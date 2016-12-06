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4 منازل مُلهمة.. سحر المساحات الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG منازل
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على الرغم من المعضلة التي قد تضعنا أمامها المساحات الصغيرة، إلا أن المنازل المدمجة الصغيرة تظل تحتفظ بسحرها الخاص، وكل ما يتطلبه الأمر للاستمتاع بها والفرار من شِرك ضيق المساحات، هو أن يتم التخطيط لها جيدًا، مع بعض من المهارة في توزيع الأثاث وتخصيص الغرف، والدقة المتناهية في أخذ القياسات.

في هذا التقرير، نأخذكم في جولة ممتعة، نتنقل فيها بين أربع من المنازل الصغيرة، التي تحتضن في تصميماتها الكثير والكثير من السحر والجمال، إضافة إلى الإبداع في التغلب على معضلة المساحات، لنستمتع بجولتنا..

1. منزل Petit .. واجهة تقليدية

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME منازل
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

على مساحة 67 متر مربع، بني هذا المنزل الريفي الطراز في سالامانكا، معتمدًا على كل ما هو مستمد من الطبيعة، حيث الأخشاب والحجر، كما أنه صمم ببراعة تجعل منه منزلًا موفرًا للطاقة، ومحافظًأ على البيئة، إضافة إلى كونه منزلًا اقتصاديًا وعمليًا بالدرجة الأولى.

صممت واجهة المنزل بتعاون دافئ بين الأخشاب والحجارة، مع الاحتفاظ بألوانهم الطبيعية، حيث التراكيب الحجرية المتراصة بدقة أنيقة لتكوين الجدران، والأخشاب البنية التقليدية الملامح، التي تكسو كل من الباب والنوافذ، إضافة إلى الأعمدة الداعمة للمنزل.

منزل Petit .. لا مكان للممرات

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME غرفة نوم
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

يتميز هذا المنزل بالرغم من صغر مساحته، بعدم وجود أي فرصة لإهدار المساحات، حيث اعتمد التصميم على تجنب الممرات الداخلية، لاستغلال كل شبر ممكن من مساحة البيت، وكما نرى، فقد صممت أبوا الغرف متلاصقة دون ترك أي مساحات إضافية، حتى أن المساحة أمامها تكاد لا تسمح سوى لشخص واحد فقط بالمرور.

2. المنزل الكبسولة.. واجهة بسيطة

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home منازل
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

في البرتغال، صمم هذا المنزل الصغير، فيما يشبه الكبسولة المضغوطة بين جدارين كبيرين، لتخبئ بداخلها الكثير من المفجآت، مع الإعلان عن بعض السمات الداخلية من خلال الواجهة، والتي صممت لتتحدث عن جمال التصميم الداخلي، حيث اللون الوردي الفاتح، مع جدران من الطوب البني، والتي تتناغم بمظهرها الطبيعي مع الجانب الأخضر من المنزل، حيث الحديقة الأمامية، ومدخل من البلاط البسيط.

المنزل الكبسولة.. الداخل يخبئ الكثير

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home مطبخ
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

في داخل هذا المنزل الصغير، يكمن هذا المطبخ الكبير، حيث التصميم الذي يجمع بين الحداثة والتقليدية، مع تنوع الخامات، فنجد الخزانات الخشبية، بلونها الفاتح، وسطحها اللامع المعالج ليُصبح مضادًأ للمياه والرطوبة والحرارة، إلى جانب البلاط الأبيض التقليدي المزين للجدران، فضلًا على اللمسات الفلاذية البراقة، في كل من الثلاجة والمدخنة، وأيضًا الحوض. ومن حيث المساحة، نجد أنه قد تم استغلالها بالكامل لتصميم الخزانات التي اتخذت شكل حرف L، وقد تم تضمين الأجهزة بداخلها، ويمكننا ملاحظة اختيار الأبيض للجدران والسقف لمنح المكان مزيدًا من الاتساع.

3. منزل لوسيرون.. واجهة بيضاء فريدة

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG منازل
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

 في منطقة هادئة من لوسيرن بسويسرا، قام مهندسو Lengacher Emmenegger، ببناء هذا النموذج الرائع، الذي يجسد سحر المساحات الصغيرة، بدءًا من اختيار الموقع الذي يتميز بالطبيعة الخلابة، حيث أشجار الصنوبر، والجبال والمياه، وحتى التصميم الداخلي، الذي يغلب عليه النمط التبسيطي المينيمال.

بمجرد النظر إلى الواجهة يمكننا الشعور بمدى تفردها وأناقتها، على الرغم من الاحساس الذي تولده بالبرودة، نظرًا لكونها قد اكتست باللون الأبيض بالكامل، إلا أنها تتمتع بخطوط نظيفة وشكل هندسي مميز، مع نوافذ زجاجية كبيرة، تسمح بنفاذ أكبر قدر من دفء وضوء أشعة الشمس.

منزل لوسيرون.. لمسات عصرية ناعمة

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG مطبخ
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

في الداخل، نجد أن المنزل يتمتع بلمسات عصرية أنيقة، في أحضان اللون الأبيض الذي سيطر بالكامل، ليمنح شعورًا وهميًا بالاتساع، مع التأكيد على النمط التبسيطي في الخطوط الناعمة للمطبخ، وألوانه المحايدة، مع السماح لأكبر قدر من الضوء بالنفاذ إليه من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة، لتتلالأ تحته الأسطح الفولاذية اللامعة لسطح المنضدة.

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4. منزل فرنسي.. واجهة قوية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في بريست، المدينة الفرنسية الساحرة، صمم مهندسو Ad Hoc Concept، هذا المنزل الصغير، ليضربوا بمعضلة المساحات عرض الحائط، فبمجرد التجول في هذا المنزل، لن تشعر حتى بمساحته الحقيقية، حيث الإبداع والمهارة في حسن استغلال الفضاء المتاح، مع لمسات انتقائية رائعة الجمال.

يمكنك ملاحظة قوة التصميم في الواجهة، حيث الجرأة في اختيار اللون الأحمر الداكن، مع تداخلات ناعمة من الأبيض المُشرق، ونوافذ زجاجية كبيرة، تدل على مدى انفتاح هذا المنزل على الخارج، مع سقف من القرميد الرمادي يتمتع المنزل بقاعة خشبية مرتفعة عن الأرض، وفناء خارجي ذو كساء أخضر، للسماح بالعائلة بالاستمتاع بالهواء الطلق أمام تلم الألوان المبهجة.

منزل فرنسي.. تناقض جذاب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في الداخل، يمكننا رؤية اللمسات الفرنسية في الكراسي المزينة لغرفة المعيشة، بخطوطها الطولية التي تجمع بين النقيضين الأبيض والأسود، لمشهد ذكي جاذب للأنظار، وتواجهها أريكة عملية مريحة، اكتست بالرمادي الداكن، فيما اكتست الجدران باللون الابيض المُشرق لإعطاء الغرفة المزيد من المساحة، وخلق تناقض جذاب مع الألوان الداكنة للأثاث. 

لمزيد من المنازل الصغيرة المُلهمة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 منازل رائعة بمساحات أقل من 75 متر.

10 خامات مختلفة لجدران ساحرة ومميزة
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