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6 أفكار لغرفة نوم أكثر دفئًا هذا الشتاء

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Menora Residence, Moda Interiors Moda Interiors غرفة نوم
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تتطلب غرفة النوم تجهيزات مختلفة لاستقبال الشتاء، فمع برودة الشتاء القارسة تحتاج إلى بعض التعديلات أو التغييرات الضرورية للحصول على غرفة أكثر دفئًا، حيث يمكنك وضع سجادة صغيرة أو وحدات إضاءة أو حتى مفروشات مميزة تشعرك بالدفء، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 6 أفكار لغرفة نوم أكثر دفئًا هذا الشتاء

1. (السجاد)

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

استخدام سجادة بجانب السرير يعطيك الدفء تحت قدميك عند الاستيقاظ من النوم بدلًا من المشي على الأرضية الباردة، ففكرة وجود سجادة بغرفة النوم هي أول الخيارات المتاحة أمامك لمحاربة برد الشتاء القارس، بالإضافة إلى إنها تعطي أجوء رائعة وتُزين أرضية الغرفة، وقد استخدمت هذه الغرفة سجادة صغيرة من الصوف بجانب أحد أطراف السرير، وإليك أنواع أخرى من السجاد…  

سجادة زرقاء كبيرة من الكليم تناسب مساحة الغرفة وألوانها

Menora Residence Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

سجادة بيج من القطيفة الناعمة مفروشة على الأرضية بملىء الغرفة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

2. (المفروشات)

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

تعطيك المفروشات الدفء اللازم على السرير بغرفة النوم، ولذلك عليك اختيارها بعناية، فهي زينة السرير والشيء الذي يبرز شكله وجماله، بالإضافة إلى إنك بفصل الشتاء تحتاج إلى اختيار بعض المفروشات التي تجلب لك الدفء.

على سبيل المثال استخدمت هذه الغرفة مفرش من الفرو الناعم كغطاء أثناء النوم يبدو رائع بألوانه التي تتناغم مع ألوان الغرفة، كما أنه يعطيك الحرارة والدفء اللازم أثناء النوم، وإليك أنواع أخرى أيضًا..

مفرش من الكتان الناعم بألوان مختلفة ورائعة تبدو مُبهجة وتبعث الحرارة

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

مفرش صغير من الفرو لتناول الإفطار في السرير بالأيام شديدة البرودة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

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استخدام أغطية من الفايبر تبدو أحد أهم مصادر الحصول على الدفء ليلًا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

3. (الستائر)

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكن أن تكون الستائر الثقيلة وسيلة جيدة لحجب الرياح المندفعة بقوة من الخارج، مما يعطي دفئًا أكثر للغرفة، فمثلًا هذه الغرفة استخدمت ستائر قماشية سميكة من ألوان بسيطة تتماشي مع ألوان مفارش الغرفة.

ويقدم لك هوميفاي أيضًا غرفة نوم مليئة بالأفكار سترغب في اقتنائها

4. (الجدران الحجرية)

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

غالبًا ما تعطي الجدران الحجرية أجواء دافئة في منزلك، وقد انتشرت في الاّونة الأخيرة فنون عديدة للديكورات التي تستخدم الحجارة لعمل أحد الجدران، سواءًا للحصول على نمط ريفي أو لمُحبي العودة للطبيعة الأم، في كل الأحوال تعطي الجدران الحجرية انطباع بالدفء داخل المكان، وهكذا أتت غرفة النوم هذه بجدار حجري أنيق في الظهر الخلفي للسرير، فيبدو رائع في الديكور ويزيد من جمال المكان.

غرفة كل جدرانها حجرية مع نافذة تسمح بمرور الشمس وتنشر دفء أكثر بالغرفة

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias غرفة نوم
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

5. (الأخشاب)

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén غرفة نوم خشب Brown
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

تبدو الأخشاب هي أفضل الوسائل لبناء غرفة مناسبة لأجواء الشتاء الباردة، فالخشب بطبيعته يعطي دفء للمكان، وقد تم بناء هذه الغرفة من الخشب بشكل جميل، فتعطي أجواء طبيعية رائعة.

6. (الإضاءة)

Apartamento AS, Beth Nejm Beth Nejm غرفة نوم
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

تبعث وحدات الإضاءة حرارة بسيطة وتعطي دفء ملحوظ بالمكان، ولذلك فإن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه بغرفة نومك هو وحدات إضاءة تجلب لك الدفء هذا الشتاء، وقد استخدمت هذه الغرفة بيتًا من النور بظهر السرير يعطي إضاءة خافتة ويبعث دفء بسيط على السرير.

العديد من وحدات الإضاءة المختلفة تتدلى فوق السرير وتبعث الدفء للغرفة

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
فيلا مصرية بديكورات عصرية وألوان جريئة في التجمع الخامس
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