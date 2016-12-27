فيلا كلاسيكية عنوانها الفخامة

الأجواء العامة لتلك الفيلا جميعها كلاسيكية ولكن هذا لا ينفي تمتعها بروح عصرية تمثلت في مجموعة لمسات نلاحظها هنا في غرفة المعيشة بسهولة، أولها تصميم الركنة ذات اللون الأوف وايت بوسائدها الدامجة بين اللونين الأسود والبني، وثانيها الأرضية الخشبية ذات اللون البني الداكن من شرائح الباركيه، وأخيرًا تلك الطاولة الخشبية ذات التصميم المعاصر.

أما عن اللمسات الكلاسيكية الطاغية هنا، فأبرزها السجادة ذات النقوش الملونة بالأحمر والبرتقالي والأخضر، والباب الأبيض العريض الذي يفصل تلك الغرفة عن بقية المنزل وكذلك الثريا الأنيقة بسيطة المعالم، وأخيرًا، الطاولتان الخشبيتان التي ترتكن كل واحدة منهما على حدة عند طرف من الركنة.