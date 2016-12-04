شقة 77 متر من الجمال

اللون الأبيض كان لوناً أساسياً أيضاً فى تصميم الحمام مع لمسة بسيطة من اللون الرمادى الفاتح، تجانس الألوان الحيادية الفاتحة معاً خلق مزيد من المساحات على تصميم الحمام.

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