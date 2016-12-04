5 غرف معيشة كلاسيكية مناسبة لكل المساحات والأذواق

كالعادة تبهرنا تركيا بتصميماتها للغرف الكلاسيكية الفخمة المناسبة لكل الأذواق، وفي هذا الموضوع جمعنا لك مجموعة مميزة من غرف المعيشة الكلاسيكية الأنيقة، المناسبة لكافة الأذواق والمساحات، كما تعودنا مع هوميفاي لا شيء يشكل عقبة أمامنا حتى لو كنت تمتلك مساحة محدودة لديك الفرصة أيضًا لامتلاك غرفة معيشة كلاسيكية وفخمة مثل التي تراها في قصور الملوك العثمانين على شاشات التلفاز، نتركك مع الصور .
وإذا كنت تحب الطراز القديم في الأثاث فهذه الغرفة مناسبة لاختيارك، الكراسي الفوتيه المخططة بخطوط عريضة والنجفة الفضية الضخمة تشعرك بأنك داخل بيت العائلة وتخلق لك جو من الطمأنينة والسكينة، الستائر لم تحجب الضوء الطبيعي المنبعث من النوافذ الكبيرة فزادت من إشراق المساحة.
ألوان هذه الغرفة هي سر أناقتها، بداية من الستائر لونها نفس درجة لون الأرضية الخشبية، فخلقت الدفء في المساحة بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة التي توفر الضوء الطبيعي بالتعاون مع النجف الذهبي وخط الضوء بطول السقف، استخدام النباتات في الديكور جعلها تبدو طبيعية وحيوية، ألوان الأثاث دافئة وملائمة للأرضية الخشبية .
إذا كنت شخص متمسك بالهدوء والبساطة ولديك مساحة كافية فهذا الاختيار مناسب لك، اللون الزيتوني للأثاث مع الأرضية الخشبية أعطت المساحة لمسة دافئة، بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة التي وفرت الضوء الطبيعي وجعلتها تبدو مشرقة، الستائر توفرلك الخيارين أما أن تغلقها تمامًا وتعتمد على الضوء الصناعي أو تتركها مفتوحة لتحصل على الضوء الطبيعي، المساحة منظمة جدًا ومريحة للنظر.
كما نرى المساحة المحدودة لم تشكل أي عقبة في الحصول على غرفة معيشة كلاسيكة فخمة جدًا وكأنها في قصر ليست في شقة متوسطة المساحة، الألوان ذائبة في بعضها البعض من شدة التناغم، على الرغم من استخدام اللون الذهبي اللامع في أغلب الديكور ألا أنك لن تشعر بأن به نوع من المبالغة أو المغالاة وذلك لقربه الشديد من لون الأثاث فبدا وكأنهما ذائبين في بعضهما، عناصر الإضاءة المستخدمة غير مألوفة وخصوصًا الشمعدان الذهبي، النجف الكريستالي أيضًا اختيار موفق من الخبراء حتى يكمل أناقة الغرفة.
مثال آخر لغرف المعيشة المناسبة للمساحات المحدودة، ألوان الغرفة مختارة بعناية شديدة على الرغم إنها تجمع بين ألوان الباستيل الهادئة والأخضر، حتي الأرضية الخشبية اعتمدت على الدرجة الفاتحة حتى لا تضيق من المساحة وتكون ملائمة لألوان الغرفة، وحدات الإضاءة المعلقةعلى جانبي الجدار الأخضرتسلط الضوء على الجدار والمدفأة .
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