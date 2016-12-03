7 حيل سحرية لاستغلال كل المساحات في منزلك

نظراً لإرتفاع أسعار المتر المربع في العقارات فقد يلجأ البعض إلى شراء شقق صغيرة ببعض التخوف، لكن ما يجهله الكثير منا هو أن استغلال المساحات بذكاء يمكنه أن يعطيك نتائج مذهلة قد تعطيك نتيجة أفضل من المساحات الكبيرة كما أنها لن تكلفك الكثير من الأموال، كل ما عليك هو التفكير بذكاء لاستغلال كل شبر في منزلك والتغلب على مشاكل ضيق المساحات التقليدية.
فتعالوا بنا نعرض لكم هذه الحيل والأفكار..
من أجل الحصول على منزل متسع و مفتوح قم بهدم الحوائط بين المساحات الإجتماعية: من غرفة طعام، غرفة معيشة والمطبخ – إذا أردت – للحصول على مساحة أكبر وخلق تداخل بين الغرف، مع إعطاء الفرصة للإضاءة بالتغلغل في كل أركان منزلك بدلاً من تحديد الغرف بالحوائط.
أما إذا وجب عليك استخدام الحوائط فقم باستخدام الزجاج كبيدل.
هذا الحل السحري يجعل منزلك خالي من الفوضى، فقم باستغلال كل المساحات السفلية تحت الأرائك، السرائر في التخزين. قم أيضاً باستغلال الحوائط في عمل أرفف، في الطرقات، في الحمام، في الغرف. كل ما عليك هو أن تتخيل أفضل الأماكن لتوفير مساحة تخزيني حسب حاجتك.
فقم بعمل أريكة على نافذة مميزة في منزلك، أو بار لتناول الافطار. فهذه الفكرة سوف تزيد الغرفة جمالاً كما ستضيف مساحة جلوس وتخزين أسفل الأريكة أو الطاولة الجديدة.
للمزيد من أفكار السلالم واستغلالها أنظرلهذه الأفكار
خلق دور ميزانين هو طريقة فعالة (ولكنها ليست رائجة) لاستغلال الارتفاعات، فبعمل دور آخر فإنك تخلق فراغ علوي إضافى، يمكنك استخدامه كمساحة جلوس، غرفة نوم أو مساحة استذكار. هذا الفراغ العلوي المنعزل، يجب عليك أن تصممه بحكمة حتى لا تحتاج تغيره فيما بعد، أيضاً إحرص على عمل إضاءة مناسبة مع مراعاة عامل التهوية، هل يحتاج الفراغ العلوي تدفئة أو تبريد؟ وأخيراً إحرص على عمل سلم متين ولا يأخذ الكثير من المساحة ولا تنسى أن يكون شكله جميل حتى لا يشوه جمال الغرف.
سواء كان مطبخك كبير أو صغير فإن ترتيب المطبخ سوف يكون فعال من أجل الحصول على مساحة تخزينية إضافية في منزلك. ويجعلك تدرك ما لديك وما قد تحتاج تبعاُ لاستخداماتك اليومية.
لا تنسى الأرفف فهي منقذة في المطبخ فيمكنك ببساطة وضع العلب البلاستيكية في صناديق ووضعها على الأرفف لتسهيل الوصول إليها.
في الأماكن التى تخزن فيها أغراضك باستمرار سواء كانت الملابس، أدوات التنظيف أو أدوات الأعمال اليدوية أو الكتب، أي شئ، يجب عليك تنظيمه بشكل دوري و التخلص مما لا تريده، فقد تنسى الأشياء المخبأة ولكن إلقاء ما لا تحتاج يعطيك مساحة تخزينية زائدة كما يتيح لك الفرصة بأن تتذكرما تمتلكه، فأحيانا قد نسهو عن ما نمتلك بسبب غيابه الدائم عن أنظرنا.