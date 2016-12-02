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5 غرف نوم بيضاء لعشاق الصفاء والراحة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments غرفة نوم
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هناك أشخاص يفضلون أن تكون غرفة نومهم ذات ألوان هادئة حتى تنعكس على راحتهم النفسية، وفي علم الألوان اللون الأبيض هو لون الصفاء والنقاء، ولا يوجد أنسب من استخدامه في غرف النوم فهو أكثر مكان في المنزل نحتاج فيه إلى الراحة والصفاء، لذا جمعنا لك مجموعة مميزة من غرف النوم البيضاء في هذا الموضوع . 

1- غرفة العائلة

A Project by Visage Home Style , Visage Home Style Visage Home Style غرفة نوم
Visage Home Style

Visage Home Style
Visage Home Style
Visage Home Style

إذا كنت تملك مساحة محدودة لغرفة نومك فهذا الاختيار ملائم لك، الستائر والوسائد الوردية جعلت الغرفة رقيقة جدًا، وإذا كان لديك رضيع فهذا السرير الصغير المجاور للسرير الأساسي سيجعلك بالقرب من طفلك دائمًا، النافذة الكبيرة توفر ضوء طبيعي جعل الغرفة مشرقة بالإضافة إلى الدفء الذي وفرته الأرضية الخشبية، في النهاية الغرفة دافئة بسيطة وأنيقة في مساحة كان من الممكن أن تكون خانقة .    

2- الموج والسحاب

Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments غرفة نوم
Kıbrıs Developments

Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments

مزيج الأزرق والأبيض في هذه الغرفة جعلها تبدو وكأنها بحر صافي موجه الأزرق والأبيض اختلطا ببعضهما البعض، الأزرق يزيد من أحساس الراحة وصفاء الذهن، الخزانة تبدو وكأنها جزء من الجدار، السقف المرتفع للغرفة عوض مساحتها المحدودة.  

3- مزيج الألوان

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

مثال آخر للغرف الحديثة للمساحات المحدودة، الطاولة الخشبية الصغيرة بجوار السرير لافته جدًا للنظربتصميمها الغيرمألوف على الرغم من بساطته، مناسبة جدًا لتناول وجبة فطار خفيفة في يوم الأجازة وأنت على سريرك أو لتناول مشروب دافيء في المساء أثناء قراءتك لراويتك المفضلة، هي عملية وأنيقة وحجمها مناسب للغرفة، على الرغم من وجود أخرى في ديكور الغرفة إلا أن لازال اللون الأبيض مسيطر على الديكور، إذا أردت أن تضرب عصفورين بحجر واحد وتجمع بين لون داكن مثل الأزرق الغامق والأبيض فهذا التصميم مناسب لغرضك. 

4- جدران رمادية ومرآة غير مألوفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تملك مساحة كبيرة فهذه الغرفة مناسبة لاختيارك، نبدأ حديثنا عن هذا التصميم بالخزانة حجمها معقول بالنسبة لمساحة الغرفة من الواضح أن صاحب هذه الغرفة يتميز بالعملية فعلى الرغم من توافر المساحة لديه إلا أنه استعان بهذه الخزانة بمقدار احتياجه فقط، المرآة الموجودة بها تحتاج إلى التدقيق جيدًا بها حتى ترى إنعكاس السرير بها وتدرك إنها مرآة وليست مجرد طلاء، لا يحتاج الخبراء الاعتماد على مرآة تقليدية بلون فاتح حتى تزيد من مساحة الغرفة لأنها بالطبع متسعة، الجدران الرمادية الداكنة ملائمة للون الأبيض وأبرزت أناقة وبساطة الأثاث. 

5- مساحة كبيرة وتفاصيل صغيرة

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık غرفة نوم
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

على الرغم من المساحة الهائلة لهذه الغرفة إلا أن البساطة عنوانها، كل شيء باللون الأبيض واعتمدت على قطع الأثاث الأساسية فقط، والخزانة حجمها معقول ووضعها ملاصقة للجدارجعلت الفضاء أكبر.     

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