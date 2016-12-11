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شاهد منزل إيطالي فخم بنمط انتقائي فريد!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة نوم
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النمط الإنتقائي هو البوتقه التى ينصهر فيها كافة أنماط الديكور ، فهو يستفاد من كل مزايا و صفات الأنماط ليخلق تصاميم فريده تلائم شخصية و ذوق العميل ، حيث أنه ينتج منازل فريده من نوعها لا تشبه غيرها بفضل هذا الاستايل المثير. و منزل اليوم من تصميم ng-studio-interior-design ، أقل ما يوصف به هو الفخامه و الرقي ، بفضل اتباعه للنمط الإنتقائي الساحر…

مدخل المنزل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يظهر خلف الأريكه مدخل المنزل ، حيث الباب الخشبي باللون البني الداكن و على جانبه مرآه تتيح لأفراد المنزل الإطمئنان على مظهرهم الخارجي قبل الخروج و هي لمسه عمليه جيده ، كما تم وضع أباجورتين باللون الكريمي على جانبي المدخل جعلته شبية بأجنحة الفنادق الراقيه.

غرفة المعيشه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عند الدخول من باب المنزل نرى غرفة المعيشه و جاء أثاث الغرفه بتصاميم متنوعه حيث الأرائك باللون الكريمي و بتصميم حديث و عملي أما الكراسي فبتصميم كلاسيكي مختلف عنها باللون البني و البيج.

أما طاولة الغرفه فكانت من الخشب و مزينه بقطعة اكسسوار من الكريستال تناسب الطبع الراقي للمكان ، كما نلحظ طاوله جانبيه مزينه بزخارف فضيه تظهر اهتمام المصمم بالتفاصيل.

إضاءة المعيشه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أما إضاءه الغرفه فقد مزجت بين ثلاث أنواع من الإضاءه :

1- إضاءه طبيعيه من النوافذ الكبيره ذات الستائر البيضاء الشفافه التي سمحت بدخول الآشعه الذهبيه للشمس.

2- إضاءه حديثه من خلال تجاويف السقف و نقاط النور المنتشره على الجوانب.

3- إضاءه كلاسيكيه تظهر في ثريا من الكريستال الفاخر.

تقسيم الغرف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نلاحظ أن المنزل لم يتبع نظام الفراغ المفتوح كما هو شائع الىن في معظم المنازل ، و ذلك للحفاظ على خصوصية الغرف و منع انتشار الأصوات فيما بينها ، و هو ما لا يتوفر في المساحات المفتوحه.

ولكن المصمم قد تغلب على عيوب تقسيم الغرف من خلال جعل معظم الأبواب مزوده بمرايا لعكس الإضاءه و إعطاء مساحه وهميه تشعرنا بالإتساع.

المطبخ و السفره

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بدأت تظهر بعض الديكورات العصريه حيث مرآة الحائط ذات التصميم المعاصر ، و المطبخ المفتوح على غرفة الطعام و المصنوع من الرخام الرمادي و الأخشاب الدافئه و بعض التجهيزات المعدنيه اللامعه.

أما السفره فكانت من الخشب بنفس اللون و كراسي خشبيه مبطنه بلون كريمي أنيق ، و مزج المصمم بين الألوان المسيطره على الغرفه (البني و الكريمي و الرمادي ) في الأرضيات الرخاميه ذات التصميم المختلف.

غرفة نوم ملكيه

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الملكيه و الفخامه الواضحه في غرفة النوم نشأت من عدة عوامل  ، منها الإضاءه الصفراء لحواف الحائط خلف السرير ، و أيضاً رأس السرير العالي ذو الخطوط الإنسيابيه ، إضافة إلى الحليه الذهبيه لستائر الغرفه. و قد اعتمد المصمم أرضيات خشبيه ولكن باللون الأسود الغامض الذي يبرز ما فوقه من سجاد ناعم و أثاث كريمي فاتح.

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منظور آخر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يتضح هنا دقة تصميم غرفة النوم حيث السمتريه المثاليه بين جانبي الغرفه ، و التى ساهم فيها الأباجورات من الخزف الأبيض ، التى تعزز الرفاهيه بشكلها وبإضاءتها الخافته للمساعده على النوم إذا استخدمت بمفردها.

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام متسع بفضل جودة التصميم ، و الألوان الفاتحه المستخدمه ، بالإضافه إلى المرايا و الخامات اللامعه مثل الكريستال في الثريا و الرخام في الأرضيه. و قد تم تدليل الحمام بقطعة ديكوريه عصرية بنفس لون الستائر الشفافه للنافذه ، و لم ينسى المصمم إضافة الورود البيضاء المناسبه لرقة المكان.

ملاذ خاص

homify بلكونة أو شرفة
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homify
homify
homify

تم تهيئة الشرفه لأجواء أسريه دافئه من خلال قصاري الزرع الأخضر ، و جلسة بسيطه من كراسي البامبو و طاولة دائريه لوضح المشروب و التحليه بسطح زجاجي ، لجلوس مريح و أنيق خلال الإستمتاع بالهواء الطلق في الخارج.

مزيج من الكلاسيكيه و العصريه في منزل برازيلي فخم !
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