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7 حيل سحرية لاستغلال كل المساحات في منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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نظراً لإرتفاع أسعار المتر المربع في العقارات فقد يلجأ البعض إلى شراء شقق صغيرة ببعض التخوف، لكن ما يجهله الكثير منا هو أن استغلال المساحات بذكاء يمكنه أن يعطيك نتائج مذهلة قد تعطيك نتيجة أفضل من المساحات الكبيرة كما أنها  لن تكلفك الكثير من الأموال، كل ما عليك هو التفكير بذكاء لاستغلال كل شبر في منزلك والتغلب على مشاكل ضيق المساحات التقليدية.

فتعالوا بنا نعرض لكم هذه الحيل والأفكار..

1.​قم بهدم الحوائط

Ciepło Zimno..., DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl غرفة المعيشة
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

من أجل الحصول على منزل متسع و مفتوح قم بهدم الحوائط بين المساحات الإجتماعية: من غرفة طعام، غرفة معيشة والمطبخ – إذا أردت – للحصول على مساحة أكبر وخلق تداخل بين الغرف، مع إعطاء الفرصة للإضاءة بالتغلغل في كل أركان منزلك بدلاً من تحديد الغرف بالحوائط.

أما إذا وجب عليك استخدام الحوائط فقم باستخدام الزجاج كبيدل.

2.إصنع مساحات تخزينية كلما سنحت لك الفرصة

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

هذا الحل السحري يجعل منزلك خالي من الفوضى، فقم باستغلال كل المساحات السفلية تحت الأرائك، السرائر في التخزين. قم أيضاً باستغلال الحوائط في عمل أرفف، في الطرقات، في الحمام، في الغرف. كل ما عليك هو أن تتخيل أفضل الأماكن لتوفير مساحة تخزيني حسب حاجتك.

3.​قم باستغلال المساحات المهملة

Industrial style reading nook Katie Malik Interiors غرفة نوم Industrial seating
Katie Malik Interiors

Industrial style reading nook

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

فقم بعمل أريكة على نافذة مميزة في منزلك، أو بار لتناول الافطار. فهذه الفكرة سوف تزيد الغرفة جمالاً كما ستضيف مساحة جلوس وتخزين أسفل الأريكة أو الطاولة الجديدة. 

​إذا كان لديك سلم يمكنك استغلال المساحة أسفله في عمل مكتب للعمل والاستذكار

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

للمزيد من أفكار السلالم واستغلالها أنظرلهذه الأفكار

أو توفير مساحة رائعة وعملية للتخزين

Badezimmer, creativ-moebelwerkstaetten.de creativ-moebelwerkstaetten.de الممر الحديث، المدخل و الدرج
creativ-moebelwerkstaetten.de

Badezimmer

creativ-moebelwerkstaetten.de
creativ-moebelwerkstaetten.de
creativ-moebelwerkstaetten.de

​استغل الخزائن وخاصة في المطابخ لتصل إلى السقف لخلق مساحة تخزينية إضافية موسمية

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

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4.​قم باستغلال الارتفاعات في عمل دور ميزانين

PLADIS - Casa SILLAS , PLADIS PLADIS مكتب عمل أو دراسة
PLADIS

PLADIS
PLADIS
PLADIS

خلق دور ميزانين هو طريقة فعالة (ولكنها ليست رائجة) لاستغلال الارتفاعات، فبعمل دور آخر فإنك تخلق فراغ علوي إضافى، يمكنك استخدامه كمساحة جلوس، غرفة نوم أو مساحة استذكار. هذا الفراغ العلوي المنعزل، يجب عليك أن تصممه بحكمة حتى لا تحتاج تغيره فيما بعد، أيضاً إحرص على عمل إضاءة مناسبة مع مراعاة عامل التهوية، هل يحتاج الفراغ العلوي تدفئة أو تبريد؟ وأخيراً إحرص على عمل سلم متين ولا يأخذ الكثير من المساحة ولا تنسى أن يكون شكله جميل حتى لا يشوه جمال الغرف.

5.​قم باعادة ترتيب مطبخك

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin مطبخ خشب Beige
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

سواء كان مطبخك كبير أو صغير فإن ترتيب المطبخ سوف يكون فعال من أجل الحصول على مساحة تخزينية إضافية  في منزلك. ويجعلك تدرك ما لديك وما قد تحتاج تبعاُ لاستخداماتك اليومية.

لا تنسى الأرفف فهي منقذة في المطبخ فيمكنك ببساطة وضع العلب البلاستيكية في صناديق ووضعها على الأرفف لتسهيل الوصول إليها.

يمكنك تثبيت شماعة فوق الموقد للحصول على مكان لتعليق الأواني المستخدمه بكثرة ليسهل الوصول إليها ولتوفير المساحة في الخزانات

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

​6.قم بترتيب أماكن التخزين باستمرار

Antes e depois num apartamento em Aveiro, Casa do Páteo Casa do Páteo مكتب عمل أو دراسة
Casa do Páteo

Casa do Páteo
Casa do Páteo
Casa do Páteo

في الأماكن التى تخزن فيها أغراضك باستمرار سواء كانت الملابس، أدوات التنظيف أو أدوات الأعمال اليدوية أو الكتب، أي شئ، يجب عليك تنظيمه بشكل دوري و التخلص مما لا تريده، فقد تنسى الأشياء المخبأة ولكن إلقاء ما لا تحتاج يعطيك مساحة تخزينية زائدة كما يتيح لك الفرصة بأن تتذكرما تمتلكه، فأحيانا قد نسهو عن ما نمتلك بسبب غيابه الدائم عن أنظرنا.

7.استبدل الأبواب المفصلية بأبواب منزلقة لتوفير المساحة

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
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