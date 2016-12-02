قبل وبعد: رحلة حمام إيطالي من الموت إلى الحياة

في هذا المشروع يؤكد الخبراء على أنه ببعض الأمل وكثير من الخبرة والجهد يمكن أن تحول الحمام من بيئة غير مريحة إلى مكان مريح وجميل، لم يكن الأمر سهلًا على فريق عمل هذا المشروع، الجدران كئيبة، الصرف الصحي في حالة يرثى لها، والأرضية الخضراء بعدت أميال عن الذوق والأناقة، دعنا نترك لك الصور تشرح لك رحلة تجديد هذا الحمام .