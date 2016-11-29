6 أفكار لستائر وإضاءة غرفة النوم

غرفة النوم ليست فقط سرير ودولاب وبعض الأثاث، ولكن هناك بعض التفاصيل التي تؤثر كثيرًا في شكل الغرفة وجودة نومك. من ضمن هذه التفاصيل الستائر من حيث زركشتها وألوانها والإضاءة سواء مباشرة أو غير مباشرة. في هذا المقال نقدم لكم بعض غرف النوم بأفكار مختلفة للستائر والإضاءة لتختار منها ما يعجبك. إليكم المقال.