6 مطابخ مذهلة في مساحة أقل من 12م²

مطبخ بتصميم مذهل على شكل حرف U يعتمد على اللون الأبيض المحايد في كافة أرجائه سواء في الجدران أو الأرضية أو السقف إلى أن نصل لوحدات التخزين التي تعمد مصمم المطبخ أن يجعلها مُرَكّزة في الجزء السفلي منه تحديدًا، فيما لجأ لاستخدام الأرفف في الجزء العلوي بدلًا من الوحدات.

يُغلف وحدات تخزين المطبخ -والتي تضم جميع أغراضه وأدواته المعروف تعدها- رخام فاخر رمادي اللون استطاع ببراعة أن يكسر حدة هدوء الأبيض المسيطر على كافة تفاصيل المطبخ بل ومده بمزيد من الأناقة التي صنعت الفارق في إطلالة المطبخ بشكل عام. لم يُغفل مصمم المطبخ هنا إضافة إكسسوارات بسيطة لتجميل هيئته بشكل أكبر ويتجلى ذلك لنا بوضوح في اللمسة الخضراء المتمثلة في تلك المزهريات الزجاجية وأصص الزرع الصغيرة الموضوعة فوق الرخام.