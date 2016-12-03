10 صيحات جديدة في عالم الديكور لعام 2017

هل أنت مستعد لاستقبال العام الجديد؟ أيام قليلة ونبدأ عام 2017، لتبدأ معه صيحات واتجاهات جديدة في عالم الديكور والتصميم الداخلي، أكثر عصرية، وأفضل من حيث الجانب الوظيفي، بدءًا من الألوان، إلى الخامات والمواد، وحتى الأثاث.

ولأننا في هوميفاي نهتم بأن تعرف قبل الجميع، جمعنا لك في هذا التقرير،أهم 10 تطورات للاتجاهات الجديدة لعام 2017، لتواكب أحدث الصيحات، وتضفي على منزلك لمسات جديدة تجعله أكثر عصرية.