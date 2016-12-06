10 خامات مختلفة لجدران ساحرة ومميزة

الجدران هي الناطق بلسان منزلك، متجسدًا في الإطار الذي يحتضن تفاصيله، ويزين أركانه، وإذا لم تهتم باختياره، فتأكد من فشل تصميمك، وعليك أن تعلم أن الجدران ليست مجرد ألوان، وإنما خامات أيضًا ومواد، فلا تكتفي بمجرد طلاءها وتطلع إلى تصميمها من مواد فريدة ومختلفة، وهنا يأتي دورنا لنعرفك بأفضل الخيارات المتاحة أمامك.

في مقال اليوم، جمعنا لك 10 مواد وخامات مختلفة في تفاصيلها، ومتفردة في جمالها، لتنتقي من بينها ما يناسبك لتصميم جدران منزلك بشكل جذاب ومميز، لنستعرضها معًا..