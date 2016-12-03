10 صيحات جديدة في عالم الديكور لعام 2017

هل أنت مستعد لاستقبال العام الجديد؟ أيام قليلة ونبدأ عام 2017، لتبدأ معه صيحات واتجاهات جديدة في عالم الديكور والتصميم الداخلي، أكثر عصرية، وأفضل من حيث الجانب الوظيفي، بدءًا من الألوان، إلى الخامات والمواد، وحتى الأثاث.
ولأننا في هوميفاي نهتم بأن تعرف قبل الجميع، جمعنا لك في هذا التقرير،أهم 10 تطورات للاتجاهات الجديدة لعام 2017، لتواكب أحدث الصيحات، وتضفي على منزلك لمسات جديدة تجعله أكثر عصرية.
إذا ما بدأنا بالألوان، سنجد أن اللون الرمادي استطاع أن يصل إلى القمة ليتربع على عرش الأناقة، خاطفًا الأضواء من اللون الأبيض، ليُصبح اكثر طلبًا في فن الديكور.
كما أن اللون البني الذي يتخذ درجة
الطين، بسحره الطبيعي، قد بدأ في اكتساب الشهرة، وسحب البساط من اللون الأزرق، ليتحول العام الجديد إلى عام الألوان المحايدة الهادئة.
تماما كالاتجاهات الحديثة في المكياج، والتي سعت نحو الظهور بشكل أكثر طبيعية، يأتي عام 2017، ليتجه فن التصميم الداخلي إلى استخدام الأخشاب بمظهرها الطبيعي ذو التجزيعات والأوردة، خاصة في النمط الاسكندينافي الذي كثيرًا ما نرى فيه استخدام الأخشاب الفاتحة.
على الرغم من تراجع الرخام في الفترة الأخيرة، إلا أن عام 2017 سوف يأتي ومعه عودة الرخام إلى الساحة مرة أخرى، ليستعيد مكانته في عالم التصميم الداخلي، ويبدأ استخدامه على نحو متزايد في تصميمات كل من الحمامات والمطابخ.
مع صيحة استخدام الأخشاب بمظهرها الطبيعي، كان لابد من العودة أيضًا إلى الإشراقة الطبيعية، حيث استبدال الجدران الأسمنتية بأخرى زجاجية، تسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء، خاصة وإن كان المنزل يتمتع بإطلالة جيدة لأرض خضراء.
يبدو أن عام 2017 سيكون بعنوان
عودة إلى الماضي، حيث أنه برغم رواج التشطيبات الصناعة والطبيعية في ورق الحائط، إلا أن الرسومات الهندسية والمونة، سوف تعود مرة أخرى مع العام الجديد.
يأتي عام 2017، ليخلق توازنًا أنيقًا في الأقشمة، حيث تألق كل من الصوف والقطن، بأنسجتهم المتباينة النعومة، بما يجعلك ترغب في اقتنائهما في غرفة نومك، بمختلف النقشات والألوان.
يتصدر النسيج المخملي، مركزية التصميم الداخلي، بمظهره الناعم الرومانسي، ليفرض نفسه بأناقته على صيحات عام 2017، وتتغلف به الأرائك والكراسي والوسائد، تاركة منزلك يسبح في نعومته الساحرة.
بالطبع لا يمكن اغفال استخدام المعدن في النمط الصناعي، فهو أحد العناصر الأساسية للنمط، والذي يمكن استخدامه في عام 2017 بأشكاله الطبيعية أيضًا، مع التركيز بعض الشيء على النحاسي والمعادن الذهبية.
إذا ما جمعنا صيحات العام الجديد معًا، سنجد أن النمط الاسكندينافي هو الأمثل لتطبيقه في منزلك، حيث يجمع بين أناقة الألوان المحايدة، واللمسات الخشبية الفاتحة، والنغمات الطبيعية، ليتصدر قائمة الأنماط المرشحة للتربع على عرش التصميم الداخلي في 2017.
الصيحة الأخيرة لعام 2017، ربما تصيب الكثيرين بالدهشة، والتي ربما يترددون أيضًا قبل اتباعها، حيث عودة القماش المرقط بمظهره الأشبه بـ البقع، والذي سوف يكثر استخدامه في الستائر والأقمشة المغلفة لقطع الأثاث.