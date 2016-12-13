10 أفكار تجعل المنزل مشرقاً على الدوام !

المنازل المشرقه تمدنا بطاقة إيجابيه كبيره تساعد في تعزيز العلاقات الإجتماعيه بين أفراد الأسره ، و الأسره التى تعيش في منزل ذو إضاءه سليمه تستطيع الذهاب للعمل يوميا بكامل الطاقه و النشاط ، بفضل الشعور بالراحه و اتساع المنزل ، و العكس بالنسبه لمن يقطنون منزلا مظلما أو ذو إضاءه سيئه .و اليوم سوف نقدم لكم مجموعه أفكار فعاله لتجعل منزل مشرقاً و ساطعاً بطريقه دائمه تحل مشكلة المنزل المعتم من الجذور و تدوم لسنوات و ليست مؤقته…