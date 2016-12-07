10 تصميمات جميلة للدش

اليوم سنتحدث قليلا عن الحمامات وتصميماتها، لذا يقدم لنا PM ARCHITECTS مجموعة من أجمل تصميمات غرف الاستحمام والأدشاش والتى قد تود امتلاكها في منزلك، ومنها من يناسب ميزانية محدودة والحمامات ذات مساحات صغيرة، يعد غرفة الاستحمام الحل الأمثل إن كنت من محبى الخصوصية حتى في حمامك، كما أنه يمنع خروج المياه إلى باقى أجزاء الحمام، ومع تطور عالم الديكور ظهرت تصميمات مبتكرة ومختلفة، سنقدم لك اليوم مجموعة متنوعة لنساعدك تختار ما يناسبك منها ..