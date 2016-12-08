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10 مطابخ ملهمة على شكل حرف L

ريم عوض ريم عوض
Apartamento DE, Arquitetura 1 Arquitetura 1 مطبخ White
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المطابخ المصممة على شكل حرف L تعد من أفضل التصميمات لاستغلال المساحة أقصى استغلال، خاصة في المساحات الصغيرة. نقدم لكم اليوم مجموعة من المطابخ بهذا الشكل بخامات وأفكار مختلفة ومتنوعة لتساعدك على اختيار تصميم مطبخك بسهولة. إليكم 10 مطابخ ملهمة على شكل حرف L.

1- مطبخ أنيق

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

للخشب دائمًا وقع خاص على أي غرفة يستخدم فيها، ما يميز هذا المطبخ هو تقسيم مساحات التحزين واستغلال المساحة الأفقية في وضع الأجهزة فوق بعضها. مع تباين الألوان بين سطح المطبخ والخشب الداكن، وحائط من السيراميك المزركش بنفس اللونين.  

2- هيكل بسيط

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

هذا المطبخ على شكل حرف L يتكون بشكل أساسي من هيكل بدائي وُضع فيه بعض السلات لتعمل عمل وحدات التخزين ليعكس اختيار مينيمالي بسيط وأنيق

3- مطبخ أكليرك

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras مطبخ
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

مطبخ أبيض على شكل حرف L هو في حد ذاته تقليدي ولكن ما يميزه هو الحائط الأزرق السماوي بين خزانات المطبخ العلوية والسفلية الذي أظهر جماله الإضاءة الموزعة أسفل الخزانات العلوية لتحدث تباين بين الألوان. ثلاجة المطبخ تبدو وكأنها جزء من المطبخ. استخدم المصمم المساحة الرأسية في وضع الميكروويف كجزء من الخزانات توفيرًا لمساحة سطح المطبخ.

4- مطبخ بجزيرة

Cocina en Villas de Sayavedra, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ أبلكاش White
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

الراحة والجمال تزدادان مع تصميم المطبخ على شكل حرف L وإنشاء جزيرة في المنتصف لإضافة سطح زائد للمطبخ. مما يميز هذا التصميم الجرانيت الأنيق الذي يمتد إلى وراء البوتجاز لحماية الحائط من رواسب الدهون وليسهل تنظيفه.

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5- مطبخ صغير

Villas Chuburná Puerto, Arq Mobil Arq Mobil مطبخ White
Arq Mobil

Arq Mobil
Arq Mobil
Arq Mobil

هذا التصميم مفيد لشاليهات المصايف والاستراحات، حيث يوجد به أقل تأثيث ممكن ليفي بالغرض. البوتجاز مسطح على البار الذي يمكن استخدامه للأكل أيضًا ويوجد سطح صغير للعمل بجانب التلاجة الموجوعة في ركن المطبخ.

6- نافذة كبيرة

homify مطبخ Yellow
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم تجد استغلال للمساحة الأفقية بشكل أنيق واستخدام ألوان موحدة في الحوائط والخزانات بين الأبيض والأصفر والبني جعلت اختيار بلاط المطبخ المزركش بنفس الألوان مناسب جدًا وجذاب. نافذة المطبخ الكبيرة تعطي فرصة لضوء الشمس الطبيعي بالدخول وملء أركان المطبخ بالحيوية.

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7- استغلال الأركان

Appartamento Corralejo - Bristol, Marco Barbero Marco Barbero مطبخ
Marco Barbero

Marco Barbero
Marco Barbero
Marco Barbero

من المهم الاهتمام بتصميم خزانة الركن حتى يسهل الوصول إليها مع عدم إهدار هذه المساحة المتاحة والتي تضيف لك فرصة للتحزين أو كرف للتوابل بجانب البوتجاز.

8- مطبخ مفتوح على الفناء

​Hardvendel Design, Hardvendel Design Hardvendel Design مطبخ
Hardvendel Design

​Hardvendel Design

Hardvendel Design
Hardvendel Design
Hardvendel Design

تصميم أنيق لـمطبخ على شكل حرف L مفتوح على فناء أو حديقة المنزل يمكنك من عمل حفلات شواء (باربكيو) أو حفلات عادية في فناء منزلك مع فرصة التواصل مع مدعوييك أثناء تحضيرك للطعام.

9- مطبخ L مقوّس

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك تصميم مطبخط على شكل حرف L ولكن مقوس مثل هذه الصورة ليضفي إنسيابية على التصميم بانحناءاته الدائرية.

10- مطبخ صغير

Studio Apartments, Urban Shaastra Urban Shaastra مطبخ
Urban Shaastra

Urban Shaastra
Urban Shaastra
Urban Shaastra

مما يميز تصميمات المطبخ على شكل حرف L هو إمكانية إنشائها في أصغر مكان ممكن بأفضل استغلال للمساحة، سواء كان في مطبخ مغلق أو مطبخ مفتوح مثل هذا التصميم.

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