منزل يتحول من خرابة إلي جنة

التغيرات التي يمكننا رؤيتها في هذا المنزل مبهرة، فهذا المنزل كان متهالك، وبحالة مزرية، لا سيما مهجور. وقد تم تحويله إلى منزل أنيق، والذي يبهرك عندما ترى مثل هذه التحول، فكمية المنازل المهدرة والتي يمكن أن يكون لها الكثير من الإمكانيات لو تم الإهتمام بها وتحويل تصاميمها القديمة لأخرى معاصره وجذابة.

فالحوائط الداخلية والخارجية لهذا المنزل كانت مغطاة بالعفن والحشرات وكانت طاردة للسكان ولكن بهذا التجديد الشامل و الكامل يمكنك رؤية منزل جديد مبهر.

فدعونا نعرض لكم بعض الصور من قبل و بعد التجديد لتروا بأعينكم الفارق الكبير..