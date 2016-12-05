6 أفكار لغرفة نوم أكثر دفئًا هذا الشتاء

تعطيك المفروشات الدفء اللازم على السرير بغرفة النوم، ولذلك عليك اختيارها بعناية، فهي زينة السرير والشيء الذي يبرز شكله وجماله، بالإضافة إلى إنك بفصل الشتاء تحتاج إلى اختيار بعض المفروشات التي تجلب لك الدفء.

على سبيل المثال استخدمت هذه الغرفة مفرش من الفرو الناعم كغطاء أثناء النوم يبدو رائع بألوانه التي تتناغم مع ألوان الغرفة، كما أنه يعطيك الحرارة والدفء اللازم أثناء النوم، وإليك أنواع أخرى أيضًا..