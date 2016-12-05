شقة ساحرة بتفاصيل رقيقة

ونحن في نهاية المطاف نحن هنا في أجمل أجزاء هذه الشقة وهي الشرفة، وقد استغلت هنا لتصبح المنطقة الترفيهية تتيج الفرصة للتمتع بالمساحة المحيطة بها المشغولة بالنباتات الطبيعية والأشجار.

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