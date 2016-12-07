11 مطبخ مودرن ولا أروع

هل أنت من محبى الطراز الحديث؟ وتود أن تصمم مطبخك على هذا النمط، في البداية المطبخ هو أكثر الأماكن التي تحتاج لقليل من الذكاء والإبتكار في تصميمها لإستغلال المساحة المتاحة بأكثر طريقة مناسبة وناجحة وظيفيا، حتى تختار ما يناسب ذوقك الخاص وأحتياجاتك، حين نتحدث عن تصميم المطابخ، فإن أول ما نبحث عنه الأناقة والفخامة وأسطح لامعة وأرفف أنيقة وخزائن جميلة والابتعاد عن الملل والازدحام وخلق جو من الراحة والتلائم بين عناصر المطبخ،والجمع بين الجانب الوظيفي والجمالي وهو ما نجح فيه الطراز الحديث بشكل متميز، فهو من الأنماط المرنة التى لا تعد عقبة في طريق تصميمك، اليوم سنقدم لك مجموعة من أروع تصميمات المطابخ الحديثة والتى ستجد فيها ما تتمناه..
قمة الأناقة والشياكة تجتمع معا في تصميم مطبخ على شكل حرف L بسيط غير متكلف، الخشب وروعته مع لون البيج الهادئ، وأرضية ذات نقوش وزخارف رائعة ..
إن كنت من محبى الأسود فلك هذا التصميم لمطبخ مفتوح ذو بار حديث، لمسة من الرخام ذي اللون الأسود ليلفت انتباهك ويجعلك تنبهر من أول إطلالة للمطبخ..
اختار المصمم هنا أن يخلق تناغم بين ألوان التصميم، مع تصميم بسيط وأسطح عمل مفتوحة، تصميم يناسب فيلا أو مساحة مفتوحة كحديقة خاصة أو سطح منزلك..
يتميز الطراز الحديث بالأسطح شديدة اللمعان، وخصوصا إن كان هناك بار مفتوح للمطبخ، مع إضاءة خاصة لتعزز اللمعان وتترك لمسة من الفخامة والأناقة ..
ومثل هذا التصميم يمكنك إضافة طاولة طعام بسيطة في مطبخك الحديث ولا شرط إن تكون من نفس الألوان، ولكن يمكنها خلص تباين رائع متميز..، مثلما ترى مطبخ باللون الأبيض وتصميم شريطي عملى بسيط مع طاولة بلون الخشب رائعة ..
هل يبدو لك المطبخ فراغ بمنزلك لا أهمية له وليس من الضروري الاهتمام بتزيينه بأفضل الديكورات، هذا التصميم سيغير لك تفكيرك، أضاف المصمم نجفة ذات تصميم حديث وخاص جدا، جعل من مطبخ بسيط إلى تصميم مبتكر ورائع ..
دائما نقع أمام سؤال محير للغاية، هل نصمم المطبخ بأكمله على هيئة وحدات تخزين مغلقة أم نضيف إليها مجموعة أرفف، ولكن ما نعتقده خاطئا أن الأرفف إهدار للمساحة، ولكن هذا عكس الواقع، فكما نرى يمكن الأرفف تعمل كوحدات التخزين ولكن تعطي شكلا جماليا وديكوريا مختلف، ولكن في النهاية يتوقف اختيارك على حسب مساحة مطبخك وتصميمه..
تصميم مريح للأعصاب وهادئ كجمال ألوانه، وحدات تخزين ذات لون أبيض لامع وجدار ذات نقوش بلون السماء الصافية، وطاولة ذات تصميم أورجانيك بلون أبيض جميل، ولا ننس مقاعد ذات تصميم رائع..
الطراز الحديث ما يميزه هي قلة البروز والتفاصيل، حتى يمكنك أن تصمم فراغ بأكلمه بأسطح ناعمة وملساء بلا تفاصيل صغيرة..
إن كنت من محبى القراءة حتى في علوم الطبخ، فلا تترد في تصميم مكتبة صغيرة خاصة بمطبخك..
فكرة جريئة وجديدة، أضف أرجوحة لمطبخك لترتاح قليلا أثناء طهى وجباتك المفضلة ..
واستكمالا للطارز الحديث .. إقرأ معنا حمامات حديثة رائعة