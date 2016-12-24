مدخل منزلك هو الأساس وهو ما يعطي الانطباع الاساسي عن شخصيتك وهناك أكثر من طريقة لتزيينه وتجهيزهه، كطلاء الجدران مثلا بألوان جريئة أو عمل طبقة من الحجارة والخشب لتعطيك أهمية لهذا الجزء من واجهة منزلك.

ووجود الحجر على واجهة المنزل يعزز فكرة كونه شيء خاص، ويعطيه طابع ريفي طبيعي، يمكنك الحصول على الألوان والنغمات المختلفة لتتلائم مع نمط حياتك.

في هذه المقال سوف نقدم لك عدة مداخل للبيوت، تعاملت مع الألوان والقوام بمهارة فائقة، لإعطاءك أمثلة وخيارات لتصميم الجدران بمنزلك، وإليك 9 أفكار من الحجارة لتجديد مدخل منزلك.