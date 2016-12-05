فيلا مصرية بديكورات عصرية وألوان جريئة في التجمع الخامس

الحداثة والعصرية بات مطلب الجميع، فالكل يريد أن يجعل من بيته موطن للتميز والإبهار، كما أن الحصول على الأناقة والتميز في بيتك أصبح أمرًا سهلًا بعد تصفحك لموضوعات هوميفاي في ظل حرصنا على تقديم كل جديد، ولذلك نقدم لك في هذا المقال مجموعة صور مميزة لـ فيلا كبيرة تبدو الأحدث والأفضل والأرقى بتصميماتها الرائعة وألوانها العصرية الجميلة.
في هذا الطابق من الفيلا كان لغرفة المعيشة نصيب كبير من أناقة وجمال ديكورات هذه الفيلا، والتي تمثلت في اختيار اللون اللبني ليكون هو اللون السائد في الأثاث وسجاد الأرضية، والمساحة الكبيرة أيضًا ساعدت على وجود أكثر من أريكة ومنضدة بالمكان.
إلى جانب ذلك فإن سيراميك الأرضية الفاتح والجدران الخرسانية البيضاء تعطي إشراقة وإنارة رائعة للمكان، في حين تم الاعتماد على اللمسات الخضراء لتكون سيدة الديكور في هذا المكان.
لجلسة هادئة في الدور الأوسط من الفيلا قد تم تصميم غرفة ليفينج بسيطة وصغيرة ولكنها مميزة ورائعة، كما أنها أكثر هدوئًا ربما تكون مناسبة تمامًا للاسترخاء أو قراءة كتاب.
حيث اعتمدت على ألوان حيادية وبسيطة كاللون الرمادي والأبيض للأثاث الذي يتكون من أريكة كبيرة على شكل عرف U، مع تزيين السقف بالثريا الأنيقة المميزة، واللوحات الرائعة للجدران، مع الأرضية الخشبية التي تبعث الدفء للمكان.
تبدو غرفة الطعام رائعة بألوانها الذاهية الأنيقة، كما تحمل في شكل الكراسي لمسة كلاسكية فخمة، واعتمد الجزء هذا باكمله على التصميم الملوكي الأنيق، والتناغم الجميل بين اللون الأحمر والذهبي في تزيين الجدران.
وقد تم عمل المنضدة خشبية بالكراسي القماشية التي تلتف حولها، والنجفة الذهبية الأنيقة التي تتدلى فوقها من السقف وتعطي إضاءة صفراء مميزة للمكان.
استخدام اللون الرمادي كلونًا أساسيًا يبدو رائع فالألوان الحيادية تعطي هدوء وبساطة، وبالرغم من ذلك يبدو تصميم الصالون نفسه فخمًا وأنيق، يتكون من أريكة كبيرة ومجموعة كراسي ومنضدة خشبية مطلية باللون الذهبي تقع منتصف الغرفة.
إلى جانب ذلك فقد تم إضافة تلفزيون للتسلية، مع استخدام النجف ووحدات الإضاءة الصفراء لزينة السقف وإضاءة المكان، بالإضافة إلى ذلك توجد نافذة كبيرة للتهوية تنسدل عليها الستائر الحريرية والقماشية بشكلٍ رائع.
استخدام الجبس لنقوش السقف وتصميماتها المختلفة يبدو أمرًا غاية في الروعة، وهو ما ساعد المُصمم هنا على تشكيل السقف بهذا الشكل الرائع، وإدخال وحدات الإضاءة بين أجزاءه ليبدو المكان مُضي بشكل جيد من كل الجوانب.
وفي هذا الجزء من من المنزل يبدو استخدام اللونين الأسود والأبيض لسيراميك الأرضية أمرًا مثاليًا، مع الجدار الحجري في الخليفة وراء السلم، كل هذا الأشياء تعطي إشراقة واختلاف لمدخل المنزل، وتجعله أكثر تميزًا، وذلك لان الانطباع الأول لأي مكان يبدأ من رونق مدخله.
اعتمدت هذه الغرفة في ديكورها على بيوت النور التي صُممت في الجدران، فتبدو الجدران مشرقة على جانبي السرير، بالإضافة إلى استخدام ألوان بسيطة في أثاث الغرفة، فتبدو غير متكلفة، ولكنها رائعة.
بمنتصف الغرفة يأتي السرير الصغير وعلى جانبيه وحدات الإنارة المميزة، مع كرسي أمامه لجلسة هادئة أو قراءة كتاب قبل النوم، في حين تم تصميم الأرضية بطريقة مختلفة ومتميزة بدمج السيراميك مع الخشب للحصول على التميز والدفء في نفس الوقت.
اللون اللبني هو الأساس المنتشر في تفاصيل هذه الغرفة، وتبدو الإضاءة الهادئة هي أكثر ما يميز هذه الغرفة وذلك بالاعتماد على أكثر من طريقة للحصول عليها كالنجفة في السقف الخرساني للحصول على إضاءة شديدة، أو وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة فالسقف وعلى جانبي السرير إذا أردات إضاءة خافتة.
وقد تم اختيار الأثاث بعناية ووضع اللون اللبني كلمسة رائعة في مسند السرير وبالوسائد والسجادة الفرو على الأرضية، فيبدو التناغم بين التفاصيل رائع ومميز ويعطي نعومة وهدوء لغرفة النوم.
لمطبخ هذه الفيلا نصيب كبير أيضًا من أناقتها وجمالها، فقد تم تصميمه في مساحة كبير على شكل حرف U، بدمج اللون الأسود والذهبي مع بعضهما في الخشب اللامع للحصول على مطبخ أنيق.
بالإضافة إلى ذلك تم استخدام وحدات إضاءة مميزة في السقف لإضاءة مميزة بالمكان، كما ساعدت مساحة المطبخ على وجود منضدة زجاجية بكراسي لتناول الطعام، بالإضافة إلى بساطة التصميم وعدم استخدام أشياء ليس لها قيمة أو فوضوية، بل تم وضع كل شيء بمكانه الصحيح لتوافر العديد من الأرفف والأدراج بالمطبخ.
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سمحت مساحة الفيلا الكبيرة بتخصيص جزء مميز لعمل جلسة بسيطة ودافئة يمكن الاستمتاع بها في الشتاء، فقد تم عمل مدفئة رائعة بالجدار، واستخدام مقاعد من القطيفة الزرقاء وسجادة من الفرو الأسود، وسط ديكورات غريبة لن تجد مثلها في أي مكان اعتمدت على النقوش ووالرسومات على الجدران، وإدخال مجموعة من الألوان القاتمة مع بعضها في جدار واحد، كل هذا وسط إضاءة خافتة وهادئة، فيبدو المكان مناسب للاستمتاع بالدفء والاسترخاء.