3 أكواخ خشبية ستريدها

منتهى الدقة والبراعة في تصميم منزل وسط الطبيعة، ملائم للظروف الخاصة التى قد يتعرضلها، منزل خشبي مرتفع قليلا من مستوى الأرض.. ومكون من طابقين، وشرفة على الواجهة الرئيسية ..
نجد التصميم الهندسي للطابق الأرضي موزع بشكل جيد، مكون من غرفة معيشة وطاولة طعام صغيرة، مع غرفة نوم لشخصين وحمام رئيسي ومطبخ وسلم داخلي للطابق الأول، أهم ما في هذه المنازل هو المرونة والتكيف مع أكبر عدد من الخدمات وطرق الاستخدام و طبيعة الأشخاص المختلفة التى قد تسكنها يوما، فمثل هذه المنازل يتم استخدامها شهور محدودة خلال العام لذا يجب أن يكن هذا في الاعتبار ..
كذلك في الطابق الثاني، التصميم يخدم أكبر عدد ممكن أن يستخدم هذا المنزل، ويراعي الأسس التصميمية والمساحات المطلوبة لكل فرد، ولكن الغرض الأول لمثل هذه النماذج هو الاستمتاع بالطبيعة حوله والإقامة المريحة لمدة كافية خلال فترة الصيف..
من الخطأ الشائع أن مثل هذه المنازل لا يحتاج لتخطيط أو تصميم جيد، ولكن هو التحدي الأكبر حيث في مساحة صغيرة يجب توفير الاحتياجات الأساسية ومساحات تناسب عدد من الأشخاص معين مع الحفاظ على قوة ومتانة الهيكل الخارجي، وإن كان في بلدة تظهر الثلوج فيها فالشكل الهرمي هو ما سنلجأ إليه، مع تحقيق الجانب الجمالي المطلوب..
هو نفس التصميم السابق من الداخل رغم الاختلاف من الخارج، غرفة معيشة وطاولة طعام وغرغة نوم مزدوجة وحمام رئيسي ومطبخ وسلم داخلي للطابق الأول..
رغم التشابه الكبير بينهم من الخارج إلا أن هناك فارق كبير من الداخل في التصميم الهندسي، ولكن ستلاحظ شيئا بالتأكيد في كل هذه التصميمات وهو اتباع الطراز الريفي وذلك للتكيف مع البيئة المحيطة ولتجعل المنزل وكأنه جزء لا يتجزأ منها..
غرفة معيشة كبيرة مكونة من غرفة جلوس وركن هادئ وطاولة طعام، وحمام رئيسي ومطبخ مفتوح وسلم داخلي للطابق الأول..
غرفة نوم رئيسية ومعها حمام خاص وغرفة مزدوجة ذات مساحة مناسبة..
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