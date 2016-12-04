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5 غرف معيشة كلاسيكية مناسبة لكل المساحات والأذواق

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
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كالعادة تبهرنا تركيا بتصميماتها للغرف الكلاسيكية الفخمة المناسبة لكل الأذواق، وفي هذا الموضوع جمعنا لك مجموعة مميزة من غرف المعيشة الكلاسيكية الأنيقة، المناسبة لكافة الأذواق والمساحات، كما تعودنا مع هوميفاي لا شيء يشكل عقبة أمامنا حتى لو كنت تمتلك مساحة محدودة لديك الفرصة أيضًا لامتلاك غرفة معيشة كلاسيكية وفخمة مثل التي تراها في قصور الملوك العثمانين على شاشات التلفاز، نتركك مع الصور . 

1- غرفة الجدة

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik غرفة المعيشة خشب Amber/Gold
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

وإذا كنت تحب الطراز القديم في الأثاث فهذه الغرفة مناسبة لاختيارك، الكراسي الفوتيه المخططة بخطوط عريضة والنجفة الفضية الضخمة تشعرك بأنك داخل بيت العائلة وتخلق لك جو من الطمأنينة والسكينة، الستائر لم تحجب الضوء الطبيعي المنبعث من النوافذ الكبيرة فزادت من إشراق المساحة. 

2- الدفء والحيوية

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشة
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

ألوان هذه الغرفة هي سر أناقتها، بداية من الستائر لونها نفس درجة لون الأرضية الخشبية، فخلقت الدفء في المساحة بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة التي توفر الضوء الطبيعي بالتعاون مع النجف الذهبي وخط الضوء بطول السقف، استخدام النباتات في الديكور جعلها تبدو طبيعية وحيوية، ألوان الأثاث دافئة وملائمة للأرضية الخشبية . 

3- النظام والهدوء

Müge Süleymanoğlu , PİLE PERDE PİLE PERDE غرفة المعيشة
PİLE PERDE

PİLE PERDE
PİLE PERDE
PİLE PERDE

إذا كنت شخص متمسك بالهدوء والبساطة ولديك مساحة كافية فهذا الاختيار مناسب لك، اللون الزيتوني للأثاث مع الأرضية الخشبية أعطت المساحة لمسة دافئة، بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة التي وفرت الضوء الطبيعي وجعلتها تبدو مشرقة، الستائر توفرلك الخيارين أما أن تغلقها تمامًا وتعتمد على الضوء الصناعي أو تتركها مفتوحة لتحصل على الضوء الطبيعي، المساحة منظمة جدًا ومريحة للنظر.  

4- ألوان ذائبة

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

كما نرى المساحة المحدودة لم تشكل أي عقبة في الحصول على غرفة معيشة كلاسيكة فخمة جدًا وكأنها في قصر ليست في شقة متوسطة المساحة، الألوان ذائبة في بعضها البعض من شدة التناغم، على الرغم من استخدام اللون الذهبي اللامع في أغلب الديكور ألا أنك لن تشعر بأن به نوع من المبالغة أو المغالاة وذلك  لقربه الشديد من لون الأثاث فبدا وكأنهما ذائبين في بعضهما، عناصر الإضاءة المستخدمة غير مألوفة وخصوصًا الشمعدان الذهبي، النجف الكريستالي أيضًا اختيار موفق من الخبراء حتى يكمل أناقة الغرفة.  

5- الباستيل والأخضر

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

مثال آخر لغرف المعيشة المناسبة للمساحات المحدودة، ألوان الغرفة مختارة بعناية شديدة على الرغم إنها تجمع بين ألوان الباستيل الهادئة والأخضر، حتي الأرضية الخشبية اعتمدت على الدرجة الفاتحة حتى لا تضيق من المساحة وتكون ملائمة لألوان الغرفة، وحدات الإضاءة المعلقةعلى جانبي الجدار الأخضرتسلط الضوء على الجدار والمدفأة . 

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