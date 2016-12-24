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19 فكرة لتخزيين الملابس مناسبة للمساحات الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
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إن التعامل مع الملابس في منزلك يجب أن يكون بشكل جيد ومنظم، فهي تحتاج إلى الكثير من الحرص، ولذلك فإن توفير خزانة ملابس مناسبة ونظيفة هو أمر ضروري في بيتك، وبالرغم من ذلك قد تواجهك بعض المشكلات كضيق المساحة، أو عدم انتظام شكل الغرفة، أو ربما يكون لديك الخزانة  ولكنها تحتاج لبعض التجديدات.

هنا في هذا المقال سوف نعرض لك العديد من الأفكار للخزانات المناسبة لمساحة بيتك، والمناسبة أيضًا لجميع أشكال الحجرات ويمكنك الاستعانة بها إن كنت في صدد عمل غرفة جديدة أو حتى تجديد غرفتك القديمة.. بحيث يعرض لك هوميفاي اليوم 19 فكرة لتخزيين الملابس مناسبة للمساحات الصغيرة.

1. غرفة لخلع الملابس

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

في غرفة النوم هذه تم تقسيم المساحة بشكل جيد، مع عمل جزء كامل مناسب لتغيير الملابس يتكون من صندوق غير مكتمل مصنوع من الخشب ومطلي باللون الأبيض، يحتوي على العديد من الأرفف والأدراج والشماعات والصناديق المصنوعة من الخوص، ومساحة مناسبة للوقوف واختيار الملابس وارتدائها.

2. دولاب تخزين كبير

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design غرفة الملابس خشب معالج Wood effect
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

لم تترك لنا غرفة النوم هذه مساحة مناسبة لعمل جزء متكامل لتغيير الملابس، ولكن كان هناك ما يناسب لعمل دولاب ملابس كبير من الخشب مناسب تمامًا لألوان الغرفة ويحتوي على مجموعة من الأدراج والأرفف، ولاستغلال المساحة بشكل أكبر تم عمله حتى السقف لتوفير أكبر مساحة تخزين ممكنة.

3. خزانة متعددة الوظائف

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم جائت الخزانة بنفس ألوان الجدار لكي تصبح مناسبة لدمج أكثر من استخدام لها في وقتٍ واحد، فهي خزانة لحمل الأغراض، ولها العديد من المرايا للاستعداد والتجهيز، بالإضافة إلى أن احد جوانبها يحمل مراّة مستديرة ورف أصفر كجزء مناسب لوضع الأغراض البسيطة الخاصة بالمكياج.

4. عملي ومنظم

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

في هذه الغرفة ركن خاص بتغيير الملابس، تم تصميمه بعناية ودقة بحيث يستفيد أصحابه من كل تفاصيل المكان، فيحتوي على العديد من الأرفف والأدراج إلى ان يصل للسقف، بألوان داكنة تعطي بعض الظلال، فهو عملي أكثر وله لمحة ذكورية قوية.

5. ركن خلع الملابس

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

 في الغرفة من المُعتاد عند الكثيرين أن غرفة النوم هي مكان خلع الملابس، ولكن بتصميم هذه الغرفة فقد كان هناك نصيب كبير لها بوجود ركن كامل لتغيير الملابس مُصمم بطريقة بسيطة، ويأخذ زاوية منفردة بحيث يمكنك تغيير الملابس بها بعيدًا عن بقية الغرفة، ومكونة من العديد من الأرفف والأدراج وتأخذ نفس ألوان الجدران بالغرفة.

6. خزائن لاستغلال المساحة

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

 في الأماكن ذات الماسحات الصغيرة، يمكنك استغلال أقرب مساحة تقع بين يديك لعمل خزائن يمكنك وضع فيها ملابس الفصل الاّخر، والأشياء الخاصة بالمناسبات التي لا تستخدمها كثيرًا، وهنا قد تم استغلال المساحة الفارغة بجانب الحمام في عمل مجموعة من الأرفف والدواليب.

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7. الحلول الجذرية لأضيق المساحات

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

تبدو فكرة ضيق المساحة وعدم وجود مكان مناسب لعمل دولاب كبير أزمة يمكن التغلب عليها بذكاء استغلال المساحة، فهنا قد تم استخدام المساحة اسفل السريرلعمل خزانة صغيرة للملابس.

8. خزانات بلا مقابض

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

 فكرة جديدة ورائعة لعمل الخزانات، على أن تتوافر مساحات تخزيزنة كثيرة تبدو متساوية مع الحائط ومختفية بين الجدران، للحفاظ على شكل الديكور، ولكن تكمن مشكلتها في كونها بدون مقابض، إلا إنها مميزة ويمكن تزيينها بوحدات الإضاءة كما في هذه الغرفة.

9. استغلال الجدران

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

 لا تقلل من الإبداع في تصميم منزلك، عليك الابتكار لاستغلال كل شبر فيه، وقد كان هنا الاستغلال الأمثل لهذا الجدار بتعليق الشماعات عليه لحمل الاغراض المختلفة والملابس، إلى جانب الرفوف العملية لحمل الملابس.

10. تصميم سري

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

 لماذا لا تحصل على خزانة بغرفة المعيشة؟ يمكنك تصميمها هناك وبطريقة سرية لن يلاحظها أحد، وذلك عن طريق دهنها بنفس ألوان الجدران، فلن تكون ملحوظة للكثيرين.

11. إضاءة مميزة

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

 ليس هناك أفضل من أن تحتوي غرفة الملابس على مراّة كبيرة ومناسبة، وبذلك فإن فرصة اتساع مساحة المكان تكون أكبر، بالإضافة إلى الاجواء اللطيفة التي تبعثها الأضواء بالمكان، فتركيب وحدات إضاءة بغرفة الملابس يجعل فرصة إيجاد الملابس وارتدائها أفضل من وجود الظلال والعتمة.

12. اختراع..

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

تلك الأشياء التي تتقلص على نفسها وتكون متداخلة لا تستهلك مساحة كبيرة ولكنها توفر لك مساحات تخزينية أكثر، هكذا أتى هذا الدولاب الخشبي الذي عند سحبه تخرج منه الشماعات ووحدات التخزين للخارج ويتقلص مرة أخرى على نفسه.

13. متكاملة بقوام بسيط

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

ماذا عن دولاب صغير مغلق على نفسه ويحتوي بداخله على العديد من الأرفف التخزينية، وبجانبه مراّة كبيرة لارتداء الملابس بسهولة وسط إضاءة مميزة ومناسبة لذلك.

14. تسخير كل ركن

Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros الممر الحديث، المدخل و الدرج
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

 بالمنزل إذا كانت المساحة لديك صغيرة ولا تكفي، فيمكنك تسخير كل ركن بالمنزل للاستفادة به وقضاء حاجتك، فمثلا في هذا البيت تم استغلال المساحة أسفل السلم لعمل خزانة كبيرة وأكثر من رف والعديد من الأدراج للتخزين، مع مراّة يمكنك التغيير فيها والاستعداد للخروج، هل تود الحصول على مثله؟…

15. تنسيق أنيق

dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

بالرغم من صغر المساحة إلا ان حسن التنظيم هو الفكرة التي تمكنك من الحصول على الجمال والأناقة، في هذه الغرفة تم تخصيص جزء مناسب لعمل خزانة كبيرة بالعديد من الرفوف والأدراج، إلى جانب وحدات الإضاءة التي تبرز تفاصيله فيبدو في قمة أناقته.

16. التكيف

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

 مع البيئة إذا كانت الغرفة غير مستوية يمكنك استغلال أضيق المساحات بها لعمل الخزانات البسيطة للملابس، واستغلال الفضاء هذا لعمل الشماعات والأدراج والأرفف.

17. الخيار الأمثل للخصوصية

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

 للحصول على خصوصية أكبر أثناء تغيير الملابس يمكنك عمل ستارة أنيقة ومميزة تحجب ما ورائها بهذا الشكل..

18. الإكسسورات

Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' الممر والمدخل
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

 إذا كانت لديك الخزانة بالفعل ولكن تبدو تقليدية، يمكنك عمل بعض التعديلات والتغييرات ووضع المرايا ووحدات الإضاءة لتزيينها، وإذا كان هناك مساحة بمكنك زيادة عدد الأدراج والخزانات لحمل الأغراض بداخلها…

19. الألوان الحيادية

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home غرفة الملابس
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

 يمكن طلاء الخزانة بألوان فاتحة وخاصة اللون الأبيض مثل الجدران، فيعطي اتساع للغرفة ويزيد إضائتها، مع إضافة بعض الشماعات بالخارج إذا كانت هناك مساحة، أنظروا كم يبدو الأبيض جميل ومناسب.

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