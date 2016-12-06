غرف نوم رقيقة للأطفال أقل من 3 سنوات

تلك الزهور المتفتحة تستحق منا كل الاهتمام ، فمعنى أنك لديك أطفال في عمر الزهور أقل من 3 سنوات هو أن تبدأ في أن تخصص لهم غرفتهم الخاصة بهم و باهتماماتهم هم و ليس تفضيلاتك أنت، لذا يجب علينا أن نضع في الاعتبار بعض الضوابط و الجماليات التي تكون مناسبة للأطفال في سن الزهور و اكتشاف الحياة، لذا سنقدم إليكم اليوم باقة رقيقة من أجمل غرف الأطفال المناسبة لتلك الحقبة المؤثرة للغاية في تنشئتهم و إعدادهم لمراحل النمو بشكل صحي عن طريق توفير مكان ينعمون فيه بنوم هاديء و عالم جميل خاص بهم ..
حاول دائماً ان تكون غرف أطفالك هادئة حالمة بها العديد من مكونات الراحة النفسية الرسومات التي يحبونها و الالوان التي تجذب انتباههم، لديان قاعدة ذهبية في حب الأطفال للكارتون فلماذا لا نستغلها في غرفهم و بالفعل ستجد تشكيلات رائعة من الشخصيات و الأشكال و الرسومات المقتبسة من أفلام الكارتون و تكون جاهزة لاسعاد أطفالك ، الألوان الزهرية تكون مناسبة لغرف البنات الصغار و اللون اللبني مناسب للأولاد ، و الرسومات الكرتونية مناسبة للجميع بعيداً عن شخصيات العنف و الابتذال
في مرحلة الطفولة نستطيع أن نغرس حب الطبيعة في عقل أطفالنا حتى يكونوا مقدرين للطبيعة و جمالها منذ الصغر ، في الحقيقة الامر سيبدو لك مجرد انبهار منهم للألوان الخيالية التي يفضل أن تستخدمها على الهيكل الأساسي للشكل الطبيعي ( ارسم شجرة حقيقية و لكن لونها بألوان خيالية) ، و لكن في الواقع كل ذلك يترسخ في مراحل نموهم بكثير منا لإيجابية، كذلك ركز دائماً عن البعد عن مظاهر العمق و الاغمقاق قدر الامكان و اجعل الغرفة في حالة بهجة و اشراق فقط لا غير
استخدم السجاد الرقيق الملون – غير الخشن – في الأرضيات لتساعدهم على الحبو دون خدوش أو جروح و هيء لهم مساحة لذلك ، فهم في تلك الفترة من العمر يحتاجون كل مساحة للتعبير عن قدراتهم في التنقل بتلك الطريقة
الطفل حينما يستغرق في النوم يتجول ببصره حول السرير فيساعه ذلك على الاسترخاء و الهدوء و الدخول في مرحلة النعاس، لذا استخدم الالوان الهادئة التي تساعد على ذلك حول السرير مع اضافة بعض الرسومات الهادئة بجواره ، لاحظ النعاس الذي غلب البومات في الصورة
ألعابهم و ألوانهم و الشخصيات التي يحبونها احضرها لهم مجسمة و ارسمها على الجدران ، اخرج عن المألوف في الالوان الرسمية و استخدم ألوان زاهية تناسب انطلاقتهم و عدم اعترافهم بتلك الرسميات ، و عندما يبلغون مرحلة القدرة على الاستناد و الوقوف خصص لهم سريراً عميقاً حتى يستطيعوا الوقوف بسهولة دون اصابات ، مع مراعاة أن يكون السرير ملائماً للشكل العام للغرفة
غنها غرفة أطفال صغار و لكن لا تغيب عنها الاناقة أيضاً ، استخدم الالوان الهادئة و لا تخرج عنها ، مع ترتيب الغرفة و تنسيقها بقطع أثاث متوافقة تماماً مثل أي غرفة للنوم ، و لكن هنا الكرسي له وظيفة خاصة يرجى الانتباه لها، الكرسي موضوع في تلك المنطقة ليكون منصة لمراقبة الطفل أثناء النوم و من جهة أخرى يزيد من رونق الغرفة بوجود عنصر أثاث للكبار في وسط الأشياء المخصصة للصغار
من تلك الزاوية يظهر السرير و به العديد من المميزات مثل الشكل الأنيق و الخزانات المدمجة و الأدراج به لتوفر الكثير من المساحة و تحفظ كل أغراض الطفل الصغير بجواره مما يسهل عليك كل شيء و يجمع كل ما تريد في مكان واحد
الغرفة لابد أن تكون صحية و مفيدة لنموهم عن طريق فتح نافذة كبيرة للضوء و الهواء النقي ليتجدد باستمرار في الغرفة لمدهم بالعناصر المفيدة الموجودة في ضوء الشمس اللازم لبنيانهم و كذلك من الناحية الجمالية فإن الضوء يزيد من جمال الغرف عموماً و يجعلها في حالة تألق
استخدم سرير به ناموسية لحماية الأطفال من الحشرات الطائرة التي تؤذي نومهم و تعكره، و لكن الناموسية تلك لابد أن تكون جميلة نظيفة و تزيد من رونق السرير و ليس خيمة غرضها أن تغطي من تحتها فقط، لاحظ اللون الأبيض للسرير و الناموسية و توازنه مع اللون المضلع الزهري و الأزرق في الجدران ، شيء أكثر من رائع و مريح نفسياً
استخدم العرائس الرقيقة و الدمى التي يفضلها أطفالك حول سريرهم ، فهذا يساعد على زيادة استرخائهم و شعورهم بالراحة والسعادة و يزيد من قدرة التأمل لديهم خصوصاً لو كانت تلك الدمى في أكثر من مكان مرئي بوضوح بالنسبة لهم مثل ذلك التوزيع في تلك الغرفة ، لاحظ الانتشار
الناموسيات أشكال و الوان يكفيك فقط اختيار الأنسب و الأكثر ملائمة لجو الغرفة و ظروف المكان الذي تعيش فيه ، فيفضل في المنازل التي يوجد بها تيار هواء قوي و انخفاض في درجات الحرارة استخدام مثل تلك الناموسيات الاثقل في الخامات و التي يأتي معها طقم كامل كغطاء للطفل و فرش للسرير فيعطي مزيداً من الذوق و التنسيق للغرفة بشكل عام والسرير بشكل خاص .
حاول كذلك أن تخصص السرير بالناموسية في مكان جيد التهوية و اخترها ألا تكون ثقيلة لدرجة أن تمنع الهواء عن الطفل النائم تحتها، اسمح بدخول الضوء للغرفة و لا تجعلها معتمة تماماً كغرف الكبار ، شجعه على النشاط ، و املأ غرفته بالتصاميم الجميلة التي تهيء له مناخاً صحياً للتخيل و الإبداع
في سن الثلاث سنوات يكون الطفل مدركاً لكل ما حوله و يبدأ في تعلم المهارات و المكونات الشخصية التي سينضج عليها فيما بعد، لذا حاول أن تضع في غرفته بعض المكونات التي تساعده على تعلم مهارات جديدة مثل هذا الكرسي المستخدم للطعام ، و الخزانات الصغيرة تحت السرير التي يمكن أن يخزن فيها بنفسه ألعابه و أغراضه ليشعر بمزيد من الخصوصية
حينما يكون لديك طفلاً رضيعاً حاول أن تصمم غرفته ليس على أنه رضيعاً و لكن على كونه سيصبح طفلاً ثم شاباً فيما بعد، و لكن حاول أن تتطور في السرير المخصص له، هناك سرائر مناسبة للرضع و أخرى للأطفال فوق الخمس سنوات و أخرى فيما فوق العشر سنوات و هكذا، فتخصيص الغرفة بديكور محايد كاللون الأبيض فقط و تشكيل السرير وفقاً للمراحل العمرية يضمن لك تجدد تلقائي في تصميم الغرفة بمرور السنوات ..
جميعنا يهتم بتصميم الغرفة من الداخل و نهمل المدخل من الخارج، حاول أن تجعل غرفتهم مخصصة حتى من الخارج، استخدم الألوان و الشخصيات القريبة لقلوبهم و التي تجذب عيونهم كلما رأوها ليحبو غرفتهم و تتخصص في أذهانهم من بين سائر غرف المنزل و يعرفون الطريق اليها حتى من خارجها
ليس هناك ما يمنع من اقتباس مزيج بين الطبيعة و الشاعرية في غرفة الاطفال بل بالعكس هذا مطلوب لتوسيع مداركهم حول الحياة و الطبيعة و ادراك في تلكا لسن الصغيرة كيف أن النجوم تضيء و تلمع و موقعها في الاعلى ، و هذه فائدة عظيمة قس عليها الكثير من الاقتباسات التي يمكن استخدامها في غرف أطفالنا .. و من جانب الشاعرية و الهدوء فليس هناك أروع من تنشئة الأطفال على تذوق المناخ الراقي و الشعور بالراحة فيه
لمزيد من الاهتمام بالناحية الصحية و الجمالية لغرف الأطفال فإن الاهتمام بنظام الإضاءة يحتل مرتبة أولى في تلك المسألة، يبنغي أن يكون لديك نظام إضاءة و مصابيح تسمح بالتدرج بين الشدة و الخفوت حتى يكون ملائماً في لحظات النشاط و النوم و الاسترخاء و الانشطة الأخرى كالتلوين و اللعب مع ذويهم ، فلابد أن يكون لكل موقف شدة اضاءة معينة حتى لا تسبب الاجهاد لعيون الطفل
غرفة أطفالك هي موطن البهجة و البراءة و كل معنى جميل في داخل بيتك، اهتم بها بقدر اهتمامك بأي غرفة أخرى بل و يزيد ، ادخل الألوان المبهجة و الباعثة للفرحة في كل ركن فيها و حاول أن تستخدم ألوان صحية محفزة على النشاط و الحيوية و أخرى مليئة بالهدوء و المساعدة على النوم و التأمل، اجعلها مزيجاً بين كل شيء جميل ترغب رؤيته ينمو مع اطفالك ..