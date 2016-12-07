أفكار لغرفة بنتك على ذوقها الخاص

البنات في سن المراهقة تتمرد قليلا على اختيارتها الطفولية، لذا تبحث عن ألوان أخرى بعيدا عن الفوشيا والرسومات الكارتونية، لكن ستظل برقتها وأنوثتها، وتختار ألوان هادئة ومتناغمة، أهم ما في غرفة البنت سريرها ومرآتها، فستجد دائما الاهتمام الأكبر من نصيبهما، ستجد السعادة طريقا إلى قلبها إن امتلكت مثل هذا التصميم لمرآتها..