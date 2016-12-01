5 غرف نوم كلاسيكية لجميع الأذواق

بالطبع الملوك لا يسكنوا سوى القصور الواسعة ذات الأسقف المرتفعة، مثلما نرى في هذه الصورة مساحة هذا المنزل واسعة جدًا، هذه فقط مساحة غرفة النوم فمابالك بباقي المنزل، على الرغم من المساحة الواسعة لها التي تتيح الفرصة أمام الخبراء للتنفيذ أشياء كثيرة وأفكار أكثر بها إلا أنهم فضلوا الاعتماد على قطع أثاث أساسية فقط وظلت بالغرفة مساحة كبيرة من الفضاء، امتلاكك لمساحة كبيرة لا يعني أن تستخدم قطع أثاث كثيرة لملأها، الفضاء يمكن أن يكون عنصر جمالي أيضًا.

ألوان الغرفة ناعمة جدًا وذائبة مع بعضها البعض في أجواء متناغمة مليئة بالدفء والهدوء، مابين ألوان الأرضية الخشبية، المفروشات، الأثاث، السجادة، والستائر، مع الاستعانة ببعض اللمسات الذهبية في المرآة ومقابض الخزانات والنجفة، إلا أن اللون الذهبي لم يكن لامع حتى يحافظ على نفس الوتيرة التي سارت عليها ألوان الغرفة.