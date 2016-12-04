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شقة 77 متر من الجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
Apart. C4, MmArchi. I Monica Maraspin Architetto MmArchi. I Monica Maraspin Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Grey
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دائماً ما يثبت لنا المصممون أن المساحات الصغيرة للمنازل ليست أزمة، بل هى وسيلة لأبراز جمال التفاصيل داخل المنزل بشكل ما جمالى بسيط وأنيق، وهنا نحن أمام منزل من 77 متر قام المصممون بأستغلاله وأعادة هيكلته مرة أخرى بشكل أعاد اللمسات الجمالية التى كانت مفقودة داخل المنزل، المنزل من تصميم مشروع MMARCHI rigardaوالذى سعى إلى أعادة هيكلة  التصميم والتوزيع داخل المنزل بطريقة منظمة ومثالية جداً تخدم المتطلبات الضرورية واحتياجات القاطنين فى المنزل، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف بشكل أكثر وضوح على تصميم المنزل بالكامل.

1- المدخل

Apart. C4, MmArchi. I Monica Maraspin Architetto MmArchi. I Monica Maraspin Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Grey
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

وهنا نظرة بسيطة على مدخل المنزل وتصميمه، ليتضح لنا تصميم المنزل بالكامل الذى مثلت البساطة فيه دوراً واضحاً، الأرضيات من الباركيه الخشبى البسيط بلونه الحيادى مع طلاء الجدران الأبيض المثالى، من النظرة الأولى لتصميم المنزل نجد أن تقسيمة المنزل والتصميم الذى أعتمد علية المصمم هو البساطة والتقسيم الجيد حتى لا تستهلك كثير من المساحات من مساحة المنزل الصغيرة.

2- تفاصيل

Apart. C4, MmArchi. I Monica Maraspin Architetto MmArchi. I Monica Maraspin Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Grey
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

تفاصيل المنزل مصممة بطريقة متميزة جداَ بالبساطة كما هو واضح أمامنا، قام الخبراء بأستغلال الجدران استغلالاً ذكياً للتخزين من خلال تصميم تلك الأرفف فى منتصف الجدار لتسمح لك بوجود مساحات أضافية فى التصميم والتخزين بطريقة مثالية وجمالية أيضاً.

3- غرفة المعيشة

Apart. C4, MmArchi. I Monica Maraspin Architetto MmArchi. I Monica Maraspin Architetto مطبخ خشب Grey
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

وهنا نظرة على غرفة المعيشة وتصميمها الذى بدا أنيقاً ومثالياً جداً، الأرضيات من الخشب الباركيه مثل باقى المنزل بلونه الفاتح، فقد اعتمد المصمم على الألوان الفاتحة الحيادية فى تصميم المنزل بالكامل لقدرتها على خلق المساحات داخل المنزل بطريقة كبيرة جداً، فالألوان الفاتحة لها قدرة على خلق مساحات أضافية فى المنزل صغير المستحة، وقد لعب المصمم على التدريج اللونى فى درجات البيج والأبيض الفاتحة بطريقة أنيقة.

4- الأضاءة

Apart. C4, MmArchi. I Monica Maraspin Architetto MmArchi. I Monica Maraspin Architetto مطبخ Grey
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

الأضاءة كانت من اللمسات المميزة والواضحة فى المنزل، فقد لعب المصمم على عنصر الأضاءة الخفيفة وتوزيعها فى سقف المنزل، فلمسة السبوتات وتنسيقها من اللمسات التى أضافت جمال واضح، فى المساحات الصغيرة ضرورى جداً الأنتباه إلى الأضاءة وتوزيعها حتى تضيف مساحات أضافية على التصميم وتبرز المساحات داخل المنزل.

5- غرف النوم

Apart. C4, MmArchi. I Monica Maraspin Architetto MmArchi. I Monica Maraspin Architetto غرفة نوم خشب Grey
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

غرفة النوم وتصميمها داخل المنزل لم يختلف عن تصميم المنزل بالكامل، بل جاء مشابهاً جداً للمنزل بالكامل وتصميمه الأرضيات من الخشب الباركيه أيضاً والجدران بيضاء محايدة، لم يلعب المصمم فى أضافة كثير من الديكورات فى التصميم حتى لا تشعر بوجود فوضى فى التصميم خاصةً أن المنزل مساحته صغيرة .

6-الأضاءة

Apart. C4, MmArchi. I Monica Maraspin Architetto MmArchi. I Monica Maraspin Architetto غرفة المعيشة خشب Grey
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

الأعتماد على الأضاءة كان من الحيل التى استخدمها المصمم خاصةً الأضاءة الطبيعية ومزجها مع الأضاءة الصناعية، وهذا ما تم وأضاف مساحات أضافية على المنزل وتصميمه.

7- الحمام

Apart. C4, MmArchi. I Monica Maraspin Architetto MmArchi. I Monica Maraspin Architetto حمام سيراميك Grey
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

اللون الأبيض كان لوناً أساسياً أيضاً فى تصميم الحمام مع لمسة بسيطة من اللون الرمادى الفاتح، تجانس الألوان الحيادية الفاتحة معاً خلق مزيد من المساحات على تصميم الحمام.

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