شاهد منزل إيطالي فخم بنمط انتقائي فريد!

عند الدخول من باب المنزل نرى غرفة المعيشه و جاء أثاث الغرفه بتصاميم متنوعه حيث الأرائك باللون الكريمي و بتصميم حديث و عملي أما الكراسي فبتصميم كلاسيكي مختلف عنها باللون البني و البيج.

أما طاولة الغرفه فكانت من الخشب و مزينه بقطعة اكسسوار من الكريستال تناسب الطبع الراقي للمكان ، كما نلحظ طاوله جانبيه مزينه بزخارف فضيه تظهر اهتمام المصمم بالتفاصيل.