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غرف نوم رقيقة للأطفال أقل من 3 سنوات

Mohammed Awad Mohammed Awad
Deluxe Enchanted Fairy Princess Luxury Nursery Wall Art Sticker Design for a baby girls nursery room, Enchanted Interiors Enchanted Interiors غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
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تلك الزهور المتفتحة تستحق منا كل الاهتمام ، فمعنى أنك لديك أطفال في عمر الزهور أقل من 3 سنوات  هو أن تبدأ في  أن تخصص لهم غرفتهم الخاصة بهم  و باهتماماتهم هم و ليس تفضيلاتك أنت،  لذا يجب علينا أن نضع في الاعتبار بعض الضوابط و الجماليات التي تكون مناسبة للأطفال في سن الزهور و اكتشاف الحياة، لذا سنقدم إليكم اليوم باقة رقيقة من أجمل غرف الأطفال المناسبة لتلك الحقبة المؤثرة للغاية في تنشئتهم و إعدادهم لمراحل النمو بشكل صحي  عن طريق توفير مكان ينعمون فيه  بنوم هاديء و عالم جميل خاص بهم ..

الرقة و الألوان المعبرة

Deluxe Enchanted Fairy Princess Luxury Nursery Wall Art Sticker Design for a baby girls nursery room Enchanted Interiors غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
Enchanted Interiors

Deluxe Enchanted Fairy Princess Luxury Nursery Wall Art Sticker Design for a baby girls nursery room

Enchanted Interiors
Enchanted Interiors
Enchanted Interiors

حاول دائماً ان تكون غرف أطفالك هادئة حالمة بها العديد من مكونات الراحة النفسية الرسومات التي يحبونها و الالوان التي تجذب انتباههم، لديان قاعدة ذهبية في حب الأطفال للكارتون فلماذا لا نستغلها في غرفهم و بالفعل ستجد تشكيلات رائعة من الشخصيات و الأشكال و الرسومات المقتبسة من أفلام الكارتون و تكون جاهزة لاسعاد أطفالك ، الألوان الزهرية تكون مناسبة لغرف البنات الصغار و اللون اللبني مناسب للأولاد ، و الرسومات الكرتونية مناسبة للجميع بعيداً عن شخصيات العنف و الابتذال 

اربطهم ببعض الأشياء الطبيعية

Deluxe Woodland Animal Nursery Wall Art Sticker Design for a baby boys or baby girls nursery room Enchanted Interiors غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
Enchanted Interiors

Deluxe Woodland Animal Nursery Wall Art Sticker Design for a baby boys or baby girls nursery room

Enchanted Interiors
Enchanted Interiors
Enchanted Interiors

في مرحلة الطفولة نستطيع أن نغرس حب الطبيعة في عقل أطفالنا حتى يكونوا مقدرين للطبيعة و جمالها منذ الصغر ، في الحقيقة الامر سيبدو لك مجرد انبهار منهم للألوان الخيالية التي يفضل أن تستخدمها على الهيكل الأساسي للشكل الطبيعي ( ارسم شجرة حقيقية و لكن لونها بألوان خيالية) ، و لكن في الواقع كل ذلك يترسخ في مراحل نموهم بكثير منا لإيجابية، كذلك ركز دائماً عن البعد عن مظاهر العمق و الاغمقاق قدر الامكان و اجعل الغرفة في حالة بهجة و اشراق فقط لا غير

هيء لهم مكاناً للحبو

Woodland Animal Luxury Nursery Wall Art Sticker Design for a baby boys nursery room Enchanted Interiors غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
Enchanted Interiors

Woodland Animal Luxury Nursery Wall Art Sticker Design for a baby boys nursery room

Enchanted Interiors
Enchanted Interiors
Enchanted Interiors

استخدم السجاد الرقيق الملون – غير الخشن – في الأرضيات  لتساعدهم على الحبو دون خدوش أو جروح و هيء لهم مساحة لذلك ، فهم في تلك الفترة من العمر يحتاجون كل مساحة للتعبير عن قدراتهم في التنقل بتلك الطريقة

اهتم بالتفاصيل حول السرير

Autumn Owl Branch Luxury Nursery Wall Art Sticker Designs for a baby girls or baby boy nursery room Enchanted Interiors غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
Enchanted Interiors

Autumn Owl Branch Luxury Nursery Wall Art Sticker Designs for a baby girls or baby boy nursery room

Enchanted Interiors
Enchanted Interiors
Enchanted Interiors

الطفل حينما يستغرق في النوم يتجول ببصره حول السرير فيساعه ذلك على الاسترخاء و الهدوء و الدخول في مرحلة النعاس، لذا استخدم الالوان الهادئة التي تساعد على ذلك حول السرير مع اضافة بعض الرسومات الهادئة بجواره ، لاحظ النعاس الذي غلب البومات في الصورة 

اجعلها مساحتهم الخاصة

La boite noire, HomeMade Architecture[s]® HomeMade Architecture[s]® غرفة الاطفال
HomeMade Architecture[s]®

HomeMade Architecture[s]®
HomeMade Architecture[s]®
HomeMade Architecture[s]®

ألعابهم و ألوانهم و الشخصيات التي يحبونها احضرها لهم مجسمة و ارسمها على الجدران ، اخرج عن المألوف في الالوان الرسمية و استخدم ألوان زاهية تناسب انطلاقتهم و عدم اعترافهم بتلك الرسميات ، و عندما يبلغون مرحلة القدرة على الاستناد و الوقوف خصص لهم سريراً عميقاً حتى يستطيعوا الوقوف بسهولة دون اصابات ، مع مراعاة أن يكون السرير ملائماً للشكل العام للغرفة 

اناقة لا تغيب

Obra Blanco Encalada - Diseño Habitación Infantil, Bhavana Bhavana غرفة الاطفال
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

غنها غرفة أطفال صغار و لكن لا تغيب عنها الاناقة أيضاً ، استخدم الالوان الهادئة و لا تخرج عنها ، مع ترتيب الغرفة و تنسيقها بقطع أثاث متوافقة تماماً مثل أي غرفة للنوم ، و لكن هنا الكرسي له وظيفة خاصة يرجى الانتباه لها، الكرسي موضوع في تلك المنطقة ليكون منصة لمراقبة الطفل أثناء النوم و من جهة أخرى يزيد من رونق الغرفة بوجود عنصر أثاث للكبار في وسط الأشياء المخصصة للصغار

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السرير المدمج بخزانات

Obra Blanco Encalada - Diseño Habitación Infantil, Bhavana Bhavana غرفة الاطفال
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

من تلك الزاوية يظهر السرير و به العديد من المميزات مثل الشكل الأنيق و الخزانات المدمجة و الأدراج  به لتوفر الكثير من المساحة و تحفظ كل أغراض الطفل الصغير بجواره مما يسهل عليك كل شيء و يجمع كل ما تريد في  مكان واحد

غرفتهم صحية

Grey-pink-turquoise baby room Affleck Property Services غرفة الاطفال Pink
Affleck Property Services

Grey-pink-turquoise baby room

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

الغرفة لابد أن تكون صحية و مفيدة لنموهم عن طريق فتح نافذة كبيرة للضوء و الهواء النقي ليتجدد باستمرار في الغرفة لمدهم بالعناصر المفيدة الموجودة في ضوء الشمس اللازم لبنيانهم و كذلك من الناحية الجمالية فإن الضوء يزيد من جمال الغرف عموماً و يجعلها في حالة تألق

ناموسية و سرير مريح

Habitación para Bebé, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO غرفة الاطفال
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

استخدم سرير به ناموسية لحماية الأطفال من الحشرات الطائرة التي تؤذي نومهم و تعكره، و لكن الناموسية تلك لابد أن تكون جميلة نظيفة و تزيد من رونق السرير و ليس خيمة غرضها أن تغطي من تحتها فقط، لاحظ اللون الأبيض للسرير و الناموسية و توازنه مع اللون المضلع الزهري و الأزرق في الجدران ، شيء أكثر من رائع و مريح نفسياً

بعض الدمى و العرائس

QUARTO DE BEBÊ, LM Arquitetura LM Arquitetura غرفة الاطفال
LM Arquitetura

LM Arquitetura
LM Arquitetura
LM Arquitetura

استخدم العرائس الرقيقة و الدمى التي يفضلها أطفالك حول سريرهم ، فهذا يساعد على زيادة استرخائهم و شعورهم بالراحة والسعادة و يزيد من قدرة التأمل لديهم خصوصاً لو كانت تلك الدمى في أكثر من مكان مرئي بوضوح بالنسبة لهم مثل ذلك التوزيع في تلك الغرفة ، لاحظ الانتشار 

homify غرفة الأطفالأسرة نوم خشب نقي White
homify

homify
homify
homify

الناموسيات أشكال و الوان يكفيك فقط اختيار الأنسب و الأكثر ملائمة لجو الغرفة و ظروف المكان الذي تعيش فيه ، فيفضل في المنازل التي يوجد بها تيار هواء قوي و انخفاض في درجات الحرارة استخدام مثل تلك الناموسيات الاثقل في الخامات و التي يأتي معها طقم كامل كغطاء للطفل و فرش للسرير فيعطي مزيداً من الذوق و التنسيق للغرفة بشكل عام والسرير بشكل خاص .

Privathaus Hamburg, Julia Rafflenbeul Interior Architecture Julia Rafflenbeul Interior Architecture غرفة الاطفال
Julia Rafflenbeul Interior Architecture

Julia Rafflenbeul Interior Architecture
Julia Rafflenbeul Interior Architecture
Julia Rafflenbeul Interior Architecture

حاول كذلك أن تخصص السرير بالناموسية في مكان جيد التهوية و اخترها ألا تكون ثقيلة لدرجة أن تمنع الهواء عن الطفل النائم تحتها، اسمح بدخول الضوء للغرفة و لا تجعلها معتمة تماماً كغرف الكبار ، شجعه على النشاط ، و املأ غرفته بالتصاميم الجميلة التي تهيء له مناخاً صحياً للتخيل و الإبداع

الاعتماد على نفسهم

CONFETTI KIDS, CONFETTI CONFETTI غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
CONFETTI

CONFETTI
CONFETTI
CONFETTI

في سن الثلاث سنوات يكون الطفل مدركاً لكل ما حوله و يبدأ في تعلم المهارات و المكونات الشخصية التي سينضج عليها فيما بعد، لذا حاول أن تضع في غرفته بعض المكونات التي تساعده على تعلم مهارات جديدة مثل هذا الكرسي المستخدم للطعام ، و الخزانات الصغيرة تحت السرير التي يمكن أن يخزن فيها بنفسه ألعابه و أغراضه ليشعر بمزيد من الخصوصية 

تطور مع نموهم

Poco Baby Hammock Poco Baby Ltd غرفة الأطفالأسرة نوم
Poco Baby Ltd

Poco Baby Hammock

Poco Baby Ltd
Poco Baby Ltd
Poco Baby Ltd

حينما يكون لديك طفلاً رضيعاً حاول أن تصمم غرفته ليس على أنه رضيعاً و لكن على كونه سيصبح طفلاً ثم شاباً فيما بعد، و لكن حاول أن تتطور في السرير المخصص له، هناك سرائر مناسبة للرضع و أخرى للأطفال فوق الخمس سنوات و أخرى فيما فوق العشر سنوات و هكذا، فتخصيص الغرفة بديكور محايد كاللون الأبيض فقط و تشكيل السرير وفقاً للمراحل العمرية يضمن لك تجدد تلقائي في تصميم الغرفة بمرور السنوات ..

لماذا لا تهتم بمدخل الغرفة من الخارج

Türschilder - Tiere fürs Kinderzimmer, MHBilder-Design MHBilder-Design غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات Multicolored
MHBilder-Design

MHBilder-Design
MHBilder-Design
MHBilder-Design

جميعنا يهتم بتصميم الغرفة من الداخل و نهمل المدخل من الخارج، حاول أن تجعل غرفتهم مخصصة حتى من الخارج، استخدم الألوان و الشخصيات القريبة لقلوبهم و التي تجذب عيونهم كلما رأوها ليحبو غرفتهم و تتخصص في أذهانهم من بين سائر غرف المنزل و يعرفون الطريق اليها حتى من خارجها 

شاعرية .. ولم لا

Starlight nursery ceilings, Lancashire design ceilings Lancashire design ceilings غرفة الاطفال
Lancashire design ceilings

Starlight nursery ceilings

Lancashire design ceilings
Lancashire design ceilings
Lancashire design ceilings

ليس هناك ما يمنع من اقتباس مزيج بين الطبيعة و الشاعرية في غرفة الاطفال بل بالعكس هذا مطلوب لتوسيع مداركهم حول الحياة و الطبيعة و ادراك في تلكا لسن الصغيرة كيف أن النجوم تضيء و تلمع و موقعها في الاعلى ، و هذه فائدة عظيمة قس عليها الكثير من الاقتباسات التي يمكن استخدامها في غرف أطفالنا .. و من جانب الشاعرية و الهدوء فليس هناك أروع من تنشئة الأطفال على تذوق المناخ الراقي  و الشعور بالراحة فيه 

اهتم بالإضاءة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لمزيد من الاهتمام بالناحية الصحية و الجمالية لغرف الأطفال  فإن الاهتمام بنظام الإضاءة يحتل مرتبة أولى في تلك المسألة، يبنغي أن يكون لديك نظام إضاءة و مصابيح تسمح بالتدرج بين الشدة و الخفوت حتى يكون ملائماً في لحظات النشاط و النوم و الاسترخاء و الانشطة الأخرى كالتلوين و اللعب مع ذويهم ، فلابد أن يكون لكل موقف شدة اضاءة معينة حتى لا تسبب الاجهاد لعيون الطفل 

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عالم من البهجة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

غرفة أطفالك هي موطن البهجة و البراءة و كل معنى جميل في داخل بيتك،  اهتم بها بقدر اهتمامك بأي غرفة أخرى بل و يزيد ، ادخل الألوان المبهجة و الباعثة للفرحة في كل ركن فيها و حاول أن تستخدم ألوان صحية محفزة على النشاط و الحيوية و أخرى مليئة بالهدوء و المساعدة على النوم و التأمل، اجعلها مزيجاً بين كل شيء جميل ترغب رؤيته ينمو مع اطفالك ..

شقة بديكورات اسبانية مميزة
غرفة تليق بطفلك الصغير

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