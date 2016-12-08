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12 فكرة ملهمة لمدخل منزلك

ريم عوض ريم عوض
Dom w Falentach , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل منزلك يجب أن يعبر عن باقي غرف المنزل. فهو ليس فقط أول ما يقع عينك وعين زائريك عليه ولكن ما يظهر من منزلك عند فتح الباب للخروج أو استلام شيء من على باب الشقة. مدخل المنزل هو عرض مبدئي لما سيراه الناس في باقي غرف المنزل ويعبر عن شخصيتك وذوقك. لا يوجد إجابة موحدة لسؤال: كيف تصمم مدخل منزلك؟ فهو يعتمد على كثير من العوامل منها: مساحة المدخل وحجمه وشكله وذوق أصحاب المنزل الذي اختاروه كنمط لكل غرف المنزل. مدخل المنزل ليس فقط مكان لوضع خزانة الأحذية أو شماعات المعاطف، ولكن إذا تم استغلاله استغلال جيد يمكن أن يشارك في الديكور عن طريق أشكال وألوان الحوائط المختلفة والأرضيات المختارة بعناية والإضاءة الجذابة وكل عناصر الديكور الممكن إضافتها له. في هذا المقال نقدم لكم محموعة من الأفكار لمدخل منزل فريد من نوعه نتمنى أن ينالوا إعجابك.

مدخل طوبي

Kasia & Arek, NaNovo NaNovo إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج طوب Multicolored
NaNovo

NaNovo
NaNovo
NaNovo

مدخل هذا المنزل مكسي بالطوب الأحمر، طريقة بسيطة لإضافة ديكور أنيق وريفي لمدخل المنزل. تصميم هذه الغرفة هو مزيج من أنواع مختلفة من التصميمات، فالنجف يعكس النمط الصناعي، والكنبة الصفراء بنمط الريترو أو النمط الرجعي أما الطوب فهو ريفي كما سبق ووضحنا. مثبت على الحائط خزانة أحذية بيضاء بسيطة، وبجانب باب المنزل يوجد رف خشبي لوضع أغراضك عند الدخول كالمفاتيح والنظارات والمحافظ.

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أعمال فنية

Entrance Viterbo Interior design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Viterbo Interior design

Entrance

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

إذا كنت من محبي الفنون وتحب أن تكون محاطًا بالقطع الفنية الجميلة فلا يوجد ما يمنعك من فعل ذلك في مدخل منزلك! هذا النوع الديكور يترك انطباعًا عند أي شخص يدخل منزلك أن أصحاب المنزل يقدرّون الفن والقطع غير العادية والفريدة من نوعها. ولكن إذا كنت ستختار هذه الطريقة في عرض مدخل منزلك حاول ألا تبالغ في وضع قطع فنية كثيرة حتى لا يبدو المدخل وكأنه متحف مكدس بأشياء كثيرة مختلفة تفقده جماله وعمليته. مما يميز هذه الصورة شماعة الملابس المختلفة التي تجمع بين الفن والعملية.

حائط من المرايا

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

إذا لم تجد فكرة مختلفة لحائط مدخل منزلك فتركيب مرايا كبيرة بعرض الحائط هي فكرة جيدة. يمكنك أن تضع مرآة عادية أو بتصميم معين ورسومات. في هذا التصميم المرايا مقسمة على شكل ماسيّ منحرف. وضع مرآة في المساحات الصغيرة حل مناسب لإضافة شعور بالاتساع خاصة في المداخل.

مدخل مينيمالي (تبسيطي)

DOM W MAGADALENCE, INSPACE INSPACE إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

من المهم أن تختار الأثاث واللمسات النهائية بعناية لتحصل على تصميم ناجح لمدخل منزلك، في الوقت الحالي من أكثر التصميمات رواجًا لمداخل المنازل هي التصميمات التبسيطية التي تعطي لك الفرصة للتخزين واستخدام المساحة بعملية بأقل الأثاث والتفاصيل الممكنة. في هذا التصميم نجد دولاب مثبت داخل الحائط وشمّاعة عصرية تتنتسب ألوانها مع بعض الأدراج التي تم اختيار تلوينها أو كسائها بقشرة خشبية لتختلف عن باقي الدولاب الأبيض.

ألوان أنيقة

Dom w Falentach , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
3deko

3deko
3deko
3deko

المدخل ملون كله بلونين رئيسيين وهما الأبيض والرمادي الداكن الأنيق. في هذا التصميم تم تفضيل العملية على كثرة التفاصيل.

لون مختلف للباب

Dom w Wilanowie , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
3deko

3deko
3deko
3deko

أول ما يلفت الانتباه في هذا التصميم هو الباب الأزرق الأنيق، استخدام لون مختلف عن باقي الألوان الموجودة في المدخل أو في أي غرفة هو طريقة جيدة لإضافة بعض الانفراد والاختلاف والأناقة لأي مساحة.

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جنون مسموح به

Proyecto Residencial en Marbella, Estudio Reverso Estudio Reverso إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Estudio Reverso

Estudio Reverso
Estudio Reverso
Estudio Reverso

لماذا يظن البعض أن المدخل يجب أن يكون تقليديًا وبألوان معينة. في هذا التصميم نجد كونسول بنمط انتقائي حيث الشكل الكلاسيكي والألوان العصرية التي تبهج كل من يمر أمامها,

مدخل ملكيّ

Sian Kitchener homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Sian Kitchener homify

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

يمكنك أن تختار تصميم مدخلك ليكون ملكيّ كلاسيكي ولكن لا تفعل ذلك إذا كان باقي منظلك بتصميم حداثي (مودرن). من القطع الفريدة من نوعها في هذا المدخل هو المقعد الأحمر الكلاسيكي المصنوع من القطيفة أمام المرآة المذهبة والأباليك الكلاسيكية الفخمة.

مدخل خشبيّ

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

مدخل المنزل سيبدو دافئ ومريح جدًا إذا أدخلت عنصر الخشب في تصميمه أو كان الخامة الغالبة على التصميم. في هذا التصميم نجد مدخل بنمط ريفي ولمسة عصرية في التفاصيل مثل الزهرية الطويلة الموضوعة بجانب الباب.

مدخل فنيّ

H's HOUSE, dwarf dwarf راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

هذا التصميم يشع بالجرأة والإبداع. من القطع المميزة، الشمّاعة غير التقليدية وهو إعادة استخدام للوح تزلج. إنه مثال حيّ على دمج بعض الناس لاهتماماتهم بلا خوف وإدخالها في تصميم منزلهم ليعكس شخصياتهم ويجعلهم يشعرون بالانتماء.

معرض صور

Трёхкомнатная квартира «Fresh Color» в г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

أن تعلق بعض الإطارات في مدخل المنزل بها صور لعائلتك وأحلى الذكريات وأكثرها تميزًا يترك انطباع جيد لزاشريك ويفتح مواضيع ويسكر الحواجز عند بداية دخولهم للمنزل خاصة إذا كانت الزيارة تعارفية ولأول مرة.

مدخل مفتوح

Apartment in Kiev. Ukraine, Diff.Studio Diff.Studio الممر والمدخل
Diff.Studio

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

هذا التصميم لمدخل مفتوح على غرفتي السفرة والمعيشة، التي تعطي لزائريك الفرصة لإلقاء نظرة سريعة على الغرف الرئيسية للمنزل قبل الدخول والذي يضفي اتساعًا على التصميم لعدم وجود حواجز كثيرة.

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