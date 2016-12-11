مزيج من الكلاسيكيه و العصريه في منزل برازيلي فخم !

جولتنا اليوم في شقة برازيليه أبهرت الجميع بديكوراتها المفعمه بالعصريه ، على الرغم من أنها تتبع النمط الكلاسيكي ! ، حيث نجد في هذا المنزل من تصميم المهندسة البرازيليه cris-nunes-arquiteta ، أجواء من الدفء الراقي و العصريه البعيدة عن الإبتذال بفضل اتباعها للنمط
الكلاسيكي المُعدل في الديكورات .
و النمط الكلاسيكي المعدل هو نمط ناتج عن قيام مصممين الديكور المعاصرين بإجراء بعض التعديلات على النمط الكلاسيكي الأصلي لجعله ملائماً لروح العصر الذي نعيش فيه ، و ذلك بإدخال خامات و ألوان و تفاصيل أخرى مع الإحتفاظ على الخطوط العريضه للنمط التى تشعرنا بالفخامه، و هو ما سنتعرف عليه أكثر في السطور القادمه…
مدخل المنزل مزين بقطعة فنيه بتصميم عصري بخامة المعدن و هي خامة أساسيه في الديكورات الحديثه ، و لكنها بلون ذهبي فاخر و هو من الألوان المميزه للنمط الكلاسيكي…
و كانت للإضاءه نصيب كبير من الإهتمام في المدخل ، لجعله مشرقا و ترحيبياً للضيوف ، و ذلك من خلال إضاءه صفراء من في الجزء السفلي من الحائط لتصنع إضاءه خاصه للممر
و من مدخل المنزل نرى غرفة المعيشه و غرفة السفره ، حيث يتبع المنزل أسلوب الفراغ المفتوح و هو المتبع في أغلب المنازل العصريه ، و يلفت نظرنا الإضاءه الجيده للمكان بفضل عدة عوامل :
أولها: النوافذ الزجاجيه الكبيره ذات الستائر البيضاء الشفافه و التى ساعدت على دخول قدر كبير من الإضاءه الطبيعيه.
ثانيها: الإضاءه الصناعيه المركزه في أكثر من مكان في السقف بطريقه تمنع تكون الظلال و الخيالات و تمنح رؤيه واضحه .
و ثالثهما : و هو الأهم المرايا الكبيره بارتفاع و عرض الحائط ، و هو ما أكسب المكان أبعاداً إضافيه و إشراقه كبيره .
جاء أثاث غرفة المعيشه بتصميم و خامات مريحه ، حيث القطيفه المضلعه و الأرائك الطويله التى تتسع للجميع . أما الألوان فكانت حياديه في الغالب من اللون الرمادي بنفس لون السجاد ، مع الإكتفاء بنقوشات و زخارف بالأصفر و الأسود في الوسائد كديكور بسيط يتيح تغيير الألوان كل فتره .
هنا تظهرغرفة الطعام متألقه بثريا سقف ثمينه من الكريستال الذي ينم عن الرفاهيه و هو من أساليب الإضاءه الكلاسيكيه العريقه .
جاءت طاولة السفره من الخشب باللون الأبيض العصري ، مع إكسسوار زجاجي شفاف باللون العسلي و كراسي خشبيه باللون البني الكلاسيكي و مبطنه باللون الأبيض ، و تصميم السفره ظهر دافئاّ بفضل الإضاءه الصفراء التى تعد من سمات النمط الكلاسيكي.
اهتم المصمم بالإضاءه الطبيعيه في غرفة السفره أيضاً ، بالإستعانه بنافذه متوسطه و زينها بوضع بوفيه باللون الأصفر أمامها ، و الذي قام بوضع عدة إكسسوارات كلاسيكيه أنيقه فوقه ، مثل الشمعدان التقليدي و بعض الأكواب عتيقة التصميم من الفضه.
استخدم المصمم أرضيات كلاسيكيه من الرخام و لكن باللون الرمادي العصري و ليس بالألوان الكلاسيكيه المعتاده من الكريمي و البيج ، و أيضاً استعان به في درجات السلم لما له من قدره عاليه على التحمل و مقاومة الإحتكاك.
أما الحوائط فتنوعت خامتها ما بين الأخشاب الدافئه في غرفة السفره ، أو الأحجار الصغيره في حائط السلم ، أو المرايا في حائط غرفة المعيشه ، و قد أثمر تنوع الخامات عن دفع الملل و الرتابه و خاصة أن معظم المنزل بألوان محايده.
لم يهمل المصمم المنطقه أسفل السلالم مثلما يفعل الكثير ، بل اهتم بتزيينها بكونسول يجمع القديم و الحديث حيث الخامه من الخشب البني مع بعض أجزاء بالأبيض العصري ، كما استعان بقصاري الزرع الكبيره التى جعلت المساحه حيويه و مسالمه.
و الآن ما رأيك في النمط الكلاسيكي المعدل المتبع في هذا المنزل ؟