة مساحة كبيرة من الفضاء، امتلاكك لمساحة كبيرة لا يعني أن تستخدم قطع أثاث كثيرة لملأها، الفضاء يمكن أن يكون عنصر جمالي أيضًا.
ألوان الغرفة ناعمة جدًا وذائبة مع بعضها البعض في أجواء متناغمة مليئة بالدفء والهدوء، مابين ألوان الأرضية الخشبية، المفروشات، الأثاث، السجادة، والستائر، مع الاستعانة ببعض اللمسات الذهبية في المرآة ومقابض الخزانات والنجفة، إلا أن اللون الذهبي لم يكن لامع حتى يحافظ على نفس الوتيرة التي سارت عليها ألوان الغرفة.
الألوان المستخدمة في هذه الغرفة صريحة جدًا سواء الذهبي أو الأحمر، نجد هنا على عكس باقي الغرف فأن اللون الذهبي هنا لامع خصوصًا في قطع الأثاث، الجدران بسيطة جدًا واعتمدت على اللون الأبيض حتى لا تكون الغرفة مبالغ فيها أو بها نوع من المغالاة، تصميم النجفة راقي وأنيق للغاية وغير تقليدي بالإضافة إلى أنها مدت المساحة بكمية مناسبة من الضوء .
غرفة كلاسيكية تجمع ما بين البساطة والإشراق، الاعتماد على اللون الأبيض بشكل أساسي في هذه الغرفة خطوة جريئة على الرغم من بساطتها، أغلب الغرف الكلاسيكية تعتمد على الألوان القريبة من الذهبي مثل اللون العاجي والكريمي ألا أن هذه الغرفة بعدت عن المألوف، الألوان محددة ومحدودة سواء كانت في قطع الأثاث أو المفروشات والجدران.
إذا كنت تفضل الغموض فهذا التصميم مخصص لرغبتك، الألوان القاتمة مسيطرة على ديكور الغرفة لذلك هي لا تصلح سوى للغرف الواسعة، لون الخشب الداكن لا يصلح سوى في الغرف الواسعة، العمودان باللون الكريمي تحدد الجدران محاولة كسرهذا الظلام بالتعاون مع الستائر، الإضاءة الذهبية في السقف أضاءت الغرفة بطريقة لا تقلل من غموضها .
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