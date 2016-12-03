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تحول شقة قديمة إلى أخرى مودرن في منتهى الأناقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حمام
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إذا كنت تفكر في عمل تغير شامل في تصميم منزلك فيجب عليك إلقاء نظرة على مقال اليوم والذي سنعرض فيه رحلة التغير لغرف هذا المنزل ذو التفاصيل القديمة إلى تصميم آخر جديد ومثير على الطراز المودرن لجعل منزلك متميز وفريد من نوعه.

قبل: مطبخ قديم الأزل

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

نبدأ بصورة تظهر لنا المطبخ بتفاصيله القديمة من حوائط وأرضيات، فهو حقاُ تصميم محزن ويحتاج إلى تدخل في الحال.

بعد: بيئة تشع بالعصرية

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بعد التعافي من التصميم القديم فهذا المطبخ لا يظهر بنفس الشكل، فبالإضافة إلى إزالة البلاطات فقد تم استبدال الأثاث والخزانات و استبدالها بأخرى ذات ذوق مودرن راقي وعملي و يعطي شخصية للمساحة الجديدة.

تم غلق النافذة و استبدالها بسماوي ليغمر المطبخ بالضوء الطبيعي والدفئ.

بعد: غرفة غسيل أنيقة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

مازلنا في المطبخ، فهنا في ركن ما تم وضع مساحة للغسيل من غسالة كهربائية، مكواة و خزانة لتخزين سلات الغسيل. فهذه الغرفة تتميز بكلاً من الأناقة والعملية.

قبل: غرفة معيشة مملة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة السفرة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الغرفة من قبل كانت حوائطها تأخذ اللون الكريمي مع أثاث من اللون البني الداكن والذي أعطى للغرفة دفئ من الماضى. 

قبل: أريكة ثقيلة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في غرفة المعيشة القديمة كانت الألوان مملة وقد تم استخدام خامات وألوان باهتة وأثاث ثقيل، نتمنى أن يتغير كل هذا في التصميم الجديد، بأن يتغير الجو العام من فراغ ثقيل و مزدحم إلى آخر خفيف ومتسع.

بعد:ركن ملون ومنعش

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في هذا الركن الجديد و بهذا الأثاث الجديد فالجلوس في هذه الغرفة يبدو أكثر إمتاعاً من ذي قبل. لون الأريكة الجلدية الحمراء يماثل الأحمر الذي تم استخدامه في المطبخ وغرف أخرى فهو يعطي طاقة موحدة في باقي المنزل.

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بعد: الغرف متصلة بشكل أنيق و متناسق

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة السفرة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في تجديد هذا المشروع وبفضل المساحات المفتوحة فقد تم التركيز على إتصال الغرفة بسلاسة وعملية.

قبل: الشرفة كانت في حالة يرثى لها

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

مثال أخر للشرفة قبل التجديد، فهي مساحة مطلة على المطبخ وركن الغسيل، فتعالوا نرى كيف تم تجديدها.

بعد: شرفة مريحة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الشرفةالجديدة أكثر راحة وحيوية، فقد تم تغير البلاطات في الأرضية والحوائط من الألوان المملة لألوان أخرى مشرقة ومنعشة. والذي صنع فارق عظيم في باقي الفراغ وجعله يظهر بشكل أكبر وأكثر اتساعاً.

قبل: غرفة نوم عادية

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في هذه الصورة تظهر أمامنا غرفة النوم القديمة والتي تحتاج الكثير من التغير والذي حدث بشكل مؤثر فتعالوا نرى في الصورة التالية.

بعد: تحول غرفة النوم بدرجات الرمادي

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco غرفة نوم
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الغرفة الجديدة لها جو مودرن وأناقة غير مسبوقة بفضل المزيج الرائع بين الرمادي و الأبيض. فالخزانات مدفونة و ذات أبواب منزلقة لتوفر مساحة كبيرة في الغرفة وتساعد في استغلال المساحة بشكل أفضل وعملي.

قبل: الحمام ذو بلاطات قديمة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

لا يوجد أي شك أن الحمام يأخذ تصميم أنيق و لكن هناك بعض العناصر كان يجب أن تتغير مثل البلاطات القديمة مثلاً.

بعد: تم استبدال البلاطات بالتكسية الخشب لحمام أكثر أناقة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تم الإحتفاظ بالبانيو في مكانه مع بعض التعديلات ولكن باقي العناصر تم تغيرها. فمثل المطبخ، فقد قام المصمم بالتركيز على دخول الإضاءة الطبيعية للحرص على غمر الحمام بدفئ أشعة الشمس والإضاءة المناسبة.

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