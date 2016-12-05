من شقة مجهولة إلى شقة تجعلك منبهر

التغيير والتجديد من أساسيات حياتنا للحصول على راحة نفسية وبيت أكثر راحة، ولدينا هنا نموذج بسيط لـ شقة صغيرة تم تجديدها بطريقة مذهلة، وذلك بإجراء عدة تعديلات على ألوان الجدران والأرضيات، وتغيير الأثاث البني بأثاث فاتح وألوان مشرقة في الغرف، والتخلي عن الأشياء الزائدة والأثاث العتيق واستبدالة بالقطع الأساسية المفيدة فقط، ويمكنك الإطلاع على الصور لمعرفة التغييرات الواضحة التي تم إجرائها على الشقة.
كان المطبخ مُعتم بسوء إضائته وأثاثه العتيق، وكانت الجدران مكونة من وحدات السيراميك المربعة البيضاء القديمة، بالإضافة إلى وضع منضدة الطعام بالمنتصف بحجمها الكبير الذي أدى إلى إزدحام المطبخ، وأثاثها الخشبي، فكان من اللازم أن تحدث تغيرات كاملة للمطبخ، أنظر كيف تحول بعد ذلك..
كان طلاء الجدران باللون الأبيض هو الحل الأمثل للقضاء على عتمة المكان، لما يقدمه هذا اللون من إشراق ونضارة، بالإضافة إلى طلاء الأثاث أيضًا بطبقة جديدة من اللون الأبيض جعتله نظيف وجديد، التخلص من الأشياء الزائدة وكراكيب المطبخ جعل هناك مساحة مناسبة للحركة بالمكان، مع وضع منضدة صغيرة بأحد الجوانب بدلًا من تلك التي كانت تأخذ مساحة كبيرة وتعيق الحركة بالمطبخ.
كانت غرفة الطعام سيئة الترتيب، وذلك لأنه تم اختيار أثاث ضخم وألوان لا تتناسب تمامًا مع حجمها الصغير، فقد كان للألوان الداكنة تأثير سيء على الغرفة وأعطاها شعور بالضيق، بالإضافة إلى الازدحام الذي تُسببة المكتبة الضخمة التي تحوي الكثير من الكتب وكأنها غرفة أعمال وليست غرفة للطعام.
انتقلت غرفة الطعام إلى جزء اّخر من الغرفة، وذلك للاستفادة من المساحة بشكل أفضل، فلا داعي لوجود منضدة ضخمة بكراسي كثيرة وسط الغرفة، لذلك تم استخدام منضدة صغيرة ووضعها بجانب الجدار، بالإضافة إلى تغيير ألوان الغرفة والانتقال من اللون البني الداكن إلى اللون الأبيض الذي أعطى إشراقة للغرفة بالاتحاد مع اللون اللبني الذي يعطي صفاء وبساطة لديكور المكان.
في الغرفة القديمة كانت قطع القديمة والزائدة تعطي طابع كلاسيكي سيء للغرفة، على سبيل المثال هذا النيش الضخم كأحد قطع الأثاث التي ليس لها فائدة ولكنها تأخذ مساحة كبيرة من المكان ويمكننا الاستغناء عنها، بالإضافة إلى ضيق المساحة الذي تسبب فيه تجميع الأثاث كله بمنطقة واحدة من الغرفة، كل هذا مع الأرضية القديمة الرديئة، فكان من الضروري التخلي عن تلك الزيادات وتغييرها..
الاّن وبعد التخلي عن قطع الأثاث القديمة والتي تبدو بلا فائدة، تم اختيار قطع أثاث صغيرة ومميزة لترتيب الغرفة، ووضع أريكة بيضاء وكرسي صغيرللجلوس بالجانب الأيسر للغرفة، مع سجادة صغيرة بمنتصف الغرفة وتجديد الأرضية بسيراميك أكثر نظافة وإشراق، بالإضافة إلى الاعتماد على الستائر الحريرية لإعطاء الغرفة إشراقة، واللمسات الخضراء لديكور مميز وبسيط.
تم استبدال العناصر العتيقة القديمة بالغرفة بأثاث جديد وحديث، واستبدال السريرين بواحدٍ فقط مريح أكثر وحديث وبمفروشات مشرقة وجديدة، بالإضافة إلى تغيير ألوان الغرفة القديمة بألوان بيضاء تجعلها مُضيئة، مع استخدام وحدة إضاءة بسيطة ومميزة وستائر حريرية أنيقة لديكورات الغرفة، وترتيب الغرفة بشكل بسيط ومميز.
للحصول على شكل مثير للإعجاب تم عمل جزء للدراسة بأثاث عتيق مكون من منضدة خشبية صغيرة باللون البني وكرسي صغير في أحد جوانب الغرفة، فيبدو هو الجزء الوحيد الغريب بالمنطقة ويبدو مميز أكثر.
كان الحمام مظلم بألوان الأرضية القاتمة، وله تنظيم سيء، وأشياء زائدة كثيرة تسبب الازدحام ولا تترك مجال للحركة بحرية داخل الحمام.
التخلي عن الأشياء الزائدة أعطى للحمام مساحة أكبر، بالإضافة إلى إدارج بعض العناضر البسيطة للديكور كالمراّة الكبيرة والشمع على حوض الاستحمام، كما أن زيادة الإضاءة جعتله أكثر إشراقة فيبدو أفضل كثيرًا مما كان عليه بالماضي.
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