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13 شئ يجب أن لا يكون في مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مطبخ
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الاخطاء في الديكور نرتكبها دون قصد في أغلبها  و هذا ليس عيباً على الإطلاق و دورنا أن نتعلم من أخطائنا مهما كثرت و نحاول ان نتجنبها في المستقبل، لذا فاليوم سنستعرض سوياً نحو 13 استخدام سيء لبعض العناصر و المكونات داخل المطابخ يمكن أن تؤذي التصميم بأكمله و تضربه في مقتل بحيث أنها تهدر كل المجهود المبذول في تنسيق و تزيين المطبخ بمجرد اضافتها، تلك الأخطاء بعضها يتطلب تدخل سريع و بعضها يتطلب تكلفة باهظة لاصلاحها ، لذا سنحاول أن نوضح أشهرها حتى نتجنبها من البداية أو نتخلص منها في أقرب فرصة 

1- وجود أزهار مثمرة بكثرة

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle Eco German Kitchens مطبخ MDF White Nobilia,Focus door,Gloss Ivory Laquer,stainless steel handle,U shaped kitchen,Breeze Ashen Light Quartzforms worktops,Neff oven,Neff combi microwave,Neff gas hob,Blanco silgranite sink,Blanco tap,floor to ceiling cabinets
Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

هذا الديكور تحديداً يمكن أن يخلق حالة من الزحام في ديكور مطبخك انت في غنى عنها تماماً، كثرة الالوان التي تتولد من استخدام ديكور الأزهار و النباتات و الثمار يمكن أن تؤدي لتشوه فظيع في الشكل العام و نسق المطبخ

2- استخدام فازة بلا أي معنى

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

استخدام فازات الورود يكون في اماكن محددة و ألوان محددة ليس في كل الغرف أو أي لون، في هذا المطبخ وجدت الفازة بالنباتات على المنضدة الوسطى التي تصمم لتحضير الوجبات السريعة و المشروبات في حينها و ليس للتزيين ، لذا فوجود الزهرية هنا كارثي بلا شكل جميل أو وظيفة 

3- كتب طبخ لا تستخدم

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

نحن لا نختلف على جمال استخدام الديكور باوسطة الكتب و لكن ليس في المطبخ ، لو استخدمت ديكور الكتب فلابد أن تكون مستخدمة و ليست مجرد شكل، فالمطبخ ليس مكان للقراءة و ليس مكاناً لتخزين الكتب ، تجنب رص و إظهار الكتب بتلك الطريقة و إن كان لابد من وجودها فيمكن تخزينها في الخزانات و الأدراج البعيدة عن الماء و الملاعق و الأكواب و الأشياء المستخدمة بكثرة في مطبخك

4- أظهار أجهزة غير مستخدمة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

على رف مطبخك لا تضع أي شيء لا يستخدم و بكثرة خلال اليوم، لا تضع مجرد شكل للأجهزة فإن ذلك يؤذي الشكل العام لمطبخك و يظهره على أنه مكباً للنفايات و التخلص من الأجهزة ليس إلا ، حاول أن تضع الأجهزة التي تستخدم على فترات في الخزانات بطريقة غير مرئية بمعنى أن تضعها في الادراج و الخزانات المغلقة و تستخدمها عند الحاجة فقط .

5- اسطح الخزانات ليست للتخزين

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq مطبخ
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

استخدام الرفوف العليا للخزانات في وضع الاواني و الاكواب ليس من الذوق أبداً، فسقف الخزانه ليس رفاً ، كما أن الرفوف لها شكل محدد، و طريقة الاستخدام تلك ليست استغلال جيد للمساحة و لكنها تشويه للتصميم 

6- استخدام أغذية و عبوات بغرض التزيين و ليس التناول

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

هذا التصرف سيء للغاية في المطابخ منها أن العبوات ليست مصممة للديكور أصلاً و إنما هي للترويج فبالتأكيد ألوانها لن تتماشى مع مطبخك و ستحوله لسوبر ماركت صغير كئيب الشكل 

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7- استخدام أواني فضية على رخام المطبخ

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur مطبخ Multicolored
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

لا تستخدم أي عنصر خارج منظومة شكل و تصميم المطبخ الاساسي إلا بحساب، و هذه الأواني الفضية شوهت المطبخ بالكامل بمجرد وضعها في غير موضعها و بألوان لا تناسب الأسود و التريكواز المستخدمين في هذا المطبخ ، ابتعد تماماص عن البهرجة و التكديس 

8- نباتات كثيرة

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

استخدامات النباتات ليست ميزة كما يظنها البعض و لكن القليل منها فقط يخفي بعض عيوب التصميم الاصلية و شغل بعض الفراغات ، لذا لا تتوسع في استخدام النباتات مهما كانت مبرراتك ، فالتصميم سيكون اشبه بغرفة مهجورة تشعبت فيها الغصون 

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9- استخدام الحلل كديكور

Casa Evans, A4estudio A4estudio مطبخ
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

يمكن استخدام العمود المعدني لحمل الحلل و الاواني التي نستخدمها بالفعل و يعمل في تلك الحالة وظيفة كبيرة في حمل الاواني و تجفيفها بعد الغسل و الاستخدام ، أما الحالة الصعبة فتكمن في اختيار ديكور من الحلل التي لا تستخدم في التزيين و الزخرفة، الحلل للاستخدام و ليست للديكور 

10 – أين الرف

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

عند تصميم رف حول الحوض لحمله و المساعدة في تحضير المأكولات و المشروبات لا يمكن بأي حال من الاحوال تغيير وظيفته العملية بأخرى عملية أيضاً مثل تخزين الأشياء و تكديسها بحيث يفقد وظيفته الأولى المصمم من أجلها ، لاحظ التكدس الرهيب في الأغراض فوق الرف ، كيف سيمكن تحضير الطعام عليه ؟

11- السكاكين

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

ذلك المظهر الذي يبدو منفراً بظهور باقة من الأسلحة في وجه الداخل للمطبخ، شعور سيء بالتأكيد، و من ناحية أخرى إن السكاكين لها مكاناً خاصاً للحفظ سواء بعيداً عن متناول الأطفال أو في مكان نظيف غير مبتل مثل رف الحوض، يرجى اعادةا لنظر في ترك السكاكين في العراء بهذا الشكل لأنه لا يزيد الجمال في تصميم مطبخك بل يزيد الشعور بالعدوانية فيه 

12- استخدام السجاد في المطبخ

Pippy oak kitchen Churchwood Design مطبخ
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

أولاً السجاد في الأرضيات لا يصلح لجميع الغرف و منها بعض نوعيات المطابخ التي يوجد فيها ضيق طبيعي و قرب لمصدر المياة يمكن أن يتطاير على السجاد فيؤدي لروائح كريهة و هذا إلى جانب شكلها غير الجمالي على الإطلاق و الذي لا يتماشى مع التصميم ، لذا السجاد غير مرحب به في المطابخ الضيقة أو التي لا يتماشى مع ديكورها

13- الصحف و المجلات و الفوضى

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ترك الصحف و المجلات هكذا على سفرة المطبخ أمر غاية في الفوضى ، لانه ببساطة ليس مكانها ، و هذه السفرة مخصصة لتناول الأكل و الشرب و ليس القراءة، و هناك جلسات و كراسي خاصة بتناول المشروبات و القراءة معاً و لكنها بالتأكيد ليست في المطبخ

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