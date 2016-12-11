10 خطوات للحصول على إضاءة منزليه سليمه

يمكن استخدام الإضاءه الصناعيه بطريقتين :

1- إحداهما مباشره من خلال الأباجورات و النجف ، و التى تركز الضوء على مناطق معينه و لكنها تتسبب في حدوث الخيالات و الظلال لأن مصدر الضوء مكشوف.

2-والأخرى غير مباشره و يكون فيها مصدر الضوء مخفي مثل إضاءة تجويف السقف و في هذه الطريقه تتلاشى الظلال تماما ، و هي تعطي إضاءه عامه متوسطة القوم.

كما يمكن الإستعانه بالنوعان معاً للإستفادة من شدة الإضاءه و مزايا كل منهم .