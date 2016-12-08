12 فكرة ملهمة لمدخل منزلك

مدخل منزلك يجب أن يعبر عن باقي غرف المنزل. فهو ليس فقط أول ما يقع عينك وعين زائريك عليه ولكن ما يظهر من منزلك عند فتح الباب للخروج أو استلام شيء من على باب الشقة. مدخل المنزل هو عرض مبدئي لما سيراه الناس في باقي غرف المنزل ويعبر عن شخصيتك وذوقك. لا يوجد إجابة موحدة لسؤال: كيف تصمم مدخل منزلك؟ فهو يعتمد على كثير من العوامل منها: مساحة المدخل وحجمه وشكله وذوق أصحاب المنزل الذي اختاروه كنمط لكل غرف المنزل. مدخل المنزل ليس فقط مكان لوضع خزانة الأحذية أو شماعات المعاطف، ولكن إذا تم استغلاله استغلال جيد يمكن أن يشارك في الديكور عن طريق أشكال وألوان الحوائط المختلفة والأرضيات المختارة بعناية والإضاءة الجذابة وكل عناصر الديكور الممكن إضافتها له. في هذا المقال نقدم لكم محموعة من الأفكار لمدخل منزل فريد من نوعه نتمنى أن ينالوا إعجابك.
مدخل هذا المنزل مكسي بالطوب الأحمر، طريقة بسيطة لإضافة ديكور أنيق وريفي لمدخل المنزل. تصميم هذه الغرفة هو مزيج من أنواع مختلفة من التصميمات، فالنجف يعكس النمط الصناعي، والكنبة الصفراء بنمط الريترو أو النمط الرجعي أما الطوب فهو ريفي كما سبق ووضحنا. مثبت على الحائط خزانة أحذية بيضاء بسيطة، وبجانب باب المنزل يوجد رف خشبي لوضع أغراضك عند الدخول كالمفاتيح والنظارات والمحافظ.
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إذا كنت من محبي الفنون وتحب أن تكون محاطًا بالقطع الفنية الجميلة فلا يوجد ما يمنعك من فعل ذلك في مدخل منزلك! هذا النوع الديكور يترك انطباعًا عند أي شخص يدخل منزلك أن أصحاب المنزل يقدرّون الفن والقطع غير العادية والفريدة من نوعها. ولكن إذا كنت ستختار هذه الطريقة في عرض مدخل منزلك حاول ألا تبالغ في وضع قطع فنية كثيرة حتى لا يبدو المدخل وكأنه متحف مكدس بأشياء كثيرة مختلفة تفقده جماله وعمليته. مما يميز هذه الصورة شماعة الملابس المختلفة التي تجمع بين الفن والعملية.
إذا لم تجد فكرة مختلفة لحائط مدخل منزلك فتركيب مرايا كبيرة بعرض الحائط هي فكرة جيدة. يمكنك أن تضع مرآة عادية أو بتصميم معين ورسومات. في هذا التصميم المرايا مقسمة على شكل ماسيّ منحرف. وضع مرآة في المساحات الصغيرة حل مناسب لإضافة شعور بالاتساع خاصة في المداخل.
من المهم أن تختار الأثاث واللمسات النهائية بعناية لتحصل على تصميم ناجح لمدخل منزلك، في الوقت الحالي من أكثر التصميمات رواجًا لمداخل المنازل هي التصميمات التبسيطية التي تعطي لك الفرصة للتخزين واستخدام المساحة بعملية بأقل الأثاث والتفاصيل الممكنة. في هذا التصميم نجد دولاب مثبت داخل الحائط وشمّاعة عصرية تتنتسب ألوانها مع بعض الأدراج التي تم اختيار تلوينها أو كسائها بقشرة خشبية لتختلف عن باقي الدولاب الأبيض.
المدخل ملون كله بلونين رئيسيين وهما الأبيض والرمادي الداكن الأنيق. في هذا التصميم تم تفضيل العملية على كثرة التفاصيل.
أول ما يلفت الانتباه في هذا التصميم هو الباب الأزرق الأنيق، استخدام لون مختلف عن باقي الألوان الموجودة في المدخل أو في أي غرفة هو طريقة جيدة لإضافة بعض الانفراد والاختلاف والأناقة لأي مساحة.
لماذا يظن البعض أن المدخل يجب أن يكون تقليديًا وبألوان معينة. في هذا التصميم نجد كونسول بنمط انتقائي حيث الشكل الكلاسيكي والألوان العصرية التي تبهج كل من يمر أمامها,
يمكنك أن تختار تصميم مدخلك ليكون ملكيّ كلاسيكي ولكن لا تفعل ذلك إذا كان باقي منظلك بتصميم حداثي (مودرن). من القطع الفريدة من نوعها في هذا المدخل هو المقعد الأحمر الكلاسيكي المصنوع من القطيفة أمام المرآة المذهبة والأباليك الكلاسيكية الفخمة.
مدخل المنزل سيبدو دافئ ومريح جدًا إذا أدخلت عنصر الخشب في تصميمه أو كان الخامة الغالبة على التصميم. في هذا التصميم نجد مدخل بنمط ريفي ولمسة عصرية في التفاصيل مثل الزهرية الطويلة الموضوعة بجانب الباب.
هذا التصميم يشع بالجرأة والإبداع. من القطع المميزة، الشمّاعة غير التقليدية وهو إعادة استخدام للوح تزلج. إنه مثال حيّ على دمج بعض الناس لاهتماماتهم بلا خوف وإدخالها في تصميم منزلهم ليعكس شخصياتهم ويجعلهم يشعرون بالانتماء.
أن تعلق بعض الإطارات في مدخل المنزل بها صور لعائلتك وأحلى الذكريات وأكثرها تميزًا يترك انطباع جيد لزاشريك ويفتح مواضيع ويسكر الحواجز عند بداية دخولهم للمنزل خاصة إذا كانت الزيارة تعارفية ولأول مرة.
هذا التصميم لمدخل مفتوح على غرفتي السفرة والمعيشة، التي تعطي لزائريك الفرصة لإلقاء نظرة سريعة على الغرف الرئيسية للمنزل قبل الدخول والذي يضفي اتساعًا على التصميم لعدم وجود حواجز كثيرة.
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