شقة 77 متر من الجمال

دائماً ما يثبت لنا المصممون أن المساحات الصغيرة للمنازل ليست أزمة، بل هى وسيلة لأبراز جمال التفاصيل داخل المنزل بشكل ما جمالى بسيط وأنيق، وهنا نحن أمام منزل من 77 متر قام المصممون بأستغلاله وأعادة هيكلته مرة أخرى بشكل أعاد اللمسات الجمالية التى كانت مفقودة داخل المنزل، المنزل من تصميم مشروع MMARCHI rigardaوالذى سعى إلى أعادة هيكلة التصميم والتوزيع داخل المنزل بطريقة منظمة ومثالية جداً تخدم المتطلبات الضرورية واحتياجات القاطنين فى المنزل، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف بشكل أكثر وضوح على تصميم المنزل بالكامل.
وهنا نظرة بسيطة على مدخل المنزل وتصميمه، ليتضح لنا تصميم المنزل بالكامل الذى مثلت البساطة فيه دوراً واضحاً، الأرضيات من الباركيه الخشبى البسيط بلونه الحيادى مع طلاء الجدران الأبيض المثالى، من النظرة الأولى لتصميم المنزل نجد أن تقسيمة المنزل والتصميم الذى أعتمد علية المصمم هو البساطة والتقسيم الجيد حتى لا تستهلك كثير من المساحات من مساحة المنزل الصغيرة.
تفاصيل المنزل مصممة بطريقة متميزة جداَ بالبساطة كما هو واضح أمامنا، قام الخبراء بأستغلال الجدران استغلالاً ذكياً للتخزين من خلال تصميم تلك الأرفف فى منتصف الجدار لتسمح لك بوجود مساحات أضافية فى التصميم والتخزين بطريقة مثالية وجمالية أيضاً.
وهنا نظرة على غرفة المعيشة وتصميمها الذى بدا أنيقاً ومثالياً جداً، الأرضيات من الخشب الباركيه مثل باقى المنزل بلونه الفاتح، فقد اعتمد المصمم على الألوان الفاتحة الحيادية فى تصميم المنزل بالكامل لقدرتها على خلق المساحات داخل المنزل بطريقة كبيرة جداً، فالألوان الفاتحة لها قدرة على خلق مساحات أضافية فى المنزل صغير المستحة، وقد لعب المصمم على التدريج اللونى فى درجات البيج والأبيض الفاتحة بطريقة أنيقة.
الأضاءة كانت من اللمسات المميزة والواضحة فى المنزل، فقد لعب المصمم على عنصر الأضاءة الخفيفة وتوزيعها فى سقف المنزل، فلمسة السبوتات وتنسيقها من اللمسات التى أضافت جمال واضح، فى المساحات الصغيرة ضرورى جداً الأنتباه إلى الأضاءة وتوزيعها حتى تضيف مساحات أضافية على التصميم وتبرز المساحات داخل المنزل.
غرفة النوم وتصميمها داخل المنزل لم يختلف عن تصميم المنزل بالكامل، بل جاء مشابهاً جداً للمنزل بالكامل وتصميمه الأرضيات من الخشب الباركيه أيضاً والجدران بيضاء محايدة، لم يلعب المصمم فى أضافة كثير من الديكورات فى التصميم حتى لا تشعر بوجود فوضى فى التصميم خاصةً أن المنزل مساحته صغيرة .
الأعتماد على الأضاءة كان من الحيل التى استخدمها المصمم خاصةً الأضاءة الطبيعية ومزجها مع الأضاءة الصناعية، وهذا ما تم وأضاف مساحات أضافية على المنزل وتصميمه.
اللون الأبيض كان لوناً أساسياً أيضاً فى تصميم الحمام مع لمسة بسيطة من اللون الرمادى الفاتح، تجانس الألوان الحيادية الفاتحة معاً خلق مزيد من المساحات على تصميم الحمام.
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