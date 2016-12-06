غرف نوم رقيقة للأطفال أقل من 3 سنوات

في مرحلة الطفولة نستطيع أن نغرس حب الطبيعة في عقل أطفالنا حتى يكونوا مقدرين للطبيعة و جمالها منذ الصغر ، في الحقيقة الامر سيبدو لك مجرد انبهار منهم للألوان الخيالية التي يفضل أن تستخدمها على الهيكل الأساسي للشكل الطبيعي ( ارسم شجرة حقيقية و لكن لونها بألوان خيالية) ، و لكن في الواقع كل ذلك يترسخ في مراحل نموهم بكثير منا لإيجابية، كذلك ركز دائماً عن البعد عن مظاهر العمق و الاغمقاق قدر الامكان و اجعل الغرفة في حالة بهجة و اشراق فقط لا غير