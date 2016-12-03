13 شئ يجب أن لا يكون في مطبخك

الاخطاء في الديكور نرتكبها دون قصد في أغلبها و هذا ليس عيباً على الإطلاق و دورنا أن نتعلم من أخطائنا مهما كثرت و نحاول ان نتجنبها في المستقبل، لذا فاليوم سنستعرض سوياً نحو 13 استخدام سيء لبعض العناصر و المكونات داخل المطابخ يمكن أن تؤذي التصميم بأكمله و تضربه في مقتل بحيث أنها تهدر كل المجهود المبذول في تنسيق و تزيين المطبخ بمجرد اضافتها، تلك الأخطاء بعضها يتطلب تدخل سريع و بعضها يتطلب تكلفة باهظة لاصلاحها ، لذا سنحاول أن نوضح أشهرها حتى نتجنبها من البداية أو نتخلص منها في أقرب فرصة