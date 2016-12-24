مدخل منزلك هو الأساس وهو ما يعطي الانطباع الاساسي عن شخصيتك وهناك أكثر من طريقة لتزيينه وتجهيزهه، كطلاء الجدران مثلا بألوان جريئة أو عمل طبقة من الحجارة والخشب لتعطيك أهمية لهذا الجزء من واجهة منزلك.
ووجود الحجر على واجهة المنزل يعزز فكرة كونه شيء خاص، ويعطيه طابع ريفي طبيعي، يمكنك الحصول على الألوان والنغمات المختلفة لتتلائم مع نمط حياتك.
في هذه المقال سوف نقدم لك عدة مداخل للبيوت، تعاملت مع الألوان والقوام بمهارة فائقة، لإعطاءك أمثلة وخيارات لتصميم الجدران بمنزلك، وإليك 9 أفكار من الحجارة لتجديد مدخل منزلك.
في هذا المنزل الحديث يبدأ المدخل بالباب الخشبي الأبيض وقد تزينت الجدران من حوله بالألواح الحجرية الصغيرة مقسمة إلى أشكال مربعة ومستطيلة.
هذا النوع من العرض يعطي إحساسًا بالتصميم المتعامد، وربما يعطي انطباع قد يكون ريفي، فيظهر التصميم عصري وأنيق مع دخول المصابيح في زينة الجدار، ليكون المدخل مختلف ومميز.
لدينا هنا جدار منحني بالمدخل، يأتي في شكل مجموعة متنوعة من الحجارة وبأحجام مختلفة، باللون الرمادي والذهبي توفر شكل خاص من الجدار، فوجود أشكال جديدة للمدخل والتي من شأنها أن تتكيف مع المكان، تعطيه تميز واضح.
كما أن الحجارة السوداء تعطي بعض الضلال بما في ذلك التناغم الذي يصنعه اللون البني مع اللون الرمادي أيضًا، بالإضافة إلى الملمس الخشن المميز الذي يعطيه الجدار.
يبدو هذا المدخل لطيف جدًا فالحجارة فاتحة من اللون البيج، تعطي اجواء بسيطة ولطيفة أمام باب المنزل.
الحجر هنا هو ما يعطي رونق خاص في بداية البيت بشكل واضح، وتمزج تمامًا مع خشب الباب والنافذة، بالإضافة إلى اللمسة الطبيعية من النباتات التي لا غنى عنها إذا أردت الحصول على شعور من الطبيعة.
في هذا المدخل تم إنشاء جدار حجري بألوان بنية قاتمة، عن طريق وضع الحجارة أفقيًا، فيعطي إطالة أكثر جمالاً لمدخل المنزل، في المقابل يأتي أمامه الجدار الأبيض السادة، فيعطي تناقض مميز مع الحجانب المُصمم بالحجارة، والتي تنوعت بين الألوان القاتمة كالأسود والبني مع تلميحات اللون البني الفاتح، فيعطي للمكان نسيج قوي واللون.
يبدو في هذا المدخل أن هناك تناقض كبير بإستخدام الحديد مع الحجر، فيبدو الجدار الحجري من النوع المنحني بجانب جدار الحديد البسيط ، فالجدار من نسيج المواد الصلبة، والجديد يعطيك شعور ما وراء القضبان الحديدية، مع عناصر بسيطة ووحدات إضاءة مميزة تعطي تناغم واضح مع الحجارة ورونق خاص لمدخل البيت.
الباب الخشبي كبير ومدخل هذا المنزل يبدو واسعًا مع الخطوط المرسومة على خشب الباب، فتأتي هنا الحجارة على الجانبين لتدعمها وتعطيها شكل رائع، فالحجارة في وحدات وأحجام كبيرة، متعرجة تقع في الجزء السفلي من الجدار، مع وحدات الإضاة التي تبرز المشهد وتعطي ظل رائع بالألوان.
تم تغطية مدخل البيت بالحجارة، ورسمت السياج بالأبيض، فتبدو التفاصيل مثيرة للاهتمام حيث أن كلٍ من الحجارة والباب متماثلان في الشكل والاتجاه، فقد تم وضع الحجارة أفقيًا في شكل متساوي، بالإضافة إلى استخدام لون محايد وواضح يعطي إضاءة للمدخل ويتماشى مع لون الخشب والأرضية.
في هذا الطابق سلاسة وبساطة بدخول الجرانيت مع الحجارة الرمادي الداكنة، والباب الخشبي، ومجموعة من المواد التي تجعل التصميم مثير للاهتمام في الجزء الأمامي من المنزل.
وقد تم وضع الحجارة في شكل بارز الملمس بأحجام مختلفة، مع الإضاءة المميزة التي تعطي ظلال والألوان جميلة، وتلقي بألوانها أيضًا على النباتات الخضراء.
في هذا المدخل يمتد الجدار الحجري إلى داخل المنزل، وأيضًا في نفس الطابق فالسيراميك الرمادي يدخل المنزل أسفل الباب الخشبي بشكله الكبير، مع إطار من نفس المادة.
لون الحجر هنا أبيض، لديه بعض الموجات البيج التي تجعل تفاصيله تتناسب مع لون خشب الباب الأمامي.
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