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10 أفكار لتصميم مطبخ على الطراز الحديث

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
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أن تحظى بمطبخ حديث ذو مظهر عصري، ليس بالأمر المستحيل، ولا يحتاج إلى بذل الكثير من المجهود، فبعض اللمسات البسيطة يمكنها منحك مطبخًا عصريًا أنيقًأ، يتمتع بمظهر مميز وفريد، كاختيار الجدران، وشكل التصميم، والخزانات، وأيضًا بعض التفاصيل الخاصة بالإضاءة وسطح المنضدة.

في هوميفاي، جمعنا لكم في مقال اليوم، 10 أفكار بسيطة ومبدعة، يمكنكم من خلالها، الاستمتاع بمطبخ عصري حديث ومميز، فتابعونا..

1. التصميم على خط واحد

homify مطبخالأجهزة الكهربائية
homify

homify
homify
homify

بدلًا من التصميمات على حرف L أو U، يمكنك تصميم المطبخ في خط مستقيم، ولمنحه مظهرًا أكثر عصرية وحداثة، يمكن جعله خفيًا، كهذا التصميم، حيث تم عمل هيكل كبير بطول المساحة المتاحة، ومن ثم توظيف الخزانات والثلاجة وأيضًا المنضدة والحوض داخل هذا الهيكل بشكل أنيق جعل المطبخ يبدو أكثر اتساعًا.

2. الأرفف بدلًا من الخزانات

Küche, K&L Wall Art K&L Wall Art مطبخديكورات واكسسوارات
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

أصبح الاتجاه السائد في المطابخ المودرن، هو التخلي عن الخزانات العلوية، لصالح الأرفف المعلقة، الأمر الذي يمنح المطبخ مظهرًأ أكثر اتساعًا، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الأشياء التي تكون واضحة أمامك، فلست بحاجة إلى البحث طويلًا داخل الخزانات وخلف الأشياء المرتبة وراء بعضها.

وإليك فكرة أخرى من هذا التصميم، وهي الرسم على الجدران، للاستمتاع بمظهر عصري أنيق، وفي الوقت ذاته إضفاء لمسة مرحة على المكان.

3. استبدال الجدارن السيراميكية

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

إذا أردت تصميم مطبخًا حديثًا، عليك بالتخلي عن الجدران السيراميك التقليدية، واستبدالها بإحدى الخامات الحديثة، كالجدران الحجرية، أو الخشبية، والتي يتم معالجتها لتصبح مقاومة للحرارة والماء، ولمزيد من الأناقة في مطبخك الحديث، يمكنك وضع إضاءات خفية في أسفل الخزانات، لإبراز المظهر الجمالي للجدار.

​4. المنحنيات بدلًا من الخطوط الحادة

Luxusküche / italienische Designerküche in Edelstahl und Echtholz, Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH مطبخ
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

اعتدنا أن نرى المطابخ في تصميمات ذات خطوط حادة، ربما تضمن بعض الزوايا الملتفة، ولكنها في الأساس أشكال محددة، كحرف L أو حرف U، إلا أنه يمكنك الابتعاد عن دائرة المألوف لتصميم مطبخ أكثر تميزًا، وذو مظهر عصري جذاب، باعتماد الأشكال غير المنتظمة، كهذا التصميم الذي جمع بين أناقة الأسود وبريق المعدن في شكل منحنى مميز للغاية.

​5. سطح المنضدة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

منضدة المطبخ لا تقل أهمية في مظهرها عن قطع الأثاث والجدران والخزانات، فهي قادرة على منحك تصميم عصري مميز، إذا ما ابدعت في اختيارها وابتعدت عن الخامات المألوفة كالفولاذ والرخام، واختيار مثل تلك المنضدة الخشبية، التي تم تلوينها بعد معالجتها لتصبح مقاومة للماء والحرارة، الأمر الذي منح المطبخ مظهرًا عصريًا ومرحًا.

​6. اطلق العنان للألوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هل تصدق أن لون المطبخ وحده يكفي ليصبح عصريًا!! فقط أطلق العنان لمخيلتك واختر لونًا غير متوقعًا، ابتعد عن الألوان المحايدة، وتلك الكئيبة والغامقة، واختر لونًا مُشرقًا وحيويًا مثل ذلك الأخضر الليموني في التصميم.

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​7. ابدع في تزيين الخزانات

Mieszkanie w Łodzi - 48m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

لا تكتفي بمجرد اختيار تصميم الخزانات ومكانها وخامتها، بل قم بتزيينها، وابدع في ذلك، وإليك تلك الفكرة من التصميم أمامنا، الذي قام بتحويلها إلى لوحة فنية مُشرقة، تُزيين المطبخ بأكمله، وتمنحه مظهرًا جذابًا وفريدًا من نوعه، وفوق ذلك جعلته مطبخًا عصريًا.

​8. بعض من الإبداع

Soho, Alecc Interior Design Alecc Interior Design مطبخ
Alecc Interior Design

Alecc Interior Design
Alecc Interior Design
Alecc Interior Design

بعض من اللمسات الإبداعية غير المتوقعة يمكنها منحك مطبخًا حديثًا وفريدًا من نوعه، كجعله قائمًا بذاته داخل شقتك، مثل هذا التصميم الذي جعل المطبخ يبدو وكأنه كابينة منفصلة، بمجرد إضافة أرضية تعلو عن الأرضية الأساسية، وأيضًا سقف منفصل عن سقف المنزل

​9. الإضاءة أسفل الخزانة

White gloss U shape kitchen designed by Schmidt Barnet, project in Ghana, Africa. Schmidt Kitchens Barnet مطبخ MDF White White gloss U shape kitchen designed by Schmidt Barnet,project in Ghana,Africa.
Schmidt Kitchens Barnet

White gloss U shape kitchen designed by Schmidt Barnet, project in Ghana, Africa.

Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet

وضع بعض الإضاءات الـLED، أسفل الخزانات العلوية لمطبخك، يمنحه مظهرًا عصريًا حديثًا، ويبرز جمال المنضدة إذا ما أحسنت اختيار خامتها، كما أنه يمنحك رؤية أفضل أثناء إعداد الطعام.

​10. المصابيح

Contemporarily Dashing | BUNGALOW, Design Spirits Design Spirits مطبخ
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

تظل المصابيح العامل السحري في تصميم أي ركن من المنزل، ولا يقل تأثيرها أهمية في المطبخ، فهي قادرة على تحويل تصميم مطبخك إلى تصميم عصري مميز وأنيق، إذا ما أحسنت اختيار المصابيح، حيث يمكنك إضافة بعض اللمسات العصرية الأنيقة من خلال انتقاء أشكال مميزة وفريدة من نوعها للمصابيح، وأيضًا ذات تصميم حديث، مع عدم إغفال أهمية توزيع الإضاءة لإبراز تصميم المطبخ.

لمزيد من الأفكار المبتكرة لتصميم المطبخ، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أفكار لمطابخ إقتصادية ستجعلك تريد مثلها.

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