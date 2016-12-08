شقة دوبلكس في العبور على مساحة 150 م² للدور

غرفة معيشة مودرن بألوان محايدة من الجلد سواء الرمادي في الكرسي أو البيج الفاتح في الكنبة. طاولة القهوة قطعة مميزة في الغرفة مصنوعة من مادتي الخشب والزجاج. الإضاءة عنصر مهم في كل الشقة حيث اهتم المصمم بها بشكل كبير عن طريق تركيب إضاءات مثبتة بشكل هندسي في السقف وعند الأركان لتنعكس على الحوائط بشكل جمالي.