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شقة ساحرة بتفاصيل رقيقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify مطبخ
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لكل بيت قصة خاصة، وتقسيم مختلف ليقول لنا في النهاية شيئًا يميزه عن البقية، وهذه الشقة مميزة للغاية ماذا ستقول لنا بعد أن نطوف في كافة الغرف بعد تجديدها على أيدي مجموعة من الخبراء متخصصين في إعادة تقسيم المساحات الداخلية للمنازل، دعونا نترككم مع الصور حتى يتحدث كل جزء عن نفسه .  

نظرة شاملة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نبدأ رحلتنا في هذه الشقة بهذه الصورة التي توضح المساحة التي يوجد بها المطبخ وغرفة المعيشة فهما يشتركان في نفس المساحة ويفصل بينهما الأثاث، المساحة كما نرى مشرقة للغاية وذلك بفضل النوافذ الكبيرة التي تمد كل غرف المنزل بالضوء الطبيعي ليس هذه المساحة فقط. 

غرفة المعيشة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

على الرغم من المساحة المحدودة لهذه الغرفة إلا أن تقسيم المساحة بشكل منظم وعملي على الطريقة الحديثة والاعتماد على العناصر الأساسية جعلها عملية وعلى الناحية الجمالية فهي جذابة جدًا. 

زخرفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الديكور بسيط جدًا على الرغم من وجود تفاصيل فريدة مثل المنصات الملونة واللوحة التجريدية، كل هذه العناصر ذائبة مع بعضها البعض في تكوين متناغم وبسيط. 

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نحن الآن في المطبخ كما نرى الخزانات مغلقة تمامًا لا تحتوي على مقابض، مصنوعة من الخشب بشكل كامل عدا الجزء العلوي ذو اللون الأبيض حتي يعطي مظهر هاديء وبسيط لهذه الغرفة الصغيرة.  

التفاصيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ له تفاصيله الفريدة والأنيقة للغاية وأبرزها بلاط الجدران المزركش الفاصل بين الخزانات السفلية والعلوية للمطبخ، البلاط منقوش بعدة نقوشات مختلفة وجمعت بين ألوان متعددة إلا أنها حافظت على انسجامها، كما أن الأجهزة المستخدمة  من الفولاذ المقاوم للصدأ ليصبح هذا المطبخ مثال نموذجي لغرف المطبخ التي تجمع بين العراقة والمعاصرة . 

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

قُسمت غرفة النوم بطريقة تحافظ على خصوصيتها، المساحة المركزية لها لسرير مزدوج، وخزانة بيضاء بأدراج في الزاوية المجاورة له تتيح لك تخزين العديد من الأشياء صغيرة الحجم.    

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الحداثة والعملية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذه الصورة تسمح لنا برؤية الجانب الآخر من غرفة النوم والتي توضح لنا الخزانة الخشبية وكأنها جزء من الجدار، وسارت على أهم قاعدة من القواعد الأساسية لنمط الليفنج شوي، الخشب خلق جو دافيء ومريح في الغرفة . 

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الأجزاء الداخلية للشقة أيضًا رائعة مثل باقي الغرف، هنا نحن في الحمام  بتفاصيله الفريدة المرحبة، وأبرز هذه التفاصيل اللوح الزجاجي الكبير الذي جعل الفضاء يبدو أوسع من مساحته الطبيعية، والقطع الخزفية ذات التصاميم الفريدة، والحوض المرتكز على الخزانة المستطيلة مُسلط عليه الضوء بشكل كبير فأصبح وكأنه عائم.   

شرفة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

ونحن في نهاية المطاف نحن هنا في أجمل أجزاء هذه الشقة وهي الشرفة، وقد استغلت هنا لتصبح المنطقة الترفيهية تتيج الفرصة للتمتع بالمساحة المحيطة بها المشغولة بالنباتات الطبيعية والأشجار. 

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