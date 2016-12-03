الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 واجهة لبيت أحلامك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل White
Loading admin actions …

لواجهات  المنازل أشكال كثيرة و طرق تصميم و مناهج تنفيذ أكثر ، و  بقدر اختلافها و تعددها  أحياناً لا ندري أي الواجهات أنسب لنا ، اليوم حديثنا مع محبي التصميمات المجسمة و الباحثين عن كل شيء حداثي و عصري في الواجهة الخارجية لمنازلهم التي سوف تنقل الإبداع ليس فقط لمن هم بداخل المنزل و لكن لمن هم بخارجه أيضاً ..

من المعلوم أنه قد ظهر حديثاً مصطلح واجهات ثلاثية الأبعاد 3D للمنازل تزيدها فخامة و أناقة عصرية ، و لما كان هذا النوع من الواجهات لم ينتشر في عالمنا العربي على الوجه الأمثل فقررنا  في كتاب الافكار هذا أن نستعرض معكم مجموعة رائعة من الواجهات المجسمة ثلاثية الابعاد لمنازل متنوعة ،  و نريد أن نعرف رأيكم فيها في النهاية بعد استطلاعها ..

1- واجهة بطلها الضوء

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الشكل الراقي لأي واجهة ثلاثية الأبعاد يكمن في مهارة التنقل في المساحات الواقعة بين الطول والعرض و الارتفاع و العمق و هو ما تحقق هنا بشكل مبدع حيث استخدم المصمم المصابيح الليد لترسيخ الجمال في العمق مع استخدام الأضواء الأرضية لإبراز الارتفاع و انسيابية الجدار، و من زاوية أخرى تم اختصار شكل السقف في إبداعات هندسية دون بهرجة متكلفة و في تطابق تام

2- واجهة بطلها الزجاج

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

استخدام الزجاج نصف العاكس أو الشفاف يجعل من الواجهة الثلاثية الابعاد أكثر تألقاً ، و هذا عن طريق الانعكاسات التي تزيد من الشعور بعمقها ، و من ناحية أخرى فإن الزجاج مع الضوء يعطي أصلاً شكلاً لا يقاوم، فمع استخدامه في عمق و ارتقاع المنزل يزيد من تجسيمه و الشعور بأنه كالجسد الحي

اقرأ عن : منزل عصري وكأنه متحف للفنون

3- واجهة بنكهات الطبيعة

CASA CELAYA, Tectónico Tectónico منازل
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

استخدام الماء كعنصر مؤثر في شكل الواجهة عن طريق انعكاسه مع الزجاج الذي يزين طول جدار المنزل الامامي يجعل منه كأنه لؤلؤة فوق الماء، و هو تكتيك تصميمي رائع لمحبي الطبيعة، لون الواجهة اعتمد على شكل أقرب للصخور التي تكون بقرب الانهار و وجود شجره في تلك الواجهة هو تأكيد لفكرة تصميم يقتبس من الطبيعة

4- واجهة بمضلعات خشبية

Casa Paraiso, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura منازل
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

استخدام العيدان الخشبية المضلعة ككساء للواجهة يزيد من قدرتها على الظهور بشكل مجسم ثلاثي الأبعاد، كما أن زيادة الفراغات بين الأدوار في واجهة المنزل يزيد من اظهار البراعة الهندسية فيها، و استخدام نهايات السقوف بتلك الطريقة غير المعتادة يزيد بيتك قدرة على جذب الأنظار حتى لو من على مسافة كبيرة

5- واجهة بأعمدة دائرية مجسمة

CASA BALCONES, Tectónico Tectónico منازل
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

الأعمدة الدائرية المتركز في إحدى الزوايا تعمق من تجسيد المنزل و تزيد من قيمة التصميم و من جهة اخرى فغن تلك اللمسة الجمالية تظهر من الداخل لو كانت الجدر من الزجاج الشفاف حيث سيسمح بدخول الضوء مفرغاً و مضلعاً و يحدث تلاعب كبير في الظلال مما يجمل الشكل كثيراً من داخل المنزل، أما المجسمات الأخرى التي يجب التوقف عندها هو الدور العلوي الأخير الذي تدخل فيه الشرفه للداخل قليلاً مع السماح للإطار الخرساني بتجسيمها أكثر و تألقها أكثر، و هذا كذلك بفضل التصميم الدقيق لتوزيع النور كذلك من الداخل و كيفية ظهوره خارج الواجهة

اقرأ : منزل عصري بتصميمات مميزة وأثاث أنيق

6- واجهة بزيادات خرسانية مميزة

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos منازل أسمنت Multicolored
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

يمكن تفريغ أسقف الطوابق لتعطي مظهر 3D و هذا مع الاهتمام بحركة الفواصل الخرسانية بين الطوابق و بعضها من الخارج عن طريق تفريغها قليلاً و زرع بيوت النور فيها ، و يراعى توزيع الزجاج بشكل متناسق في الواجهة ليكتمل المشهد سحراً

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- واجهة خيالية بمزيج من العناصر

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura منازل
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

استخدام الواجهات الخيالية امر مطلوب و محبب للشخصيات غير العادية من محبي الرومانسية والشاعرية و الاختلاف، إن الإبداع الخلاق هنا جاء في الأنوار و في لون الخشب الخارجي للواجهة كما أن للضوء مكانة كبرى في خروجها بهذا الشكل و كذلك الدور العظيم في الحصوات المجسمة في الأرضيات و عناقها مع النباتات الطبيعية و البنفسج

8- واجهة مبسطة

CaSA LINDA VISTA Design Process, CoRREA Arquitectos CoRREA Arquitectos منازل
CoRREA Arquitectos

CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos

استخدام البعد الثالث لا يعنى أن تكون الواجهة بها فراغات في جدرانها و لكن يعني أن يكون هناك مكونات غائرة و أخرى بارزة قليلاً، و هنا مثلاً يتضح أن المكون الأبرز و هو مدخل المنزل و الباب الرئيسي في مكان داخلي أما الشبابيك و البلكونة الرئيسية خارجه عن نطاقه و هذا تصرف مثالي في البيوت ذات المساحة الصغيرة من الخارج

9- واجهة بطلها الجدار و النبات

Casa Meseta , Grow Arquitectos Grow Arquitectos منازل
Grow Arquitectos

Grow Arquitectos
Grow Arquitectos
Grow Arquitectos

استخدام الجدر البارزة التي توظف في زيادة الخصوصية تكون مؤثرة على مستوى تصميم الواجهة ، كما أن النباتات و تنسيقها بشكل طبيعي و متتابع على السقف يزيد من تجسيد الإبداع في الواجهات خصوصاً لو كان باقي المحيط بالمنزل يتسم بالطبيعة

10- واجهة تبسيطية

Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos منازل أسمنت
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

الإسلوب التبسيطي في التصميم ظاهر هنا بثقوة، حيث لا زخرفة و لا بهرجة زائدة عن الحد، مجرد ألوان جميلة و إضاءة كافية صنعت المشهد و جعلا الواجهة مبهرة

11- واجهة بحلوق خرسانية حول النوافذ و السقف

Casa de Campo MM, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل أسمنت Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

استخدام حلوق خرسانية حول النوافذ من أكثر العناصر التي يمكن اضافتها لواجهة بيتك لتكون مجسمة ، و لكن يراعى ان يكون الحلق الخرساني ملون و مصنع بسمك و قطر يناسب اجمالي مساحة الواجهة و تصميم المنزل و لونه و طرازه

12- واجهة بسقف زائد عن باقي أطوال الجدران الاخرى

homify منازل
homify

homify
homify
homify

اختلاف شكل السقف و تميزه عن سائر الواجهة سواء بالطول أو بالعرض يجعل من الواجهة ثرية و تستحق التأمل، و لو أردت أن تصمم سقفك بتلك الطريقة فهناك بعض الزوائد الانشائية التي سوف تضطر إليها في تلك الحالة لو كانت غير مصممة من الأساس

13- بلكونة في قلب الجدران

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto منازل
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

الشرفات الغائرة التي تظهر في قلب الواجهة من أمتع الطرق و أسهلها لإظهار واجهة بيتك 3D و لكن عليك مبدئياً الوقوف على عدة نقاط قبل تصميمها هي أن يكون الجو العام حولك يسمح بذلك ، بمعنى الا تحرم نفسك من مشهد طبيعي بجانبك لمجرد اظهار الواجهة مجسمة و في تلك الحالة لابد أن ترجع لتفكيرك لأيهما تفضل ( الواجهة أم الشكل الجمالي الذي ستضطر لاخفائه )

14- واحهة من عنصرين في الجدران

CASA-ME, CARCO Arquitectura y Construccion CARCO Arquitectura y Construccion منازل أسمنت White
CARCO Arquitectura y Construccion

CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion

اجعل الواجهة منفصلة و مقسمة من الخارج من حيث المواد المصنعة بها و اجعل بينها فواصل طبيعية سواء فراغ أو أضواء أو نبات، هنا مثلاً تم كساء حائط بالأحجار و آخر بطلاء أبيض عادي، و هو ما أحدث تباين رهيب في الواجهة جعلها متألقة لأقصى درجة

15- واجهة بزوائد انشائية من الداخل

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos منازل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

زيادة التصميم لبعض الغرف أو الطوابق بالمقارنة بالاخرى سيجعل حتماً واجهتك مختلفة و مجسمة، و لكن لابد أن نراعي أهم المسائل الهندسية الانشائية قبل أي شيء، و هذا في مسألة استناد و متانة و أمان ذلك الجزء النفرد الخارج عن باقي المنزل من حيث البناء القوي و الحسابات الدقيقة

13 شئ يجب أن لا يكون في مطبخك
واجهات مجسمة لبيت أحلامك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً