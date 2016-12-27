شقة عملية وأنيقة في تصميمها!

المفاجأة! هناك مطبخ آخر في شرفة المنزل ولكنه أكثر أناقة وجمالًا والسبب يكمن في ألوانه الحيوية والدافئة في الوقت ذاته، فهنا يتألق اللون الأحمر مع البني الداكن في وحدات التخزين السفلية في الوقت الذي يتلألأ أيضًا الجزء العلوي منه بالوحدات ذات الضلف البراقة كالمرايات حيث تعكس امتداد الشرفة.

كما هو واضح أمامنا يتمتع هذا المطبخ ببار أنيق رمادي اللون أمامه كرسيان بتصميم معاصر يسمح لقاطني المنزل بتناول وجباتهم الخفيفة في جو منعش لا تشوبه شائبة مستمتعين بمنظر السماء الصافية.