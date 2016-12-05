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من شقة مجهولة إلى شقة تجعلك منبهر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
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التغيير والتجديد من أساسيات حياتنا للحصول على راحة نفسية وبيت أكثر راحة، ولدينا هنا نموذج بسيط لـ شقة صغيرة تم تجديدها بطريقة مذهلة، وذلك بإجراء عدة تعديلات على ألوان الجدران والأرضيات، وتغيير الأثاث البني بأثاث فاتح وألوان مشرقة في الغرف، والتخلي عن الأشياء الزائدة والأثاث العتيق واستبدالة بالقطع الأساسية المفيدة فقط، ويمكنك الإطلاع على الصور لمعرفة التغييرات الواضحة التي تم إجرائها على الشقة.

المطبخ في حالته القديمة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مطبخ
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

كان المطبخ مُعتم بسوء إضائته وأثاثه العتيق، وكانت الجدران مكونة من وحدات السيراميك المربعة البيضاء القديمة، بالإضافة إلى وضع منضدة الطعام بالمنتصف بحجمها الكبير الذي أدى إلى إزدحام المطبخ، وأثاثها الخشبي، فكان من اللازم أن تحدث تغيرات كاملة للمطبخ، أنظر كيف تحول بعد ذلك..

تحول رائع للمطبخ.. إشراق ونضارة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مطبخ
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

 كان طلاء الجدران باللون الأبيض هو الحل الأمثل للقضاء على عتمة المكان، لما يقدمه هذا اللون من إشراق ونضارة، بالإضافة إلى طلاء الأثاث أيضًا بطبقة جديدة من اللون الأبيض جعتله نظيف وجديد، التخلص من الأشياء الزائدة وكراكيب المطبخ جعل هناك مساحة مناسبة للحركة بالمكان، مع وضع منضدة صغيرة بأحد الجوانب بدلًا من تلك التي كانت تأخذ مساحة كبيرة وتعيق الحركة بالمطبخ.

غرفة طعام قاتمة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

 كانت غرفة الطعام سيئة الترتيب، وذلك لأنه تم اختيار أثاث ضخم وألوان لا تتناسب تمامًا مع حجمها الصغير، فقد كان للألوان الداكنة تأثير سيء على الغرفة وأعطاها شعور بالضيق، بالإضافة إلى الازدحام الذي تُسببة المكتبة الضخمة التي تحوي الكثير من الكتب وكأنها غرفة أعمال وليست غرفة للطعام.

إعادة تنظيم المساحة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

 انتقلت غرفة الطعام إلى جزء اّخر من الغرفة، وذلك للاستفادة من المساحة بشكل أفضل، فلا داعي لوجود منضدة ضخمة بكراسي كثيرة وسط الغرفة، لذلك تم استخدام منضدة صغيرة ووضعها بجانب الجدار، بالإضافة إلى تغيير ألوان الغرفة والانتقال من اللون البني الداكن إلى اللون الأبيض الذي أعطى إشراقة للغرفة بالاتحاد مع اللون اللبني الذي يعطي صفاء وبساطة لديكور المكان.

أثاث قديم بلا فائدة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

في الغرفة القديمة كانت قطع القديمة والزائدة تعطي طابع كلاسيكي سيء للغرفة، على سبيل المثال هذا النيش الضخم كأحد قطع الأثاث التي ليس لها فائدة ولكنها تأخذ مساحة كبيرة من المكان ويمكننا الاستغناء عنها، بالإضافة إلى ضيق المساحة الذي تسبب فيه تجميع الأثاث كله بمنطقة واحدة من الغرفة، كل هذا مع الأرضية القديمة الرديئة، فكان من الضروري التخلي عن تلك الزيادات وتغييرها..

استبدال الأثاث لغرفة مشرقة أكثر

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

 الاّن وبعد التخلي عن قطع الأثاث القديمة والتي تبدو بلا فائدة، تم اختيار قطع أثاث صغيرة ومميزة لترتيب الغرفة، ووضع أريكة بيضاء وكرسي صغيرللجلوس بالجانب الأيسر للغرفة، مع سجادة صغيرة بمنتصف الغرفة وتجديد الأرضية بسيراميك أكثر نظافة وإشراق، بالإضافة إلى الاعتماد على الستائر الحريرية لإعطاء الغرفة إشراقة، واللمسات الخضراء لديكور مميز وبسيط.

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غرفة نوم عتيقة جدًا من أثاث قديم وألوان قاتمة ومفروشات رديئة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الخروج من القدم وإعادة الحياة للغرفة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

 تم استبدال العناصر العتيقة القديمة بالغرفة بأثاث جديد وحديث، واستبدال السريرين بواحدٍ فقط مريح أكثر وحديث وبمفروشات مشرقة وجديدة، بالإضافة إلى تغيير ألوان الغرفة القديمة بألوان بيضاء تجعلها مُضيئة، مع استخدام وحدة إضاءة بسيطة ومميزة وستائر حريرية أنيقة لديكورات الغرفة، وترتيب الغرفة بشكل بسيط ومميز.

منطقة للدراسة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مكتب عمل أو دراسة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

 للحصول على شكل مثير للإعجاب تم عمل جزء للدراسة بأثاث عتيق مكون من منضدة خشبية صغيرة باللون البني وكرسي صغير في أحد جوانب الغرفة، فيبدو هو الجزء الوحيد الغريب بالمنطقة ويبدو مميز أكثر.

الحمام قبل..

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista حمام
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

 كان الحمام مظلم بألوان الأرضية القاتمة، وله تنظيم سيء، وأشياء زائدة كثيرة تسبب الازدحام ولا تترك مجال للحركة بحرية داخل الحمام.

الاّن وبعد التجديد

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista حمام
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

 التخلي عن الأشياء الزائدة أعطى للحمام مساحة أكبر، بالإضافة إلى إدارج بعض العناضر البسيطة للديكور كالمراّة الكبيرة والشمع على حوض الاستحمام، كما أن زيادة الإضاءة جعتله أكثر إشراقة فيبدو أفضل كثيرًا مما كان عليه بالماضي.

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