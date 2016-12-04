10 أخطاء فادحة فى الديكور تجنبها

الفوضى واحدة من أهم وأشهر الأخطاء الفادحة فى الديكور التى يجب أن تتجنبها فهى حقاً تجعلك تفقد الأطلالة الجمالية للمكان بشكل واضح بسبب عدم القدرة على أبراز التفاصيل الجمالية للمكان، والفوضى هى واحدة من عواقب سوء التنظيم داخل المنزل،واحرص على وجود أماكن مختلفة للتنظيم لذلك تجنب الفوضى قدر المستطاع داخل منزلك، لذلك احرص على وجود الأرفف والدواليب والأماكن التى تستعين بها لتخزين الأشياء الخاصة بك حتى لا تسمح للفوضى أن تتواجد فى منزلك.