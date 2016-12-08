المطابخ المصممة على شكل حرف L تعد من أفضل التصميمات لاستغلال المساحة أقصى استغلال، خاصة في المساحات الصغيرة. نقدم لكم اليوم مجموعة من المطابخ بهذا الشكل بخامات وأفكار مختلفة ومتنوعة لتساعدك على اختيار تصميم مطبخك بسهولة. إليكم 10 مطابخ ملهمة على شكل حرف L.
للخشب دائمًا وقع خاص على أي غرفة يستخدم فيها، ما يميز هذا المطبخ هو تقسيم مساحات التحزين واستغلال المساحة الأفقية في وضع الأجهزة فوق بعضها. مع تباين الألوان بين سطح المطبخ والخشب الداكن، وحائط من السيراميك المزركش بنفس اللونين.
هذا المطبخ على شكل حرف L يتكون بشكل أساسي من هيكل بدائي وُضع فيه بعض السلات لتعمل عمل وحدات التخزين ليعكس اختيار مينيمالي بسيط وأنيق
مطبخ أبيض على شكل حرف L هو في حد ذاته تقليدي ولكن ما يميزه هو الحائط الأزرق السماوي بين خزانات المطبخ العلوية والسفلية الذي أظهر جماله الإضاءة الموزعة أسفل الخزانات العلوية لتحدث تباين بين الألوان. ثلاجة المطبخ تبدو وكأنها جزء من المطبخ. استخدم المصمم المساحة الرأسية في وضع الميكروويف كجزء من الخزانات توفيرًا لمساحة سطح المطبخ.
الراحة والجمال تزدادان مع تصميم المطبخ على شكل حرف L وإنشاء جزيرة في المنتصف لإضافة سطح زائد للمطبخ. مما يميز هذا التصميم الجرانيت الأنيق الذي يمتد إلى وراء البوتجاز لحماية الحائط من رواسب الدهون وليسهل تنظيفه.
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هذا التصميم مفيد لشاليهات المصايف والاستراحات، حيث يوجد به أقل تأثيث ممكن ليفي بالغرض. البوتجاز مسطح على البار الذي يمكن استخدامه للأكل أيضًا ويوجد سطح صغير للعمل بجانب التلاجة الموجوعة في ركن المطبخ.
في هذا التصميم تجد استغلال للمساحة الأفقية بشكل أنيق واستخدام ألوان موحدة في الحوائط والخزانات بين الأبيض والأصفر والبني جعلت اختيار بلاط المطبخ المزركش بنفس الألوان مناسب جدًا وجذاب. نافذة المطبخ الكبيرة تعطي فرصة لضوء الشمس الطبيعي بالدخول وملء أركان المطبخ بالحيوية.
من المهم الاهتمام بتصميم خزانة الركن حتى يسهل الوصول إليها مع عدم إهدار هذه المساحة المتاحة والتي تضيف لك فرصة للتحزين أو كرف للتوابل بجانب البوتجاز.
تصميم أنيق لـمطبخ على شكل حرف L مفتوح على فناء أو حديقة المنزل يمكنك من عمل حفلات شواء (باربكيو) أو حفلات عادية في فناء منزلك مع فرصة التواصل مع مدعوييك أثناء تحضيرك للطعام.
يمكنك تصميم مطبخط على شكل حرف L ولكن مقوس مثل هذه الصورة ليضفي إنسيابية على التصميم بانحناءاته الدائرية.
مما يميز تصميمات المطبخ على شكل حرف L هو إمكانية إنشائها في أصغر مكان ممكن بأفضل استغلال للمساحة، سواء كان في مطبخ مغلق أو مطبخ مفتوح مثل هذا التصميم.