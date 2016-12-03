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10 صيحات جديدة في عالم الديكور لعام 2017

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة نوم White
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هل أنت مستعد لاستقبال العام الجديد؟ أيام قليلة ونبدأ عام 2017، لتبدأ معه صيحات واتجاهات جديدة في عالم الديكور والتصميم الداخلي، أكثر عصرية، وأفضل من حيث الجانب الوظيفي، بدءًا من الألوان، إلى الخامات والمواد، وحتى الأثاث.

ولأننا في هوميفاي نهتم بأن تعرف قبل الجميع، جمعنا لك في هذا التقرير،أهم 10 تطورات للاتجاهات الجديدة لعام 2017، لتواكب أحدث الصيحات، وتضفي على منزلك لمسات جديدة تجعله أكثر عصرية.

1. الرمادي يسحب البساط من الأبيض

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

إذا ما بدأنا بالألوان، سنجد أن اللون الرمادي استطاع أن يصل إلى القمة ليتربع على عرش الأناقة، خاطفًا الأضواء من اللون الأبيض، ليُصبح اكثر طلبًا في فن الديكور. كما أن اللون البني الذي يتخذ درجة الطين، بسحره الطبيعي، قد بدأ في اكتساب الشهرة، وسحب البساط من اللون الأزرق، ليتحول العام الجديد إلى عام الألوان المحايدة الهادئة.

2. اتباع موضة المكياج"

El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura غرفة السفرة
Coblonal Arquitectura

Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura

تماما كالاتجاهات الحديثة في المكياج، والتي سعت نحو الظهور بشكل أكثر طبيعية، يأتي عام 2017، ليتجه فن التصميم الداخلي إلى استخدام الأخشاب بمظهرها الطبيعي ذو التجزيعات والأوردة، خاصة في النمط الاسكندينافي الذي كثيرًا ما نرى فيه استخدام الأخشاب الفاتحة.

3. عودة الرخام بقوة

Baño Vallvidrera, LUV Studio LUV Studio حمام
LUV Studio

LUV Studio
LUV Studio
LUV Studio

على الرغم من تراجع الرخام في الفترة الأخيرة، إلا أن عام 2017 سوف يأتي ومعه عودة الرخام إلى الساحة مرة أخرى، ليستعيد مكانته في عالم التصميم الداخلي، ويبدأ استخدامه على نحو متزايد في تصميمات كل من الحمامات والمطابخ.

4. الجدران الزجاجية

Casa en San Marco, Ruben Valdemarin Arquitecto Ruben Valdemarin Arquitecto غرفة السفرة
Ruben Valdemarin Arquitecto

Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto

مع صيحة استخدام الأخشاب بمظهرها الطبيعي، كان لابد من العودة أيضًا إلى الإشراقة الطبيعية، حيث استبدال الجدران الأسمنتية بأخرى زجاجية، تسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء، خاصة وإن كان المنزل يتمتع بإطلالة جيدة لأرض خضراء.

5. العودة إلى الماضي

Lara Costafreda, Bloompapers Bloompapers جدران وأرضياتورق الحائط ورق Green
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

يبدو أن عام 2017 سيكون بعنوان عودة إلى الماضي، حيث أنه برغم رواج التشطيبات الصناعة والطبيعية في ورق الحائط، إلا أن الرسومات الهندسية والمونة، سوف تعود مرة أخرى مع العام الجديد.

6. التوازن في الأقمشة

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

يأتي عام 2017، ليخلق توازنًا أنيقًا في الأقشمة، حيث تألق كل من الصوف والقطن، بأنسجتهم المتباينة النعومة، بما يجعلك ترغب في اقتنائهما في غرفة نومك، بمختلف النقشات والألوان.

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7. رومانسية مخملية

Mobiliario, Mandarina Home Mandarina Home غرفة نوممنضدة جانبية
Mandarina Home

Mandarina Home
Mandarina Home
Mandarina Home

يتصدر النسيج المخملي، مركزية التصميم الداخلي، بمظهره الناعم الرومانسي، ليفرض نفسه بأناقته على صيحات عام 2017، وتتغلف به الأرائك والكراسي والوسائد، تاركة منزلك يسبح في نعومته الساحرة.

8. نغمات معدنية طبيعية

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores مطبخ
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

بالطبع لا يمكن اغفال استخدام المعدن في النمط الصناعي، فهو أحد العناصر الأساسية للنمط، والذي يمكن استخدامه في عام 2017 بأشكاله الطبيعية أيضًا، مع التركيز بعض الشيء على النحاسي والمعادن الذهبية.

9. النمط الاسكندينافي

Vivienda en Argüelles, Viteri/Lapeña Viteri/Lapeña غرفة المعيشة
Viteri/Lapeña

Viteri/Lapeña
Viteri/Lapeña
Viteri/Lapeña

إذا ما جمعنا صيحات العام الجديد معًا، سنجد أن النمط الاسكندينافي هو الأمثل لتطبيقه في منزلك، حيث يجمع بين أناقة الألوان المحايدة، واللمسات الخشبية الفاتحة، والنغمات الطبيعية، ليتصدر قائمة الأنماط المرشحة للتربع على عرش التصميم الداخلي في 2017.

10. المرقط.. مفاجأة العام

Inkat Ink blue and Splatter Ink Blue Korla Home المنزلأقمشة و منسوجات
Korla Home

Inkat Ink blue and Splatter Ink Blue

Korla Home
Korla Home
Korla Home

الصيحة الأخيرة لعام 2017، ربما تصيب الكثيرين بالدهشة، والتي ربما يترددون أيضًا قبل اتباعها، حيث عودة القماش المرقط بمظهره الأشبه بـ البقع، والذي سوف يكثر استخدامه في الستائر والأقمشة المغلفة لقطع الأثاث.

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