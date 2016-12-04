15 شئ يجب عليك التخلص منه اليوم للقضاء على الفوضى

في أغلب البيوت المصرية وعلى سبيل العادة نجد كثير منا يخزن الكثير من الأشياء عديمة القيمة ربما ظناً منه أنه قد يحتاجها يوماً ما، والتي يمكنها أن تحول بيته إلى مساحة فوضوية كبيرة ولا تتيح فرصة لتخزين كل الأغراض فتخلق الفوضى في المنزل. فكثيراً ما نجد أن الخزانات و الدواليب تحتوي على الكثر من الأغراض التي لن تستخدمها أبداً ولكنها مخبئة أو منسية.

يمكننا أن نلمس هذه المشكلة خاصة عند الإنتقال من منزل لأخر، لذلك ننصحك بإفراغ محتويات كل خزاناتك كل سنة مثلاُ للتأكد إذا من احتياجك لهذه الأغراض والتخلص مما لا تحتاج أو حتى التبرع به لأحد قد يحتاجه أكثر منك. هذه العملية قد تكون مرهقة للبعض وخاصة أول مرة فأين نبدأ؟ المطبخ؟ الحمام؟

اليوم أتينا لكم ببعض الأشياء التي يجب أن تبدأ بها في كل غرفة و لتتأكد أن حياتك لن تتأثر بالتخلص من مثل هذه الأشياء بل على العكس فإن التخلص مما لا تحتاج سيجعلك تشعر بخفة و سيعطيك فرصة للاستفادة من المساحة التخزينية و شراء الجديد دون الشعور بالذنب.