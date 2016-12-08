10 مطابخ ملهمة على شكل حرف L

للخشب دائمًا وقع خاص على أي غرفة يستخدم فيها، ما يميز هذا المطبخ هو تقسيم مساحات التحزين واستغلال المساحة الأفقية في وضع الأجهزة فوق بعضها. مع تباين الألوان بين سطح المطبخ والخشب الداكن، وحائط من السيراميك المزركش بنفس اللونين.