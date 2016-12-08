شقة دوبلكس في العبور على مساحة 150 م² للدور

إذا كان لديك منزل دوبلكس وتريد أفكار لتصميم له فنقدم لكم اليوم تصميم لأحد المنازل في مدينة العبور في القاهرة مساحته الكاملة 300 متر مربع، 150 متر مربع لكل دور، وهو من أوائل مشاريع مصر على هوميفاي نتمنى أن ينال إعجابكم.
غرفة معيشة مودرن بألوان محايدة من الجلد سواء الرمادي في الكرسي أو البيج الفاتح في الكنبة. طاولة القهوة قطعة مميزة في الغرفة مصنوعة من مادتي الخشب والزجاج. الإضاءة عنصر مهم في كل الشقة حيث اهتم المصمم بها بشكل كبير عن طريق تركيب إضاءات مثبتة بشكل هندسي في السقف وعند الأركان لتنعكس على الحوائط بشكل جمالي.
مقابل الكنبة وضع المصمم مكتبة كبيرة وفي وسطها جهاز التليفزيون. يمكن أن تستخدم في وضع الكتب أو التحف الفنية. وفي أسفلها يوجد بعض الخزانات الواسعة.
غرفة السفرة مفتوحة على غرفة المعيشة بخشب بني محمر أنيق ومقاعد مزركشة فاتحة. يفصل من الغرفتين قوس خشبي وبه إضاءات مثبتة.
يظهر في هذه الصورة منظور آخر من غرفة المعيشة وغرفة السفرة ويتضح منه السلم المؤدي للدور الثاني للمنزل.
غرفة النوم بها رف فوق السرير لوضع الكتب أو التحف والدولاب البني الداكن المتباين مع الحائط به مرآة ليضفي اتساعًا على الغرفة وبه أرفف كثيرة للتخزين. أمام السرير يوجد مقعد كبير بلون البيج الفاتح الذي يغلب على المنزل كله.
غرفة الأطفال ملئ بالبهجة والألوان، جانبين من الحائط ملون باللون الأزرق، وورق حائط ملصق عليه لبلالين فيلم Up. السرير مصمم بشكل موفّر للمساحة حيث السرير عالي في المستوى الثاني وتحته كنبة لتنشئ غرفة معيشة صغيرة داخل غرفة النوم. من المميز في غرفة النوم الإضاءة على الرف الممتد للسرير.
حمام واسع وأنيق الحائط وراء الحوض من الموزاييك ويوجد تحته خزانات ورف لوضع الفوط.
الحمام الآخر به كابينة دش وبانيو وببلاط بيج داكن مانع للانزلاق. ألوان الحمام أرضية هادئة وتضفي دفئًا على الحمام خاصة مع الإضاءات المثبتة في السقف.