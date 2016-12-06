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منزل مناسب للأسرة مع الأطفال

Mohammed Awad Mohammed Awad
Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher منازل
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قد نواجه أوقاتاً بلا جدوى في البحث عن منزل يناسب اسرتنا الصغيرة و يلائم تحركات أطفالنا و رغبتهم في اللعب و اللهو و الشعور بجو صحي و محيط هاديء، و لكننا اليوم أخيراً  قد وجدنا ما نبحث عنه و سنهديك نموذجاً رائعاً لمنزل أحلامك الذي ستنعم فيه بأوقاتاً سعيدة و مساحات تناسب تطلعات كل فرد في أسرتك، الذوق و الجمال حاضرين بقوة في هذا المشروع الذي نفذ في قلب الطبيعة الخضراء بمدينة منهاييم – الألمانية – مع عدم التفريط في أي جانب عملي يساهم في جعل الحياة أفضل ، إليكم جولة دافئة في هذا البناء المبدع .

الواجهة الأمامية

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher منازل
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

الواجهة الأمامية تتسم بالدفيء و الهدوء في كل ركن فيها، استخدام الضوء  كان احترافياً جداً و توزيعه بتلك الطريقة البارعة يحسب لمصمميه في شركة LİCHT-DESİGN الألمانية التي وضعت المنزل في باقة من الضوء ، أما في الجانب المعماري فقد تألقت النوافذ بزجاجها المائل للأصفر القريب من لون الخشب و المنزل يبدو ككتلة واحدة متكاملة لا يوجد فيها أي أشياء شاذة أو خارجة عن تآلفه الجميل 

الفناء الخلفي

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher منازل
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

الواجهة الخلفية للمنزل زادت دفئاً و جمالاً عن طريق تخصيص تلك الجلسة بعيداً عن المدخل الرسمي و وجود الحديقة الصغيرة في الخلف لأمان أكثر للعب الأطفال ، و وجود سقيفة صغيرة محددة للمدخل الخلفي للمنزل زاد العنصر الجمالي خصوصاً أنها جاءت متوسطة لنوافذ متساوية تماماً و منتشرة بالتساوي 

عالم أخضر

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة المعيشة
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

الكرسي و السجاد خلقا شكلاً منفصلاً لغرفة أو مكان المعيشة المخصص للعائلة بعيداً عن الرسميات و استقبال الضيوف، و هو  اختلاف جميل عن اللون الأبيض السائد في الغرف المجاورة الظاهرة لنا من تلك الزاوية ، و استخدام الأضواء في الزوايا البعيدة بشكل فردي متوازن في كل منها خلق سيمترية فريدة لهذا الجزء من هذا البيت الدافيء

زاوية أكثر وضوحاً

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة المعيشة
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

من تلك الزاوية يظهر الجمال و الابداع في كل ركن بغرفة المعيشة و مكانا لاستقبال و كيف أن اللون الأخضر المستخدم في الكرسي و في السجادة قد سيطر على الشكل بالرغم من قله تواجده  بالمقارنة باللون الأبيض مثلاً، و لكن تلك الفكرة مفيدة في إبراز و تخصيص ركن معين في مسطح كامل ان نخلف لونه دون الحاجة لإحاطته بالجدران غير النافعة والتي تؤثر سلباً على جمال و مساحة المكان 

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مكان تناول الطعام

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة المعيشة
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

تلك السفرة العائلية رائعة لعدة أسباب منها أنها  تستقبل 6 أفراد بكراسي عصرية بيضاء اللون مثل لون السقف و الجدران و كذلك قريبة من المطبخ لسهولة التحضير و التنظيف ،  كما أنها لم تشغل مساحة كبيرة بفضل تصميمها الذكي الانيق

مطبخ بسيط

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher مطبخ
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

المطبخ بسيط في خزاناته الرقيقة الشكل و لونها الأبيض الهاديء كذلك لون الأرضيات الخشبي المستخدمف بأغلب الغرف الداخلية بالمنزل يضمن الشعور بمساحة واسعة للمسطح بالكامل، و من أبرز النصائح التي نخرج منها من هذا المطبخ هو توفر النوافذ الكبيرة و المنفذة للضوء بقوة للداخل مما سمح بالشعور ببراح المطبخ و تألقه، من زاوية أخرى نلاحظ أن الخزانات كبيرة الحجم و قليلة في عددها و هي فكرة رائعة لمن كان لديه أغراض كثيرة تحتاج للتخزين و لكن المساحة لا تحتمل وجود خزانات كثيرة و أبواب و أدراج متعددة حفاظاً على الشكل العام للمطبخ ..

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السلم

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher الممر الحديث، المدخل و الدرج
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

السلم به العديد من الوقفات ، أولها أنه مستقيم و ليس ملتوي أو منحني و هي طريقة فعالة و عملية للأطفال و كذلك استقامة السلم تساهم في تقليل المساحة المهدرة في أي دوران أو انحناءات غير مجدية خصوصاً و أن الطابق العلوي قريب في الارتفاع من سطح الأرض ، و من الوقفات الجمالية هو استخدام ألوان كالأبيض و لون الخشب الطبيعي في الدرجات ليكون مثل لون الواجهة تماماً مما يضمن شكل واحد و متوازن في روح التصميم بالمنزل بأكمله 

تناغم الأزرق

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة نوم
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

اللون الأزرق أو السماوي إن صح التعبير من الالوان الحالمة التي تشع هدوء و شاعرية على أي مكان تستخدم فيه، و غرفة النوم تلك تتسم بذلك تماماً و قد اقتبست ألوان السماء الصافية في الجدران مع لون السحاب الأبيض في السقف مع اضواء بيضاء كضوء الشمس في اقتباس و نقل تجربة طبيعية تماماً للتصميم

غرفة شبابية

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة نوم
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

ألوان جرئية و منطلقة تناسب روح الشباب الذي يسكن هنا، الأطفال في عمر التفتح يجب أن يشعروا دوماً بروح مختلفة في غرفهم تميزها عن باقي الغرف الأخرى، و ترسم شخصياتهم التي تتسم بالإقدام و حب الاكتشاف، تجربة رائعة لتزيين و طلاء غرفة بألوان جميلة و جديدة كالأرجواني و البينك و تناسق رهيب بين كل المكونات حتى ألوان المصابيح و حجمها غير المعتاد و الجميل في الوقت ذاته ..

تجربة رائعة بكل ما فيها تلهمنا الكثير عن منزلنا المستقبلي الذي يليق بعائلتنا الصغيرة و يقدم لنا أفكار قابلة تماماً للتطبيق بسهولة دون تعقيد ، نرجو ان تكون الجولة ممتعة لكم كما كانت لنا ..

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