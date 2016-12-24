الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أفكار من الحجارة لتجديد مدخل منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify شبابيك و أبوابأبواب
Loading admin actions …

مدخل منزلك هو الأساس وهو ما يعطي الانطباع الاساسي عن شخصيتك وهناك أكثر من طريقة لتزيينه وتجهيزهه، كطلاء الجدران مثلا بألوان جريئة أو عمل طبقة من الحجارة والخشب لتعطيك أهمية لهذا الجزء من واجهة منزلك.

ووجود الحجر على واجهة المنزل يعزز فكرة كونه شيء خاص، ويعطيه طابع ريفي طبيعي، يمكنك الحصول على الألوان والنغمات المختلفة لتتلائم مع نمط حياتك.

 في هذه المقال سوف نقدم لك عدة مداخل للبيوت، تعاملت مع الألوان والقوام بمهارة فائقة، لإعطاءك أمثلة وخيارات لتصميم الجدران بمنزلك، وإليك 9 أفكار من الحجارة لتجديد مدخل منزلك.

1. استخدام حجارة من الأشكال المربعة والمستطيلة

Casa integrada , Arquiteto Lucas Lincoln Arquiteto Lucas Lincoln منازل حجر Brown
Arquiteto Lucas Lincoln

Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln

في هذا المنزل الحديث يبدأ المدخل بالباب الخشبي الأبيض وقد تزينت الجدران من حوله بالألواح الحجرية الصغيرة مقسمة إلى أشكال مربعة ومستطيلة.

هذا النوع من العرض يعطي إحساسًا بالتصميم المتعامد، وربما يعطي انطباع قد يكون ريفي، فيظهر التصميم عصري وأنيق مع دخول المصابيح في زينة الجدار، ليكون المدخل مختلف ومميز.

2. الجدار المنحني مثير وجديد من الأحجام المختلفة للحجارة المتنوعة

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

لدينا هنا جدار منحني بالمدخل، يأتي في شكل مجموعة متنوعة من الحجارة وبأحجام مختلفة، باللون الرمادي والذهبي توفر شكل خاص من الجدار، فوجود أشكال جديدة للمدخل والتي من شأنها أن تتكيف مع المكان، تعطيه تميز واضح.

كما أن الحجارة السوداء تعطي بعض الضلال بما في ذلك التناغم الذي يصنعه اللون البني مع اللون الرمادي أيضًا، بالإضافة إلى الملمس الخشن المميز الذي يعطيه الجدار.

3. الحجارة السادة بلون فاتح يتماشى مع لون الباب

homify منازل Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

يبدو هذا المدخل لطيف جدًا فالحجارة فاتحة من اللون البيج، تعطي اجواء بسيطة ولطيفة أمام باب المنزل.

الحجر هنا هو ما يعطي رونق خاص في بداية البيت بشكل واضح، وتمزج تمامًا مع خشب الباب والنافذة، بالإضافة إلى اللمسة الطبيعية من النباتات التي لا غنى عنها إذا أردت الحصول على شعور من الطبيعة.

4. جدار من الحجارة البنية القاتمة في مدخل طويل بالمنزل

Casa Ax4, ROKA Arquitectos ROKA Arquitectos منازل سيراميك Wood effect
ROKA Arquitectos

ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos

في هذا المدخل تم إنشاء جدار حجري بألوان بنية قاتمة، عن طريق وضع الحجارة أفقيًا، فيعطي إطالة أكثر جمالاً لمدخل المنزل، في المقابل يأتي أمامه الجدار الأبيض السادة، فيعطي تناقض مميز مع الحجانب المُصمم بالحجارة، والتي تنوعت بين الألوان القاتمة كالأسود والبني مع تلميحات اللون البني الفاتح، فيعطي للمكان نسيج قوي واللون.

5. تناغم قوي ورائع للإضاءة مع الجدار الحجري

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura منازل
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

يبدو في هذا المدخل أن هناك تناقض كبير بإستخدام الحديد مع الحجر، فيبدو الجدار الحجري من النوع المنحني بجانب جدار الحديد البسيط ، فالجدار من نسيج المواد الصلبة، والجديد يعطيك شعور ما وراء القضبان الحديدية، مع عناصر بسيطة ووحدات إضاءة مميزة تعطي تناغم واضح مع الحجارة ورونق خاص لمدخل البيت.

6. الباب الأمامي واسع ومعزز بالحجارة من الجوانب

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

الباب الخشبي كبير ومدخل هذا المنزل يبدو واسعًا مع الخطوط المرسومة على خشب الباب، فتأتي هنا الحجارة على الجانبين لتدعمها وتعطيها شكل رائع، فالحجارة في وحدات وأحجام كبيرة، متعرجة تقع في الجزء السفلي من الجدار، مع وحدات الإضاة التي تبرز المشهد وتعطي ظل رائع بالألوان.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. البوابة والحجارة في نفس الشكل ونفس الاتجاه

Clássica com toque de modernidade, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA منازل
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

تم تغطية مدخل البيت بالحجارة، ورسمت السياج بالأبيض، فتبدو التفاصيل مثيرة للاهتمام حيث أن كلٍ من الحجارة والباب متماثلان في الشكل والاتجاه، فقد تم وضع الحجارة أفقيًا في شكل متساوي، بالإضافة إلى استخدام لون محايد وواضح يعطي إضاءة للمدخل ويتماشى مع لون الخشب والأرضية.

8. مدخل يجمع بين الجرانيت والخشب والحجارة

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

في هذا الطابق سلاسة وبساطة بدخول الجرانيت مع الحجارة الرمادي الداكنة، والباب الخشبي، ومجموعة من المواد التي تجعل التصميم مثير للاهتمام في الجزء الأمامي من المنزل.

وقد تم وضع الحجارة في شكل بارز الملمس بأحجام مختلفة، مع الإضاءة المميزة التي تعطي ظلال والألوان جميلة، وتلقي بألوانها أيضًا على النباتات الخضراء.

9. الجدار الحجري يمتد إلى داخل المنزل

Vivienda en Mugardos, AD+ arquitectura AD+ arquitectura أبواب رئيسية خشب Brown
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

في هذا المدخل يمتد الجدار الحجري إلى داخل المنزل، وأيضًا في نفس الطابق فالسيراميك الرمادي يدخل المنزل أسفل الباب الخشبي بشكله الكبير، مع إطار من نفس المادة.

لون الحجر هنا أبيض، لديه بعض الموجات البيج التي تجعل تفاصيله تتناسب مع لون خشب الباب الأمامي.

أقرأ أيضًا في موضوعات هوميفاي عن 22 تصميم رائع للمداخل والممرات

ما لا ينبغي أن يكون في منزلك لو كنت فوق الــ 30عاماً
هل اعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً