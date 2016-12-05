شقة ساحرة بتفاصيل رقيقة

لكل بيت قصة خاصة، وتقسيم مختلف ليقول لنا في النهاية شيئًا يميزه عن البقية، وهذه الشقة مميزة للغاية ماذا ستقول لنا بعد أن نطوف في كافة الغرف بعد تجديدها على أيدي مجموعة من الخبراء متخصصين في إعادة تقسيم المساحات الداخلية للمنازل، دعونا نترككم مع الصور حتى يتحدث كل جزء عن نفسه .
نبدأ رحلتنا في هذه الشقة بهذه الصورة التي توضح المساحة التي يوجد بها المطبخ وغرفة المعيشة فهما يشتركان في نفس المساحة ويفصل بينهما الأثاث، المساحة كما نرى مشرقة للغاية وذلك بفضل النوافذ الكبيرة التي تمد كل غرف المنزل بالضوء الطبيعي ليس هذه المساحة فقط.
على الرغم من المساحة المحدودة لهذه الغرفة إلا أن تقسيم المساحة بشكل منظم وعملي على الطريقة الحديثة والاعتماد على العناصر الأساسية جعلها عملية وعلى الناحية الجمالية فهي جذابة جدًا.
الديكور بسيط جدًا على الرغم من وجود تفاصيل فريدة مثل المنصات الملونة واللوحة التجريدية، كل هذه العناصر ذائبة مع بعضها البعض في تكوين متناغم وبسيط.
نحن الآن في المطبخ كما نرى الخزانات مغلقة تمامًا لا تحتوي على مقابض، مصنوعة من الخشب بشكل كامل عدا الجزء العلوي ذو اللون الأبيض حتي يعطي مظهر هاديء وبسيط لهذه الغرفة الصغيرة.
المطبخ له تفاصيله الفريدة والأنيقة للغاية وأبرزها بلاط الجدران المزركش الفاصل بين الخزانات السفلية والعلوية للمطبخ، البلاط منقوش بعدة نقوشات مختلفة وجمعت بين ألوان متعددة إلا أنها حافظت على انسجامها، كما أن الأجهزة المستخدمة من الفولاذ المقاوم للصدأ ليصبح هذا المطبخ مثال نموذجي لغرف المطبخ التي تجمع بين العراقة والمعاصرة .
قُسمت غرفة النوم بطريقة تحافظ على خصوصيتها، المساحة المركزية لها لسرير مزدوج، وخزانة بيضاء بأدراج في الزاوية المجاورة له تتيح لك تخزين العديد من الأشياء صغيرة الحجم.
هذه الصورة تسمح لنا برؤية الجانب الآخر من غرفة النوم والتي توضح لنا الخزانة الخشبية وكأنها جزء من الجدار، وسارت على أهم قاعدة من القواعد الأساسية لنمط الليفنج شوي، الخشب خلق جو دافيء ومريح في الغرفة .
الأجزاء الداخلية للشقة أيضًا رائعة مثل باقي الغرف، هنا نحن في الحمام بتفاصيله الفريدة المرحبة، وأبرز هذه التفاصيل اللوح الزجاجي الكبير الذي جعل الفضاء يبدو أوسع من مساحته الطبيعية، والقطع الخزفية ذات التصاميم الفريدة، والحوض المرتكز على الخزانة المستطيلة مُسلط عليه الضوء بشكل كبير فأصبح وكأنه عائم.
ونحن في نهاية المطاف نحن هنا في أجمل أجزاء هذه الشقة وهي الشرفة، وقد استغلت هنا لتصبح المنطقة الترفيهية تتيج الفرصة للتمتع بالمساحة المحيطة بها المشغولة بالنباتات الطبيعية والأشجار.
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