7 حيل سحرية لاستغلال كل المساحات في منزلك

سواء كان مطبخك كبير أو صغير فإن ترتيب المطبخ سوف يكون فعال من أجل الحصول على مساحة تخزينية إضافية في منزلك. ويجعلك تدرك ما لديك وما قد تحتاج تبعاُ لاستخداماتك اليومية.

لا تنسى الأرفف فهي منقذة في المطبخ فيمكنك ببساطة وضع العلب البلاستيكية في صناديق ووضعها على الأرفف لتسهيل الوصول إليها.