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شقة عملية وأنيقة في تصميمها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
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ليس أمرًا هينًا أن تُحقق أقصى قدر من الاستفادة بالمساحات في الشقق الصغيرة، بل بالعكس يكون التحدي كبيرًا على المصممين في ابتكار حلولًا عملية للتعامل مع تلك المساحات. وهنا في هذا المشروع نعرض لكم اليوم كيف استطاع مهندسو الديكور الخروج عن كل ما هو مألوف من خلال خلق مساحة وظيفية رائعة بالربط بين جميع غرف الشقة في بقعة واحدة.. لتتفاجئ معنا بروعة الفكر والتصميم!

سحر المرايا

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores سلالم وأروقة مقاعد
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

من المُتعارف عليه في عالم الديكور أن استخدام المرايا كإكسسوار منزلي يُعزز عنصر المساحة ويضيف إلى الزوايا الضيقة مزيد من البراح، تمامًا كما حدث هنا في تلك المساحة الصغيرة من المنزل والتي غلفها المصمم بالكامل بمرآه ضخمة ليُنشئ حالة من الخداع البصري ليجعلها تبدو أكثر عمقًا بما عكسته من ديكورات وأثاث لبقاع المنزل المختلفة.   

غرفة المعيشة هادئة بطابع رسمي

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

بالألوان المحايدة تميزت تلك البقعة من المنزل المخصصة لـغرفة المعيشة، فاللون البيج بهودئه ونعومته يسيطر على أرجاء المكان بكافة الديكورات والإكسسوارات مما يضيف طابع رسمي إلى حد كبير لهيئة الغرفة. الغرفة كما نرى مفتوحة على شرفة المنزل حيث يفصلها عنها فقط باب زجاجي جرار أو منزلق كما يسميه البعض مما يسمح بتزويد الغرفة بسحر الإضاءة الطبيعية وكذلك بتهوية مستمرة تجعل جوها منعش وممتع للجالسين فيها طوال الوقت.

مكتب أنيق مُلحق بالمعيشة

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مكاتب العمل والمحال التجارية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

ربما لم نلاحظ تصميم المكتب في الصورة السابقة نظرًا لتركيزها على غرفة المعيشة بشكل خاص، إلا أنه من هذه الزاوية يمكننا رؤيته بشكل أكثر وضوحًا، فهو ملحق بغرفة المعيشة ومقام في خلفيتها تحديدًا بزاوية توفر لمستخدمه قدر كافي من الخصوصية وتسمح له بالتركيز فيما لديه من أعمال تارة والاندماج مع بقية أفراد العائلة وقتما شاء تارة أخرى فقط بمجرد تحركه بذلك المقعد لخطوات بسيطة إلى ما هو خارج هذه البقعة!

البساطة والأناقة يجتمعان هنا

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

من هذه الزاوية نكتشف أن غرفة المعيشة مفتوحة على غرفة تناول الطعام أيضًا والتي تتسم بتصميم راقي وبسيط بروح كلاسيكية. كان لتلك الثريا المتدلية من السقف لمائدة تناول الطعام أكبر الأثر في تجميل إطلالة السفرة، والتي رغم بساطتها زودتها بلمسة فاخرة اكتسبتها من تلك الكريستالات المتلألأه في سماء تلك الساحة.

المطبخ.. على امتداد المعيشة والسفرة

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

على امتداد كلًا من غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام وكذلك الشرفة.. نجد المطبخ بتصميمه البسيط مفتوحًا ومندمجًا مع كافة أجزاء المنزل زالذي يتكون من مجموعة وحدات تخزين بيضاء اللون مغلفة بالأليموتال ومتراصة على صفين أحدهما بالجزء العلوي والآخر بالجزء السفلي أمامهما بار يسمح لقاطني المنزل بتناول الطعام من خلاله وكذلك إعداد أشهى الماكولات.

المعيشة من زاوية أكثر وضوحًا

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

نعود مرة أخرى لتصميم غرفة المعيشة المفتوح على الشرفة، لنكتشف وجود وحدة تلفاز أنيقة وعملية تقع أمام الأريكة مباشرة وتُزَيَن أرففها المتعددة بمجموعة إكسسوارات رائعة!، وعن الرف الأخير بوحدة التلفاز، فكما نرى هنا هو يشمل مرآة براقة تعكس الخطوط الطويلة للسجادة وتضفي مساحة أخرى أعمق لتلك البقعة.

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المفاجأة.. مطبخ آخر بالشرفة!

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

المفاجأة! هناك مطبخ آخر في شرفة المنزل ولكنه أكثر أناقة وجمالًا والسبب يكمن في ألوانه الحيوية والدافئة في الوقت ذاته، فهنا يتألق اللون الأحمر مع البني الداكن في وحدات التخزين السفلية في الوقت الذي يتلألأ أيضًا الجزء العلوي منه بالوحدات ذات الضلف البراقة كالمرايات حيث تعكس امتداد الشرفة.

كما هو واضح أمامنا يتمتع هذا المطبخ ببار أنيق رمادي اللون أمامه كرسيان بتصميم معاصر يسمح لقاطني المنزل بتناول وجباتهم الخفيفة في جو منعش لا تشوبه شائبة مستمتعين بمنظر السماء الصافية.

الحمام.. ملوكي

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حماممغاسل
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

من وحي القصور الملكية صُمم هذا الحمام الذي رغم مساحته الصغيرة يتمتع بقدر كافٍ من التميز الناتج عن التقاء كلا النمطين الكلاسيكي والعصري في آنٍ واحد. فكما نرى هنا تحظى مرآة الحمام بتصميم رائع وإطار مذهب غاية في الفخامة والجمال بكلاسيكيتها المذهلة، في الوقت الذي يتألق فيه الحوض بلمسته العصرية وتصميمه المواكب للتصميمات المنتشرة حاليًا بالأسواق! 

غرفة النوم.. فندقية من الدرجة الأولى

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

بلمسات فندقية بسيطة وساحرة صُمَمَت غرفة النوم الرئيسية لذلك المنزل بنفس الألوان المحايدة المسيطرة على التصميم الداخلي للمنزل ككل وجميع قطع الأثاث والديكورات والإكسسوارات.

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