إن التعامل مع الملابس في منزلك يجب أن يكون بشكل جيد ومنظم، فهي تحتاج إلى الكثير من الحرص، ولذلك فإن توفير خزانة ملابس مناسبة ونظيفة هو أمر ضروري في بيتك، وبالرغم من ذلك قد تواجهك بعض المشكلات كضيق المساحة، أو عدم انتظام شكل الغرفة، أو ربما يكون لديك الخزانة ولكنها تحتاج لبعض التجديدات.
هنا في هذا المقال سوف نعرض لك العديد من الأفكار للخزانات المناسبة لمساحة بيتك، والمناسبة أيضًا لجميع أشكال الحجرات ويمكنك الاستعانة بها إن كنت في صدد عمل غرفة جديدة أو حتى تجديد غرفتك القديمة.. بحيث يعرض لك هوميفاي اليوم 19 فكرة لتخزيين الملابس مناسبة للمساحات الصغيرة.
في غرفة النوم هذه تم تقسيم المساحة بشكل جيد، مع عمل جزء كامل مناسب لتغيير الملابس يتكون من صندوق غير مكتمل مصنوع من الخشب ومطلي باللون الأبيض، يحتوي على العديد من الأرفف والأدراج والشماعات والصناديق المصنوعة من الخوص، ومساحة مناسبة للوقوف واختيار الملابس وارتدائها.
لم تترك لنا غرفة النوم هذه مساحة مناسبة لعمل جزء متكامل لتغيير الملابس، ولكن كان هناك ما يناسب لعمل دولاب ملابس كبير من الخشب مناسب تمامًا لألوان الغرفة ويحتوي على مجموعة من الأدراج والأرفف، ولاستغلال المساحة بشكل أكبر تم عمله حتى السقف لتوفير أكبر مساحة تخزين ممكنة.
في هذا التصميم جائت الخزانة بنفس ألوان الجدار لكي تصبح مناسبة لدمج أكثر من استخدام لها في وقتٍ واحد، فهي خزانة لحمل الأغراض، ولها العديد من المرايا للاستعداد والتجهيز، بالإضافة إلى أن احد جوانبها يحمل مراّة مستديرة ورف أصفر كجزء مناسب لوضع الأغراض البسيطة الخاصة بالمكياج.
في هذه الغرفة ركن خاص بتغيير الملابس، تم تصميمه بعناية ودقة بحيث يستفيد أصحابه من كل تفاصيل المكان، فيحتوي على العديد من الأرفف والأدراج إلى ان يصل للسقف، بألوان داكنة تعطي بعض الظلال، فهو عملي أكثر وله لمحة ذكورية قوية.
في الغرفة من المُعتاد عند الكثيرين أن غرفة النوم هي مكان خلع الملابس، ولكن بتصميم هذه الغرفة فقد كان هناك نصيب كبير لها بوجود ركن كامل لتغيير الملابس مُصمم بطريقة بسيطة، ويأخذ زاوية منفردة بحيث يمكنك تغيير الملابس بها بعيدًا عن بقية الغرفة، ومكونة من العديد من الأرفف والأدراج وتأخذ نفس ألوان الجدران بالغرفة.
في الأماكن ذات الماسحات الصغيرة، يمكنك استغلال أقرب مساحة تقع بين يديك لعمل خزائن يمكنك وضع فيها ملابس الفصل الاّخر، والأشياء الخاصة بالمناسبات التي لا تستخدمها كثيرًا، وهنا قد تم استغلال المساحة الفارغة بجانب الحمام في عمل مجموعة من الأرفف والدواليب.
تبدو فكرة ضيق المساحة وعدم وجود مكان مناسب لعمل دولاب كبير أزمة يمكن التغلب عليها بذكاء استغلال المساحة، فهنا قد تم استخدام المساحة اسفل السريرلعمل خزانة صغيرة للملابس.
فكرة جديدة ورائعة لعمل الخزانات، على أن تتوافر مساحات تخزيزنة كثيرة تبدو متساوية مع الحائط ومختفية بين الجدران، للحفاظ على شكل الديكور، ولكن تكمن مشكلتها في كونها بدون مقابض، إلا إنها مميزة ويمكن تزيينها بوحدات الإضاءة كما في هذه الغرفة.
لا تقلل من الإبداع في تصميم منزلك، عليك الابتكار لاستغلال كل شبر فيه، وقد كان هنا الاستغلال الأمثل لهذا الجدار بتعليق الشماعات عليه لحمل الاغراض المختلفة والملابس، إلى جانب الرفوف العملية لحمل الملابس.
لماذا لا تحصل على خزانة بغرفة المعيشة؟ يمكنك تصميمها هناك وبطريقة سرية لن يلاحظها أحد، وذلك عن طريق دهنها بنفس ألوان الجدران، فلن تكون ملحوظة للكثيرين.
ليس هناك أفضل من أن تحتوي غرفة الملابس على مراّة كبيرة ومناسبة، وبذلك فإن فرصة اتساع مساحة المكان تكون أكبر، بالإضافة إلى الاجواء اللطيفة التي تبعثها الأضواء بالمكان، فتركيب وحدات إضاءة بغرفة الملابس يجعل فرصة إيجاد الملابس وارتدائها أفضل من وجود الظلال والعتمة.
تلك الأشياء التي تتقلص على نفسها وتكون متداخلة لا تستهلك مساحة كبيرة ولكنها توفر لك مساحات تخزينية أكثر، هكذا أتى هذا الدولاب الخشبي الذي عند سحبه تخرج منه الشماعات ووحدات التخزين للخارج ويتقلص مرة أخرى على نفسه.
ماذا عن دولاب صغير مغلق على نفسه ويحتوي بداخله على العديد من الأرفف التخزينية، وبجانبه مراّة كبيرة لارتداء الملابس بسهولة وسط إضاءة مميزة ومناسبة لذلك.
بالمنزل إذا كانت المساحة لديك صغيرة ولا تكفي، فيمكنك تسخير كل ركن بالمنزل للاستفادة به وقضاء حاجتك، فمثلا في هذا البيت تم استغلال المساحة أسفل السلم لعمل خزانة كبيرة وأكثر من رف والعديد من الأدراج للتخزين، مع مراّة يمكنك التغيير فيها والاستعداد للخروج، هل تود الحصول على مثله؟…
بالرغم من صغر المساحة إلا ان حسن التنظيم هو الفكرة التي تمكنك من الحصول على الجمال والأناقة، في هذه الغرفة تم تخصيص جزء مناسب لعمل خزانة كبيرة بالعديد من الرفوف والأدراج، إلى جانب وحدات الإضاءة التي تبرز تفاصيله فيبدو في قمة أناقته.
مع البيئة إذا كانت الغرفة غير مستوية يمكنك استغلال أضيق المساحات بها لعمل الخزانات البسيطة للملابس، واستغلال الفضاء هذا لعمل الشماعات والأدراج والأرفف.
للحصول على خصوصية أكبر أثناء تغيير الملابس يمكنك عمل ستارة أنيقة ومميزة تحجب ما ورائها بهذا الشكل..
إذا كانت لديك الخزانة بالفعل ولكن تبدو تقليدية، يمكنك عمل بعض التعديلات والتغييرات ووضع المرايا ووحدات الإضاءة لتزيينها، وإذا كان هناك مساحة بمكنك زيادة عدد الأدراج والخزانات لحمل الأغراض بداخلها…
يمكن طلاء الخزانة بألوان فاتحة وخاصة اللون الأبيض مثل الجدران، فيعطي اتساع للغرفة ويزيد إضائتها، مع إضافة بعض الشماعات بالخارج إذا كانت هناك مساحة، أنظروا كم يبدو الأبيض جميل ومناسب.
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