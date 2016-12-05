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8 حمامات صغيرة جميلة

منة اسماعيل منة اسماعيل
RBK evi Lapta/ Girne, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık حمام White
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الحمامات الصغيرة ربما تزعج البعض فى المنازل وتصميمها بسبب صغر مساحتها والتى تجعل البعض يشعر بالتقييد بعض الشئ فى التصميم، ولكن هناك جانباً أخر لتصميم الحمامات الصغيرة سيجعلك ترى جمالاً أخر لتلك الحمامات وتصميمها، واليوم سنقدم لك فى هوميفاى بعض التصميمات للحمامات الصغيرة مع أفكار وحلول ستساعدك على استغلال المساحات بداخلها بطريقة مناسبة فى التصميم والديكور.

1- فاتح ومثالى

iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN حمام
MUNGAN INTERIOR DESIGN

MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN

الألوان الفاتحة من الحلول المثالية دائماً فى أى تصميم خاصةً تصميمات الحمامات صغيرة المساحة، لأن الألوان الفاتحة تستطيع أن تخلق مساحات أضافية لأنها من اللمسات المبهجة والتى تعكس اتجاه الضوء وبالتالى تشعر بمزيد من المساحات داخل المكان ، وهنا على سبيل المثال فى تصميم هذا الحمام صغير المساحة لعبت الألوان الفاتحة دوراً جذاباً جداً فى تصميمه فقام المصمم بالمزج بين اللون الوردى واللون الأبيض فى تصميم الحمام بطريقة مميزة عكست الضوء وألغت الشعور بضيق المساحات داخل الحمام.

2- أبيض وأنيق

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım حمام
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

اللون الأبيض من الألوان الأنيقة والمثالية جداً وهو أيضاً من الألوان المفضلة فى تصميم الحمامات صغيرة المساحة، فكما ذكرنا الألوان الفاتحة بشكل عام من الألوان المفضلة ولكن اللون الأبيض تحديداً له رونقاً خاصاً فى التصميم، وهو يساعد على انعكاس الضوء أيضاً، وهنا هذا الحمام تم الأعتماد على اللون الأبيض مع لمسات بسيطة من اللون الذهبى تمثلت فى الديكور واستغلال مساحات الجدران فى التخزيين.

3- مضئ وأنيق

RBK evi Lapta/ Girne, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık حمام White
Şölen Üstüner İç mimarlık

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

هنا حمام صغير المساحة لكن مصمم بطريقة مختلفة وبلمسات عبقرية جداً من المصمم، لعب على عنصر الأضاءة الذى يعتبر من أهم عناصر التصميم فى المساحات الصغيرة، فجمال الأضاءة وتصميمها هنا يجعلك لا تشعر بضيق المساحة ابداً بل تنبهر بجمال التصميم وتوزيع الأضاءة فتشعر انك أمام قطعة من السماء وليست مجرد تصميم عادى لحمام.

4- مبهج

Aksoy Residence, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK حمام
BAGO MİMARLIK

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

وهنا تصميماً أخر لحمام صغير المساحة لكن عبقرى جداً ومبهج، فقد قام المصمم بالأعتماد على لمسة من اللون البرتقالى المبهج فى تصميم الحمام بالكامل مع لون الرخام البيج الحيادى، ومن الحيل فى تصميم الحمامات صغيرة المساحة هى الأستعانة بتصميم الأحواض صغيرة المساحة فالأعتماد فى الحمامات صغيرة المساحة على الأحواض الصغيرة التى تحتوى على حواف جانبية، فهى أفضل للحمامات ذات المساحات الصغيرة، فوجود حافة جانبية للحوض من جانبه تعطيك مساحة معقولة فى حمامك الصغير بدلاً من استهلاك المساحة بلا فائدة.

5- أزرق جذاب

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حمام أزرق وجذاب جداً فى تصميمه، الحمام مساحته صغيرة لذلك جاء الأعتماد على لون واحد فى التصميم وهو اللون الأزرق الجذاب جداً، مع استغلال لمسة المرايا والتى معروفة بقدرتها على انعكاس الضوء داخل الحمام وتصميمه.

6- جمال واضح

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وهنا تصميم متميز جداً للحمام صغير المساحة لكن لعب المصمم فى تصميمه على بعض اللمسات الفنية، والتى تعتبر من الحيل الذكية منه فى تصميم الحمام وهى اعتماده على ورق الحائط للجدران بدلاً من اللمسة التقليدية للسيراميك، وهى لمسة متميزة منه جعلت تصميم الحمام مختلف.

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7- رقى الزخرفة

Bathroom "Provence", Your royal design Your royal design حمام
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

من اللمسات التى يمكنك الأستعانة بها فى تصميم الحمامات الصغيرة أيضاً هى لمسة الزخارف، فلديها القدرة على أضافة شكل جمالى وجذاب لحمامك الصغير.

8- أنيق

Banyo Lavaboları, Tbeks Tbeks حمام
Tbeks

Tbeks
Tbeks
Tbeks

حمام بتصميم أنيق جداً وبسيط، قام المصمم بالأعتماد على ستاند شاور،فأذا كان حمامك صغير المساحة يمكنك الأستعانة بالستاند اب شاور
بدلاً من حوض الأستحمام، فحوض الأستحمام الكامل سيحتاج حائطاً كبيراً وكاملاً وبالتالى سيستهلك من مساحة الحمام بطريقة كبيرة، لذلك الحل الأمثل هوالستاند شاور فلن يستهلك كثر من المساحات فى حمامك الصغير وهذا ما اعتمد عليه المصمم فى تصميم هذا الحمام كما نرى.

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