10 خطوات للحصول على إضاءة منزليه سليمه

إضاءة المنزل الداخليه ليست مجرد مصباح سقف أو ثريا باهظة، بل الأمر أبعد من ذلك، حيث تحتاج الإضاءه إلى دراسه دقيقه من حيث اختيار النوعيه و أماكن التثبيت و مدى ملائمتها لعناصر الديكور المختلفه.و لإيماننا بالأثر الذي تتركه الإضاءه على نفوسنا و على مظهر منزلنا ، سوف نسير معكم اليوم في خطوات ثابته نحو الإضاءة المنزليه السليمه بطريقة واضحه و سهلة التطبيق…
يجب أن نراعي وجود عدد كافي من النوافذ و الشرفات في أماكن صحيحه من المنزل للإستفادة من الإضاءة الطبيعيه في معظم أجزاء المنزل الرئيسيه كغرفة المعيشة و غرفة السفرة و المطبخ ، كما أنها ضرورية لضمان تهوية جيدة لأجزاء المنزل خاصة المطبخ و الحمام.
يعد الإعتماد على الإضاءة الطبيعيه مهم خلال فترات النهار لصحة أفراد المنزل و توفير الميزانيه ، و لكن يفضل استخدام الإضاءة الصناعيه لتعزيز الإضاءة الطبيعيه في الأماكن التى لا يصلها قدر كافي من الآشعه الشمسيه ، أو عند الرغبه في القيام بأعمال حاصة مثل تحضير الطعام في المطبخ.
أغلب الممرات لا تحتوى على نوافذ و بالتالي لا يصلها ضوء الشمس الكافي ، و بالتالي تكون الإضاءه الصناعيه ضروريه ، لذا يمكن الإستعانه بأباليك الحائط أو نقاط النور المثبته على جوانب الممر ، كما يمكن الإكتفاء بإضاءه قوية من ثريا السقف.
يمكن استخدام الإضاءه الصناعيه بطريقتين :
1- إحداهما مباشره من خلال الأباجورات و النجف ، و التى تركز الضوء على مناطق معينه و لكنها تتسبب في حدوث الخيالات و الظلال لأن مصدر الضوء مكشوف.
2-والأخرى غير مباشره و يكون فيها مصدر الضوء مخفي مثل إضاءة تجويف السقف و في هذه الطريقه تتلاشى الظلال تماما ، و هي تعطي إضاءه عامه متوسطة القوم.
كما يمكن الإستعانه بالنوعان معاً للإستفادة من شدة الإضاءه و مزايا كل منهم .
لإكساب المنزل بهجة و حيويه من خلال الإضاءه ، يمكن الإستعانه بالزجاج الملون للنوافذ ، حتى تبدو الإضاءه الطبيعيه من خلاله و كأنها ملونه ، كما يمكن استخدام لمبات الإضاءه الصناعيه الملونه لنفس الغرض.
غرف النوم لا يناسبها الإضاءه الشديده ، لأنها تكون مؤلمة للبصر و مزعجه أيضاً ، و الأفضل دائماً الإضاءه المعتدله أو الخافته و التى نحصل عليها من خلال السبوت لايت في السقف أو الأباليك التى تصدر إضاءه ناعمه تساعد على الراحه و هدوء الأعصاب.
ألوان الأثاث تؤثر على جودة الإضاءه ، فالألوان الداكنه تمتص الضوء و الفاتحه تعكس ، و نفس الفكرة بالنسبه للأسطح و الأرضيات المطفيه و اللامعه. و يجب ألا نغفل أن دهان الحوائط الغامق يمتص الضوء و يعطي احساس بضيق الغرفه.
تتوقف نوعية الإضاءه المستخدمه في الغرف على الغرض منها هل هي للنوم و للتلفاز أم للعمل و المذاكره ، فإذا كانت غرفتك متعددة الإستخدامات مثل هذه الغرفه على سبيل المثالمن تصميم المهندسه ekaterina-donde ، و التى نجد فيها تلفاز و معيشه و مكتب ، فيجب عليك توفير عدد من وحدات الإضاءه بأساليب مختلفه لتتناسب مع نشاطاتك المتعدده.
تعد الإضاءه بنوعيها مهمة للمطبخ ، فالإضاءه الطبيعيه تعطي حيويه و تكافح الجراثيم و الأمراض و الإضاءه الصناعيه توفر بيئة عمل مناسبه لتحضير أشهى الوجبات ، و من أنسب أماكن تثبيت الإضاءه في المطبخ : المكان أسفل و حدات التخزين المعلقه لأن هذه الوحدات غالبا ما تسبب في ظلام الجزء الذي تحتها ، و أيضاً فوق الأسطح الرخاميه لأنها تكسبها لمعه أنيقه ، كما يفضل دائما وجود ثريا متدليه فوق طاولة الطعام إن وجدت في المطبخ.
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إذا كانت مساحة حمامك صغيره يمكنك الإكتفاء بالإضاءه المثبته على جوانب المرآه أو فوقها لأنها أهم أماكن الإضاءه و التى لا يجب التخلي عنها ، أما إذا كان الحمام اكبر أو تريد استخدام وحدات إضاءه أكثر ، فيمكنك استخدام مصباح للسقف و إضاءه الحوائط بجانب البانيو أو كابينة الدش.