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6 أفكار لستائر وإضاءة غرفة النوم

ريم عوض ريم عوض
Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
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غرفة النوم ليست فقط سرير ودولاب وبعض الأثاث، ولكن هناك بعض التفاصيل التي تؤثر كثيرًا في شكل الغرفة وجودة نومك. من ضمن هذه التفاصيل الستائر من حيث زركشتها وألوانها والإضاءة سواء مباشرة أو غير مباشرة. في هذا المقال نقدم لكم بعض غرف النوم بأفكار مختلفة للستائر والإضاءة لتختار منها ما يعجبك. إليكم المقال.

1- غرفة كلاسيكية

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni غرفة نوم
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

الغرف الكلاسيكية لا تحتاج لإضاءة خاصة وغير مباشرة كباقي الأنماط ولكن في النمط الكلاسيكي يهتم المصمم بالستائر فيجب أن تكون طويلة وتصل للأرضية. فكرة الستارة المصنوعة من الكتّان المثبتة على النافذة الجانبية فكرة أنيقة وتعطي فرصة لمرور قليل من ضوء الشمس دون التخلي عن الخصوصية.

2- إضاءة مختلفة

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

غرفة النوم هذه في علية المنزل لذا سقفها عالي ومائل، فاستغل المصمم علو السقف لوضع كرات كبيرة مضيئة غالبا تكون مصنوعة من نوع خاص من الورق المقوّى، لتضيء الغرفة بإضاءة غير مباشرة وبشكل ديكوري ساحر.

3- ستائر رأسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الستائر الرأسية أصبحت رائجة هذه الأيام لسهولة تركيبها وعمليتها وحجبها لمن يراك من الخارج مع عدم حجبها للضوء بالداخل بشكل كامل فتستمتع ببعض الضوء الطبيعي.

4- بلا ستائر

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

اعتمد المصمم في هذه الغرفة على الضوء الطبيعي فلم يقم بتركيب أي ستائر ولكن اكتفى بزجاج أبيض معتم حتى يحجب بعض الضوء وليس بالكامل، وأيضًا للتأكيد على خصوصية غرفة النوم. دولاب الغرفة من القطع الفريدة في هذا التصميم بسبب امتداده من السقف للأرض استغلالًا للمساحة.

5- غرفة بيضاء

Studios + Apartments, Graz, Florian Schober Architektur ZT Florian Schober Architektur ZT غرفة نوم Red
Florian Schober Architektur ZT

Florian Schober Architektur ZT
Florian Schober Architektur ZT
Florian Schober Architektur ZT

هذه الغرفة معظم أثاثها وحوائطها باللون الأبيض لإضاءة أفضل وانعكاس كامل للضوء الموجه عليها وأيضًا لإضافة شعور باتساعها حيث أن المساحة صغيرة وهي شقة ستوديو. اطتفى المصمم بأباجورة على جانبي السرير وضوء مثبت فوق بيت الستارة أعطى شكل جميل.

6- كشافات مثبتة

ELK Kundenhaus, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة نوم
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

سقف الغرفة مليء بالكشافات المثبتة بدلا من نجفة واحدة في المنتصف. وليركز المصمم على القطع الفريدة من نوعها في الغرفة وهي الأباجورات على جانبي السرير. اهتم المصمم أيشًا بفتح نافذة عالية على الجانب الآخر من الغرفة لإعطاء فرصة للضوء الطبيعي بالدخول مع عدم الإخلال بخصوصية الغرفة.

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