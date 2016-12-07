10 تصميمات جميلة للدش

اليوم سنتحدث قليلا عن الحمامات وتصميماتها، لذا يقدم لنا PM ARCHITECTS مجموعة من أجمل تصميمات غرف الاستحمام والأدشاش والتى قد تود امتلاكها في منزلك، ومنها من يناسب ميزانية محدودة والحمامات ذات مساحات صغيرة، يعد غرفة الاستحمام الحل الأمثل إن كنت من محبى الخصوصية حتى في حمامك، كما أنه يمنع خروج المياه إلى باقى أجزاء الحمام، ومع تطور عالم الديكور ظهرت تصميمات مبتكرة ومختلفة، سنقدم لك اليوم مجموعة متنوعة لنساعدك تختار ما يناسبك منها ..
لمحبى البحر والرومانسية، ما رأيك أن تمتلك جزءا منه بداخل حمامك !!
هنا المصمم اختار أن يمتلك بحمامه غرفة استحمام زجاجية مع حوض استحمام، وقام بتحديد أرضية مختلفة لغرفة الاستحمام ليجعل لها من الخصوصية جزءا كبير ..
بعض الناس يفضلون الألوان الهادئة في الحمام وخاصة درجات البيج، لإضفاء حالة من الاسترخاء وهدوء ومعالجة المساحات الصغيرة ..
كما نرى أن يمكننا تصميم غرفة استحمام بالحمام بأقل الإمكانيات فقط تخصيص لها ركن في الحمام وتجهيزها بباب زجاج من نوع خاص ..
لمحبى اللون البنى كالشيكولاتة يمكنك اختيار جدار رئيسي في غرفة استحمامك بهذا اللون ومع تصميم بسيط لقطع ديكورية ..
لا تتردد في أن تختار تصميم كالفنادق لغرفة الاستحمام، وهو سهل للغاية لا داعى للقلق ويمكن تنفيذه بأقل الامكانيات ..
مع تطور عالم التكنولوجيا ظهرت الكثير من الأدوات الصحية والتى تجعل من غرفة استحمامك متعددة الاستخدامات والمؤثرات..
اللون الفيروزي من أكثر الألوان الساحرة والتى لمسات منه تجعل أي فراغ ينطق بالجمال والرفاهية..
من المفاهيم الخاطئة أن غرفة الاستحمام يجب أن تكون مغلقة، في الأصل عندما ظهرت كانت مغلقة وذلك للحفاظ على الحمام بعيدا عن المياه ولكن مع تطور التصميمات ظهرت نماذج مختلفة وتم الاستغناء فيها عن الجدار الزجاجي ..
يمكن تصميم غرفة الاستحمام في منتصف الفراغ وتجهيزها سواء كان حائط واحد زجاجي والباقي من الطوب، أو تصميمها كلها من الزجاج..
وأخيرا من أفضل حلول تصميم الحمام ذو المساحة الصغيرة، هي غرفة الاستحمام لأنها توفر مساحة كبيرة، كما أنها تحافظ على المساحة الصغيرة المتبقية من الحمام بعيدا عن المياه..
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