منزل كلاسيكي بتفاصيل ثرية

منزل كلاسيكي من الطراز الأول صُمم بطريقة خاصة واحتوى على تفاصيل ثرية جدًا، اختيرت ألوان ديكوره بعناية فائقة، يحمل الكثير من الدفء والإشراق والفخامة بين غرفه، لم يخلو من ركن فيه من مظاهر الثراء، دعنا نعرض لك الصور ونحدثك عن تفاصيل هذه المشروع .
غرفة معيشة كلاسيكية متدرجة في الألوان من اللون العاجي في الجدران والوسائد حتى البني الداكن في الأثاث والأرضية الخشبية، النجفة الذهبية ووحدات الإضاءة على الجدران تعاونت مع النافذة الكبيرة وجعلت الغرفة مشرقة جدًا، الساعة الذهبية في منتصف الجدار مناسبة جدًا للديكور ولونها مأخوذ من ألوانه، نقوشات السجادة واضحة جدًا وملفتة للنظر.
لازالت الكلاسيكة مستمرة معنا هنا في غرفة السفرة، الطاولة الخشبية لغرفة السفرة تبدو وكأنها قطعة كبيرة من الشيكولاتة، اجتماع اللون العاجي والبني في أثاث الغرفة خلق نوع من الدفء والأناقة لا مثيل لها، الأرضية هنا لم تكن خشبية مثل غرفة المعيشة بل من السراميك المنقوش الذي جعلت الخبراء يستغنون عن السجاد بها .
ركن آخر من أركان هذا المنزل الفخم وضعت فيه مرآتان بطول الجدار وطاولتين فوقهما مزهريات أنيقة وهادئة .
من الواضع أن كل شيء في هذا المنزل نال عناية من الخبراء حتى ذلك الممر على الرغم من مساحته المحدودة إلا أن جدرانه تزينت بلوحة جميل ووحدات إضاءة غير تقليدية ، والأرضية جمعت بين اللون البني الفاتح والغامق وهي مناسبة جدًا للون الجدران الفاتح .
مظاهر الثراء لازالت مستمرة معنا في كل أركان المنزل حتى الحمام، لعلك أول مرة ترى نجفة فخمة في الحمام حتى الستارة الذهبية التي كانت توجد في غرفة المعيشة والسفرة توجد مثيلة لها في الحمام، الدش باللون الذهبي وكذلك الحوض الاستحمام مطعم بنفس اللون، في النهاية يظهر الحمام وكأنة في قصر لأحد ملوك القرون الوسطي وليس مجرد مشروع لأحد المهندسين المعماريين.
غرفة النوم دافئة جدًا بألوانها خاصة الأرضية الخشبية والستائر والمفروشات، ومشرقة بفضل النافذة الكبيرة والإضاءة الصناعية في السقف، الجدران انقسمت إلى نصفين العلوي موف منقوش بالأبيض والسفلي أبيض مثل أثاث الغرفة .
عندما نرى الأريكة السماوية وشاشة التلفاز نتأكد إنها غرفة معيشة أخرى في هذا المنزل الكلاسيكي، لكن عندما ننظر إلى الجزء المجاور للنافذة سنجد مكتب عملي ومكتبة صغيرة فنتشكك في الأمور، لكن هذه الغرفة من الواضح أنها أكثر ودية بالطبع هي مخصصة للأسرة فقط أو لاستقبال الأصدقاء المقربين فقط.
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