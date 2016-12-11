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مزيج من الكلاسيكيه و العصريه في منزل برازيلي فخم !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم في شقة برازيليه أبهرت الجميع  بديكوراتها المفعمه بالعصريه ، على الرغم من أنها تتبع النمط الكلاسيكي ! ، حيث نجد في هذا المنزل من تصميم المهندسة البرازيليه cris-nunes-arquiteta ، أجواء من الدفء الراقي و العصريه البعيدة عن الإبتذال بفضل اتباعها للنمط الكلاسيكي المُعدل في الديكورات .

و النمط الكلاسيكي المعدل هو نمط ناتج عن قيام مصممين الديكور المعاصرين بإجراء بعض التعديلات على النمط الكلاسيكي الأصلي لجعله ملائماً لروح العصر الذي نعيش فيه ، و ذلك بإدخال خامات و ألوان و تفاصيل أخرى مع الإحتفاظ على الخطوط العريضه للنمط  التى تشعرنا بالفخامه، و هو ما سنتعرف عليه أكثر في السطور القادمه…

مدخل المنزل

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

مدخل المنزل مزين بقطعة فنيه بتصميم عصري بخامة المعدن و هي خامة أساسيه في الديكورات الحديثه ، و لكنها بلون ذهبي فاخر و هو من الألوان المميزه للنمط الكلاسيكي…

و كانت للإضاءه نصيب كبير من الإهتمام في المدخل ، لجعله مشرقا و ترحيبياً للضيوف ، و ذلك من خلال إضاءه صفراء من في الجزء السفلي من الحائط لتصنع إضاءه خاصه للممر

إشراقة مثاليه

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

و من مدخل المنزل نرى غرفة المعيشه و غرفة السفره ، حيث يتبع المنزل أسلوب الفراغ المفتوح و هو المتبع في أغلب المنازل العصريه ، و يلفت نظرنا الإضاءه الجيده للمكان بفضل عدة عوامل :

أولها: النوافذ الزجاجيه الكبيره ذات الستائر البيضاء الشفافه و التى ساعدت على دخول قدر كبير من الإضاءه الطبيعيه.

ثانيها: الإضاءه الصناعيه المركزه في أكثر من مكان في السقف بطريقه تمنع تكون الظلال و الخيالات و تمنح رؤيه واضحه .

و ثالثهما : و هو الأهم المرايا الكبيره بارتفاع و عرض الحائط ، و هو ما أكسب المكان أبعاداً إضافيه و إشراقه كبيره .

غرفة المعيشه

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

جاء أثاث غرفة المعيشه بتصميم و خامات مريحه ، حيث القطيفه المضلعه و الأرائك الطويله التى تتسع للجميع . أما الألوان فكانت حياديه في الغالب من اللون الرمادي بنفس لون السجاد ، مع الإكتفاء بنقوشات و زخارف بالأصفر و الأسود في الوسائد كديكور بسيط يتيح تغيير الألوان كل فتره .

غرفة السفره

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

هنا تظهرغرفة الطعام متألقه بثريا سقف ثمينه من الكريستال الذي ينم عن الرفاهيه و هو من أساليب الإضاءه الكلاسيكيه العريقه .

نظره عامه للغرفه

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

جاءت طاولة السفره من الخشب باللون الأبيض العصري ، مع إكسسوار زجاجي شفاف باللون العسلي و كراسي خشبيه باللون البني الكلاسيكي و مبطنه باللون الأبيض ، و تصميم السفره ظهر دافئاّ بفضل الإضاءه الصفراء التى تعد من سمات النمط الكلاسيكي.

إكسسوار كلاسيكي

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

اهتم المصمم بالإضاءه الطبيعيه في غرفة السفره أيضاً ، بالإستعانه بنافذه متوسطه  و زينها بوضع بوفيه باللون الأصفر أمامها ، و الذي قام بوضع عدة إكسسوارات كلاسيكيه أنيقه فوقه ، مثل الشمعدان التقليدي و بعض الأكواب عتيقة التصميم من الفضه.

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الأرضيات و الحوائط

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

استخدم المصمم أرضيات كلاسيكيه من الرخام و لكن باللون الرمادي العصري و ليس بالألوان الكلاسيكيه المعتاده من الكريمي و البيج ، و أيضاً استعان به في درجات السلم لما له من قدره عاليه على التحمل و مقاومة الإحتكاك.

أما الحوائط فتنوعت خامتها ما بين الأخشاب الدافئه في غرفة السفره ، أو الأحجار الصغيره في حائط السلم ، أو المرايا في حائط غرفة المعيشه ، و قد أثمر تنوع الخامات عن دفع الملل و الرتابه و خاصة أن معظم المنزل بألوان محايده.

أسفل السلم

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لم يهمل المصمم المنطقه أسفل السلالم مثلما يفعل الكثير ، بل اهتم بتزيينها بكونسول يجمع القديم و الحديث حيث الخامه من الخشب البني مع بعض أجزاء بالأبيض العصري ، كما استعان بقصاري الزرع الكبيره التى جعلت المساحه حيويه و مسالمه.

و الآن ما رأيك في النمط الكلاسيكي المعدل المتبع في هذا المنزل ؟

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ما رأيك في هذا النمط الكلاسيكي المعاصر ؟

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