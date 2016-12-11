شاهد منزل إيطالي فخم بنمط انتقائي فريد!

النمط الإنتقائي هو البوتقه التى ينصهر فيها كافة أنماط الديكور ، فهو يستفاد من كل مزايا و صفات الأنماط ليخلق تصاميم فريده تلائم شخصية و ذوق العميل ، حيث أنه ينتج منازل فريده من نوعها لا تشبه غيرها بفضل هذا الاستايل المثير. و منزل اليوم من تصميم ng-studio-interior-design ، أقل ما يوصف به هو الفخامه و الرقي ، بفضل اتباعه للنمط الإنتقائي الساحر…
يظهر خلف الأريكه مدخل المنزل ، حيث الباب الخشبي باللون البني الداكن و على جانبه مرآه تتيح لأفراد المنزل الإطمئنان على مظهرهم الخارجي قبل الخروج و هي لمسه عمليه جيده ، كما تم وضع أباجورتين باللون الكريمي على جانبي المدخل جعلته شبية بأجنحة الفنادق الراقيه.
عند الدخول من باب المنزل نرى غرفة المعيشه و جاء أثاث الغرفه بتصاميم متنوعه حيث الأرائك باللون الكريمي و بتصميم حديث و عملي أما الكراسي فبتصميم كلاسيكي مختلف عنها باللون البني و البيج.
أما طاولة الغرفه فكانت من الخشب و مزينه بقطعة اكسسوار من الكريستال تناسب الطبع الراقي للمكان ، كما نلحظ طاوله جانبيه مزينه بزخارف فضيه تظهر اهتمام المصمم بالتفاصيل.
أما إضاءه الغرفه فقد مزجت بين ثلاث أنواع من الإضاءه :
1- إضاءه طبيعيه من النوافذ الكبيره ذات الستائر البيضاء الشفافه التي سمحت بدخول الآشعه الذهبيه للشمس.
2- إضاءه حديثه من خلال تجاويف السقف و نقاط النور المنتشره على الجوانب.
3- إضاءه كلاسيكيه تظهر في ثريا من الكريستال الفاخر.
نلاحظ أن المنزل لم يتبع نظام الفراغ المفتوح كما هو شائع الىن في معظم المنازل ، و ذلك للحفاظ على خصوصية الغرف و منع انتشار الأصوات فيما بينها ، و هو ما لا يتوفر في المساحات المفتوحه.
ولكن المصمم قد تغلب على عيوب تقسيم الغرف من خلال جعل معظم الأبواب مزوده بمرايا لعكس الإضاءه و إعطاء مساحه وهميه تشعرنا بالإتساع.
بدأت تظهر بعض الديكورات العصريه حيث مرآة الحائط ذات التصميم المعاصر ، و المطبخ المفتوح على غرفة الطعام و المصنوع من الرخام الرمادي و الأخشاب الدافئه و بعض التجهيزات المعدنيه اللامعه.
أما السفره فكانت من الخشب بنفس اللون و كراسي خشبيه مبطنه بلون كريمي أنيق ، و مزج المصمم بين الألوان المسيطره على الغرفه (البني و الكريمي و الرمادي ) في الأرضيات الرخاميه ذات التصميم المختلف.
الملكيه و الفخامه الواضحه في غرفة النوم نشأت من عدة عوامل ، منها الإضاءه الصفراء لحواف الحائط خلف السرير ، و أيضاً رأس السرير العالي ذو الخطوط الإنسيابيه ، إضافة إلى الحليه الذهبيه لستائر الغرفه. و قد اعتمد المصمم أرضيات خشبيه ولكن باللون الأسود الغامض الذي يبرز ما فوقه من سجاد ناعم و أثاث كريمي فاتح.
يتضح هنا دقة تصميم غرفة النوم حيث السمتريه المثاليه بين جانبي الغرفه ، و التى ساهم فيها الأباجورات من الخزف الأبيض ، التى تعزز الرفاهيه بشكلها وبإضاءتها الخافته للمساعده على النوم إذا استخدمت بمفردها.
الحمام متسع بفضل جودة التصميم ، و الألوان الفاتحه المستخدمه ، بالإضافه إلى المرايا و الخامات اللامعه مثل الكريستال في الثريا و الرخام في الأرضيه. و قد تم تدليل الحمام بقطعة ديكوريه عصرية بنفس لون الستائر الشفافه للنافذه ، و لم ينسى المصمم إضافة الورود البيضاء المناسبه لرقة المكان.