15 واجهة لبيت أحلامك

لواجهات المنازل أشكال كثيرة و طرق تصميم و مناهج تنفيذ أكثر ، و بقدر اختلافها و تعددها أحياناً لا ندري أي الواجهات أنسب لنا ، اليوم حديثنا مع محبي التصميمات المجسمة و الباحثين عن كل شيء حداثي و عصري في الواجهة الخارجية لمنازلهم التي سوف تنقل الإبداع ليس فقط لمن هم بداخل المنزل و لكن لمن هم بخارجه أيضاً ..

من المعلوم أنه قد ظهر حديثاً مصطلح واجهات ثلاثية الأبعاد 3D للمنازل تزيدها فخامة و أناقة عصرية ، و لما كان هذا النوع من الواجهات لم ينتشر في عالمنا العربي على الوجه الأمثل فقررنا في كتاب الافكار هذا أن نستعرض معكم مجموعة رائعة من الواجهات المجسمة ثلاثية الابعاد لمنازل متنوعة ، و نريد أن نعرف رأيكم فيها في النهاية بعد استطلاعها ..