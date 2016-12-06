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12 غرفة عصرية للأنتريه

Mohammed Awad Mohammed Awad
SILECIA - 2, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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الغرف العصرية تعرف بألوانها و تنسيق قطع أثاثها، لذا فاليوم سنختص منطقة الانترية بمزيد من التدقيق و المتابعة لأحدث الصيحات المتداولة في عالم أطقم الانتريهات و الغرف التي تحتويها و المحيطة بها

فلا يوجد أجمل من جلسة أنترية عائلية نتناول فيها أطراف الحديث و نتبادل الآراء سوياً حول أمور الحياة، و ياحبذا لو كانت تلك الجلسة راقية و أنيقة و على الموضة  ،

إليكم باقة مميزة لــ 12 جلسة أنترية بأطقم  أثاث مختلفة و مساحات متعددة ستنقل إليكم مجموعة رائعة من الأفكار التي سوف تساعدكم في التوصل لاختيار الأنسب من بينها بما يليق مع تطلعاتكم و أذواقكم الراقية .. 

1- أنترية للبهجة

SILECIA - 2, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

الالوان المستخدمة في المخدات الصغيرة التي توضع كمساند فوق كنب الانترية تعتبر هامة للغاية لتحديد الشكل النهائي للطقم و الغرفة التي توضع بها بالكامل ، لذا حاول انتقاء خداديات ذات ألوان مبهجة لو أردت إضافة مزيد من البهجة على جسلة الانترية

2- أنترية رسمي

N14, aaestudio aaestudio غرفة المعيشة
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

يمكن للانترية أن يكون ليس فقط في غرف  المعيشة  و لكن للاستقبال الرسمي للضيوف أيضاً ، لاحظ الالوان الرسمية و تصميم الكنب و الكراسي بالألوان و الدرجات نفسها من البني و الرصاصي و قليل من الأسود ، فلو أردت تصميم أنترية يصلح للمناسبات الرسمية فعليك بمثل هذا النموذج الراقي

3- هاديء

Projeto Casa Moderna - Jorge Elmor, Elmor Arquitetura Elmor Arquitetura غرفة المعيشة
Elmor Arquitetura

Elmor Arquitetura
Elmor Arquitetura
Elmor Arquitetura

الهدوء ينبع من حجم الاثاث المستخدم و من لونه، هنا الأثاث المستخدم عبارة عن كنبة فقط دون كراسي من نفس الطقم، لذا استخدمنا كراسي أكثر رقة و مصنوعة من الخشب الظاهر غير المغطى بالاقمشة فزاد الشعور بالمساحة و الهدوء في التفاصيل بالطبع مع لون الكنب الأبيض و السقف كذلك

4- سحر الغموض

Paulo Henrique, Lanza Arquitetos Lanza Arquitetos غرفة المعيشة
Lanza Arquitetos

Paulo Henrique

Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos

من أمتع الألوان الرسمية و الانيقة في الوقت ذاته هي الأسود و الرمادي فما بالكم بأننا سوف نستخدمهما الاثنين في تصميم واحد، فهنا غيرنا من لون الكنبة عن باقي الطقم الذي جاء رمادياً ، و هنا حدثت حالة مختلفة في التصميم و ابداعه بفكرة خلط أكثر من طقم في مكان واحد

5- أكثر من نوع في طقم واحد

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش
homify

homify
homify
homify

في تلك الجلسة فقط لنا أن نتخيل أنه تم استخدام أكثر من 3 ستايلات لتصميم الكنب و الكراسي، ما بين القماشي و الجلدي البني و الجلدي الأسود و المائدة المختلفة التي صممت من الخشب، شيء أكثر من رائع في مزيج فريد ، و لكن يجب أن ندرك أن هذا الاستايل لا ينفع إلا في وجود عامل مساعد مثل النافذة الكبيرة التي انقذت الموقف 

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6- أناقة و راحة

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates غرفة المعيشة
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

استخدام الطقم من نوع واحد منتشر و معتاد و لكن اختلاف الوان المخدات عن الفرش المصمم به الانترية جديد، و ربما الذي جعله كذلك هو التضاد بين الأسود و الرمادي الفاتح و لكن ربما لو كان لونين قريبين لما كان لهذا الاختلاف أن يظهر و لا لهذا السحر أن ياسرنا 

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7- أنترية شاعري

Decora Líder Belo Horizonte - Loft, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

الشاعرية لم تأتي من فراغ، بل من مزيج الأضواء و شكل المصابيح مع لون الأنترية السكري الهاديء للغاية و الألوانا لتي في المخدات التي لم تختلف أيضاً عن الجدران و الستائر، الشكل أكثر من رائع و مثالي لأصحاب الذوق المرهف و العائلات هادئة الطباع 

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8- تكرار الطقم

Dom, stando interior design stando interior design غرفة المعيشة
stando interior design

stando interior design
stando interior design
stando interior design

لو كان لديك مساحة كبيرة في مكان الأنترية أو غرفة الاستقبال و المعيشة يمكنك استخدام هذا النموذج الذي يخلق سيمترية رائعة في التصميمو هذا عن طريق تكرار قطع الأنترية بدلاص من شراء طقم كامل، فمثلاص هنا تم تكرار الكنبة مرتين و هو ما اخرج جلسة متوازنة و رائعة أيضاً مستغلة المساحة المتوفرة 

9- جلديات

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

الجلود في الانتريهات رسمي بشكل كبير و يعتقد البعض أنه أفضل للشركات و المراكز التعليمية و لكن في الحقيقة الجلد بشكل عام ينقل غرفتك لعالم فريد من الرقي و الفخامة ، يمكنك استخدام الجلود في كنبة الانترية فقط أو الطقم كاملاص كما تحب بشرط أن تكون المساحة كبيرة لأن الجلود لا يفضل أن تستخدم في المساحة الصغيرة أو المغلقة بلانوافذ تهوية 

10- صفاء ذهني

Proyecto de viviendas de lujo - Morano Mare, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S غرفة المعيشة Grey
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

طريقك الاقرب لصفاء ذهني في جلستك برفقة العائلة تتمثل في هذا الأنترية الفريد، الشكل المثالي في كل شيء و كأننا في عالم أحلام لطفل بريء بلا شوائب، اللون الأبيض في الانترية غير ملائم للأشخاص الذين رزقوا بأطفال صغار لسهولة اتساخه وصعوبة تنظيفه 

11- طراز أقدم

BESSIE, Kuro Design Studio Kuro Design Studio غرفة المعيشة
Kuro Design Studio

BESSIE

Kuro Design Studio
Kuro Design Studio
Kuro Design Studio

ليس هناك ما يمنع من التنوع في الطرازات المستخدمة في غرفة الانترية ، فهناك العديد من التصميمات التي تستمد من العصور الماضية في الديكور، و لكنها تظل بألوانها و طريقة وضعها في الغرف عصرية بامتياز ، لاحظ دوران الاطار الخشبي في الكنبة و اختلاف الألوان في الكراسي ، فهنا ميزة من كل طراز سواء كلاسيكي كان أو حداثي

12- بجوار النافذة حل رائع

Apartamento Majestic 2103, John Robles Arquitectos John Robles Arquitectos غرفة المعيشة
John Robles Arquitectos

John Robles Arquitectos
John Robles Arquitectos
John Robles Arquitectos

لو كان مكان الانترية لديك ضيق نوعاً ما و أنتم عائلة كبيرة فيمكنك استغلال المساحة التي تتيحها الشرفة و تجعل في ذلك المجال جلسة الانترية التي تناسبك و عدد أسرتك ، و ستكون أحلى من المعتاد ..

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