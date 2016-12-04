سندرة الأحلام: 9 نماذج ملهمة

إذا كان في منزلك سندرة فيمكنك أن تعتبر نفسك محظوظ فهي من أفضل الأماكن التي يمكنها أن تكون في أي منزل إذا تم استغلالها بشكل عملي وصحيح، فتمكنك من الحصول على الأقل على غرفة إضافية في منزلك، يمكنك استغلالها كغرفة هوايات، أو استذكار أو عمل لكونها منفصلة عن باقي المنزل. و اليوم سوف نساعدكم في استغلال السندرة بشكل عملي للحصول على سندرة الأحلام!
بغض النظر إذا كان هذا الحمام عام أو إذا كان مرفقاً بغرفة نوم، فالحمام الفاخر يجعلك تستمتع بحياة أكثر راحة. فلماذا لا ننشئ سويت في السندرة؟ ففي السندرة توجد خصوصية ليست في مكان آخر فإذا أردت تدليل نفسك فيمكنك عمل بانيو أو بانيو سبا ذو تصميم مميز للحصول على الحمام المثالي.
لا يوجد ما يمنع من الحصول على أكثر من غرف المعيشة في منزلك، فهي مساحة خاصة والتي يمكننا أن نلجأ إليها للهروب من إزدحام المنزل أو للحصول على وقت خاص بنا، الاستمتاع بمشاهدة التلفاز أوالأفلام أو قراءة كتب في هدوء.
يمكننا استخدام السندرة كغرفة نوم فهو أفضل مكان نظراً لهدوءه و انعزاله عن باقي أجزاء المنزل ليوفر لك نوماً هنيئاً.
في حالة أن تكون مساحة سكنك الصغيرة تشمل السندرة، فيمكنك إنعاش هذه المساحة بعمل مساحات مختلفة و مشوقة. وللمسة شبابية يمكنك استخدام ألوان صريحة في الدهانات، والأثاث من كراسي، طاولات و غيره، ولا تنسى أن تطلق العنان للإضاءة الطبيعية أن تدخل إلى منزلك من خلال السماوي أو الشبابيك.
غرفة اللعب قد تكون غرفة مثالية لتجميع الأصدقاء و العائلة حول طاولة البلياردو أو تنس الطاولة، فهي رائعة إذا كنت تحب هذه الألعاب. يمكنك أيضاً استغلالها لألعاب الطاولات board games فقط كل ما تحتاجه هو كراسي تلتلف حول طاولة بالمساحة الكافية.
سواء كنت تستغل السندرة في العمل أو في الاسترخاء فهذه الغرفة لن تكتمل إلا بوجود إضاءة طبيعية وصناعية موزعة بشكل جيد. مقاعد مريحة، طاولات مختلفة حسب الاستخدام. فيجب فرش المكان و تأثيثه بشكل يسمح باستغلاله بشكل جيد مهما كانت مساحته.
هذه المساحة الفارغة هي فرصة رائعة لاستغلالها بالكامل من أول الحوائط في الغرف بعمل رفوف للكتب، فهذه الفكرة مفيدة خاصة إذا كان لديك الكثير من الكتب لتقليل و الحد من الفوضى في منزلك.
في السندرة و لتي تعتبر أعلى نقطة في البيت يمكنك رؤية أروع مشهد خارجي من إرتفاع عالي ولذلك ننصحك بعمل شبابيك كبيرة للحصول على أقصى استفادة من الإضاءة و من المشهد الخارجي خاصة إذا كان حديقة أو مشهد جمالي خلاب.
للحصول على شقة استوديو لا يجب عليك امتلاك الكثير من المساحة بل على العكس ففي الشقة الاستوديو وباستخدام بعض الحيل والأفكار والتي تمكنك من الحصول على التقسيم المثالي للفراغ، للحوائط والمساحات لأفضل الحلول وأكثرها راحة.