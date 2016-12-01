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10 حيل و أفكار لمنازل منظمه دائماً!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International مكتب عمل أو دراسة
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الحصول على منزل منظم ليس مجرد سرير بمفارش مرتبة أو مطبخ بأواني نظيفه ، و لكن المنزل المنظم يحتاج إلى إسلوب خاص في تصاميمه و نمط المعيشه ، مثل الإستغلال الأمثل للمساحات ، مع تزيين الأركان و عدم التخلي عن الجانب الجمالي للمكان ، و ذلك ليتحلى منزلك بالنظام و تنجح في الحفاظ عليه على الدوام.

و في موضوعنا اليوم قمنا بتجميع 10 من الحيل و الأفكار التى يتسم بها معظم المنازل المنظمه ، و التى يتبعها أصحاب تلك المنازل للعيش في راحه و سعاده…

1- مدخل مجهز بعناية

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving الممر الحديث، المدخل و الدرج
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

نظام المنزل يبدأ من مدخله ، فالمدخل المزدحم بالأحذيه و المكدس بالمعاطف ، يدل بالتأكيد على منزل يعج بالإهمال . أما في هذا المنزل نرى أن المدخل منظم و مزود بأفكار ذكيه للتخزين ، حيث خزانة الحائط الخفيه التى تحتوى على رفوف للحقائب و شماعات للمعاطف بل و مزوده أيضاً بمرآه .

2- مطبخ نظيف

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

نظافة المطبخ من الأمور الغير قابله للنقاش  ،فمكان تحضير الطعام يجب أن يكون خالياً من الجراثيم و القاذورات ، كما أن المطابخ العصريه معظمها بأسلوب الفراغ المفتوح على غيره من غرف المنزل ، و بالتالي إن ظهرت الفوضى في المطبخ سوف تتسرب إلى بقية أجزاء المنزل.

لذا من الضروري تنظيف الأسطح باستمرار للمحافظة على صحة أفراد العائله و التخلص من المهملات بصوره دوريه و ترتيب الأغراض ولا ننسى بالطبع إضافة مزهرية ورود رقيقه عند شباك المطبخ للاستفاده من لمسات الطبيعه.

3- سلة الملابس العمليه

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

يشكل استخدام السلال المناسبه لتخزين أغراض الإستحمام و الملابس فارقاً كبيراً في تنظيم الحمامات ، و من أكثر أنواع السلال عمليه هو السلال من الخوص التى تعطي انطباعاُ دافئاً و أنيقاُ في آن واحد على المكان ، و أفضل مكان لوضع هذه السلال يكون في الحمام أو غرفة النوم حتى تستطيع تجميع الملابس المتسخه بسهوله.

4- مكتب مرتب

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

لا شيء أكثر فوضوية من مكتب مكتظ بالأوراق المبعثره و الغير مرتبه ، و هو ما سيؤثر بالسلب على حياتك المهنيه و أيضاً على جمال منزلك، لذا فجميع المنازل المنظمه تحتوى على مكاتب منظمه و رفوف مخصصه لكل نوعية من الكتب أو الوثائق ، كما أن اختيار مكتبات بخزانات كثيره مهم لتتسع للكثير من الأوراق و بالتالي يظل الفراغ رائق و مريح.

5- مساحة تخزين كبيره

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

بالتأكيد مساحة التخزين الكبيره تساهم في جعل المكان منظماً و أكثر راحه ، لذا فضيق مساحات التخزين من الأمور السيئه التى تؤدي إلى فوضى المنازل ، ولكن ما هو اسوأ عدم استغلال مساحات التخزين من الأساس ! ، فترك الأغراض مهما كانت بسيطه خارج الخزانات ، يجعل الأشياء مختلطه و العثور على أحدها من الأمور المستحيله.

6- رفوف الحائط الانيقه

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International مكتب عمل أو دراسة
BN International

BN International
BN International
BN International

تستخدم رفوف الحائط عادة لتوفير المساحه في الأماكن الضيقه التى لا تتسع إلى مكتبه كبيره ، و بهذا تساعد في تنظيم المنزل ، لكن يمكن استخدامها أيضاً كديكور يوضع عليه بعض قطع الإكسسوار الملونه المختلفه و بعض الأغراض القليله بطريقه منظمه أنيقه ، فليس الضروري أن تكون كل الخزانات مكتظه بالاشياء مما ينعكس بصوره سلبيه على جودة التصميم.

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7- الإضاءه الجيده

419, JUMA architects JUMA architects مكتب عمل أو دراسة
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

جمال المنزل المنظم لن يظهر بصورة مثاليه إلا باستخدام الإضاءه الكافية و المناسبه ، و يجب النظر إلى نوعية المكان الذي نحدد له الإضاءه ، فعلى سبيل المثال الإضاءه الخفيفه يجب أن تكون في غرف النوم أو ليلاً في الحديقه لأجواء رومانسيه ، أما الأضواء القويه فهي تناسب المكتب و المطبخ و المعيشه و هكذا حتى نستطيع تنظيم المنزل تحت رؤيه جيده.

8- صناديق بيضاء للتخزين

Kerkwoning 1884 , ontwerpplek, interieurarchitectuur ontwerpplek, interieurarchitectuur مكتب عمل أو دراسة
ontwerpplek, interieurarchitectuur

ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur

استخدام عدة صناديق بلون أبيض لتخزين مقتنياتك التى ترغب في استخدامها لاحقا ، و ذلك حتى تستطيع أن تأخذ وقتك للتفكير في طريقه أخرى للتخزين ، و ذلك لأن الصناديق البيضاء سوف تتماشي مع الحائط الأبيض ولن تشكل عائقاً بصرياُ و هي بالطبع أفضل من تواجد الأغراض مبعثره في انتظار اتخاذ القرار المناسب!.

9- دولاب كبير للملابس

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

فوضى الملابس تؤثر على رفاهية الحياه في داخل منزلك و أيضا على مظهرك الخارجي في حياتك المهنيه ، لذا فالمنازل المنظمه لا تحتوى على ملابس مبعثره في كل اتجاه ، و لكن نجد دواليب الملابس بتصاميم عمليه ، و ليس من الضرورة أن تكون مكلفه ، مثل هذا الدولاب الكبير الذي يتسع لجميع الملابس، و يحتوى على شماعات للمعاطف و الأوشحه و أدراج لتنظيم الحلي و الأحزمه.

10- حاويات للأشياء الفائضة

Coussins, Bianka Léone Bianka Léone المنزلديكورات واكسسوارات
Bianka Léone

Bianka Léone
Bianka Léone
Bianka Léone

لتكون من ذوي المنازل المنظمه يفضل تخصيص حاويات لتجميع الأشياء الفائضه بصورة سهله حتى لا تلتهم الأشياء الصغير فراغ المنزل ، فعلى سبيل المثال استعن بسلال الخوص ذات الأشكال المختلفه لتجميع لعب الأطفال المبعثره أو الوسائد الكثيره ، أو استخدم حامل أنيق من الأكريليك لترتيب الصحف و المجلات ، لتظل غرفة المعيشه مرتبة و نظيفه.

قرارات سيئة في الحمامات الصغيرة
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