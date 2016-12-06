12 غرفة عصرية للأنتريه

الغرف العصرية تعرف بألوانها و تنسيق قطع أثاثها، لذا فاليوم سنختص منطقة الانترية بمزيد من التدقيق و المتابعة لأحدث الصيحات المتداولة في عالم أطقم الانتريهات و الغرف التي تحتويها و المحيطة بها
فلا يوجد أجمل من جلسة أنترية عائلية نتناول فيها أطراف الحديث و نتبادل الآراء سوياً حول أمور الحياة، و ياحبذا لو كانت تلك الجلسة راقية و أنيقة و على الموضة ،
إليكم باقة مميزة لــ 12 جلسة أنترية بأطقم أثاث مختلفة و مساحات متعددة ستنقل إليكم مجموعة رائعة من الأفكار التي سوف تساعدكم في التوصل لاختيار الأنسب من بينها بما يليق مع تطلعاتكم و أذواقكم الراقية ..
الالوان المستخدمة في المخدات الصغيرة التي توضع كمساند فوق كنب الانترية تعتبر هامة للغاية لتحديد الشكل النهائي للطقم و الغرفة التي توضع بها بالكامل ، لذا حاول انتقاء
خداديات ذات ألوان مبهجة لو أردت إضافة مزيد من البهجة على جسلة الانترية
يمكن للانترية أن يكون ليس فقط في غرف المعيشة و لكن للاستقبال الرسمي للضيوف أيضاً ، لاحظ الالوان الرسمية و تصميم الكنب و الكراسي بالألوان و الدرجات نفسها من البني و الرصاصي و قليل من الأسود ، فلو أردت تصميم أنترية يصلح للمناسبات الرسمية فعليك بمثل هذا النموذج الراقي
الهدوء ينبع من حجم الاثاث المستخدم و من لونه، هنا الأثاث المستخدم عبارة عن كنبة فقط دون كراسي من نفس الطقم، لذا استخدمنا كراسي أكثر رقة و مصنوعة من الخشب الظاهر غير المغطى بالاقمشة فزاد الشعور بالمساحة و الهدوء في التفاصيل بالطبع مع لون الكنب الأبيض و السقف كذلك
من أمتع الألوان الرسمية و الانيقة في الوقت ذاته هي الأسود و الرمادي فما بالكم بأننا سوف نستخدمهما الاثنين في تصميم واحد، فهنا غيرنا من لون الكنبة عن باقي الطقم الذي جاء رمادياً ، و هنا حدثت حالة مختلفة في التصميم و ابداعه بفكرة خلط أكثر من طقم في مكان واحد
في تلك الجلسة فقط لنا أن نتخيل أنه تم استخدام أكثر من 3 ستايلات لتصميم الكنب و الكراسي، ما بين القماشي و الجلدي البني و الجلدي الأسود و المائدة المختلفة التي صممت من الخشب، شيء أكثر من رائع في مزيج فريد ، و لكن يجب أن ندرك أن هذا الاستايل لا ينفع إلا في وجود عامل مساعد مثل النافذة الكبيرة التي انقذت الموقف
استخدام الطقم من نوع واحد منتشر و معتاد و لكن اختلاف الوان المخدات عن الفرش المصمم به الانترية جديد، و ربما الذي جعله كذلك هو التضاد بين الأسود و الرمادي الفاتح و لكن ربما لو كان لونين قريبين لما كان لهذا الاختلاف أن يظهر و لا لهذا السحر أن ياسرنا
الشاعرية لم تأتي من فراغ، بل من مزيج الأضواء و شكل المصابيح مع لون الأنترية السكري الهاديء للغاية و الألوانا لتي في المخدات التي لم تختلف أيضاً عن الجدران و الستائر، الشكل أكثر من رائع و مثالي لأصحاب الذوق المرهف و العائلات هادئة الطباع
لو كان لديك مساحة كبيرة في مكان الأنترية أو غرفة الاستقبال و المعيشة يمكنك استخدام هذا النموذج الذي يخلق سيمترية رائعة في التصميمو هذا عن طريق تكرار قطع الأنترية بدلاص من شراء طقم كامل، فمثلاص هنا تم تكرار الكنبة مرتين و هو ما اخرج جلسة متوازنة و رائعة أيضاً مستغلة المساحة المتوفرة
الجلود في الانتريهات رسمي بشكل كبير و يعتقد البعض أنه أفضل للشركات و المراكز التعليمية و لكن في الحقيقة الجلد بشكل عام ينقل غرفتك لعالم فريد من الرقي و الفخامة ، يمكنك استخدام الجلود في كنبة الانترية فقط أو الطقم كاملاص كما تحب بشرط أن تكون المساحة كبيرة لأن الجلود لا يفضل أن تستخدم في المساحة الصغيرة أو المغلقة بلانوافذ تهوية
طريقك الاقرب لصفاء ذهني في جلستك برفقة العائلة تتمثل في هذا الأنترية الفريد، الشكل المثالي في كل شيء و كأننا في عالم أحلام لطفل بريء بلا شوائب، اللون الأبيض في الانترية غير ملائم للأشخاص الذين رزقوا بأطفال صغار لسهولة اتساخه وصعوبة تنظيفه
ليس هناك ما يمنع من التنوع في الطرازات المستخدمة في غرفة الانترية ، فهناك العديد من التصميمات التي تستمد من العصور الماضية في الديكور، و لكنها تظل بألوانها و طريقة وضعها في الغرف عصرية بامتياز ، لاحظ دوران الاطار الخشبي في الكنبة و اختلاف الألوان في الكراسي ، فهنا ميزة من كل طراز سواء كلاسيكي كان أو حداثي
لو كان مكان الانترية لديك ضيق نوعاً ما و أنتم عائلة كبيرة فيمكنك استغلال المساحة التي تتيحها الشرفة و تجعل في ذلك المجال جلسة الانترية التي تناسبك و عدد أسرتك ، و ستكون أحلى من المعتاد ..