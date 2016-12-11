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10 خطوات للحصول على إضاءة منزليه سليمه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Project 4 Connaught Place, Marble Arch, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd غرفة نومإضاءة
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إضاءة المنزل الداخليه ليست مجرد مصباح سقف أو ثريا باهظة، بل الأمر أبعد من ذلك، حيث تحتاج الإضاءه إلى دراسه دقيقه من حيث اختيار النوعيه و أماكن التثبيت و مدى ملائمتها لعناصر الديكور المختلفه.و لإيماننا بالأثر الذي تتركه الإضاءه على نفوسنا و على مظهر منزلنا ، سوف نسير معكم اليوم في خطوات ثابته نحو الإضاءة المنزليه السليمه بطريقة واضحه و سهلة التطبيق…

1- الإضاءة الطبيعيه

La Paz. Madrid, itta estudio itta estudio غرفة المعيشة
itta estudio

itta estudio
itta estudio
itta estudio

يجب أن نراعي وجود عدد كافي من النوافذ و الشرفات في أماكن صحيحه من المنزل للإستفادة من الإضاءة الطبيعيه في معظم أجزاء المنزل الرئيسيه كغرفة المعيشة و غرفة السفرة و المطبخ ، كما أنها ضرورية لضمان تهوية جيدة لأجزاء المنزل خاصة المطبخ و الحمام. 

2- الإضاءة الصناعيه

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

يعد الإعتماد على الإضاءة الطبيعيه مهم خلال فترات النهار لصحة أفراد المنزل و توفير الميزانيه ، و لكن يفضل استخدام الإضاءة الصناعيه لتعزيز الإضاءة الطبيعيه في الأماكن التى لا يصلها قدر كافي من الآشعه الشمسيه ، أو عند الرغبه في القيام بأعمال حاصة مثل تحضير الطعام في المطبخ.

3- الممرات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أغلب الممرات لا تحتوى على نوافذ و بالتالي لا يصلها ضوء الشمس الكافي ، و بالتالي تكون الإضاءه الصناعيه ضروريه ، لذا يمكن الإستعانه بأباليك الحائط أو نقاط النور المثبته على جوانب الممر ، كما يمكن الإكتفاء بإضاءه قوية من ثريا السقف.

4- الإضاءه المباشره والغير مباشره

Flat in the City 02 YAM Studios غرفة المعيشة White
YAM Studios

Flat in the City 02

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

يمكن استخدام الإضاءه الصناعيه بطريقتين :

1- إحداهما مباشره من خلال الأباجورات و النجف ، و التى تركز الضوء على مناطق معينه و لكنها تتسبب في حدوث الخيالات و الظلال لأن مصدر الضوء مكشوف.

2-والأخرى غير مباشره و يكون فيها مصدر الضوء مخفي مثل إضاءة تجويف السقف و في هذه الطريقه تتلاشى الظلال تماما ، و هي تعطي إضاءه عامه متوسطة القوم.

كما يمكن الإستعانه بالنوعان معاً للإستفادة من شدة الإضاءه و مزايا كل منهم .

5- زجاج ملون

Hope light, The Lighting Store The Lighting Store غرفة المعيشةإضاءة
The Lighting Store

Hope light

The Lighting Store
The Lighting Store
The Lighting Store

لإكساب المنزل بهجة و حيويه من خلال الإضاءه ، يمكن الإستعانه بالزجاج الملون للنوافذ ، حتى تبدو الإضاءه الطبيعيه من خلاله و كأنها ملونه ، كما يمكن استخدام لمبات الإضاءه الصناعيه الملونه لنفس الغرض.

6- إضاءة غرف النوم

Project 4 Connaught Place, Marble Arch, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd غرفة نومإضاءة
Flairlight Designs Ltd

Project 4 Connaught Place, Marble Arch

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

غرف النوم لا يناسبها الإضاءه الشديده ، لأنها تكون مؤلمة للبصر و مزعجه أيضاً ، و الأفضل دائماً الإضاءه المعتدله أو الخافته و التى نحصل عليها من خلال السبوت لايت في السقف أو الأباليك التى تصدر إضاءه ناعمه تساعد على الراحه و هدوء الأعصاب.

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7- انتبه لألوان الأثاث

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ألوان الأثاث تؤثر على جودة الإضاءه ، فالألوان الداكنه تمتص الضوء و الفاتحه تعكس ، و نفس الفكرة بالنسبه للأسطح و الأرضيات المطفيه و اللامعه. و يجب ألا نغفل أن دهان الحوائط الغامق يمتص الضوء و يعطي احساس بضيق الغرفه.

8- استخدامات الغرفه

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

تتوقف نوعية الإضاءه المستخدمه في الغرف على الغرض منها هل هي للنوم و للتلفاز أم للعمل و المذاكره ، فإذا كانت غرفتك متعددة الإستخدامات مثل هذه الغرفه على سبيل المثالمن تصميم المهندسه ekaterina-donde ، و التى نجد فيها تلفاز و معيشه و مكتب ، فيجب عليك توفير عدد من وحدات الإضاءه بأساليب مختلفه لتتناسب مع نشاطاتك المتعدده.

9- إضاءة المطبخ

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

تعد الإضاءه بنوعيها مهمة للمطبخ ، فالإضاءه الطبيعيه تعطي حيويه و تكافح الجراثيم و الأمراض و الإضاءه الصناعيه توفر بيئة عمل مناسبه لتحضير أشهى الوجبات ، و من أنسب أماكن تثبيت الإضاءه في المطبخ : المكان أسفل و حدات التخزين المعلقه لأن هذه الوحدات غالبا ما تسبب في ظلام الجزء الذي تحتها ، و أيضاً فوق الأسطح الرخاميه لأنها تكسبها لمعه أنيقه ، كما يفضل دائما وجود ثريا متدليه فوق طاولة الطعام إن وجدت في المطبخ.

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10- الحمام

Victorian Townhouse, Etons of Bath Etons of Bath حمام
Etons of Bath

Victorian Townhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

إذا كانت مساحة حمامك صغيره يمكنك الإكتفاء بالإضاءه المثبته على جوانب المرآه أو فوقها لأنها أهم أماكن الإضاءه و التى لا يجب التخلي عنها ، أما إذا كان الحمام اكبر أو تريد استخدام وحدات إضاءه أكثر ، فيمكنك استخدام مصباح للسقف و إضاءه الحوائط بجانب البانيو أو كابينة الدش.

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