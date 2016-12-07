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11 مطبخ مودرن ولا أروع

آية منير آية منير
Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop مطبخ
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هل أنت من محبى الطراز الحديث؟ وتود أن تصمم مطبخك على هذا النمط، في البداية المطبخ هو أكثر الأماكن التي تحتاج لقليل من الذكاء والإبتكار في تصميمها لإستغلال المساحة المتاحة بأكثر طريقة مناسبة وناجحة وظيفيا، حتى تختار ما يناسب ذوقك الخاص وأحتياجاتك، حين نتحدث عن تصميم المطابخ، فإن أول ما نبحث عنه الأناقة والفخامة وأسطح لامعة وأرفف أنيقة وخزائن جميلة والابتعاد عن الملل والازدحام وخلق جو من الراحة والتلائم بين عناصر المطبخ،والجمع بين الجانب الوظيفي والجمالي وهو ما نجح فيه الطراز الحديث بشكل متميز، فهو من الأنماط المرنة التى لا تعد عقبة في طريق تصميمك، اليوم سنقدم لك مجموعة من أروع تصميمات المطابخ الحديثة والتى ستجد فيها ما تتمناه..

1- مطبخ شيك على شكل حرف L

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قمة الأناقة والشياكة تجتمع معا في تصميم مطبخ على شكل حرف L بسيط غير متكلف، الخشب وروعته مع لون البيج الهادئ، وأرضية ذات نقوش وزخارف رائعة ..

2- الأسود وفخامته

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

إن كنت من محبى الأسود فلك هذا التصميم لمطبخ مفتوح ذو بار حديث، لمسة من الرخام ذي اللون الأسود ليلفت انتباهك ويجعلك تنبهر من أول إطلالة للمطبخ..

3- درجات البنى ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اختار المصمم هنا أن يخلق تناغم بين ألوان التصميم، مع تصميم بسيط وأسطح عمل مفتوحة، تصميم يناسب فيلا أو مساحة مفتوحة كحديقة خاصة أو سطح منزلك..

4- أسطح لامعة..

COCINA EN PINGÜINOS, Escala Veinte Escala Veinte مطبخ Grey
Escala Veinte

Escala Veinte
Escala Veinte
Escala Veinte

يتميز الطراز الحديث بالأسطح شديدة اللمعان، وخصوصا إن كان هناك بار مفتوح للمطبخ، مع إضاءة خاصة لتعزز اللمعان وتترك لمسة من الفخامة والأناقة ..

5- طاولة طعام..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ومثل هذا التصميم يمكنك إضافة طاولة طعام بسيطة في مطبخك الحديث ولا شرط إن تكون من نفس الألوان، ولكن يمكنها خلص تباين رائع متميز..، مثلما ترى مطبخ باللون الأبيض وتصميم شريطي عملى بسيط مع طاولة بلون الخشب رائعة ..

6- نجفة ذات تصميم خاص

ОСЕННЯЯ РЕКА , GraniStudio GraniStudio مطبخ Brown
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

هل يبدو لك المطبخ فراغ بمنزلك لا أهمية له وليس من الضروري الاهتمام بتزيينه بأفضل الديكورات، هذا التصميم سيغير لك تفكيرك، أضاف المصمم نجفة ذات تصميم حديث وخاص جدا، جعل من مطبخ بسيط إلى تصميم مبتكر ورائع ..

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7- وحدات تخزين أم أرفف

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

دائما نقع أمام سؤال محير للغاية، هل نصمم المطبخ بأكمله على هيئة وحدات تخزين مغلقة أم نضيف إليها مجموعة أرفف، ولكن ما نعتقده خاطئا أن الأرفف إهدار للمساحة، ولكن هذا عكس الواقع، فكما نرى يمكن الأرفف تعمل كوحدات التخزين ولكن تعطي شكلا جماليا وديكوريا مختلف، ولكن في النهاية يتوقف اختيارك على حسب مساحة مطبخك وتصميمه..

8- ألوان الباستل..

Kitchen, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ Turquoise
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

تصميم مريح للأعصاب وهادئ كجمال ألوانه، وحدات تخزين ذات لون أبيض لامع وجدار ذات نقوش بلون السماء الصافية، وطاولة ذات تصميم أورجانيك بلون أبيض جميل، ولا ننس مقاعد ذات تصميم رائع..

9- أسطح ملساء وناعمة

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG مطبخ
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

الطراز الحديث ما يميزه هي قلة البروز والتفاصيل، حتى يمكنك أن تصمم فراغ بأكلمه بأسطح ناعمة وملساء بلا تفاصيل صغيرة..

10- مكتبة صغيرة

Old-Meets-New Krantz Designs مطبخ
Krantz Designs

Old-Meets-New

Krantz Designs
Krantz Designs
Krantz Designs

إن كنت من محبى القراءة حتى في علوم الطبخ، فلا تترد في تصميم مكتبة صغيرة خاصة بمطبخك..

11- أرجوحة جميلة..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

فكرة جريئة وجديدة، أضف أرجوحة لمطبخك لترتاح قليلا أثناء طهى وجباتك المفضلة ..

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