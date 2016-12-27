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6 مطابخ مذهلة في مساحة أقل من 12م²

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
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تعتبر المطابخ من أكثر البقاع أهمية في منازلنا على الإطلاق التي يجب أن نوليها اهتمام خاص عند اختيار تصميمها الداخلي وألوانها وكذلك وحدات التخزين الخاصة بها. ليس هذا بغريب! لأن المطبخ ببساطة من أكثر المساحات التي نقضي فيها معظم أوقاتنا إما في إعداد الطعام أو في غسل الصحون أو في التنظيف وترتيب أدواته المختلفة بحيث تكون في متناول أيدينا بسهولة دون إهدار كثير من الوقت والجهد. ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 6 نماذج مذهلة لمطابخ مصممة على مساحة أقل من 12م² كلًا منهم يتمتع بطابع فريد.. شاهدهم فقط مع هوميفاي لنكون دليلك ومرشدك الدائم لكل ما هو مُبهر في عالم الديكور.

1- مطبخ متألق في زاوية مميزة

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA مطبخ
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

مطبخ بتصميم مذهل على شكل حرف U يعتمد على اللون الأبيض المحايد في كافة أرجائه سواء في الجدران أو الأرضية أو السقف إلى أن نصل لوحدات التخزين التي تعمد مصمم المطبخ أن يجعلها مُرَكّزة في الجزء السفلي منه تحديدًا، فيما لجأ لاستخدام الأرفف في الجزء العلوي بدلًا من الوحدات.

يُغلف وحدات تخزين المطبخ -والتي تضم جميع أغراضه وأدواته المعروف تعدها- رخام فاخر رمادي اللون استطاع ببراعة أن يكسر حدة هدوء الأبيض المسيطر على كافة تفاصيل المطبخ بل ومده بمزيد من الأناقة التي صنعت الفارق في إطلالة المطبخ بشكل عام. لم يُغفل مصمم المطبخ هنا إضافة إكسسوارات بسيطة لتجميل هيئته بشكل أكبر ويتجلى ذلك لنا بوضوح في اللمسة الخضراء المتمثلة في تلك المزهريات الزجاجية وأصص الزرع الصغيرة الموضوعة فوق الرخام.

2- تصميم غير عادي

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

مزيج رائع من الألوان ما بين الأسود في وحدات التخزين والأبيض في جدران المطبخ والبني الفاتح المدهش في أرفف المطبخ الخشبية. تصميم منمق غير تقليدي على الإطلاق ربما لم تكن صادفته من قبل بأي مطبخ. اللون الأسود بفخامته في وحدات التخزين هو عنوان تألق المطبخ أما السيراميك المنقوش فهو تلك اللمسة التي زادت إطلالته جمالًا. 

ولأن المصمم لم يعتمد بشكل أساسي على وحدات التخزين في المطبخ، سمح له ذلك بالاستعانة بالأرفف الخشبية لتزين تلك المساحات الفارغة الواقعة بين كل وحدتين تخزين كما هو واضح أمامنا والتي لا تقل أهمية عن الوحدات بالتأكيد.

3- المينيمال وهدوء ألوانه وتفاصيله

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

نموذج آخر على شكل حرف U ولكنه هنا مُصَمَم على النمط المينيمال التبسيطي المعروف بهدوء ألوانه التي عادة ما تكون محايدة ما بين البيج والأبيض والرمادي وكذلك هدوء تفاصيله البعيدة كل البعد عن التكلف والتعقيد. فكما نرى هنا اللون الأبيض يجتاح المكان ويتغلب على عنصر المساحة الصغيرة المخصصة للمطبخ مما كان له أكبر الأثر في منحه مزيدًا من البراح والسعة. 

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4- مطبخ عملي يوفر مساحة ذكية للعمل

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign مطبخ
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

نموذج آخر من المطابخ المصممة على نمط المينيمال وهذا وحده سبب كافي لجمال مظهره. المطبخ في الأساس أبيض اللون ولكن المساحة الخارجية له مطلية بلون تركوازي زاهي أضاف الكثير للمطبخ. وحدات التخزين بسيطة للغاية خالية من المقابض يفصلهما عن بعض حائط مزركش بألوان جامعة بين الأبيض والتركواز والرمادي.

في مقابل تلك الجهة ناصعة البياض نجد مساحة أخرى مصممة على شكل حرف L يثبت بالناحية الخارجية لها رف خشبي طويل يوفر مساحة مناسبة تُمَكِن قاطن المنزل من إنجاز بعض الأعمال أثناء تناوله وجبة إفطار خفيفة في عُجالة.

5- مطبخ عصري وحداته مُضاءة بلمسة ساحرة

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

مطبخ صغير على النمط الحداثي مصمم على شكل حرف L وحدات تخزينه تكفي بذكاء تصميمها أن تضم أدوات المطبخ كافة. يتمتع المطبخ بإضاءة مناسبة تسمح لمستخدمه برؤية الأدوات بوضوح وإنجاز أعمال المطبخ بسلاسة سواء إعداد الطعام أو غسل الصحون أو ترتيب الأطباق وما غير ذلك.

هناك عدة عوامل كان لها أثر إيجابي في تجميل إطلالة المطبخ، على رأسها تلك الإضاءة الخاصة بوحدات التخزين والمُثبتة داخليًا أسفل الوحدات، وثانيًا ذلك الجدار المذهل الجامع بين اللونين الرمادي والأخضر في الطرف الأيمن من المطبخ.  

6- مطبخ أنيق بتصميم صحي

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella مطبخ
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

بلمسة عصرية صُمِمَ هذا المطبخ خلف أبواب زجاجية شفافة تفصله عن بقية غرف المنزل وكأنه في ملكوت آخر وحده. تصميم المطبخ هنا على شكل حرف U وهو أكثر التصميمات الشائعة في المطابخ حيث تكمن فكرة استخدامه عن غيره من التصميمات المتوفرة بالأسواق في قدرته على استيعاب أدوات المطبخ بسلاسة.  

يجب عن تصميم أي مطبخ الحرص على توفير مساحة لإقامة نافذة يفضل أن تكون زجاجية لتمد المطبخ أولًا بتهوية سليمة تجعله صحي بشكل أكبر وتساعد على التخلص من روائح الطهي المختلفة وتزوده بإضاءة طبيعية تغنيك تارة عن الإضاءة الصناعية وتعزز وجودها تارة أخرى.

شقة عملية وأنيقة في تصميمها!
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