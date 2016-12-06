منزل مناسب للأسرة مع الأطفال

قد نواجه أوقاتاً بلا جدوى في البحث عن منزل يناسب اسرتنا الصغيرة و يلائم تحركات أطفالنا و رغبتهم في اللعب و اللهو و الشعور بجو صحي و محيط هاديء، و لكننا اليوم أخيراً قد وجدنا ما نبحث عنه و سنهديك نموذجاً رائعاً لمنزل أحلامك الذي ستنعم فيه بأوقاتاً سعيدة و مساحات تناسب تطلعات كل فرد في أسرتك، الذوق و الجمال حاضرين بقوة في هذا المشروع الذي نفذ في قلب الطبيعة الخضراء بمدينة
منهاييم – الألمانية – مع عدم التفريط في أي جانب عملي يساهم في جعل الحياة أفضل ، إليكم جولة دافئة في هذا البناء المبدع .
الواجهة الأمامية تتسم بالدفيء و الهدوء في كل ركن فيها، استخدام الضوء كان احترافياً جداً و توزيعه بتلك الطريقة البارعة يحسب لمصمميه في شركة LİCHT-DESİGN الألمانية التي وضعت المنزل في باقة من الضوء ، أما في الجانب المعماري فقد تألقت النوافذ بزجاجها المائل للأصفر القريب من لون الخشب و المنزل يبدو ككتلة واحدة متكاملة لا يوجد فيها أي أشياء شاذة أو خارجة عن تآلفه الجميل
الواجهة الخلفية للمنزل زادت دفئاً و جمالاً عن طريق تخصيص تلك الجلسة بعيداً عن المدخل الرسمي و وجود الحديقة الصغيرة في الخلف لأمان أكثر للعب الأطفال ، و وجود سقيفة صغيرة محددة للمدخل الخلفي للمنزل زاد العنصر الجمالي خصوصاً أنها جاءت متوسطة لنوافذ متساوية تماماً و منتشرة بالتساوي
الكرسي و السجاد خلقا شكلاً منفصلاً لغرفة أو مكان المعيشة المخصص للعائلة بعيداً عن الرسميات و استقبال الضيوف، و هو اختلاف جميل عن اللون الأبيض السائد في الغرف المجاورة الظاهرة لنا من تلك الزاوية ، و استخدام الأضواء في الزوايا البعيدة بشكل فردي متوازن في كل منها خلق سيمترية فريدة لهذا الجزء من هذا البيت الدافيء
من تلك الزاوية يظهر الجمال و الابداع في كل ركن بغرفة المعيشة و مكانا لاستقبال و كيف أن اللون الأخضر المستخدم في الكرسي و في السجادة قد سيطر على الشكل بالرغم من قله تواجده بالمقارنة باللون الأبيض مثلاً، و لكن تلك الفكرة مفيدة في إبراز و تخصيص ركن معين في مسطح كامل ان نخلف لونه دون الحاجة لإحاطته بالجدران غير النافعة والتي تؤثر سلباً على جمال و مساحة المكان
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تلك السفرة العائلية رائعة لعدة أسباب منها أنها تستقبل 6 أفراد بكراسي عصرية بيضاء اللون مثل لون السقف و الجدران و كذلك قريبة من المطبخ لسهولة التحضير و التنظيف ، كما أنها لم تشغل مساحة كبيرة بفضل تصميمها الذكي الانيق
المطبخ بسيط في خزاناته الرقيقة الشكل و لونها الأبيض الهاديء كذلك لون الأرضيات الخشبي المستخدمف بأغلب الغرف الداخلية بالمنزل يضمن الشعور بمساحة واسعة للمسطح بالكامل، و من أبرز النصائح التي نخرج منها من هذا المطبخ هو توفر النوافذ الكبيرة و المنفذة للضوء بقوة للداخل مما سمح بالشعور ببراح المطبخ و تألقه، من زاوية أخرى نلاحظ أن الخزانات كبيرة الحجم و قليلة في عددها و هي فكرة رائعة لمن كان لديه أغراض كثيرة تحتاج للتخزين و لكن المساحة لا تحتمل وجود خزانات كثيرة و أبواب و أدراج متعددة حفاظاً على الشكل العام للمطبخ ..
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السلم به العديد من الوقفات ، أولها أنه مستقيم و ليس ملتوي أو منحني و هي طريقة فعالة و عملية للأطفال و كذلك استقامة السلم تساهم في تقليل المساحة المهدرة في أي دوران أو انحناءات غير مجدية خصوصاً و أن الطابق العلوي قريب في الارتفاع من سطح الأرض ، و من الوقفات الجمالية هو استخدام ألوان كالأبيض و لون الخشب الطبيعي في الدرجات ليكون مثل لون الواجهة تماماً مما يضمن شكل واحد و متوازن في روح التصميم بالمنزل بأكمله
اللون الأزرق أو السماوي إن صح التعبير من الالوان الحالمة التي تشع هدوء و شاعرية على أي مكان تستخدم فيه، و غرفة النوم تلك تتسم بذلك تماماً و قد اقتبست ألوان السماء الصافية في الجدران مع لون السحاب الأبيض في السقف مع اضواء بيضاء كضوء الشمس في اقتباس و نقل تجربة طبيعية تماماً للتصميم
ألوان جرئية و منطلقة تناسب روح الشباب الذي يسكن هنا، الأطفال في عمر التفتح يجب أن يشعروا دوماً بروح مختلفة في غرفهم تميزها عن باقي الغرف الأخرى، و ترسم شخصياتهم التي تتسم بالإقدام و حب الاكتشاف، تجربة رائعة لتزيين و طلاء غرفة بألوان جميلة و جديدة كالأرجواني و البينك و تناسق رهيب بين كل المكونات حتى ألوان المصابيح و حجمها غير المعتاد و الجميل في الوقت ذاته ..
تجربة رائعة بكل ما فيها تلهمنا الكثير عن منزلنا المستقبلي الذي يليق بعائلتنا الصغيرة و يقدم لنا أفكار قابلة تماماً للتطبيق بسهولة دون تعقيد ، نرجو ان تكون الجولة ممتعة لكم كما كانت لنا ..