7 حيل لشراء سجاد جميل فى منزلك

السلالم الداخلية فى المنزل يمكن تزيينها أيضًا بالسجاد الملائم لها حتى تحافظ على الأدراج من التراب، واختيار ألوان ملائمة لنمط ألوان المكان المحيط يضيف ألوان لديكور المنزل.

السجادة الجيدة تربط بين أجزاء الغرفة المختلفة، لذلك من المهم جدًا التأكد من تناسب نمط ألوان السجاد مع ألوان الغرفة.