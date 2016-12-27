شقة عملية وأنيقة في تصميمها!

ليس أمرًا هينًا أن تُحقق أقصى قدر من الاستفادة بالمساحات في الشقق الصغيرة، بل بالعكس يكون التحدي كبيرًا على المصممين في ابتكار حلولًا عملية للتعامل مع تلك المساحات. وهنا في هذا المشروع نعرض لكم اليوم كيف استطاع مهندسو الديكور الخروج عن كل ما هو مألوف من خلال خلق مساحة وظيفية رائعة بالربط بين جميع غرف الشقة في بقعة واحدة.. لتتفاجئ معنا بروعة الفكر والتصميم!
من المُتعارف عليه في عالم الديكور أن استخدام المرايا كإكسسوار منزلي يُعزز عنصر المساحة ويضيف إلى الزوايا الضيقة مزيد من البراح، تمامًا كما حدث هنا في تلك المساحة الصغيرة من المنزل والتي غلفها المصمم بالكامل بمرآه ضخمة ليُنشئ حالة من الخداع البصري ليجعلها تبدو أكثر عمقًا بما عكسته من ديكورات وأثاث لبقاع المنزل المختلفة.
بالألوان المحايدة تميزت تلك البقعة من المنزل المخصصة لـغرفة المعيشة، فاللون البيج بهودئه ونعومته يسيطر على أرجاء المكان بكافة الديكورات والإكسسوارات مما يضيف طابع رسمي إلى حد كبير لهيئة الغرفة. الغرفة كما نرى مفتوحة على شرفة المنزل حيث يفصلها عنها فقط باب زجاجي جرار أو منزلق كما يسميه البعض مما يسمح بتزويد الغرفة بسحر الإضاءة الطبيعية وكذلك بتهوية مستمرة تجعل جوها منعش وممتع للجالسين فيها طوال الوقت.
ربما لم نلاحظ تصميم المكتب في الصورة السابقة نظرًا لتركيزها على غرفة المعيشة بشكل خاص، إلا أنه من هذه الزاوية يمكننا رؤيته بشكل أكثر وضوحًا، فهو ملحق بغرفة المعيشة ومقام في خلفيتها تحديدًا بزاوية توفر لمستخدمه قدر كافي من الخصوصية وتسمح له بالتركيز فيما لديه من أعمال تارة والاندماج مع بقية أفراد العائلة وقتما شاء تارة أخرى فقط بمجرد تحركه بذلك المقعد لخطوات بسيطة إلى ما هو خارج هذه البقعة!
من هذه الزاوية نكتشف أن غرفة المعيشة مفتوحة على غرفة تناول الطعام أيضًا والتي تتسم بتصميم راقي وبسيط بروح كلاسيكية. كان لتلك الثريا المتدلية من السقف لمائدة تناول الطعام أكبر الأثر في تجميل إطلالة السفرة، والتي رغم بساطتها زودتها بلمسة فاخرة اكتسبتها من تلك الكريستالات المتلألأه في سماء تلك الساحة.
على امتداد كلًا من غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام وكذلك الشرفة.. نجد المطبخ بتصميمه البسيط مفتوحًا ومندمجًا مع كافة أجزاء المنزل زالذي يتكون من مجموعة وحدات تخزين بيضاء اللون مغلفة بالأليموتال ومتراصة على صفين أحدهما بالجزء العلوي والآخر بالجزء السفلي أمامهما بار يسمح لقاطني المنزل بتناول الطعام من خلاله وكذلك إعداد أشهى الماكولات.
نعود مرة أخرى لتصميم غرفة المعيشة المفتوح على الشرفة، لنكتشف وجود وحدة تلفاز أنيقة وعملية تقع أمام الأريكة مباشرة وتُزَيَن أرففها المتعددة بمجموعة إكسسوارات رائعة!، وعن الرف الأخير بوحدة التلفاز، فكما نرى هنا هو يشمل مرآة براقة تعكس الخطوط الطويلة للسجادة وتضفي مساحة أخرى أعمق لتلك البقعة.
المفاجأة! هناك مطبخ آخر في شرفة المنزل ولكنه أكثر أناقة وجمالًا والسبب يكمن في ألوانه الحيوية والدافئة في الوقت ذاته، فهنا يتألق اللون الأحمر مع البني الداكن في وحدات التخزين السفلية في الوقت الذي يتلألأ أيضًا الجزء العلوي منه بالوحدات ذات الضلف البراقة كالمرايات حيث تعكس امتداد الشرفة.
كما هو واضح أمامنا يتمتع هذا المطبخ ببار أنيق رمادي اللون أمامه كرسيان بتصميم معاصر يسمح لقاطني المنزل بتناول وجباتهم الخفيفة في جو منعش لا تشوبه شائبة مستمتعين بمنظر السماء الصافية.
من وحي القصور الملكية صُمم هذا الحمام الذي رغم مساحته الصغيرة يتمتع بقدر كافٍ من التميز الناتج عن التقاء كلا النمطين الكلاسيكي والعصري في آنٍ واحد. فكما نرى هنا تحظى مرآة الحمام بتصميم رائع وإطار مذهب غاية في الفخامة والجمال بكلاسيكيتها المذهلة، في الوقت الذي يتألق فيه الحوض بلمسته العصرية وتصميمه المواكب للتصميمات المنتشرة حاليًا بالأسواق!
بلمسات فندقية بسيطة وساحرة صُمَمَت غرفة النوم الرئيسية لذلك المنزل بنفس الألوان المحايدة المسيطرة على التصميم الداخلي للمنزل ككل وجميع قطع الأثاث والديكورات والإكسسوارات.
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