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شقة دوبلكس في العبور على مساحة 150 م² للدور

ريم عوض ريم عوض
العبور, Reda Essam Reda Essam جدران
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إذا كان لديك منزل دوبلكس وتريد أفكار لتصميم له فنقدم لكم اليوم تصميم لأحد المنازل في مدينة العبور في القاهرة مساحته الكاملة 300 متر مربع، 150 متر مربع لكل دور، وهو من أوائل مشاريع مصر على هوميفاي نتمنى أن ينال إعجابكم.

غرفة المعيشة

العبور Reda Essam جدران
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

غرفة معيشة مودرن بألوان محايدة من الجلد سواء الرمادي في الكرسي أو البيج الفاتح في الكنبة. طاولة القهوة قطعة مميزة في الغرفة مصنوعة من مادتي الخشب والزجاج. الإضاءة عنصر مهم في كل الشقة حيث اهتم المصمم بها بشكل كبير عن طريق تركيب إضاءات مثبتة بشكل هندسي في السقف وعند الأركان لتنعكس على الحوائط بشكل جمالي.

المكتبة

العبور Reda Essam جدران
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

مقابل الكنبة وضع المصمم مكتبة كبيرة وفي وسطها جهاز التليفزيون. يمكن أن تستخدم في وضع الكتب أو التحف الفنية. وفي أسفلها يوجد بعض الخزانات الواسعة.

غرفة السفرة

العبور Reda Essam جدران
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

غرفة السفرة مفتوحة على غرفة المعيشة بخشب بني محمر أنيق ومقاعد مزركشة فاتحة. يفصل من الغرفتين قوس  خشبي وبه إضاءات مثبتة.

السلم

العبور Reda Essam جدران
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

يظهر في هذه الصورة منظور آخر من غرفة المعيشة وغرفة السفرة ويتضح منه السلم المؤدي للدور الثاني للمنزل.

غرفة النوم

العبور Reda Essam غرفة نوم
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

غرفة النوم بها رف فوق السرير لوضع الكتب أو التحف  والدولاب البني الداكن المتباين مع الحائط به مرآة ليضفي اتساعًا على الغرفة وبه أرفف كثيرة للتخزين. أمام السرير يوجد مقعد كبير بلون البيج الفاتح الذي يغلب على المنزل كله.

غرفة الأطفال

العبور Reda Essam غرفة الاطفال
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

غرفة الأطفال ملئ بالبهجة والألوان، جانبين من الحائط ملون باللون الأزرق، وورق حائط ملصق عليه لبلالين فيلم Up. السرير مصمم بشكل موفّر للمساحة حيث السرير عالي في المستوى الثاني وتحته كنبة لتنشئ غرفة معيشة صغيرة داخل غرفة النوم. من المميز في غرفة النوم الإضاءة على الرف الممتد للسرير.

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الحمام الكبير

العبور, Reda Essam Reda Essam حمام
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

حمام واسع وأنيق الحائط وراء الحوض من الموزاييك ويوجد تحته خزانات ورف لوضع الفوط.

الحمام الصغير

العبور Reda Essam حمام
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

الحمام الآخر به كابينة دش وبانيو وببلاط بيج داكن مانع للانزلاق. ألوان الحمام أرضية هادئة وتضفي دفئًا على الحمام خاصة مع الإضاءات المثبتة في السقف.

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