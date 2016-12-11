مزيج من الكلاسيكيه و العصريه في منزل برازيلي فخم !

جولتنا اليوم في شقة برازيليه أبهرت الجميع بديكوراتها المفعمه بالعصريه ، على الرغم من أنها تتبع النمط الكلاسيكي ! ، حيث نجد في هذا المنزل من تصميم المهندسة البرازيليه cris-nunes-arquiteta ، أجواء من الدفء الراقي و العصريه البعيدة عن الإبتذال بفضل اتباعها للنمط الكلاسيكي المُعدل في الديكورات .

و النمط الكلاسيكي المعدل هو نمط ناتج عن قيام مصممين الديكور المعاصرين بإجراء بعض التعديلات على النمط الكلاسيكي الأصلي لجعله ملائماً لروح العصر الذي نعيش فيه ، و ذلك بإدخال خامات و ألوان و تفاصيل أخرى مع الإحتفاظ على الخطوط العريضه للنمط التى تشعرنا بالفخامه، و هو ما سنتعرف عليه أكثر في السطور القادمه…