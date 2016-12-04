5 غرف معيشة كلاسيكية مناسبة لكل المساحات والأذواق

كما نرى المساحة المحدودة لم تشكل أي عقبة في الحصول على غرفة معيشة كلاسيكة فخمة جدًا وكأنها في قصر ليست في شقة متوسطة المساحة، الألوان ذائبة في بعضها البعض من شدة التناغم، على الرغم من استخدام اللون الذهبي اللامع في أغلب الديكور ألا أنك لن تشعر بأن به نوع من المبالغة أو المغالاة وذلك لقربه الشديد من لون الأثاث فبدا وكأنهما ذائبين في بعضهما، عناصر الإضاءة المستخدمة غير مألوفة وخصوصًا الشمعدان الذهبي، النجف الكريستالي أيضًا اختيار موفق من الخبراء حتى يكمل أناقة الغرفة.