7 حيل لشراء سجاد جميل فى منزلك

تتنوع تصميمات وخامات السجاد لتوافق الاستخدامات المختلفة والأذواق المتنوعة، يشكل السجاد قطعة ديكور أساسية فى كل منزل تضيف رونق مميز للتصميم الداخلى بجانب ما توفره من راحة للأقدام فى الطقس الحار والبارد.
فكيف نختار سجاد مميز للمنزل؟ إليك 7 حيل تساعدك على شراء سجاد على ذوقك الخاص بمعايير تناسب تصميم الغرف الداخلية.
على رأس الأسئلة التي يجب أن تسألها لنفسك قبل الشراء:
هل السجاد للمنزل أم المكتب؟ أى الغرف ستشتري لها سجاد؟
هل تفضل تغطية مساحة الأرضية كلها أم مناطق محددة؟ فكلنا نحب أن نمتلك سجاد جذاب ومريح وعملي فى منازلنا.
لما يضفيه السجاد من ديكور مميز بالمنزل علينا تحديد نمط الغرفة أولًا قبل شراء هل يتبع النمط الكلاسيكي أم العصري؟
فنلاحظ فى التصميم الآتى كيف تضفي السجادة الزرقاء تأثير أنيق على الصالة بتناسقها مع لون الطاولة والأرضية.
بالتنوع الكثير فى خامات وأنماط السجاد يضيف جو مختلف للغرفة، السجاد الذي يغطي المساحة كاملة يعطى نمط كلاسيكي لديكور الغرفة، أما السجاد الذي يحتل منتصف الغرفة أسفل الطاولة يناسب أنماط المينيمال.
سجاد غرف العشاء يعطى إحساس أعمق بمساحة الغرفة، سجاد غرف النوم يوزع المساحات الموجودة بالغرفة بالتساوي وبشكل عام دفء السجاد للقدمين أفضل من برودة الأرضية.
السلالم الداخلية فى المنزل يمكن تزيينها أيضًا بالسجاد الملائم لها حتى تحافظ على الأدراج من التراب، واختيار ألوان ملائمة لنمط ألوان المكان المحيط يضيف ألوان لديكور المنزل.
السجادة الجيدة تربط بين أجزاء الغرفة المختلفة، لذلك من المهم جدًا التأكد من تناسب نمط ألوان السجاد مع ألوان الغرفة.
حسب المساحة المتاحة يمكننا اختيار مايناسبها من شكل السجاد، فى المساحات الصغيرة يناسبها السجاد الدائري فيمكنك وضعها أسفل الأثاث بسهولة.
أما المساحات الكبيرة يتماشى معها السجاد المربع أو المستطيل.
عندما نأتى لخطوة مساحة السجاد فلدينا معايير محددة لابد من اتباعها:
- هل سنضع السجاد أسفل الأثاث أم فى وسط الغرفة؟
- هل مساحة الغرفة صغيرة فنحتاج سجاد بين الأثاث؟
- هل الغرف صغيرة جدًا فاشترى سجاد صغير أسفل الطاولات فقط؟
وبشكل عام يفضل أن تضع أرجل الأثاث على السجاد وسجاد غرف النوم يفضل أن سيغطي المساحة بأكملها.
يحتاج السجاد التقليدي للتنظيف مرة كل 8 شهور، ومن وقت لآخر يمكنك وضعه فى الشمس لحماية السجاد من تكون الآفات بها.
معظم السجاد يمكن تنظيفه فى المنزل فقط تأكد من جفافه بشكل كامل قبل إعادة فرشه فى الغرف، العناية الدورية بالسجاد توفر عليك شراء سجاد آخر وتمد من عمره الافتراضى.