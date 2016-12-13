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10 أفكار تجعل المنزل مشرقاً على الدوام !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة
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المنازل المشرقه تمدنا بطاقة إيجابيه كبيره تساعد في تعزيز العلاقات الإجتماعيه بين أفراد الأسره ، و الأسره التى تعيش في منزل ذو إضاءه سليمه تستطيع الذهاب للعمل يوميا بكامل الطاقه و النشاط ، بفضل الشعور بالراحه و اتساع المنزل ، و العكس بالنسبه لمن يقطنون منزلا مظلما أو ذو إضاءه سيئه .و اليوم سوف نقدم لكم مجموعه أفكار فعاله لتجعل منزل مشرقاً و ساطعاً بطريقه دائمه تحل مشكلة المنزل المعتم من الجذور و تدوم لسنوات و ليست مؤقته…

1- اللون الأبيض للحوائط

Eclectic but classic, elegant living room ZazuDesigns غرفة المعيشة
ZazuDesigns

Eclectic but classic, elegant living room

ZazuDesigns
ZazuDesigns
ZazuDesigns

الدهان باللون الأبيط للحوائط يساعد على الشعور بالراحه و الصفاء ، كما أنه يوحي باتساع مساحة الغرف  لأانه يعكس الإضاءه. و إذا تكلمنا من جهة صيحات الموضه فاللون الأبيض للحوائط يعد عصرياً و مناسبا للأنماط الشبابيه و الكلاسيكيه ، كما أنه يبرز جمال الأثاث و الإكسسوارات المستخدمه .

2- تلميع النوافذ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تراكم التراب و الأوساخ على زجاج النوافذ يؤثر بالسلب على جودة الإضاءه الطبيعيه  و المظهر الأنيق للمكان .و لكن عندما تقومين بتنظيف هذه النوافذ و تزيلي الأتربه ستجدين النتيجه رائعه بالنسبه لتحسن إضاءة الغرفه و ظهورها بشكل أكثر إشراقاً.

3- القليل من الستائر

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

الستائر مهمه للمنزل من أجل الحفاظ على خصوصية البيت ، ولكنها تحجب الضوء و الآشعه الشمسيه ، لذا يمكنك الإعتماد على الستائر الخفيفه التى تحمل قدرا من الشفافيه ، أو تستخدمين زجاج معتم فاميه و الذي يدخل الضوء بدون أن يكشف داخل المنزل.

4- النباتات

Bright light & white Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bright light & white

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

اللون الأخضر للنبات يشعرنا بالحيويه و الطاقه ، وهو لون يساعد على راحة الأعين و النفوس ، لذلك فزراعة النباتات داخل حديقة منزلك و خاصة فى الأماكن التى تطل عليها نوافذ البيت يعتبر حيلة ممتازه لتجميل المنزل بصورة عامه ، كما ان استخدام النباتات المنزليه الخضراء في الزوايا و الأركان يعطي نفس النتيجه.

5- القليل من الأثاث

Geometry Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,triangles,geometrical,abstraction
Pixers

Geometry

Pixers
Pixers
Pixers

التشويش الذي ينتجه ازدحام الغرفه بقطع الأثاث ، يعرقل مرور الضوء بين جوانب البيت ، كما أنه يفقد متعة المنزل المتمثله في الراحه و الإسترخاء. لذا فالتخلص من الأثاث الزائد بوضعه في الفناء لصنع جلسه مميزه أو التبرع به للجمعيات الخيريه سيشعرك بفرق كبير في الحصول على منزل رائق و مشرق.

6- المرايا

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة نوم
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

التأثير الكبير الذي تقوم به المرايا في اتساع الفراغ لا يمكن الإستغناء عنه ، فاستخدام المرايا في الغرف الضيقه ضروري ، لتقوم بعكس الإضاءه و بالتالي مضاعفتها و زيادة اتساع الغرفه و بالتالي تصبح الغرفه

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7- ألوان محايده للأثاث

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

الألوان المحايده للأثاث مثل البيج و الكريمي و الرمادي الفاتح لا يؤثرون على مساحة الغرفه و لا يمتصون الضوء على عكس الألوان الداكنه التى تتسبب في ظلام الغرفه.

8- الألوان الزاهيه

Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس مزيج خشب وبلاستيك White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الحاله المزاجيه الرائعه التى تتركها الألوان الزاهيه كالوردي و اللبني و الزرعي ، كفيلة بنشر السعاده و الراحه في أنحاء منزلك ، لذا فتنسيق المفروشات بألوان زاهيه و جعلها ثنائي مع اللون الأبيض يجعل المنزل مضيء و براق مثل هذه الغرفه من تصميم elfa-deutschland-gmbh.

9- استغن عن جدران الغرف

Open plan living D-Max Photography غرفة المعيشة
D-Max Photography

Open plan living

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

إذا كنت في مرحلة تشطيب المنزل و تريد تأمين مستقبل مشرق بالإضاءه ، فإن الإستغناء عن الحوائط تعتبر طريقه فعاله لنشر الضوء في المنزل ، لأن الفواصل تجعل أماكن في المنزل مناره و أماكن أخرى مظلمه لعدم وصول الشمس إليها ، أما الفراغات المفتوحه فتحل هذه المشكله.

10- الإضاءة الصناعيه

Квартира в жилом комплексе "Парадный квартал", Be In Art Be In Art غرفة المعيشة
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

الإضاءه الطبيعيه ضروريه ولكن في مناطق تكدس الأبراج و البنايات الشاهقه يكون الحصول عليها صعب ، لذا فالإضاءه الصناعيه هي الملاذ الأمثل للأسره العصريه للحصول على منزل مشرق ، و تنويع الإضاءه الصناعيه الساطعه بين السبوت لايت و الأباجورات و الثريا يعزز سطوع البيت.

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