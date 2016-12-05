10 أفكار لتصميم مطبخ على الطراز الحديث

أن تحظى بمطبخ حديث ذو مظهر عصري، ليس بالأمر المستحيل، ولا يحتاج إلى بذل الكثير من المجهود، فبعض اللمسات البسيطة يمكنها منحك مطبخًا عصريًا أنيقًأ، يتمتع بمظهر مميز وفريد، كاختيار الجدران، وشكل التصميم، والخزانات، وأيضًا بعض التفاصيل الخاصة بالإضاءة وسطح المنضدة.
في هوميفاي، جمعنا لكم في مقال اليوم، 10 أفكار بسيطة ومبدعة، يمكنكم من خلالها، الاستمتاع بمطبخ عصري حديث ومميز، فتابعونا..
بدلًا من التصميمات على حرف L أو U، يمكنك تصميم المطبخ في خط مستقيم، ولمنحه مظهرًا أكثر عصرية وحداثة، يمكن جعله خفيًا، كهذا التصميم، حيث تم عمل هيكل كبير بطول المساحة المتاحة، ومن ثم توظيف الخزانات والثلاجة وأيضًا المنضدة والحوض داخل هذا الهيكل بشكل أنيق جعل المطبخ يبدو أكثر اتساعًا.
أصبح الاتجاه السائد في المطابخ المودرن، هو التخلي عن الخزانات العلوية، لصالح الأرفف المعلقة، الأمر الذي يمنح المطبخ مظهرًأ أكثر اتساعًا، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الأشياء التي تكون واضحة أمامك، فلست بحاجة إلى البحث طويلًا داخل الخزانات وخلف الأشياء المرتبة وراء بعضها.
وإليك فكرة أخرى من هذا التصميم، وهي الرسم على الجدران، للاستمتاع بمظهر عصري أنيق، وفي الوقت ذاته إضفاء لمسة مرحة على المكان.
إذا أردت تصميم مطبخًا حديثًا، عليك بالتخلي عن الجدران السيراميك التقليدية، واستبدالها بإحدى الخامات الحديثة، كالجدران الحجرية، أو الخشبية، والتي يتم معالجتها لتصبح مقاومة للحرارة والماء، ولمزيد من الأناقة في مطبخك الحديث، يمكنك وضع إضاءات خفية في أسفل الخزانات، لإبراز المظهر الجمالي للجدار.
اعتدنا أن نرى المطابخ في تصميمات ذات خطوط حادة، ربما تضمن بعض الزوايا الملتفة، ولكنها في الأساس أشكال محددة، كحرف L أو حرف U، إلا أنه يمكنك الابتعاد عن دائرة المألوف لتصميم مطبخ أكثر تميزًا، وذو مظهر عصري جذاب، باعتماد الأشكال غير المنتظمة، كهذا التصميم الذي جمع بين أناقة الأسود وبريق المعدن في شكل منحنى مميز للغاية.
منضدة المطبخ لا تقل أهمية في مظهرها عن قطع الأثاث والجدران والخزانات، فهي قادرة على منحك تصميم عصري مميز، إذا ما ابدعت في اختيارها وابتعدت عن الخامات المألوفة كالفولاذ والرخام، واختيار مثل تلك المنضدة الخشبية، التي تم تلوينها بعد معالجتها لتصبح مقاومة للماء والحرارة، الأمر الذي منح المطبخ مظهرًا عصريًا ومرحًا.
هل تصدق أن لون المطبخ وحده يكفي ليصبح عصريًا!! فقط أطلق العنان لمخيلتك واختر لونًا غير متوقعًا، ابتعد عن الألوان المحايدة، وتلك الكئيبة والغامقة، واختر لونًا مُشرقًا وحيويًا مثل ذلك الأخضر الليموني في التصميم.
لا تكتفي بمجرد اختيار تصميم الخزانات ومكانها وخامتها، بل قم بتزيينها، وابدع في ذلك، وإليك تلك الفكرة من التصميم أمامنا، الذي قام بتحويلها إلى لوحة فنية مُشرقة، تُزيين المطبخ بأكمله، وتمنحه مظهرًا جذابًا وفريدًا من نوعه، وفوق ذلك جعلته مطبخًا عصريًا.
بعض من اللمسات الإبداعية غير المتوقعة يمكنها منحك مطبخًا حديثًا وفريدًا من نوعه، كجعله قائمًا بذاته داخل شقتك، مثل هذا التصميم الذي جعل المطبخ يبدو وكأنه كابينة منفصلة، بمجرد إضافة أرضية تعلو عن الأرضية الأساسية، وأيضًا سقف منفصل عن سقف المنزل
وضع بعض الإضاءات الـLED، أسفل الخزانات العلوية لمطبخك، يمنحه مظهرًا عصريًا حديثًا، ويبرز جمال المنضدة إذا ما أحسنت اختيار خامتها، كما أنه يمنحك رؤية أفضل أثناء إعداد الطعام.
تظل المصابيح العامل السحري في تصميم أي ركن من المنزل، ولا يقل تأثيرها أهمية في المطبخ، فهي قادرة على تحويل تصميم مطبخك إلى تصميم عصري مميز وأنيق، إذا ما أحسنت اختيار المصابيح، حيث يمكنك إضافة بعض اللمسات العصرية الأنيقة من خلال انتقاء أشكال مميزة وفريدة من نوعها للمصابيح، وأيضًا ذات تصميم حديث، مع عدم إغفال أهمية توزيع الإضاءة لإبراز تصميم المطبخ.
لمزيد من الأفكار المبتكرة لتصميم المطبخ، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أفكار لمطابخ إقتصادية ستجعلك تريد مثلها.