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15 شئ يجب عليك التخلص منه اليوم للقضاء على الفوضى

Marwa Hasan Marwa Hasan
AP Home Office - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design مكتب عمل أو دراسة
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في أغلب البيوت المصرية وعلى سبيل العادة نجد كثير منا يخزن الكثير من الأشياء عديمة القيمة ربما ظناً منه أنه قد يحتاجها يوماً ما، والتي يمكنها أن تحول بيته إلى مساحة فوضوية كبيرة ولا تتيح فرصة لتخزين كل الأغراض فتخلق الفوضى في المنزل. فكثيراً ما نجد أن الخزانات و الدواليب تحتوي على الكثر من الأغراض التي لن تستخدمها أبداً ولكنها مخبئة أو منسية.

يمكننا أن نلمس هذه المشكلة خاصة عند الإنتقال من منزل لأخر، لذلك ننصحك بإفراغ محتويات كل خزاناتك كل سنة مثلاُ للتأكد إذا من احتياجك لهذه الأغراض والتخلص مما لا تحتاج أو حتى التبرع به لأحد قد يحتاجه أكثر منك. هذه العملية قد تكون مرهقة للبعض وخاصة أول مرة فأين نبدأ؟ المطبخ؟ الحمام؟ 

اليوم أتينا لكم ببعض الأشياء التي يجب أن تبدأ بها في كل غرفة و لتتأكد أن حياتك لن تتأثر بالتخلص من مثل هذه الأشياء بل على العكس فإن التخلص مما لا تحتاج سيجعلك تشعر بخفة و سيعطيك فرصة للاستفادة من المساحة التخزينية و شراء الجديد دون الشعور بالذنب.

1.أواني المطبخ المكررة والتي لا تستخدمها

50.2cm pull-out organiser simplehuman مطبخمخزن
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

خزانات المطبخ هي أحد أكثر الأماكن إزدحاماً بالأواني و الأوعية. والسبب في هذا هو تكديس الخزانات بالبرطمانات والزجاجات  والعلب البلاستيكية و لا سيما شراء أوعية وأواني  مكررة لا حاجة لها. فيمكنك البدء بإلقاء أي أواني بلاستيكيية قد قمت باعادة استخدامها، فأغلبها غير قابل للاستخدام مرة أخرى لأنه يحمل البكتريا وغير آمن على أسرتك. أيضاً قم بأخراج الأدوات المخبئة في الأركان البعيدة و في الأدراج، وقم بالتخلص من الأدوات الأطباق و الأكواب المتكسرة و التي لن تستخدمها لاحق

2.البهارات والمعلبات المنتهية صلاحيتها

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

قم بفتح الخزانات التي تضع فيها البقوليات، المعلبات، الحبوب والبهارات، راجع عليها و ألق أي شئ عديم الفائدة. أيضاً البهارات فهي من الأشياء المنسية دائماً، قم بالكشف على تاريخ الصلاحية أو لم تسطع ففي المتوسط قم باستبدالها بعد عامين، فهى الفترة المتوسطة لإبقاء البهارات في خزانتك.

3.يجب تغير فوط المطبخ أكثر من مرة خلال العام نتيجة للاستخدام المتكرر وتعرضها للأوساخ والبكتريا بشكل مستمر

Wildflowers - Screenprinted Tea Towel Holly Francesca مطبخديكورات واكسسوارات
Holly Francesca

Wildflowers – Screenprinted Tea Towel

Holly Francesca
Holly Francesca
Holly Francesca

4.الفترة المتوسطة لاستخدام فوط الحمام هي عامين، بعدها تضعف أليافها ويتأثر إمتصاصها

Sinne, tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所 tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所 المنزلأقمشة و منسوجات
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所

Sinne

tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所

5.الأدوية المنتهية صلاحيتها و المنسية على الرف

Ray Waschtisch, studio michael hilgers studio michael hilgers حماممغاسل
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

​6.مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور

BRAVO INTERIOR DESIGN & DECO KUAN STYLE, 璞碩室內裝修設計工程有限公司 璞碩室內裝修設計工程有限公司 غرفة الملابس
璞碩室內裝修設計工程有限公司

璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司

جميعنا لدينا شامبوهات، كريمات ومستحضرات سواء على السراحة أو في الحمام، فهي من أكثر الأشياء عرضه للنسيان و لكن إذا ما انتبهنا وفحصناها فاننا نجد أن كثير منها قد يكون منتهي الصلاحية، فقم بعمل فحص لهذه العلب و قم بإلقاء أي شئ غير ضروري من فرش أسنان، مكن حلاقة مستخدم، كريمات و أيضاً مستحضرات التجميل القديمة أو التي لا تستخدم.

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​7.الملابس التي لا تحتاجها أو التي لا تناسبك

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

يمكنك معرفة إذا كنت تحتاج ملابسك أو لا إذا بقيت فبدون استخدام لمدة عامين متتاليين، فإذا لم تستخدمها خلال عامين فإنك لن تستخدمها أبداً. كما أن التخلص منها سيتيح فرصة لشراء الجديد كما سيفسح مكان لتخزين ملابس أخرى. فقم بالتبرع بملابسك القديمة أو بيعها إذا كانت في حالة جيدة أو ذات قيمة عالية.

​8.الأحذية القديمة

Under Stairs Storage, buss buss سلالم وأروقة مخزن
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

كثير منا قد يبقى أحذيته في الخزانة على إعتبار أن يوماً ما قد يحتاجها. ولكن الأحذية تتأثر عند بقائها فترة طويلة على وضع معين، فقد تتقشر أو تذوب. ولذلك فإذا لم ترتدى هذه الأحذية لمدة بضعة أشهر فيجب عليك التخلص منها، فقد يستفيد منها شخص أخر بدلاً من نسيانها و إفسادها في خزانتك.

​9.الكتب والمجلات

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

جميعنا يعرف قيمة الكتب  ولا يمكننا طلب أن تتخلص منها، ولكن بعض الكتب قد لا تمثل لك قيمة كبيرة فيجب عليك التخلص منها،  كما هو الحال مع المجلات. يمكنك بيعها في مكتبات الكتب المستعملة أو التبرع بها حتى يمكن لغيرك أن يستفيد منها.

10.الكروت، الفواتير، أو الأقلام التي لا حاجة لها

Inspiration, Korbo Korbo مكتب عمل أو دراسة
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

الأوراق تأخذ الكثير من المساحة في أدراجنا وتسبب الكثير من الفوضى، من كروت، فواتير، دعاوى لمناسبات وغيره. فجاء الوقت للتخلص مما لا تحتاجه. ويمكنك الإحتفاظ بالأوراق المهمة في أظرف، صناديق خشبية صغيرة أو حقيبة .

​11.الأثاث القديم

Products, Nyblom Kollén AB Nyblom Kollén AB غرفة نوم
Nyblom Kollén AB

Products

Nyblom Kollén AB
Nyblom Kollén AB
Nyblom Kollén AB

إذا لم تتمكن من إصلاح الأثاث القديم او إعادة استخدامه يمكنك إلقاؤة لإفساح مساحة لأثاث جديد ليسبدله، كما هو الحال مع السجاد القديم، الكراسي، المراتب، البطاطين أو أي شئ قد يحتل مكان في منزلك.

12.​الأسلاك تلتف حول بعضها و تصنع فوضى كبيرة في الأدراج، فقم بالقاء الغير مهم منها و الذي لا يعمل. كما هو الحال مع السي دي CD، DVD

Home cinema, Highwood, Berkshire Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة الميديا
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Home cinema, Highwood, Berkshire

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

13.قم بعمل المثل مع الأجهزة القديمة، فإذا كان لديك أجهزة هاتف نقال، لوحة مفاتيح غير مستخدمة، بيانو، أو أي جهاز قديم قم بالتخلص منه أو بيعه.

AP Home Office - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design مكتب عمل أو دراسة
MUDA Home Design

AP Home Office – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

14.يمكنك التبرع بالألعاب القديمة لأطفالك لدور الأيتام، فقد تبعث السرور على أنفس أطفال أخرون بعدما يكبر أطفالك

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

15.كل ما تخزنه في شرفتك يجمع الأتربة والحشرات لمنزلك فقم بالتخلص منه و استبدله بأصص جميلة للزرع وبعض الأثاث الأنيق.

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
فيلا صغيرة ولكن أجمل من الشقق الكبيرة !
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