تتطلب غرفة النوم تجهيزات مختلفة لاستقبال الشتاء، فمع برودة الشتاء القارسة تحتاج إلى بعض التعديلات أو التغييرات الضرورية للحصول على غرفة أكثر دفئًا، حيث يمكنك وضع سجادة صغيرة أو وحدات إضاءة أو حتى مفروشات مميزة تشعرك بالدفء، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 6 أفكار لغرفة نوم أكثر دفئًا هذا الشتاء
استخدام سجادة بجانب السرير يعطيك الدفء تحت قدميك عند الاستيقاظ من النوم بدلًا من المشي على الأرضية الباردة، ففكرة وجود سجادة بغرفة النوم هي أول الخيارات المتاحة أمامك لمحاربة برد الشتاء القارس، بالإضافة إلى إنها تعطي أجوء رائعة وتُزين أرضية الغرفة، وقد استخدمت هذه الغرفة سجادة صغيرة من الصوف بجانب أحد أطراف السرير، وإليك أنواع أخرى من السجاد…
تعطيك المفروشات الدفء اللازم على السرير بغرفة النوم، ولذلك عليك اختيارها بعناية، فهي زينة السرير والشيء الذي يبرز شكله وجماله، بالإضافة إلى إنك بفصل الشتاء تحتاج إلى اختيار بعض المفروشات التي تجلب لك الدفء.
على سبيل المثال استخدمت هذه الغرفة مفرش من الفرو الناعم كغطاء أثناء النوم يبدو رائع بألوانه التي تتناغم مع ألوان الغرفة، كما أنه يعطيك الحرارة والدفء اللازم أثناء النوم، وإليك أنواع أخرى أيضًا..
يمكن أن تكون الستائر الثقيلة وسيلة جيدة لحجب الرياح المندفعة بقوة من الخارج، مما يعطي دفئًا أكثر للغرفة، فمثلًا هذه الغرفة استخدمت ستائر قماشية سميكة من ألوان بسيطة تتماشي مع ألوان مفارش الغرفة.
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غالبًا ما تعطي الجدران الحجرية أجواء دافئة في منزلك، وقد انتشرت في الاّونة الأخيرة فنون عديدة للديكورات التي تستخدم الحجارة لعمل أحد الجدران، سواءًا للحصول على نمط ريفي أو لمُحبي العودة للطبيعة الأم، في كل الأحوال تعطي الجدران الحجرية انطباع بالدفء داخل المكان، وهكذا أتت غرفة النوم هذه بجدار حجري أنيق في الظهر الخلفي للسرير، فيبدو رائع في الديكور ويزيد من جمال المكان.
تبدو الأخشاب هي أفضل الوسائل لبناء غرفة مناسبة لأجواء الشتاء الباردة، فالخشب بطبيعته يعطي دفء للمكان، وقد تم بناء هذه الغرفة من الخشب بشكل جميل، فتعطي أجواء طبيعية رائعة.
تبعث وحدات الإضاءة حرارة بسيطة وتعطي دفء ملحوظ بالمكان، ولذلك فإن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه بغرفة نومك هو وحدات إضاءة تجلب لك الدفء هذا الشتاء، وقد استخدمت هذه الغرفة بيتًا من النور بظهر السرير يعطي إضاءة خافتة ويبعث دفء بسيط على السرير.