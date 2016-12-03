13 شئ يجب أن لا يكون في مطبخك

الاخطاء في الديكور نرتكبها دون قصد في أغلبها و هذا ليس عيباً على الإطلاق و دورنا أن نتعلم من أخطائنا مهما كثرت و نحاول ان نتجنبها في المستقبل، لذا فاليوم سنستعرض سوياً نحو 13 استخدام سيء لبعض العناصر و المكونات داخل المطابخ يمكن أن تؤذي التصميم بأكمله و تضربه في مقتل بحيث أنها تهدر كل المجهود المبذول في تنسيق و تزيين المطبخ بمجرد اضافتها، تلك الأخطاء بعضها يتطلب تدخل سريع و بعضها يتطلب تكلفة باهظة لاصلاحها ، لذا سنحاول أن نوضح أشهرها حتى نتجنبها من البداية أو نتخلص منها في أقرب فرصة
هذا الديكور تحديداً يمكن أن يخلق حالة من الزحام في ديكور مطبخك انت في غنى عنها تماماً، كثرة الالوان التي تتولد من استخدام ديكور الأزهار و النباتات و الثمار يمكن أن تؤدي لتشوه فظيع في الشكل العام و نسق المطبخ
استخدام فازات الورود يكون في اماكن محددة و ألوان محددة ليس في كل الغرف أو أي لون، في هذا المطبخ وجدت الفازة بالنباتات على المنضدة الوسطى التي تصمم لتحضير الوجبات السريعة و المشروبات في حينها و ليس للتزيين ، لذا فوجود الزهرية هنا كارثي بلا شكل جميل أو وظيفة
نحن لا نختلف على جمال استخدام الديكور باوسطة الكتب و لكن ليس في المطبخ ، لو استخدمت ديكور الكتب فلابد أن تكون مستخدمة و ليست مجرد شكل، فالمطبخ ليس مكان للقراءة و ليس مكاناً لتخزين الكتب ، تجنب رص و إظهار الكتب بتلك الطريقة و إن كان لابد من وجودها فيمكن تخزينها في الخزانات و الأدراج البعيدة عن الماء و الملاعق و الأكواب و الأشياء المستخدمة بكثرة في مطبخك
على رف مطبخك لا تضع أي شيء لا يستخدم و بكثرة خلال اليوم، لا تضع مجرد شكل للأجهزة فإن ذلك يؤذي الشكل العام لمطبخك و يظهره على أنه مكباً للنفايات و التخلص من الأجهزة ليس إلا ، حاول أن تضع الأجهزة التي تستخدم على فترات في الخزانات بطريقة غير مرئية بمعنى أن تضعها في الادراج و الخزانات المغلقة و تستخدمها عند الحاجة فقط .
استخدام الرفوف العليا للخزانات في وضع الاواني و الاكواب ليس من الذوق أبداً، فسقف الخزانه ليس رفاً ، كما أن الرفوف لها شكل محدد، و طريقة الاستخدام تلك ليست استغلال جيد للمساحة و لكنها تشويه للتصميم
هذا التصرف سيء للغاية في المطابخ منها أن العبوات ليست مصممة للديكور أصلاً و إنما هي للترويج فبالتأكيد ألوانها لن تتماشى مع مطبخك و ستحوله لسوبر ماركت صغير كئيب الشكل
لا تستخدم أي عنصر خارج منظومة شكل و تصميم المطبخ الاساسي إلا بحساب، و هذه الأواني الفضية شوهت المطبخ بالكامل بمجرد وضعها في غير موضعها و بألوان لا تناسب الأسود و التريكواز المستخدمين في هذا المطبخ ، ابتعد تماماص عن البهرجة و التكديس
استخدامات النباتات ليست ميزة كما يظنها البعض و لكن القليل منها فقط يخفي بعض عيوب التصميم الاصلية و شغل بعض الفراغات ، لذا لا تتوسع في استخدام النباتات مهما كانت مبرراتك ، فالتصميم سيكون اشبه بغرفة مهجورة تشعبت فيها الغصون
يمكن استخدام العمود المعدني لحمل الحلل و الاواني التي نستخدمها بالفعل و يعمل في تلك الحالة وظيفة كبيرة في حمل الاواني و تجفيفها بعد الغسل و الاستخدام ، أما الحالة الصعبة فتكمن في اختيار ديكور من الحلل التي لا تستخدم في التزيين و الزخرفة، الحلل للاستخدام و ليست للديكور
عند تصميم رف حول الحوض لحمله و المساعدة في تحضير المأكولات و المشروبات لا يمكن بأي حال من الاحوال تغيير وظيفته العملية بأخرى عملية أيضاً مثل تخزين الأشياء و تكديسها بحيث يفقد وظيفته الأولى المصمم من أجلها ، لاحظ التكدس الرهيب في الأغراض فوق الرف ، كيف سيمكن تحضير الطعام عليه ؟
ذلك المظهر الذي يبدو منفراً بظهور باقة من الأسلحة في وجه الداخل للمطبخ، شعور سيء بالتأكيد، و من ناحية أخرى إن السكاكين لها مكاناً خاصاً للحفظ سواء بعيداً عن متناول الأطفال أو في مكان نظيف غير مبتل مثل رف الحوض، يرجى اعادةا لنظر في ترك السكاكين في العراء بهذا الشكل لأنه لا يزيد الجمال في تصميم مطبخك بل يزيد الشعور بالعدوانية فيه
أولاً السجاد في الأرضيات لا يصلح لجميع الغرف و منها بعض نوعيات المطابخ التي يوجد فيها ضيق طبيعي و قرب لمصدر المياة يمكن أن يتطاير على السجاد فيؤدي لروائح كريهة و هذا إلى جانب شكلها غير الجمالي على الإطلاق و الذي لا يتماشى مع التصميم ، لذا السجاد غير مرحب به في المطابخ الضيقة أو التي لا يتماشى مع ديكورها
ترك الصحف و المجلات هكذا على سفرة المطبخ أمر غاية في الفوضى ، لانه ببساطة ليس مكانها ، و هذه السفرة مخصصة لتناول الأكل و الشرب و ليس القراءة، و هناك جلسات و كراسي خاصة بتناول المشروبات و القراءة معاً و لكنها بالتأكيد ليست في المطبخ