منزل مناسب للأسرة مع الأطفال

ألوان جرئية و منطلقة تناسب روح الشباب الذي يسكن هنا، الأطفال في عمر التفتح يجب أن يشعروا دوماً بروح مختلفة في غرفهم تميزها عن باقي الغرف الأخرى، و ترسم شخصياتهم التي تتسم بالإقدام و حب الاكتشاف، تجربة رائعة لتزيين و طلاء غرفة بألوان جميلة و جديدة كالأرجواني و البينك و تناسق رهيب بين كل المكونات حتى ألوان المصابيح و حجمها غير المعتاد و الجميل في الوقت ذاته ..

تجربة رائعة بكل ما فيها تلهمنا الكثير عن منزلنا المستقبلي الذي يليق بعائلتنا الصغيرة و يقدم لنا أفكار قابلة تماماً للتطبيق بسهولة دون تعقيد ، نرجو ان تكون الجولة ممتعة لكم كما كانت لنا ..