6 مطابخ مذهلة في مساحة أقل من 12م²

تعتبر المطابخ من أكثر البقاع أهمية في منازلنا على الإطلاق التي يجب أن نوليها اهتمام خاص عند اختيار تصميمها الداخلي وألوانها وكذلك وحدات التخزين الخاصة بها. ليس هذا بغريب! لأن المطبخ ببساطة من أكثر المساحات التي نقضي فيها معظم أوقاتنا إما في إعداد الطعام أو في غسل الصحون أو في التنظيف وترتيب أدواته المختلفة بحيث تكون في متناول أيدينا بسهولة دون إهدار كثير من الوقت والجهد. ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 6 نماذج مذهلة لمطابخ مصممة على مساحة أقل من 12م² كلًا منهم يتمتع بطابع فريد.. شاهدهم فقط مع هوميفاي لنكون دليلك ومرشدك الدائم لكل ما هو مُبهر في عالم الديكور.
مطبخ بتصميم مذهل على شكل حرف U يعتمد على اللون الأبيض المحايد في كافة أرجائه سواء في الجدران أو الأرضية أو السقف إلى أن نصل لوحدات التخزين التي تعمد مصمم المطبخ أن يجعلها مُرَكّزة في الجزء السفلي منه تحديدًا، فيما لجأ لاستخدام الأرفف في الجزء العلوي بدلًا من الوحدات.
يُغلف وحدات تخزين المطبخ -والتي تضم جميع أغراضه وأدواته المعروف تعدها- رخام فاخر رمادي اللون استطاع ببراعة أن يكسر حدة هدوء الأبيض المسيطر على كافة تفاصيل المطبخ بل ومده بمزيد من الأناقة التي صنعت الفارق في إطلالة المطبخ بشكل عام. لم يُغفل مصمم المطبخ هنا إضافة إكسسوارات بسيطة لتجميل هيئته بشكل أكبر ويتجلى ذلك لنا بوضوح في اللمسة الخضراء المتمثلة في تلك المزهريات الزجاجية وأصص الزرع الصغيرة الموضوعة فوق الرخام.
مزيج رائع من الألوان ما بين الأسود في وحدات التخزين والأبيض في جدران المطبخ والبني الفاتح المدهش في أرفف المطبخ الخشبية. تصميم منمق غير تقليدي على الإطلاق ربما لم تكن صادفته من قبل بأي مطبخ. اللون الأسود بفخامته في وحدات التخزين هو عنوان تألق المطبخ أما السيراميك المنقوش فهو تلك اللمسة التي زادت إطلالته جمالًا.
ولأن المصمم لم يعتمد بشكل أساسي على وحدات التخزين في المطبخ، سمح له ذلك بالاستعانة بالأرفف الخشبية لتزين تلك المساحات الفارغة الواقعة بين كل وحدتين تخزين كما هو واضح أمامنا والتي لا تقل أهمية عن الوحدات بالتأكيد.
نموذج آخر على شكل حرف U ولكنه هنا مُصَمَم على النمط
المينيمال التبسيطي المعروف بهدوء ألوانه التي عادة ما تكون محايدة ما بين البيج والأبيض والرمادي وكذلك هدوء تفاصيله البعيدة كل البعد عن التكلف والتعقيد. فكما نرى هنا اللون الأبيض يجتاح المكان ويتغلب على عنصر المساحة الصغيرة المخصصة للمطبخ مما كان له أكبر الأثر في منحه مزيدًا من البراح والسعة.
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نموذج آخر من المطابخ المصممة على نمط المينيمال وهذا وحده سبب كافي لجمال مظهره. المطبخ في الأساس أبيض اللون ولكن المساحة الخارجية له مطلية بلون تركوازي زاهي أضاف الكثير للمطبخ. وحدات التخزين بسيطة للغاية خالية من المقابض يفصلهما عن بعض حائط مزركش بألوان جامعة بين الأبيض والتركواز والرمادي.
في مقابل تلك الجهة ناصعة البياض نجد مساحة أخرى مصممة على شكل حرف L يثبت بالناحية الخارجية لها رف خشبي طويل يوفر مساحة مناسبة تُمَكِن قاطن المنزل من إنجاز بعض الأعمال أثناء تناوله وجبة إفطار خفيفة في عُجالة.
مطبخ صغير على النمط الحداثي مصمم على شكل حرف L وحدات تخزينه تكفي بذكاء تصميمها أن تضم أدوات المطبخ كافة. يتمتع المطبخ بإضاءة مناسبة تسمح لمستخدمه برؤية الأدوات بوضوح وإنجاز أعمال المطبخ بسلاسة سواء إعداد الطعام أو غسل الصحون أو ترتيب الأطباق وما غير ذلك.
هناك عدة عوامل كان لها أثر إيجابي في تجميل إطلالة المطبخ، على رأسها تلك الإضاءة الخاصة بوحدات التخزين والمُثبتة داخليًا أسفل الوحدات، وثانيًا ذلك الجدار المذهل الجامع بين اللونين الرمادي والأخضر في الطرف الأيمن من المطبخ.
بلمسة عصرية صُمِمَ هذا المطبخ خلف أبواب زجاجية شفافة تفصله عن بقية غرف المنزل وكأنه في ملكوت آخر وحده. تصميم المطبخ هنا على شكل حرف U وهو أكثر التصميمات الشائعة في المطابخ حيث تكمن فكرة استخدامه عن غيره من التصميمات المتوفرة بالأسواق في قدرته على استيعاب أدوات المطبخ بسلاسة.
يجب عن تصميم أي مطبخ الحرص على توفير مساحة لإقامة نافذة يفضل أن تكون زجاجية لتمد المطبخ أولًا بتهوية سليمة تجعله صحي بشكل أكبر وتساعد على التخلص من روائح الطهي المختلفة وتزوده بإضاءة طبيعية تغنيك تارة عن الإضاءة الصناعية وتعزز وجودها تارة أخرى.