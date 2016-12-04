15 شئ يجب عليك التخلص منه اليوم للقضاء على الفوضى

في أغلب البيوت المصرية وعلى سبيل العادة نجد كثير منا يخزن الكثير من الأشياء عديمة القيمة ربما ظناً منه أنه قد يحتاجها يوماً ما، والتي يمكنها أن تحول بيته إلى مساحة فوضوية كبيرة ولا تتيح فرصة لتخزين كل الأغراض فتخلق الفوضى في المنزل. فكثيراً ما نجد أن الخزانات و الدواليب تحتوي على الكثر من الأغراض التي لن تستخدمها أبداً ولكنها مخبئة أو منسية.
يمكننا أن نلمس هذه المشكلة خاصة عند الإنتقال من منزل لأخر، لذلك ننصحك بإفراغ محتويات كل خزاناتك كل سنة مثلاُ للتأكد إذا من احتياجك لهذه الأغراض والتخلص مما لا تحتاج أو حتى التبرع به لأحد قد يحتاجه أكثر منك. هذه العملية قد تكون مرهقة للبعض وخاصة أول مرة فأين نبدأ؟ المطبخ؟ الحمام؟
اليوم أتينا لكم ببعض الأشياء التي يجب أن تبدأ بها في كل غرفة و لتتأكد أن حياتك لن تتأثر بالتخلص من مثل هذه الأشياء بل على العكس فإن التخلص مما لا تحتاج سيجعلك تشعر بخفة و سيعطيك فرصة للاستفادة من المساحة التخزينية و شراء الجديد دون الشعور بالذنب.
خزانات المطبخ هي أحد أكثر الأماكن إزدحاماً بالأواني و الأوعية. والسبب في هذا هو تكديس الخزانات بالبرطمانات والزجاجات والعلب البلاستيكية و لا سيما شراء أوعية وأواني مكررة لا حاجة لها. فيمكنك البدء بإلقاء أي أواني بلاستيكيية قد قمت باعادة استخدامها، فأغلبها غير قابل للاستخدام مرة أخرى لأنه يحمل البكتريا وغير آمن على أسرتك. أيضاً قم بأخراج الأدوات المخبئة في الأركان البعيدة و في الأدراج، وقم بالتخلص من الأدوات الأطباق و الأكواب المتكسرة و التي لن تستخدمها لاحق
قم بفتح الخزانات التي تضع فيها البقوليات، المعلبات، الحبوب والبهارات، راجع عليها و ألق أي شئ عديم الفائدة. أيضاً البهارات فهي من الأشياء المنسية دائماً، قم بالكشف على تاريخ الصلاحية أو لم تسطع ففي المتوسط قم باستبدالها بعد عامين، فهى الفترة المتوسطة لإبقاء البهارات في خزانتك.
جميعنا لدينا شامبوهات، كريمات ومستحضرات سواء على السراحة أو في الحمام، فهي من أكثر الأشياء عرضه للنسيان و لكن إذا ما انتبهنا وفحصناها فاننا نجد أن كثير منها قد يكون منتهي الصلاحية، فقم بعمل فحص لهذه العلب و قم بإلقاء أي شئ غير ضروري من فرش أسنان، مكن حلاقة مستخدم، كريمات و أيضاً مستحضرات التجميل القديمة أو التي لا تستخدم.
يمكنك معرفة إذا كنت تحتاج ملابسك أو لا إذا بقيت فبدون استخدام لمدة عامين متتاليين، فإذا لم تستخدمها خلال عامين فإنك لن تستخدمها أبداً. كما أن التخلص منها سيتيح فرصة لشراء الجديد كما سيفسح مكان لتخزين ملابس أخرى. فقم بالتبرع بملابسك القديمة أو بيعها إذا كانت في حالة جيدة أو ذات قيمة عالية.
كثير منا قد يبقى أحذيته في الخزانة على إعتبار أن يوماً ما قد يحتاجها. ولكن الأحذية تتأثر عند بقائها فترة طويلة على وضع معين، فقد تتقشر أو تذوب. ولذلك فإذا لم ترتدى هذه الأحذية لمدة بضعة أشهر فيجب عليك التخلص منها، فقد يستفيد منها شخص أخر بدلاً من نسيانها و إفسادها في خزانتك.
جميعنا يعرف قيمة الكتب ولا يمكننا طلب أن تتخلص منها، ولكن بعض الكتب قد لا تمثل لك قيمة كبيرة فيجب عليك التخلص منها، كما هو الحال مع المجلات. يمكنك بيعها في مكتبات الكتب المستعملة أو التبرع بها حتى يمكن لغيرك أن يستفيد منها.
الأوراق تأخذ الكثير من المساحة في أدراجنا وتسبب الكثير من الفوضى، من كروت، فواتير، دعاوى لمناسبات وغيره. فجاء الوقت للتخلص مما لا تحتاجه. ويمكنك الإحتفاظ بالأوراق المهمة في أظرف، صناديق خشبية صغيرة أو حقيبة .
إذا لم تتمكن من إصلاح الأثاث القديم او إعادة استخدامه يمكنك إلقاؤة لإفساح مساحة لأثاث جديد ليسبدله، كما هو الحال مع السجاد القديم، الكراسي، المراتب، البطاطين أو أي شئ قد يحتل مكان في منزلك.