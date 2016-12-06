10 خامات مختلفة لجدران ساحرة ومميزة

الجدران هي الناطق بلسان منزلك، متجسدًا في الإطار الذي يحتضن تفاصيله، ويزين أركانه، وإذا لم تهتم باختياره، فتأكد من فشل تصميمك، وعليك أن تعلم أن الجدران ليست مجرد ألوان، وإنما خامات أيضًا ومواد، فلا تكتفي بمجرد طلاءها وتطلع إلى تصميمها من مواد فريدة ومختلفة، وهنا يأتي دورنا لنعرفك بأفضل الخيارات المتاحة أمامك.
في مقال اليوم، جمعنا لك 10 مواد وخامات مختلفة في تفاصيلها، ومتفردة في جمالها، لتنتقي من بينها ما يناسبك لتصميم جدران منزلك بشكل جذاب ومميز، لنستعرضها معًا..
من قال أن الجدران لابد وأن تزين بالخزف أو السيراميك؟ ومن قال أن البلاط للأرضيات فقط؟ يمكنك تصميم جدار أنيق من البلاط العادي، فقط عليك اختيار اللون والتصميم المناسبين، ولن تأخذ منك سوى ساعات قليلة لتثبيتها لتغطي الحائط تمامًا.
أنظر إلى هذا التصميم، الذي شكل جدارًا مثالي في أناقته، بدرجات الرمادي المحايدة، والتي تراصت جنبًا إلى جنب ببراعة ومهنية، لتنتج هذا الجدار الذي يتحدى بأناقته كل الجدران السيراميكية.
مرة أخرى، يمكنك نقل المواد المزينة للأرضيات إلى الجدران، فالمزروعات الخضراء يمكنها أن تمنحك جدارًا أنيقًا ومميزًا، فالجدران الخضراء لا تبدو فقط كبيرة، بل إنها أيضَا تعمل على تنقية الهواء في المكان، وتضفي لمسة نابضة بالحياة من الطبيعة على منزلك، وإذا كان الحفاظ عليها حية يُعد عبًا بالنسبة لك، يمكنك اللجوء إلى المزروعات الاصطناعية.
يمكن توظيف الألواح الخشبية في تصميم الجدران، بإدخال بعض من لمسات الفن الشرقي، لتصميم لوحة جدارية فنية كتلك التي في الصورة، حيث استخدمت الألواح الخشبية لتصميم ما يشبه الأبواب ذات المظهر التاريخي، والتي أضفت طابعًأ مميزًا وفريدًأ لجدران الغرفة، وفي الوقت ذاته شكلت لوحًا أماميًا للسرير.
الخيار التالي هو ورق الحائط، وهذا النوع من الخيارات يمنحك حرية واسعة غير محدودة وغير مسبوقة لانتقاء المشهد الذي تحبذ والمظهر الذي تريد لتزين به جدرانك، أيًا كانت تفضيلاتك، سوف تجد ورق الحائط الذي يناسبها، سواء كنت ممن يحبون الطبيعة، أو الرياضة، أو الفن، وربما الرعب، إضافة إلى الفئات التي تندرج تحت كل من تلك التصنيفات.
هل ترغب في تصميم جدران لامعة وعاكسة في الوقت ذاته؟! إذا فألواح الكريستال هي الخيار الأنسب، حيث تمنح منزلك مظهرًا فاخرًا وعصريًا، إضافة إلى كونها عصرية للغاية، وسهلة التنظيف، ولا تحتاج إلى أي من الإطارات أو قطع الديكور لتزيينها، فجمالها وحده يكفي.
نعم، اختر نوع القماش الذي تفضله لكساء جدرانك، فمؤخرًا أصبحت تلك الطريقة سائدة لتزيين الجدران، خاصة وأنها تمنحك مظهرًا مختلفًا ومبهمًا لدى البعض ممن لا يعرفون بوجودها، ويتم تثبيت الأقمشة على الحائط باستخدام النشاء السائل.
حتى وإن كانت هناك مئات الطرق الجديدة والحديثة، تبقى الجدران الحجرية متربعة على عرش الأناقة، بدقة تراكيبها وألوانها، خاصة وأنها سوف تناسب منزلك سواء كان يتبع النمط العصري أو التقليدي، كما أنها تخلق بنيانًا قويًا لجدرانك، وتمنحك لمسة فاخرة إذا ما قمت باستخدامه في جدار واحد فقط.
إن كنت من محبي الأخشاب بأنواعها وألوانها، فبالتأكيد ستحبذ فكرة تصميم جدار من الخشب، حيث أنه يُضفي على المنزل شعورًا بالدفء، فضلًا عن أناقته غير المحدودة، وكثرة الاختيارات المتاحة أمامك بين أنواعه وألوانه وطرق تثبيته.
يمكنك الاستمتاع بجدار مبهج، من خلال ملصقات الحائط الملونة، والتي تتضمن قائمة كبيرة من الرسومات والأشكال، خاصة وأن شعبيتها قد تزايدت في الآونة الأخيرة، نظرًا لتوافرها في متاجر السلع المنزلية، ويكثر استخدامها في المطبخ، نظرًا لحفاظها على الجدار من تراكم الدهون والأوساخ.
البطانة الجلدية.. هذا الخيار هو الأمثل لجدران غرفة النوم، والذي يكسبها شعورًا دافئًا ومريحًا، كما أنه مظهره ينطوي على شيء من الفخامة والرقي، وإضافة إلى غرفة النوم، يمكن استخدامه في غرفة المكتب لمنحه الشعور ذاته.
على الرغم من صمت الجدران الخرسانية، وكونها تخلو من أية تفاصيل، إلا أنها تتمتع بجمال خاص، إذا ما أحسن توظيفها، فعلى سبيل المثال، رأينا الكثير من واجهات المنازل الخرسانية رائعة المظهر، ولكن فكرت من قبل في اختيار الجدران الأسمنتية لغرفة نومك؟ وهل كنت تتوقع أن تعطي مثل هذا المظهر الرائع؟! فقط بعض اللمسات الديكورية البسيطة جعلتها تتلألأ أناقة وجمال.
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