6 أفكار لستائر وإضاءة غرفة النوم

غرفة النوم ليست فقط سرير ودولاب وبعض الأثاث، ولكن هناك بعض التفاصيل التي تؤثر كثيرًا في شكل الغرفة وجودة نومك. من ضمن هذه التفاصيل الستائر من حيث زركشتها وألوانها والإضاءة سواء مباشرة أو غير مباشرة. في هذا المقال نقدم لكم بعض غرف النوم بأفكار مختلفة للستائر والإضاءة لتختار منها ما يعجبك. إليكم المقال.
الغرف الكلاسيكية لا تحتاج لإضاءة خاصة وغير مباشرة كباقي الأنماط ولكن في النمط الكلاسيكي يهتم المصمم بالستائر فيجب أن تكون طويلة وتصل للأرضية. فكرة الستارة المصنوعة من الكتّان المثبتة على النافذة الجانبية فكرة أنيقة وتعطي فرصة لمرور قليل من ضوء الشمس دون التخلي عن الخصوصية.
غرفة النوم هذه في علية المنزل لذا سقفها عالي ومائل، فاستغل المصمم علو السقف لوضع كرات كبيرة مضيئة غالبا تكون مصنوعة من نوع خاص من الورق المقوّى، لتضيء الغرفة بإضاءة غير مباشرة وبشكل ديكوري ساحر.
الستائر الرأسية أصبحت رائجة هذه الأيام لسهولة تركيبها وعمليتها وحجبها لمن يراك من الخارج مع عدم حجبها للضوء بالداخل بشكل كامل فتستمتع ببعض الضوء الطبيعي.
اعتمد المصمم في هذه الغرفة على الضوء الطبيعي فلم يقم بتركيب أي ستائر ولكن اكتفى بزجاج أبيض معتم حتى يحجب بعض الضوء وليس بالكامل، وأيضًا للتأكيد على خصوصية غرفة النوم. دولاب الغرفة من القطع الفريدة في هذا التصميم بسبب امتداده من السقف للأرض استغلالًا للمساحة.
هذه الغرفة معظم أثاثها وحوائطها باللون الأبيض لإضاءة أفضل وانعكاس كامل للضوء الموجه عليها وأيضًا لإضافة شعور باتساعها حيث أن المساحة صغيرة وهي شقة ستوديو. اطتفى المصمم بأباجورة على جانبي السرير وضوء مثبت فوق بيت الستارة أعطى شكل جميل.
سقف الغرفة مليء بالكشافات المثبتة بدلا من نجفة واحدة في المنتصف. وليركز المصمم على القطع الفريدة من نوعها في الغرفة وهي الأباجورات على جانبي السرير. اهتم المصمم أيشًا بفتح نافذة عالية على الجانب الآخر من الغرفة لإعطاء فرصة للضوء الطبيعي بالدخول مع عدم الإخلال بخصوصية الغرفة.