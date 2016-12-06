شقة بديكورات اسبانية مميزة

جولة اليوم في اقليم كتالونيا و تحديداً في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث سنتغنى بجمال ديكور شقة رائعة أعيد ترميمها و تصميمها بطراز مختلف و جميل و أرضيات منقوشة بشيء من التأثر بالحضارة الشرقية أبدعتها أيدي المصممين بمكتب GRUPO INVENTIA المتخصص في الترميم و التجديد.
تقع شقتنا وسط الهواء العليل و المناخ الصحي المشرق لبرشلونة و الذي استغل تماماً في التصميم و ظهر جلياً في الالوان الطبيعية التي تزينت بها الشقة و المواد المعاد تدويرها التي ساهمت في إيضاح الجهد المبذول في إعادة إحيائها مرة أخرى.. جولة ممتعة
لأول وهلة نرى فيها هذا البيت المعاد تدويره و احيائه نعتقد أن التصميم به شيء غير مضبوط ربما السقف و ربما الأرضيات و الجدران و لكن عند تمضية بعض الوقت في النظر و التفحص سنلاحظ أن كل شيء هنا يؤدي وظيفة قوية في الشكل الجميل الذي خرج عليه، البيت يعكس أشكالاً طبيعية رائعة مثل السقف الخشبي من العيدان التي لم تصقل و بقيت بشكلها و لونها و كذلك الطوب الذي لم يطلى بملمعات و ترك على حالته الشاحبة و انتهاءاً باللمسة الأحدث و هي الأرضيات المنقوشة بتتابع جميل بشكل أندلسي فاخر حمل معه كل تلك التناقضات لبر الجمال
المطبخ صمم كجزء من المسطح الكبير الذي يضم المعيشة و المدخل و الاستقبال، و خصص له ركناً كبيراً في مساحته و ترك منه مساحة كبيرة لحرية التنقل و الحركة في المسافة الفاصلة بين المنضدة التي تحمل الحوض و الخزانات و الفرن الكهربائي الملصقين على الحائط ، فاصبح لدينا مجال قوى للتحضير دون عوائق و كذلك استغلت الرخامة التي تحيط بالحوض لتكون في طرفها كسفرة سريعة ، و بذلك تم استغلال كل ما هو متاح هنا بذكاء بالغ
في ظل استخدام سقفاً داكناً بالعيدان الخشبية مثل هذا فلابد من وجود عنصر مساعد بجانب الأرضيات البيضاء ليحدث التوازن المرغوب في عدم ظهور التصميم بالمظهر الغامق الداكن الذي يمكن أن يسبب الاكتئاب، لذا كان خيار فتح نوافذ كبيرة تسمح بمرور الهواء المنعش و تنعكس و تتفاعل عن طريق ضوئها بالأرضيات البيضاء مما يوزن الأمور تماماً و يتجه بها لمزيد من السحر
غرفة النوم في تصميمها من أرق ما يكون سواء في لونها أو في نقشة الأرضيات التي استبدلت من الأرض للملايات و صممت الأرضيات من الأخشاب للتغيير ، و لكن وجود اللون الأبيض كان ضرورياً في الجدران لذا لم يمكن تغييره ، و نشر الضوء في الغرفة بقوة ببراعة و جمال و اختير له اللون الأبيض ليزيد من المساحة من الناحية المعنوية
سيطر على تصميم الحمام اللمسة الحداثية و الروح المتحفظة في التصميم مع ابتكارات معتادة للخروج من مأزق المساحة الضيقة عن طريق الفاصل الزجاجي الشفافي بين مكان الاستحمام و الحوض و من جهة أخرى تم زيادة و تقوية الضوء مع استغلال الطلاء الأبيض للغرض ذاته
ملحق بغرفة النوم و به أكثر من ميزة تجعله غير رسمي و يشعرك بالخصوصية في شكل الحوض الدائري الصغير و الذي صمم من طراز الصحن الذي ينصح به بشدة في الحمامات الضيقة بلونه الأبيض اللامع و كذلك تواجدت الأرضيات المزركشة بين البني و الأبيض في تلاقي هندسي رائع ميز الحمام كثيراً عن أي حمام آخر يساهم في تشتيت الانتباه عن ضيق مساحته