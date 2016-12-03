15 واجهة لبيت أحلامك

لواجهات المنازل أشكال كثيرة و طرق تصميم و مناهج تنفيذ أكثر ، و بقدر اختلافها و تعددها أحياناً لا ندري أي الواجهات أنسب لنا ، اليوم حديثنا مع محبي التصميمات المجسمة و الباحثين عن كل شيء حداثي و عصري في الواجهة الخارجية لمنازلهم التي سوف تنقل الإبداع ليس فقط لمن هم بداخل المنزل و لكن لمن هم بخارجه أيضاً ..
من المعلوم أنه قد ظهر حديثاً مصطلح واجهات ثلاثية الأبعاد 3D للمنازل تزيدها فخامة و أناقة عصرية ، و لما كان هذا النوع من الواجهات لم ينتشر في عالمنا العربي على الوجه الأمثل فقررنا في كتاب الافكار هذا أن نستعرض معكم مجموعة رائعة من الواجهات المجسمة ثلاثية الابعاد لمنازل متنوعة ، و نريد أن نعرف رأيكم فيها في النهاية بعد استطلاعها ..
الشكل الراقي لأي واجهة ثلاثية الأبعاد يكمن في مهارة التنقل في المساحات الواقعة بين الطول والعرض و الارتفاع و العمق و هو ما تحقق هنا بشكل مبدع حيث استخدم المصمم المصابيح الليد لترسيخ الجمال في العمق مع استخدام الأضواء الأرضية لإبراز الارتفاع و انسيابية الجدار، و من زاوية أخرى تم اختصار شكل السقف في إبداعات هندسية دون بهرجة متكلفة و في تطابق تام
استخدام الزجاج نصف العاكس أو الشفاف يجعل من الواجهة الثلاثية الابعاد أكثر تألقاً ، و هذا عن طريق الانعكاسات التي تزيد من الشعور بعمقها ، و من ناحية أخرى فإن الزجاج مع الضوء يعطي أصلاً شكلاً لا يقاوم، فمع استخدامه في عمق و ارتقاع المنزل يزيد من تجسيمه و الشعور بأنه كالجسد الحي
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استخدام الماء كعنصر مؤثر في شكل الواجهة عن طريق انعكاسه مع الزجاج الذي يزين طول جدار المنزل الامامي يجعل منه كأنه لؤلؤة فوق الماء، و هو تكتيك تصميمي رائع لمحبي الطبيعة، لون الواجهة اعتمد على شكل أقرب للصخور التي تكون بقرب الانهار و وجود شجره في تلك الواجهة هو تأكيد لفكرة تصميم يقتبس من الطبيعة
استخدام العيدان الخشبية المضلعة ككساء للواجهة يزيد من قدرتها على الظهور بشكل مجسم ثلاثي الأبعاد، كما أن زيادة الفراغات بين الأدوار في واجهة المنزل يزيد من اظهار البراعة الهندسية فيها، و استخدام نهايات السقوف بتلك الطريقة غير المعتادة يزيد بيتك قدرة على جذب الأنظار حتى لو من على مسافة كبيرة
الأعمدة الدائرية المتركز في إحدى الزوايا تعمق من تجسيد المنزل و تزيد من قيمة التصميم و من جهة اخرى فغن تلك اللمسة الجمالية تظهر من الداخل لو كانت الجدر من الزجاج الشفاف حيث سيسمح بدخول الضوء مفرغاً و مضلعاً و يحدث تلاعب كبير في الظلال مما يجمل الشكل كثيراً من داخل المنزل، أما المجسمات الأخرى التي يجب التوقف عندها هو الدور العلوي الأخير الذي تدخل فيه الشرفه للداخل قليلاً مع السماح للإطار الخرساني بتجسيمها أكثر و تألقها أكثر، و هذا كذلك بفضل التصميم الدقيق لتوزيع النور كذلك من الداخل و كيفية ظهوره خارج الواجهة
يمكن تفريغ أسقف الطوابق لتعطي مظهر 3D و هذا مع الاهتمام بحركة الفواصل الخرسانية بين الطوابق و بعضها من الخارج عن طريق تفريغها قليلاً و زرع بيوت النور فيها ، و يراعى توزيع الزجاج بشكل متناسق في الواجهة ليكتمل المشهد سحراً
استخدام الواجهات الخيالية امر مطلوب و محبب للشخصيات غير العادية من محبي الرومانسية والشاعرية و الاختلاف، إن الإبداع الخلاق هنا جاء في الأنوار و في لون الخشب الخارجي للواجهة كما أن للضوء مكانة كبرى في خروجها بهذا الشكل و كذلك الدور العظيم في الحصوات المجسمة في الأرضيات و عناقها مع النباتات الطبيعية و البنفسج
استخدام البعد الثالث لا يعنى أن تكون الواجهة بها فراغات في جدرانها و لكن يعني أن يكون هناك مكونات غائرة و أخرى بارزة قليلاً، و هنا مثلاً يتضح أن المكون الأبرز و هو مدخل المنزل و الباب الرئيسي في مكان داخلي أما الشبابيك و البلكونة الرئيسية خارجه عن نطاقه و هذا تصرف مثالي في البيوت ذات المساحة الصغيرة من الخارج
استخدام الجدر البارزة التي توظف في زيادة الخصوصية تكون مؤثرة على مستوى تصميم الواجهة ، كما أن النباتات و تنسيقها بشكل طبيعي و متتابع على السقف يزيد من تجسيد الإبداع في الواجهات خصوصاً لو كان باقي المحيط بالمنزل يتسم بالطبيعة
الإسلوب التبسيطي في التصميم ظاهر هنا بثقوة، حيث لا زخرفة و لا بهرجة زائدة عن الحد، مجرد ألوان جميلة و إضاءة كافية صنعت المشهد و جعلا الواجهة مبهرة
استخدام حلوق خرسانية حول النوافذ من أكثر العناصر التي يمكن اضافتها لواجهة بيتك لتكون مجسمة ، و لكن يراعى ان يكون الحلق الخرساني ملون و مصنع بسمك و قطر يناسب اجمالي مساحة الواجهة و تصميم المنزل و لونه و طرازه
اختلاف شكل السقف و تميزه عن سائر الواجهة سواء بالطول أو بالعرض يجعل من الواجهة ثرية و تستحق التأمل، و لو أردت أن تصمم سقفك بتلك الطريقة فهناك بعض الزوائد الانشائية التي سوف تضطر إليها في تلك الحالة لو كانت غير مصممة من الأساس
الشرفات الغائرة التي تظهر في قلب الواجهة من أمتع الطرق و أسهلها لإظهار واجهة بيتك 3D و لكن عليك مبدئياً الوقوف على عدة نقاط قبل تصميمها هي أن يكون الجو العام حولك يسمح بذلك ، بمعنى الا تحرم نفسك من مشهد طبيعي بجانبك لمجرد اظهار الواجهة مجسمة و في تلك الحالة لابد أن ترجع لتفكيرك لأيهما تفضل ( الواجهة أم الشكل الجمالي الذي ستضطر لاخفائه )
اجعل الواجهة منفصلة و مقسمة من الخارج من حيث المواد المصنعة بها و اجعل بينها فواصل طبيعية سواء فراغ أو أضواء أو نبات، هنا مثلاً تم كساء حائط بالأحجار و آخر بطلاء أبيض عادي، و هو ما أحدث تباين رهيب في الواجهة جعلها متألقة لأقصى درجة
زيادة التصميم لبعض الغرف أو الطوابق بالمقارنة بالاخرى سيجعل حتماً واجهتك مختلفة و مجسمة، و لكن لابد أن نراعي أهم المسائل الهندسية الانشائية قبل أي شيء، و هذا في مسألة استناد و متانة و أمان ذلك الجزء النفرد الخارج عن باقي المنزل من حيث البناء القوي و الحسابات الدقيقة