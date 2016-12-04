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سندرة الأحلام: 9 نماذج ملهمة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design مكتب عمل أو دراسة
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إذا كان في منزلك سندرة فيمكنك أن تعتبر نفسك محظوظ فهي من أفضل الأماكن التي يمكنها أن تكون في أي منزل إذا تم استغلالها بشكل عملي وصحيح، فتمكنك من الحصول على الأقل على غرفة إضافية في منزلك، يمكنك استغلالها كغرفة هوايات، أو استذكار أو عمل لكونها منفصلة عن باقي المنزل. و اليوم سوف نساعدكم في استغلال السندرة بشكل عملي للحصول على سندرة الأحلام!

1.حمام

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

بغض النظر إذا كان هذا الحمام عام أو إذا كان مرفقاً بغرفة نوم، فالحمام الفاخر يجعلك تستمتع بحياة أكثر راحة. فلماذا لا ننشئ سويت في السندرة؟ ففي السندرة توجد خصوصية ليست في مكان آخر فإذا أردت تدليل نفسك فيمكنك عمل بانيو أو بانيو سبا ذو تصميم مميز للحصول على الحمام المثالي.

2.غرفة معيشة

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

لا يوجد ما يمنع من الحصول على أكثر من غرف المعيشة في منزلك، فهي مساحة خاصة والتي يمكننا أن نلجأ إليها للهروب من إزدحام المنزل أو للحصول على وقت خاص بنا، الاستمتاع بمشاهدة التلفاز أوالأفلام  أو قراءة كتب في هدوء.

3.غرفة نوم

Wzornictwo Yo2 designs, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl جدران وأرضياتسجاد
Wzorywidze.pl

Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl

يمكننا استخدام السندرة كغرفة نوم فهو أفضل مكان نظراً لهدوءه و انعزاله عن باقي أجزاء المنزل ليوفر لك نوماً هنيئاً.

4.مساحة شبابية ومبهجة

Casa Brac-Marseille (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة السفرة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

في حالة أن تكون مساحة سكنك الصغيرة تشمل السندرة، فيمكنك إنعاش هذه المساحة بعمل مساحات مختلفة و مشوقة. وللمسة شبابية يمكنك استخدام ألوان صريحة في الدهانات، والأثاث من كراسي، طاولات و غيره، ولا تنسى أن تطلق العنان للإضاءة الطبيعية أن تدخل إلى منزلك من خلال السماوي  أو الشبابيك.

5.غرفة للمرح واللعب

CASA RECREIO - RJ, Adriana Leal Interiores Adriana Leal Interiores غرفة الميديا خشب White
Adriana Leal Interiores

Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores

غرفة اللعب قد تكون غرفة مثالية لتجميع الأصدقاء و العائلة حول طاولة البلياردو أو تنس الطاولة، فهي رائعة إذا كنت تحب هذه الألعاب. يمكنك أيضاً استغلالها لألعاب الطاولات board games فقط كل ما تحتاجه هو كراسي تلتلف حول طاولة بالمساحة الكافية.

6.مساحة للعمل أم الإسترخاء؟

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

سواء كنت تستغل السندرة في العمل أو في الاسترخاء فهذه الغرفة لن تكتمل إلا بوجود إضاءة طبيعية وصناعية موزعة بشكل جيد. مقاعد مريحة، طاولات مختلفة حسب الاستخدام. فيجب فرش المكان و تأثيثه بشكل يسمح باستغلاله بشكل جيد مهما كانت مساحته.

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7.مكتبة

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design مكتب عمل أو دراسة
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

هذه المساحة الفارغة هي فرصة رائعة لاستغلالها بالكامل من أول الحوائط في الغرف بعمل رفوف للكتب، فهذه الفكرة مفيدة خاصة إذا كان لديك الكثير من الكتب لتقليل و الحد من الفوضى في منزلك.

8.استمتع بالمشهد الخارجي

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH غرفة المعيشة
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

في السندرة و لتي تعتبر أعلى نقطة في البيت يمكنك رؤية أروع مشهد خارجي من إرتفاع عالي ولذلك ننصحك بعمل شبابيك كبيرة للحصول على أقصى استفادة من الإضاءة و من المشهد الخارجي خاصة إذا كان حديقة أو مشهد جمالي خلاب.

9.مساحة استوديو

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

للحصول على شقة استوديو لا يجب عليك امتلاك الكثير من المساحة بل على العكس ففي الشقة الاستوديو وباستخدام بعض الحيل والأفكار والتي تمكنك من الحصول على التقسيم المثالي للفراغ، للحوائط والمساحات لأفضل الحلول وأكثرها راحة.

منزل يتحول من خرابة إلي جنة
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