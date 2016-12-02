منزل كلاسيكي بتفاصيل ثرية

من الواضع أن كل شيء في هذا المنزل نال عناية من الخبراء حتى ذلك الممر على الرغم من مساحته المحدودة إلا أن جدرانه تزينت بلوحة جميل ووحدات إضاءة غير تقليدية ، والأرضية جمعت بين اللون البني الفاتح والغامق وهي مناسبة جدًا للون الجدران الفاتح .