4 منازل مُلهمة.. سحر المساحات الصغيرة

على الرغم من المعضلة التي قد تضعنا أمامها المساحات الصغيرة، إلا أن المنازل المدمجة الصغيرة تظل تحتفظ بسحرها الخاص، وكل ما يتطلبه الأمر للاستمتاع بها والفرار من شِرك ضيق المساحات، هو أن يتم التخطيط لها جيدًا، مع بعض من المهارة في توزيع الأثاث وتخصيص الغرف، والدقة المتناهية في أخذ القياسات.

في هذا التقرير، نأخذكم في جولة ممتعة، نتنقل فيها بين أربع من المنازل الصغيرة، التي تحتضن في تصميماتها الكثير والكثير من السحر والجمال، إضافة إلى الإبداع في التغلب على معضلة المساحات، لنستمتع بجولتنا..