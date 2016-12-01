10 حيل و أفكار لمنازل منظمه دائماً!

الحصول على منزل منظم ليس مجرد سرير بمفارش مرتبة أو مطبخ بأواني نظيفه ، و لكن المنزل المنظم يحتاج إلى إسلوب خاص في تصاميمه و نمط المعيشه ، مثل الإستغلال الأمثل للمساحات ، مع تزيين الأركان و عدم التخلي عن الجانب الجمالي للمكان ، و ذلك ليتحلى منزلك بالنظام و تنجح في الحفاظ عليه على الدوام.
و في موضوعنا اليوم قمنا بتجميع 10 من الحيل و الأفكار التى يتسم بها معظم المنازل المنظمه ، و التى يتبعها أصحاب تلك المنازل للعيش في راحه و سعاده…
نظام المنزل يبدأ من مدخله ، فالمدخل المزدحم بالأحذيه و المكدس بالمعاطف ، يدل بالتأكيد على منزل يعج بالإهمال . أما في هذا المنزل نرى أن المدخل منظم و مزود بأفكار ذكيه للتخزين ، حيث خزانة الحائط الخفيه التى تحتوى على رفوف للحقائب و شماعات للمعاطف بل و مزوده أيضاً بمرآه .
نظافة المطبخ من الأمور الغير قابله للنقاش ،فمكان تحضير الطعام يجب أن يكون خالياً من الجراثيم و القاذورات ، كما أن المطابخ العصريه معظمها بأسلوب الفراغ المفتوح على غيره من غرف المنزل ، و بالتالي إن ظهرت الفوضى في المطبخ سوف تتسرب إلى بقية أجزاء المنزل.
لذا من الضروري تنظيف الأسطح باستمرار للمحافظة على صحة أفراد العائله و التخلص من المهملات بصوره دوريه و ترتيب الأغراض ولا ننسى بالطبع إضافة مزهرية ورود رقيقه عند شباك المطبخ للاستفاده من لمسات الطبيعه.
يشكل استخدام السلال المناسبه لتخزين أغراض الإستحمام و الملابس فارقاً كبيراً في تنظيم الحمامات ، و من أكثر أنواع السلال عمليه هو السلال من الخوص التى تعطي انطباعاُ دافئاً و أنيقاُ في آن واحد على المكان ، و أفضل مكان لوضع هذه السلال يكون في الحمام أو غرفة النوم حتى تستطيع تجميع الملابس المتسخه بسهوله.
لا شيء أكثر فوضوية من مكتب مكتظ بالأوراق المبعثره و الغير مرتبه ، و هو ما سيؤثر بالسلب على حياتك المهنيه و أيضاً على جمال منزلك، لذا فجميع المنازل المنظمه تحتوى على مكاتب منظمه و رفوف مخصصه لكل نوعية من الكتب أو الوثائق ، كما أن اختيار مكتبات بخزانات كثيره مهم لتتسع للكثير من الأوراق و بالتالي يظل الفراغ رائق و مريح.
بالتأكيد مساحة التخزين الكبيره تساهم في جعل المكان منظماً و أكثر راحه ، لذا فضيق مساحات التخزين من الأمور السيئه التى تؤدي إلى فوضى المنازل ، ولكن ما هو اسوأ عدم استغلال مساحات التخزين من الأساس ! ، فترك الأغراض مهما كانت بسيطه خارج الخزانات ، يجعل الأشياء مختلطه و العثور على أحدها من الأمور المستحيله.
تستخدم رفوف الحائط عادة لتوفير المساحه في الأماكن الضيقه التى لا تتسع إلى مكتبه كبيره ، و بهذا تساعد في تنظيم المنزل ، لكن يمكن استخدامها أيضاً كديكور يوضع عليه بعض قطع الإكسسوار الملونه المختلفه و بعض الأغراض القليله بطريقه منظمه أنيقه ، فليس الضروري أن تكون كل الخزانات مكتظه بالاشياء مما ينعكس بصوره سلبيه على جودة التصميم.
جمال المنزل المنظم لن يظهر بصورة مثاليه إلا باستخدام الإضاءه الكافية و المناسبه ، و يجب النظر إلى نوعية المكان الذي نحدد له الإضاءه ، فعلى سبيل المثال الإضاءه الخفيفه يجب أن تكون في غرف النوم أو ليلاً في الحديقه لأجواء رومانسيه ، أما الأضواء القويه فهي تناسب المكتب و المطبخ و المعيشه و هكذا حتى نستطيع تنظيم المنزل تحت رؤيه جيده.
استخدام عدة صناديق بلون أبيض لتخزين مقتنياتك التى ترغب في استخدامها لاحقا ، و ذلك حتى تستطيع أن تأخذ وقتك للتفكير في طريقه أخرى للتخزين ، و ذلك لأن الصناديق البيضاء سوف تتماشي مع الحائط الأبيض ولن تشكل عائقاً بصرياُ و هي بالطبع أفضل من تواجد الأغراض مبعثره في انتظار اتخاذ القرار المناسب!.
فوضى الملابس تؤثر على رفاهية الحياه في داخل منزلك و أيضا على مظهرك الخارجي في حياتك المهنيه ، لذا فالمنازل المنظمه لا تحتوى على ملابس مبعثره في كل اتجاه ، و لكن نجد دواليب الملابس بتصاميم عمليه ، و ليس من الضرورة أن تكون مكلفه ، مثل هذا الدولاب الكبير الذي يتسع لجميع الملابس، و يحتوى على شماعات للمعاطف و الأوشحه و أدراج لتنظيم الحلي و الأحزمه.
لتكون من ذوي المنازل المنظمه يفضل تخصيص حاويات لتجميع الأشياء الفائضه بصورة سهله حتى لا تلتهم الأشياء الصغير فراغ المنزل ، فعلى سبيل المثال استعن بسلال الخوص ذات الأشكال المختلفه لتجميع لعب الأطفال المبعثره أو الوسائد الكثيره ، أو استخدم حامل أنيق من الأكريليك لترتيب الصحف و المجلات ، لتظل غرفة المعيشه مرتبة و نظيفه.