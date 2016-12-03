تحول شقة قديمة إلى أخرى مودرن في منتهى الأناقة

إذا كنت تفكر في عمل تغير شامل في تصميم منزلك فيجب عليك إلقاء نظرة على مقال اليوم والذي سنعرض فيه رحلة التغير لغرف هذا المنزل ذو التفاصيل القديمة إلى تصميم آخر جديد ومثير على الطراز المودرن لجعل منزلك متميز وفريد من نوعه.
نبدأ بصورة تظهر لنا المطبخ بتفاصيله القديمة من حوائط وأرضيات، فهو حقاُ تصميم محزن ويحتاج إلى تدخل في الحال.
بعد التعافي من التصميم القديم فهذا المطبخ لا يظهر بنفس الشكل، فبالإضافة إلى إزالة البلاطات فقد تم استبدال الأثاث والخزانات و استبدالها بأخرى ذات ذوق مودرن راقي وعملي و يعطي شخصية للمساحة الجديدة.
تم غلق النافذة و استبدالها بسماوي ليغمر المطبخ بالضوء الطبيعي والدفئ.
مازلنا في المطبخ، فهنا في ركن ما تم وضع مساحة للغسيل من غسالة كهربائية، مكواة و خزانة لتخزين سلات الغسيل. فهذه الغرفة تتميز بكلاً من الأناقة والعملية.
الغرفة من قبل كانت حوائطها تأخذ اللون الكريمي مع أثاث من اللون البني الداكن والذي أعطى للغرفة دفئ من الماضى.
في غرفة المعيشة القديمة كانت الألوان مملة وقد تم استخدام خامات وألوان باهتة وأثاث ثقيل، نتمنى أن يتغير كل هذا في التصميم الجديد، بأن يتغير الجو العام من فراغ ثقيل و مزدحم إلى آخر خفيف ومتسع.
في هذا الركن الجديد و بهذا الأثاث الجديد فالجلوس في هذه الغرفة يبدو أكثر إمتاعاً من ذي قبل. لون الأريكة الجلدية الحمراء يماثل الأحمر الذي تم استخدامه في المطبخ وغرف أخرى فهو يعطي طاقة موحدة في باقي المنزل.
في تجديد هذا المشروع وبفضل المساحات المفتوحة فقد تم التركيز على إتصال الغرفة بسلاسة وعملية.
مثال أخر للشرفة قبل التجديد، فهي مساحة مطلة على المطبخ وركن الغسيل، فتعالوا نرى كيف تم تجديدها.
الشرفةالجديدة أكثر راحة وحيوية، فقد تم تغير البلاطات في الأرضية والحوائط من الألوان المملة لألوان أخرى مشرقة ومنعشة. والذي صنع فارق عظيم في باقي الفراغ وجعله يظهر بشكل أكبر وأكثر اتساعاً.
في هذه الصورة تظهر أمامنا غرفة النوم القديمة والتي تحتاج الكثير من التغير والذي حدث بشكل مؤثر فتعالوا نرى في الصورة التالية.
الغرفة الجديدة لها جو مودرن وأناقة غير مسبوقة بفضل المزيج الرائع بين الرمادي و الأبيض. فالخزانات مدفونة و ذات أبواب منزلقة لتوفر مساحة كبيرة في الغرفة وتساعد في استغلال المساحة بشكل أفضل وعملي.
لا يوجد أي شك أن الحمام يأخذ تصميم أنيق و لكن هناك بعض العناصر كان يجب أن تتغير مثل البلاطات القديمة مثلاً.