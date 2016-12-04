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منزل يتحول من خرابة إلي جنة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify منازل
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التغيرات التي يمكننا رؤيتها في هذا المنزل مبهرة، فهذا المنزل كان متهالك، وبحالة مزرية، لا سيما مهجور. وقد تم تحويله إلى منزل أنيق، والذي يبهرك عندما ترى مثل هذه التحول، فكمية المنازل المهدرة والتي يمكن أن يكون لها الكثير من الإمكانيات لو تم الإهتمام بها وتحويل تصاميمها القديمة لأخرى معاصره وجذابة.

فالحوائط الداخلية والخارجية لهذا المنزل كانت مغطاة بالعفن والحشرات وكانت طاردة للسكان ولكن بهذا التجديد الشامل و الكامل يمكنك رؤية منزل جديد مبهر.

فدعونا نعرض لكم بعض الصور من قبل و بعد التجديد لتروا بأعينكم الفارق الكبير..

​قبل: واجهة متأكلة بفعل الرطوبة

homify منازل
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كما نرى في هذه الأمثلة فالواجهة الخارجية للمنزل كانت متأكلة بفعل الرطوبة والتي أعطت للمنزل شكل مرعب فهذا المنزل يحتاج صيانة ضرورية وتجديد فوري، قبل أن تخترق الرطوبة الهيكل الحامل للمنزل وتسبب في أن يتهاوى في أي وقت.

كما هو الحال في الحمام، فيظهر أمامنا بشكل غير مقبول، فتصميمه قديم وعادي ولا يجذبنا بأي شكل من الأشكال.

​بعد: الواجهة الجديدة

homify منازل
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كما رأينا من قبل الواجهة المتهالكة، فهي الآن تم معالجتها وتجديدها لتتمتع بتصميم فريد من نوعه. يميزها البساطة والطابع المينمال، بفضل الدهانات والدرجات المختلفة من الرمادي والذي غيرها بشكل متكامل. تم أيضاً إضافة أجزاء حديديه على النوافذ والأبواب لحمايتها ولكنها تأخذ تصميم خطي وتبدو كجزء من التصميم البسيط للمنزل.

​بعد: تم تجديد المنزل من الداخل

homify غرفة المعيشة
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تم عمل تغير شامل للمنزل من الداخل أيضاً، حيث أن الحوائط تم معالجتها من الرطوبة فلم تعد موجودة كما نرى، تم أيضاً استخدام باليتة ألوان محايدة بألوان أنيقة تتماشى مع الأثاث في تجانس وتألق تام.

أما الحمام فهو أيضاً تم تغيره تماماً لتصميم آخر ملفت للأنظار و شديد الأناقة. فقد تم إختيار درجات محايدة للحمام فهي ألوان مريحة وتبعث على الإسترخاء. مع تثبيت مرآة كبيرة وإضاءة مناسبة لتعطي أجواء مودرن، ولم ينسى المصمم عمل خزانات لتحويل الحمام لأخر عملي و مميز وأخيراً تم استبدال البانيو بمساحة دوش رائعة تأخذ مساحة أقل كما أنها تؤدي الوظيفة بشكل رائع.

​بعد: مطبخ أنيق

homify منازل
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المطبخومساحة غرفة الطعام تم تجديدهما لتأخذ هذه المساحة المدمجة الطراز المودرن، فهي أنيقة و مليئة بالتفاصيل. التصميم ذو الألوان الأحادية يعطي فخامة وخاصة مع مزج اللونين الأسود والأبيض المميزان. 

في هذا المطبخ يمكنك ضمان الخصوصية بوجود أجزاء معدنية على الزجاج من الخارج والتي تخفي المطبخ عن الأعين كما أنها تحمي المنزل.

بعد: ​تفاصيل الدهانات

homify منازل Grey
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بعد حل مشكلات الرطوبة فهذا المنزل أخذ طبقات دهان جديدة. فمن الروعة كم يمكن للتصميم أن يتغير بتنوع الدهانات. وهذا المنزل قد أخذ عدد من الطبقات بدرحات رمادي مختلفة بشكل مودرن و أنيق.

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