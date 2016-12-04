10 أخطاء فادحة فى الديكور تجنبها

هناك بعض الأخطاء الفادحة فى الديكور التى يقع فيها البعض بدون علم، أو ربما يمكننا القول أنها أهطاء تقع بها سهواً أثناء توزيعك للأثاث والديكور فى منزلك ، وبدلاً من الأستعانة بمصممى الديكور بشكل دائم يمكنك أن تصبح بنفسك مصمم الديكور الخاص بك، من خلال معرفة الأخطاء الفادحة فى الديكور ومحاولة تجنبها والتخلص منها بسهولة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أشهر 10 أخطاء فادحة فى الديكور حتى تتجنبها.
الفوضى واحدة من أهم وأشهر الأخطاء الفادحة فى الديكور التى يجب أن تتجنبها فهى حقاً تجعلك تفقد الأطلالة الجمالية للمكان بشكل واضح بسبب عدم القدرة على أبراز التفاصيل الجمالية للمكان، والفوضى هى واحدة من عواقب سوء التنظيم داخل المنزل،واحرص على وجود أماكن مختلفة للتنظيم لذلك تجنب الفوضى قدر المستطاع داخل منزلك، لذلك احرص على وجود الأرفف والدواليب والأماكن التى تستعين بها لتخزين الأشياء الخاصة بك حتى لا تسمح للفوضى أن تتواجد فى منزلك.
واحدة من أهم الأخطاء فى التصميم هى عدم التوظيف الجيد للديكور، ومن الأماكن التى تحظى بعدم توظيف جيد للديكور بداخلها هى الحمام وتقع بها أخطاء فادحة فى التصميم، فيجب الأنتباه عند اختيار الأثاث والديكورات فى الحمام أن تكون موظفة بطريقة صحيحة ومناسبة فى التصميم بالكامل.
المراتب يجب أن تكون مطابقة للسرير وتصميمه بطريقة مناسبة جداً، فمن سمات غرفة النوم هى الراحة لذلك يجب توافر كل عناصر الراحة فى غرف النوم وتصميمها وأهم عنصر من تلك العناصر التى تبعث على الراحة هى المراتب لذلك احرص على أن تكون المراتب مطابقة لتصميم السرير.
الديكور لمسة يمكنك أضافتها لأى تصميم وحقاً تستطيع أن تصنع لك جمالاً واضحاً، ولكن المبالغة فى التصميم والديكورات يمكنها أن تأتى بنتائج عكسية تماماً، لذلك كن حذر من المبالغة فى الديكورات خاصةً فى غرفة النوم.
عند اختيار التصميمات والديكورات يجب مراعاة الغرض من كل غرفة وتصميمها، حتى تاتى كل الديكورات والتصميمات لتخدم هذا الغرض، وتختار التصميم والديكورات بشكل يخدم مساحات الفراغ داخل كل غرفة فى المنزل.
تكدس الأثاث فى غرف المنزل من الأخطاء القوية جداً فى التصميم، فتكدس الأثاث يؤدى إلى الشعور بالفوضى، وأيضاً ابتعد عن الأثاث الكبير فى الحجم خاصةً فى الأماكن صغيرة المساحة داخل المنزل.
من الأخطاء الفادحة فى الديكور وخاصةً فى تصميم غرفة السفرة، هى عدم تناسق الأكسسورات مع تصميم الغرفة وديكوراتها بالكامل، لذلك يجب عند اختيار اكسسورات غرفة الطعام مراعاة النمط الخاص بتصميم الغرفة بالكامل.
عنصر الأضاءة الطبيعية من العناصر المهمة التى يجب الأعتماد على وجودها فى تصميم منزلك، لذلك احرص دائماً على وجود شعاع من ضوء الشمس الطبيعيى فى تصميم كل غرفة من غرف منزلك.
الأضاءة الضعيفة واحدة من أكثر الأخطاء الفادحة فى أى تصميم، لذلك لا تعتمد على مصدر ضوء واحد فى أى تصميم للغرف داخل منزلك بل كن حريص على وجود أكثر من مصدر للأضاءة بالتنوع بين الأضاءة الطبيعية والصناعية.
عدم التنظيم الجيد فى تصميم غرف المنزل من الأخطاء التى يقع فيها الكثير، لذلك احرص على التنظيم الجيد فى كل غرف منزلك.
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