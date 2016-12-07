3 أكواخ خشبية ستريدها

نجد التصميم الهندسي للطابق الأرضي موزع بشكل جيد، مكون من غرفة معيشة وطاولة طعام صغيرة، مع غرفة نوم لشخصين وحمام رئيسي ومطبخ وسلم داخلي للطابق الأول، أهم ما في هذه المنازل هو المرونة والتكيف مع أكبر عدد من الخدمات وطرق الاستخدام و طبيعة الأشخاص المختلفة التى قد تسكنها يوما، فمثل هذه المنازل يتم استخدامها شهور محدودة خلال العام لذا يجب أن يكن هذا في الاعتبار ..