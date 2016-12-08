12 فكرة ملهمة لمدخل منزلك

مدخل منزلك يجب أن يعبر عن باقي غرف المنزل. فهو ليس فقط أول ما يقع عينك وعين زائريك عليه ولكن ما يظهر من منزلك عند فتح الباب للخروج أو استلام شيء من على باب الشقة. مدخل المنزل هو عرض مبدئي لما سيراه الناس في باقي غرف المنزل ويعبر عن شخصيتك وذوقك. لا يوجد إجابة موحدة لسؤال: كيف تصمم مدخل منزلك؟ فهو يعتمد على كثير من العوامل منها: مساحة المدخل وحجمه وشكله وذوق أصحاب المنزل الذي اختاروه كنمط لكل غرف المنزل. مدخل المنزل ليس فقط مكان لوضع خزانة الأحذية أو شماعات المعاطف، ولكن إذا تم استغلاله استغلال جيد يمكن أن يشارك في الديكور عن طريق أشكال وألوان الحوائط المختلفة والأرضيات المختارة بعناية والإضاءة الجذابة وكل عناصر الديكور الممكن إضافتها له. في هذا المقال نقدم لكم محموعة من الأفكار لمدخل منزل فريد من نوعه نتمنى أن ينالوا إعجابك.