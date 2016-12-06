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10 خامات مختلفة لجدران ساحرة ومميزة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة نوم
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الجدران هي الناطق بلسان منزلك، متجسدًا في الإطار الذي يحتضن تفاصيله، ويزين أركانه، وإذا لم تهتم باختياره، فتأكد من فشل تصميمك، وعليك أن تعلم أن الجدران ليست مجرد ألوان، وإنما خامات أيضًا ومواد، فلا تكتفي بمجرد طلاءها وتطلع إلى تصميمها من مواد فريدة ومختلفة، وهنا يأتي دورنا لنعرفك بأفضل الخيارات المتاحة أمامك.

في مقال اليوم، جمعنا لك 10 مواد وخامات مختلفة في تفاصيلها، ومتفردة في جمالها، لتنتقي من بينها ما يناسبك لتصميم جدران منزلك بشكل جذاب ومميز، لنستعرضها معًا..

1. البلاط يليق بالجدران

I Neutri, Artesia Artesia جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Artesia

Artesia
Artesia
Artesia

من قال أن الجدران لابد وأن تزين بالخزف أو السيراميك؟ ومن قال أن البلاط للأرضيات فقط؟ يمكنك تصميم جدار أنيق من البلاط العادي، فقط عليك اختيار اللون والتصميم المناسبين، ولن تأخذ منك سوى ساعات قليلة لتثبيتها لتغطي الحائط تمامًا.

أنظر إلى هذا التصميم، الذي شكل جدارًا مثالي في أناقته، بدرجات الرمادي المحايدة، والتي تراصت جنبًا إلى جنب ببراعة ومهنية، لتنتج هذا الجدار الذي يتحدى بأناقته كل الجدران السيراميكية.

2. لا تنس أن تسقي جدرانك!

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH تصميم مساحات داخلية
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

مرة أخرى، يمكنك نقل المواد المزينة للأرضيات إلى الجدران، فالمزروعات الخضراء يمكنها أن تمنحك جدارًا أنيقًا ومميزًا، فالجدران الخضراء لا تبدو فقط كبيرة، بل إنها أيضَا تعمل على تنقية الهواء في المكان، وتضفي لمسة نابضة بالحياة من الطبيعة على منزلك، وإذا كان الحفاظ عليها حية يُعد عبًا بالنسبة لك، يمكنك اللجوء إلى المزروعات الاصطناعية.

3. لمسات من الفن الشرقي

oriental vintage, ample design co ltd ample design co ltd الغرف
ample design co ltd

ample design co ltd
ample design co ltd
ample design co ltd

يمكن توظيف الألواح الخشبية في تصميم الجدران، بإدخال بعض من لمسات الفن الشرقي، لتصميم لوحة جدارية فنية كتلك التي في الصورة، حيث استخدمت الألواح الخشبية لتصميم ما يشبه الأبواب ذات المظهر التاريخي، والتي أضفت طابعًأ مميزًا وفريدًأ لجدران الغرفة، وفي الوقت ذاته شكلت لوحًا أماميًا للسرير.

4. المشهد الذي تحب!

Picta Wallpaper, Pictalab Pictalab جدران وأرضياتورق الحائط
Pictalab

Picta Wallpaper

Pictalab
Pictalab
Pictalab

الخيار التالي هو ورق الحائط، وهذا النوع من الخيارات يمنحك حرية واسعة غير محدودة وغير مسبوقة لانتقاء المشهد الذي تحبذ والمظهر الذي تريد لتزين به جدرانك، أيًا كانت تفضيلاتك، سوف تجد ورق الحائط الذي يناسبها، سواء كنت ممن يحبون الطبيعة، أو الرياضة، أو الفن، وربما الرعب، إضافة إلى الفئات التي تندرج تحت كل من تلك التصنيفات.

4. بريق فاخر

Attico a Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

هل ترغب في تصميم جدران لامعة وعاكسة في الوقت ذاته؟! إذا فألواح الكريستال هي الخيار الأنسب، حيث تمنح منزلك مظهرًا فاخرًا وعصريًا، إضافة إلى كونها عصرية للغاية، وسهلة التنظيف، ولا تحتاج إلى أي من الإطارات أو قطع الديكور لتزيينها، فجمالها وحده يكفي.

5. اختر القماش الذي تفضل

homify جدران
homify

homify
homify
homify

نعم، اختر نوع القماش الذي تفضله لكساء جدرانك، فمؤخرًا أصبحت تلك الطريقة سائدة لتزيين الجدران، خاصة وأنها تمنحك مظهرًا مختلفًا ومبهمًا لدى البعض ممن لا يعرفون بوجودها، ويتم تثبيت الأقمشة على الحائط باستخدام النشاء السائل.

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6. فخامة لا تقاوم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حتى وإن كانت هناك  مئات الطرق الجديدة والحديثة، تبقى الجدران الحجرية متربعة على عرش الأناقة، بدقة تراكيبها وألوانها، خاصة وأنها سوف تناسب منزلك سواء كان يتبع النمط العصري أو التقليدي، كما أنها تخلق بنيانًا قويًا لجدرانك، وتمنحك لمسة فاخرة إذا ما قمت باستخدامه في جدار واحد فقط.

7. الأخشاب.. بين الأرضية والجدران

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura غرفة نوم
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

إن كنت من محبي الأخشاب بأنواعها وألوانها، فبالتأكيد ستحبذ فكرة تصميم جدار من الخشب، حيث أنه يُضفي على المنزل شعورًا بالدفء، فضلًا عن أناقته غير المحدودة، وكثرة الاختيارات المتاحة أمامك بين أنواعه وألوانه وطرق تثبيته.

8. رسومات ملونة

Traditional Spanish Tile Decals, MOONWALLSTICKERS.COM MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM

MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM

يمكنك الاستمتاع بجدار مبهج، من خلال ملصقات الحائط الملونة، والتي تتضمن قائمة كبيرة من الرسومات والأشكال، خاصة وأن شعبيتها قد تزايدت في الآونة الأخيرة، نظرًا لتوافرها في متاجر السلع المنزلية، ويكثر استخدامها في المطبخ، نظرًا لحفاظها على الجدار من تراكم الدهون والأوساخ.

9. نعومة الجلد

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

البطانة الجلدية.. هذا الخيار هو الأمثل لجدران غرفة النوم، والذي يكسبها شعورًا دافئًا ومريحًا، كما أنه مظهره ينطوي على شيء من الفخامة والرقي، وإضافة إلى غرفة النوم، يمكن استخدامه في غرفة المكتب لمنحه الشعور ذاته.

10. الجمال الصامت

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

على الرغم من صمت الجدران الخرسانية، وكونها تخلو من أية تفاصيل، إلا أنها تتمتع بجمال خاص، إذا ما أحسن توظيفها، فعلى سبيل المثال، رأينا الكثير من واجهات المنازل الخرسانية رائعة المظهر، ولكن فكرت من قبل في اختيار الجدران الأسمنتية لغرفة نومك؟ وهل كنت تتوقع أن تعطي مثل هذا المظهر الرائع؟! فقط بعض اللمسات الديكورية البسيطة جعلتها تتلألأ أناقة وجمال.

لمزيد من الافكار لتزيين الجدران، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أفكار لتجديد جدران منزلك

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أي تلك الخامات تفضل لتصميم جدران منزلك؟

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