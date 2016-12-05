من شقة مجهولة إلى شقة تجعلك منبهر

في الغرفة القديمة كانت قطع القديمة والزائدة تعطي طابع كلاسيكي سيء للغرفة، على سبيل المثال هذا النيش الضخم كأحد قطع الأثاث التي ليس لها فائدة ولكنها تأخذ مساحة كبيرة من المكان ويمكننا الاستغناء عنها، بالإضافة إلى ضيق المساحة الذي تسبب فيه تجميع الأثاث كله بمنطقة واحدة من الغرفة، كل هذا مع الأرضية القديمة الرديئة، فكان من الضروري التخلي عن تلك الزيادات وتغييرها..