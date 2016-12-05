فيلا مصرية بديكورات عصرية وألوان جريئة في التجمع الخامس

في هذا الطابق من الفيلا كان لغرفة المعيشة نصيب كبير من أناقة وجمال ديكورات هذه الفيلا، والتي تمثلت في اختيار اللون اللبني ليكون هو اللون السائد في الأثاث وسجاد الأرضية، والمساحة الكبيرة أيضًا ساعدت على وجود أكثر من أريكة ومنضدة بالمكان.

إلى جانب ذلك فإن سيراميك الأرضية الفاتح والجدران الخرسانية البيضاء تعطي إشراقة وإنارة رائعة للمكان، في حين تم الاعتماد على اللمسات الخضراء لتكون سيدة الديكور في هذا المكان.