5 غرف نوم بيضاء لعشاق الصفاء والراحة

إذا كنت تملك مساحة كبيرة فهذه الغرفة مناسبة لاختيارك، نبدأ حديثنا عن هذا التصميم بالخزانة حجمها معقول بالنسبة لمساحة الغرفة من الواضح أن صاحب هذه الغرفة يتميز بالعملية فعلى الرغم من توافر المساحة لديه إلا أنه استعان بهذه الخزانة بمقدار احتياجه فقط، المرآة الموجودة بها تحتاج إلى التدقيق جيدًا بها حتى ترى إنعكاس السرير بها وتدرك إنها مرآة وليست مجرد طلاء، لا يحتاج الخبراء الاعتماد على مرآة تقليدية بلون فاتح حتى تزيد من مساحة الغرفة لأنها بالطبع متسعة، الجدران الرمادية الداكنة ملائمة للون الأبيض وأبرزت أناقة وبساطة الأثاث.