10 أفكار تجعل المنزل مشرقاً على الدوام !

المنازل المشرقه تمدنا بطاقة إيجابيه كبيره تساعد في تعزيز العلاقات الإجتماعيه بين أفراد الأسره ، و الأسره التى تعيش في منزل ذو إضاءه سليمه تستطيع الذهاب للعمل يوميا بكامل الطاقه و النشاط ، بفضل الشعور بالراحه و اتساع المنزل ، و العكس بالنسبه لمن يقطنون منزلا مظلما أو ذو إضاءه سيئه .و اليوم سوف نقدم لكم مجموعه أفكار فعاله لتجعل منزل مشرقاً و ساطعاً بطريقه دائمه تحل مشكلة المنزل المعتم من الجذور و تدوم لسنوات و ليست مؤقته…
الدهان باللون الأبيط للحوائط يساعد على الشعور بالراحه و الصفاء ، كما أنه يوحي باتساع مساحة الغرف لأانه يعكس الإضاءه. و إذا تكلمنا من جهة صيحات الموضه فاللون الأبيض للحوائط يعد عصرياً و مناسبا للأنماط الشبابيه و الكلاسيكيه ، كما أنه يبرز جمال الأثاث و الإكسسوارات المستخدمه .
تراكم التراب و الأوساخ على زجاج النوافذ يؤثر بالسلب على جودة الإضاءه الطبيعيه و المظهر الأنيق للمكان .و لكن عندما تقومين بتنظيف هذه النوافذ و تزيلي الأتربه ستجدين النتيجه رائعه بالنسبه لتحسن إضاءة الغرفه و ظهورها بشكل أكثر إشراقاً.
الستائر مهمه للمنزل من أجل الحفاظ على خصوصية البيت ، ولكنها تحجب الضوء و الآشعه الشمسيه ، لذا يمكنك الإعتماد على الستائر الخفيفه التى تحمل قدرا من الشفافيه ، أو تستخدمين زجاج معتم
فاميه و الذي يدخل الضوء بدون أن يكشف داخل المنزل.
اللون الأخضر للنبات يشعرنا بالحيويه و الطاقه ، وهو لون يساعد على راحة الأعين و النفوس ، لذلك فزراعة النباتات داخل حديقة منزلك و خاصة فى الأماكن التى تطل عليها نوافذ البيت يعتبر حيلة ممتازه لتجميل المنزل بصورة عامه ، كما ان استخدام النباتات المنزليه الخضراء في الزوايا و الأركان يعطي نفس النتيجه.
التشويش الذي ينتجه ازدحام الغرفه بقطع الأثاث ، يعرقل مرور الضوء بين جوانب البيت ، كما أنه يفقد متعة المنزل المتمثله في الراحه و الإسترخاء. لذا فالتخلص من الأثاث الزائد بوضعه في الفناء لصنع جلسه مميزه أو التبرع به للجمعيات الخيريه سيشعرك بفرق كبير في الحصول على منزل رائق و مشرق.
التأثير الكبير الذي تقوم به المرايا في اتساع الفراغ لا يمكن الإستغناء عنه ، فاستخدام المرايا في الغرف الضيقه ضروري ، لتقوم بعكس الإضاءه و بالتالي مضاعفتها و زيادة اتساع الغرفه و بالتالي تصبح الغرفه
الألوان المحايده للأثاث مثل البيج و الكريمي و الرمادي الفاتح لا يؤثرون على مساحة الغرفه و لا يمتصون الضوء على عكس الألوان الداكنه التى تتسبب في ظلام الغرفه.
الحاله المزاجيه الرائعه التى تتركها الألوان الزاهيه كالوردي و اللبني و الزرعي ، كفيلة بنشر السعاده و الراحه في أنحاء منزلك ، لذا فتنسيق المفروشات بألوان زاهيه و جعلها ثنائي مع اللون الأبيض يجعل المنزل مضيء و براق مثل هذه الغرفه من تصميم elfa-deutschland-gmbh.
إذا كنت في مرحلة تشطيب المنزل و تريد تأمين مستقبل مشرق بالإضاءه ، فإن الإستغناء عن الحوائط تعتبر طريقه فعاله لنشر الضوء في المنزل ، لأن الفواصل تجعل أماكن في المنزل مناره و أماكن أخرى مظلمه لعدم وصول الشمس إليها ، أما الفراغات المفتوحه فتحل هذه المشكله.