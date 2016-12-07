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3 أكواخ خشبية ستريدها

آية منير آية منير
homify منازل
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جميعا نشترك في حلم واحد منذ الصغر، ألا وهو بيت صغير خشبي على الشاطئ وجمال الطبيعة يحاوطه من كل الجهات بعيدا عن الضوضاء والحياة اليومية الروتينية والتلوث والهموم، ما رأيك أن ترى مجموعة نماذج لمنازل الشاطئ الرائعة!!.. هوميفاي ستقدم لك اليوم 3 تصميمات متميزة لمنزل الشاطئ بسيطة وسهلة التنفيذ..

1 – دقة وإتقان

homify منازل
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homify
homify
homify

منتهى الدقة والبراعة في تصميم منزل وسط الطبيعة، ملائم للظروف الخاصة التى قد يتعرضلها، منزل خشبي مرتفع قليلا من مستوى الأرض.. ومكون من طابقين، وشرفة على الواجهة الرئيسية ..

الطابق الأرضى

homify جدران
homify

homify
homify
homify

نجد التصميم الهندسي للطابق الأرضي موزع بشكل جيد، مكون من غرفة معيشة وطاولة طعام صغيرة، مع غرفة نوم لشخصين وحمام رئيسي ومطبخ وسلم داخلي للطابق الأول، أهم ما في هذه المنازل هو المرونة والتكيف مع أكبر عدد من الخدمات وطرق الاستخدام و طبيعة الأشخاص المختلفة التى قد تسكنها يوما، فمثل هذه المنازل يتم استخدامها شهور محدودة خلال العام لذا يجب أن يكن هذا في الاعتبار ..

الطابق الثاني

homify جدران
homify

homify
homify
homify

كذلك في الطابق الثاني، التصميم يخدم أكبر عدد ممكن أن يستخدم هذا المنزل، ويراعي الأسس التصميمية والمساحات المطلوبة لكل فرد، ولكن الغرض الأول لمثل هذه النماذج هو الاستمتاع بالطبيعة حوله والإقامة المريحة لمدة كافية خلال فترة الصيف..

2 – نموذج أساسي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من الخطأ الشائع أن مثل هذه المنازل لا يحتاج لتخطيط أو تصميم جيد، ولكن هو التحدي الأكبر حيث في مساحة صغيرة يجب توفير الاحتياجات الأساسية ومساحات تناسب عدد من الأشخاص معين مع الحفاظ على قوة ومتانة الهيكل الخارجي، وإن كان في بلدة تظهر الثلوج فيها فالشكل الهرمي هو ما سنلجأ إليه، مع تحقيق الجانب الجمالي المطلوب..

الطابق الأرضي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

هو نفس التصميم السابق من الداخل رغم الاختلاف من الخارج، غرفة معيشة وطاولة طعام وغرغة نوم مزدوجة وحمام رئيسي ومطبخ وسلم داخلي للطابق الأول..

الطابق الأول

homify جدران
homify

homify
homify
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3 – نموذج مختلف

homify منازل
homify

homify
homify
homify

رغم التشابه الكبير بينهم من الخارج إلا أن هناك فارق كبير من الداخل في التصميم الهندسي، ولكن ستلاحظ شيئا بالتأكيد في كل هذه التصميمات وهو اتباع الطراز الريفي وذلك للتكيف مع البيئة المحيطة ولتجعل المنزل وكأنه جزء لا يتجزأ منها..

الطابق الأرضي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

غرفة معيشة كبيرة مكونة من غرفة جلوس وركن هادئ وطاولة طعام، وحمام رئيسي ومطبخ مفتوح وسلم داخلي للطابق الأول..

الطابق الأول

homify جدران
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم رئيسية ومعها حمام خاص وغرفة مزدوجة ذات مساحة مناسبة..

ويمكنك أيضا قراءة شقة بمساحة 62م مربع علي الطراز الكلاسيكي المعاصر

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