8 حمامات صغيرة جميلة

اللون الأبيض من الألوان الأنيقة والمثالية جداً وهو أيضاً من الألوان المفضلة فى تصميم الحمامات صغيرة المساحة، فكما ذكرنا الألوان الفاتحة بشكل عام من الألوان المفضلة ولكن اللون الأبيض تحديداً له رونقاً خاصاً فى التصميم، وهو يساعد على انعكاس الضوء أيضاً، وهنا هذا الحمام تم الأعتماد على اللون الأبيض مع لمسات بسيطة من اللون الذهبى تمثلت فى الديكور واستغلال مساحات الجدران فى التخزيين.