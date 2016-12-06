شقة بديكورات اسبانية مميزة

جولة اليوم في اقليم كتالونيا و تحديداً في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث سنتغنى بجمال ديكور شقة رائعة أعيد ترميمها و تصميمها بطراز مختلف و جميل و أرضيات منقوشة بشيء من التأثر بالحضارة الشرقية أبدعتها أيدي المصممين بمكتب GRUPO INVENTIA المتخصص في الترميم و التجديد.

تقع شقتنا وسط الهواء العليل و المناخ الصحي المشرق لبرشلونة و الذي استغل تماماً في التصميم و ظهر جلياً في الالوان الطبيعية التي تزينت بها الشقة و المواد المعاد تدويرها التي ساهمت في إيضاح الجهد المبذول في إعادة إحيائها مرة أخرى.. جولة ممتعة