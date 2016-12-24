إن التعامل مع الملابس في منزلك يجب أن يكون بشكل جيد ومنظم، فهي تحتاج إلى الكثير من الحرص، ولذلك فإن توفير خزانة ملابس مناسبة ونظيفة هو أمر ضروري في بيتك، وبالرغم من ذلك قد تواجهك بعض المشكلات كضيق المساحة، أو عدم انتظام شكل الغرفة، أو ربما يكون لديك الخزانة ولكنها تحتاج لبعض التجديدات.

هنا في هذا المقال سوف نعرض لك العديد من الأفكار للخزانات المناسبة لمساحة بيتك، والمناسبة أيضًا لجميع أشكال الحجرات ويمكنك الاستعانة بها إن كنت في صدد عمل غرفة جديدة أو حتى تجديد غرفتك القديمة.. بحيث يعرض لك هوميفاي اليوم 19 فكرة لتخزيين الملابس مناسبة للمساحات الصغيرة.