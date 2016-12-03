تحول شقة قديمة إلى أخرى مودرن في منتهى الأناقة

في غرفة المعيشة القديمة كانت الألوان مملة وقد تم استخدام خامات وألوان باهتة وأثاث ثقيل، نتمنى أن يتغير كل هذا في التصميم الجديد، بأن يتغير الجو العام من فراغ ثقيل و مزدحم إلى آخر خفيف ومتسع.