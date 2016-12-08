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7 حيل لشراء سجاد جميل فى منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تتنوع تصميمات وخامات السجاد لتوافق الاستخدامات المختلفة والأذواق المتنوعة، يشكل السجاد قطعة ديكور أساسية فى كل منزل تضيف رونق مميز للتصميم الداخلى بجانب ما توفره من راحة للأقدام فى الطقس الحار والبارد.
فكيف نختار سجاد مميز للمنزل؟ إليك 7 حيل تساعدك على شراء سجاد على ذوقك الخاص بمعايير تناسب تصميم الغرف الداخلية.

1- اختيار السجادة المناسبة

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

على رأس الأسئلة التي يجب أن تسألها لنفسك قبل الشراء: 

هل السجاد للمنزل أم المكتب؟ أى الغرف ستشتري لها سجاد؟ 

هل تفضل تغطية مساحة الأرضية كلها أم مناطق محددة؟ فكلنا نحب أن نمتلك سجاد جذاب ومريح وعملي فى منازلنا. 

2- ما أهمية السجاد؟

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces الممر الحديث، المدخل و الدرج
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

لما يضفيه السجاد من ديكور مميز بالمنزل علينا تحديد نمط الغرفة أولًا قبل شراء هل يتبع النمط الكلاسيكي أم العصري؟

فنلاحظ فى التصميم الآتى كيف تضفي السجادة الزرقاء تأثير أنيق على الصالة بتناسقها مع لون الطاولة والأرضية.

3- اختيار سجادة ملائمة لكل غرفة

Portland - Fossil Wools of New Zealand جدران وأرضياتسجاد
Wools of New Zealand

Portland – Fossil

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

بالتنوع الكثير فى خامات وأنماط السجاد يضيف جو مختلف للغرفة، السجاد الذي يغطي المساحة كاملة يعطى نمط كلاسيكي لديكور الغرفة، أما السجاد الذي يحتل منتصف الغرفة أسفل الطاولة يناسب أنماط المينيمال.
سجاد غرف العشاء يعطى إحساس أعمق بمساحة الغرفة، سجاد غرف النوم يوزع المساحات الموجودة بالغرفة بالتساوي وبشكل عام دفء السجاد للقدمين أفضل من برودة الأرضية.

4- نمط ألوان للسجاد

Fabulous colour Diamond Wools of New Zealand الممر الحديث، المدخل و الدرج
Wools of New Zealand

Fabulous colour Diamond

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

السلالم الداخلية فى المنزل يمكن تزيينها أيضًا بالسجاد الملائم لها حتى تحافظ على الأدراج من التراب، واختيار ألوان ملائمة لنمط ألوان المكان المحيط يضيف ألوان لديكور المنزل. 

السجادة الجيدة تربط بين أجزاء الغرفة المختلفة، لذلك من المهم جدًا التأكد من تناسب نمط ألوان السجاد مع ألوان الغرفة.

5- تحديد مكان السجاد

Otago Design's first collection, Otago Design Otago Design المنزلأقمشة و منسوجات
Otago Design

Otago Design's first collection

Otago Design
Otago Design
Otago Design

حسب المساحة المتاحة يمكننا اختيار مايناسبها من شكل السجاد، فى المساحات الصغيرة يناسبها السجاد الدائري فيمكنك وضعها أسفل الأثاث بسهولة.

أما المساحات الكبيرة يتماشى معها السجاد المربع أو المستطيل.

6- مساحة وشكل السجاد

Soul Sisal & Seagrass جدران وأرضياتسجاد
Sisal &amp; Seagrass

Soul

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

عندما نأتى لخطوة مساحة السجاد فلدينا معايير محددة لابد من اتباعها:

- هل سنضع السجاد أسفل الأثاث أم فى وسط الغرفة؟

- هل مساحة الغرفة صغيرة فنحتاج سجاد بين الأثاث؟

- هل الغرف صغيرة جدًا فاشترى سجاد صغير أسفل الطاولات فقط؟

وبشكل عام يفضل أن تضع أرجل الأثاث على السجاد وسجاد غرف النوم يفضل أن سيغطي المساحة بأكملها.

7- العناية بالسجاد

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces غرفة المعيشة
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

يحتاج السجاد التقليدي للتنظيف مرة كل 8 شهور، ومن وقت لآخر يمكنك وضعه فى الشمس لحماية السجاد من تكون الآفات بها.

معظم السجاد يمكن تنظيفه فى المنزل فقط تأكد من جفافه بشكل كامل قبل إعادة فرشه فى الغرف، العناية الدورية بالسجاد توفر عليك شراء سجاد آخر وتمد من عمره الافتراضى.

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هل لديك حيل أخرى عند شراء السجاد؟ شاركنا بها..

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