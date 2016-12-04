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10 أخطاء فادحة فى الديكور تجنبها

منة اسماعيل منة اسماعيل
'Modernity in the woods' - North London residential refurbishment, SWM Interiors & Sourcing Ltd SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue
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هناك بعض الأخطاء الفادحة فى الديكور التى يقع فيها البعض بدون علم، أو ربما يمكننا القول أنها أهطاء تقع بها سهواً أثناء توزيعك للأثاث والديكور فى منزلك ، وبدلاً من الأستعانة بمصممى الديكور بشكل دائم يمكنك أن تصبح بنفسك مصمم الديكور الخاص بك، من خلال معرفة الأخطاء الفادحة فى الديكور ومحاولة تجنبها والتخلص منها بسهولة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أشهر 10 أخطاء فادحة فى الديكور حتى تتجنبها.

1-الفوضى

homify حمام
homify

homify
homify
homify

 الفوضى واحدة من أهم وأشهر الأخطاء الفادحة فى الديكور التى يجب أن تتجنبها فهى حقاً تجعلك تفقد الأطلالة الجمالية للمكان بشكل واضح بسبب عدم القدرة على أبراز التفاصيل الجمالية للمكان، والفوضى هى واحدة من عواقب سوء التنظيم داخل المنزل،واحرص على وجود أماكن مختلفة للتنظيم  لذلك تجنب الفوضى قدر المستطاع داخل منزلك، لذلك احرص على وجود الأرفف والدواليب والأماكن التى تستعين بها لتخزين الأشياء الخاصة بك حتى لا تسمح للفوضى أن تتواجد فى منزلك.

2- توظيف أثاث غير عملي داخل الحمام

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

واحدة من أهم الأخطاء فى التصميم هى عدم التوظيف الجيد للديكور، ومن الأماكن التى تحظى بعدم توظيف جيد للديكور بداخلها هى الحمام وتقع بها أخطاء فادحة فى التصميم، فيجب الأنتباه عند اختيار الأثاث والديكورات فى الحمام أن تكون موظفة بطريقة صحيحة ومناسبة فى التصميم بالكامل.

3-المراتب والسرير

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

المراتب يجب أن تكون مطابقة للسرير وتصميمه بطريقة مناسبة جداً، فمن سمات غرفة النوم هى الراحة لذلك يجب توافر كل عناصر الراحة فى غرف النوم وتصميمها وأهم عنصر من تلك العناصر التى تبعث على الراحة هى المراتب لذلك احرص على أن تكون المراتب مطابقة لتصميم السرير.

4- المبالغة فى ديكورات غرف النوم

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

الديكور لمسة يمكنك أضافتها لأى تصميم وحقاً تستطيع أن تصنع لك جمالاً واضحاً، ولكن المبالغة فى التصميم والديكورات يمكنها أن تأتى بنتائج عكسية تماماً، لذلك كن حذر من المبالغة فى الديكورات خاصةً فى غرفة النوم.

5- وظيفة كل غرفة

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

عند اختيار التصميمات والديكورات يجب مراعاة الغرض من كل غرفة وتصميمها، حتى تاتى كل الديكورات والتصميمات لتخدم هذا الغرض، وتختار التصميم والديكورات بشكل يخدم مساحات الفراغ داخل كل غرفة فى المنزل.

6- تكدس الأثاث

dining room INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

تكدس الأثاث فى غرف المنزل من الأخطاء القوية جداً فى التصميم، فتكدس الأثاث يؤدى إلى الشعور بالفوضى، وأيضاً ابتعد عن الأثاث الكبير فى الحجم خاصةً فى الأماكن صغيرة المساحة داخل المنزل.

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7- اكسسورات غرفة الطعام

dining table, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR غرفة السفرة
edictum – UNIKAT MOBILIAR

dining table

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

من الأخطاء الفادحة فى الديكور وخاصةً فى تصميم غرفة السفرة، هى عدم تناسق الأكسسورات مع تصميم الغرفة وديكوراتها بالكامل، لذلك يجب عند اختيار اكسسورات غرفة الطعام مراعاة النمط الخاص بتصميم الغرفة بالكامل.

8- الأضاءة الطبيعية

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

عنصر الأضاءة الطبيعية من العناصر المهمة التى يجب الأعتماد على وجودها فى تصميم منزلك، لذلك احرص دائماً على وجود شعاع من ضوء الشمس الطبيعيى فى تصميم كل غرفة من غرف منزلك.

9- الأضاءة الضعيفة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الأضاءة الضعيفة واحدة من أكثر الأخطاء الفادحة فى أى تصميم، لذلك لا تعتمد على مصدر ضوء واحد فى أى تصميم للغرف داخل منزلك بل كن حريص على وجود أكثر من مصدر للأضاءة بالتنوع بين الأضاءة الطبيعية والصناعية.

10- النظام

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

عدم التنظيم الجيد فى تصميم غرف المنزل من الأخطاء التى يقع فيها الكثير، لذلك احرص على التنظيم الجيد فى كل غرف منزلك.

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