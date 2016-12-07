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أفكار لغرفة بنتك على ذوقها الخاص

آية منير آية منير
Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd غرفة الاطفال
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تحلم ابنتك دائما بالرومانسية في كل تفاصيل حياتها ، وترسم في خيالها غرفة نوم خاصة بها تعبر عنها برقة ألوانها وديكورها البسيط ملئ  بالبراءة والنعومة لهذه السن الصغيرة، واختيار قطع أثاث ذات ذوق وتصميم جميل ومبتكر يوفر لها الراحة والجمال في مملكتها الصغيرة، مع اختيار ألوانها المفضلة والمتناسقة، وتجعلها نابضة بالحياة لذلك قسنقدم لك هذه المجموعة الجميلة من الأفكارالتى قد تلهمك وتساعدك لتجد التصميم المناسب والأمثل لغرفة نوم ابنتك الصغيرة..

صمم وكأنك هي..

Chiswick Quay, Rousseau Rousseau غرفة الاطفال
Rousseau

Chiswick Quay

Rousseau
Rousseau
Rousseau

يجب قبل أن تبدأ في تصميم غرفة ابنتك، أن تقرأ أفكارها وتقترب إلى عالمها وتدخلأحلامها، لتشاركها ما تحب وتلبى لها احتياجاتها، فقد يعجبك تصميمات رائعة ولكن لا تروق لها ولا تجد أحلامها بين تفاصيلها.. لذا عليك أن تفكر كأنك هي..

البنفسج والبمبي أصدقاء

Bedroom designed by bobo kids bobo kids غرفة الاطفال
bobo kids

Bedroom designed by bobo kids

bobo kids
bobo kids
bobo kids

درجات البنفسج والبمبي من أكثر الألوان المحببة للفتيات الصغيرة، اختار جدار واحد في الغرفة للون البنفسج الغامق، مع سجاد للأرضية بنفس اللون وبقية الجدران باللون الأبيض، وسرير بتصميم كبيت صغير ومزين بطريقة بسيطة، ولا تنس مكتبة صغيرة لابنتك لتشجعها ع القراءة دوما..

درجات الفوشيا..

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd غرفة الاطفال
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

عليك أن تبحث عن اللون المحبب لابنتك فإن كان الفوشيا فإليك هذا التصميم، خلق المصمم تناغم رائع بين درجات الفوشيا سواء كان في جدار ذي ورق ديكوري أو ألوان السرير مع الأبيض الأرضية وجدران وشبابيك الغرفة وأضاف قطع أثاث مختلفة بأركان الغرفة مثل كرسي بنقوش وردية رقيقة ..

بلا فوضى..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إن كانت طفلتك من محبي الألعاب الصغيرة والمكعبات فستحتاج أرفف عملية وسهلة الوصول لتحتفظ ممتلكاتها بترتيب متميز..

ركن ساحر..

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

صمم لابنتك ركن ساحر وخاص باللون الوردى بغرفتها، لتقرأ كتابا أو تجلس قليلا للاستمتاع بفيلم كارتوني أو موسيقى محببه لقلبها..

ألوان الباستل..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

البنات في سن المراهقة تتمرد قليلا على اختيارتها الطفولية، لذا تبحث عن ألوان أخرى بعيدا عن الفوشيا والرسومات الكارتونية، لكن ستظل برقتها وأنوثتها، وتختار ألوان هادئة ومتناغمة، أهم ما في غرفة البنت سريرها ومرآتها، فستجد دائما الاهتمام الأكبر من نصيبهما، ستجد السعادة طريقا إلى قلبها إن امتلكت مثل هذا التصميم لمرآتها..

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تصميم مريح..

Bedroom designed by bobo kids bobo kids غرفة الاطفال
bobo kids

Bedroom designed by bobo kids

bobo kids
bobo kids
bobo kids

لا تحب البنات الصغيرة القيود والرسميات، لذا ستحب ابنتك بالتأكيد مثل هذه الجلسة المريحة في غرفتها..

تصميم ملائكي

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık غرفة الاطفال
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

عالم ابنتك الخاص حتما ملائكي وملئ بالهدوء والأحلام الوردية، لذا تصميم مثل هذا قد ينال إعجابها، سرير بتصميم خاص وألوان هادئة وبساطة لا مثيل لها..

مفروشات خاصة..

Kindertapeten & Stoffe von Camengo, Fantasyroom-Wohnträume für Kinder Fantasyroom-Wohnträume für Kinder غرفة الاطفال
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

ستجد اختيارات مختلفة لمفروشات غرفة ابنتك، ألوان مختلفة ونقوش متنوعة، فاختار ما يناسب ذوقها الخاص..

تنظيم أكثر..

Apartamento c/ 2 quartos - Cacém, Sintra, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة الاطفال
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

مثل هذه وحدة التخزين الرائعة مقسمة لأرفف تحمل صناديق عملية لألعابها ومقتنياتها الغالية لتنظيم أكثر..

سرير كبير..

wnetrza, Mocca Studio Mocca Studio غرفة الاطفال
Mocca Studio

Mocca Studio
Mocca Studio
Mocca Studio

احتياجات ابنتك لا تقف على التصميم وألوانه وترتيبها، ولكن من الممكن أن تفضل ابنتك سرير كبير مريح ..

مكتب عملي..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

بالتأكيد ستحتاج إلى مكتب بغرفتها، وأرفف عملية لتنظيم كتبها وعرائسها ولتزين بهم غرفتها، مقعد مريح لتستمتع بأوقاتها..

نعومة ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تصميم ناعم ورائع يليق برومانسية ابنتك الصغيرة..

غرفة كلاسيكية ..

Квартира на Профсоюзной, Студия дизайна Марии Губиной Студия дизайна Марии Губиной غرفة الاطفال
Студия дизайна Марии Губиной

Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной

من الممكن ان تحب مثل هذا التصميم لغرفتها، تصميم ملكي لسرير محاط بتصميم لدولاب مبتكر..

شاركها..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

وأخيرا شارك ابنتك في تصميم غرفتها، وارسم على الجدران ما تحلم به، واجعلها تترك بصمتها في كل ركن في جنتها الخاصة ..

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شاركنا بأفكار ابنتك الخاصة..

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