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قبل وبعد: رحلة حمام إيطالي من الموت إلى الحياة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
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في هذا المشروع يؤكد الخبراء على أنه ببعض الأمل وكثير من الخبرة والجهد يمكن أن تحول الحمام من بيئة غير مريحة إلى مكان مريح وجميل، لم يكن الأمر سهلًا على فريق عمل هذا المشروع، الجدران كئيبة، الصرف الصحي في حالة يرثى لها، والأرضية الخضراء بعدت أميال عن الذوق والأناقة، دعنا نترك لك الصور تشرح لك رحلة تجديد هذا الحمام .   

الأول

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

هذه الصورة من الحمام قبل بدأ الخبراء في العمل به، لا يوجد داعي للحديث عن حالة هذا الحمام، الصورة توضح لنا مأساة الوضع، الأرضية الخضراء  الداكنة والصرف الصحي والجدران الوردية المنقوشة بالأخضر كل هذا يشكل لنا في النهاية كابوس مكتمل الأحداث، ذوق الحمام سيء للغاية وبعد كل البعد عن الأناقة . 

فيما بعد

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

بعد العمل الشاق للخبراء في غرفة الحمام  لا يمكنك التعرف عما قاموا به بالتفصيل لكن الفارق واضح، الحمام أضبح مشرق وبالطبع أكثر حداثة، تغيير مواد الحمام بالكامل نجد هنا الأرضية انقسمت جزئين، جزء خشبي وجزء من السراميك الأبيض، مما جعله يبدو نظيف ومشرق عكس ما كان عليه في السابق، حوض الاستحمام حديث وأنيق، ليعود الحمام في النهاية إلى عصرنا .   

وأخيرًا حمام أنيق

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

استبدل الخبراء الجدار الوردي السابق المجاور للنافذة بجدار بسيط وأنيق من السراميك الرمادي المزركش. 

نظرة شاملة

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

مجملًا الحمام أعيد إحياءه من جديد بطريقة مذهلة، وكل شيء أصبح حديث عكس ما كان عليه، وهناك تخطيط هندسي سار عليه الخبراء حتى وصلوا لهذه النتيجة.  

تفاصيل

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

الحمام مزود برأس دش ضخم بمجرد تشغيل الماء به تندفع كالشلال لذا وفر الخبراء حوض استحمام واسع مغطى بطبقة من خشب شجر البلوط حتى يكون ملائم لهذه المهمة .

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الحمام قبل العمل

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

هذه الصورة رسم توضيحي لوضع الحمام قبل العمل فيه.

ما بعد العمل

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

أما هنا فهذا رسم توضيحي للحمام بعد الانتهاء من العمل فيه، نجد أن الخبراء استبدلوا الأرضية المحيطة بحوض الاستحمام بأرضية خشبية، وتم تغيير الحوض بآخر مربع الشكل بدلًا من السابق المستدير. 

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