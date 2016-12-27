فيلا كلاسيكية عنوانها الفخامة

جولتنا اليوم بين أروقة إحدى الفلل الكلاسيكية ذات التصميم الأخاذ، الفخامة كانت لها أبرز عنوان والأناقة هي الطابع المميز لكل غرفة من غرفها على حدة!، اتفقت هنا جميع الغرف على أن يتبعوا نفس نهج الكلاسيكية الممتزج ببعض اللمسات العصرية؛ وذلك ببساطة بهدف مواكبة كل ما هو جديد في عالم الديكور ولكن بما يتلائم مع طبيعة كل غرفة.. لنكتشف معًا الآن كل ركن بتلك الفيلا المذهلة!
جمال البيت يظهر من مدخله وهنا نجد أروع مثال على الكلاسيكية التي تجسدت في ذلك الباب الخشبي أسود اللون والفخم ببوابته الحديدية التي جعلت المدخل مهيبًا من أول وهلة. لم يستهين مُصمم الفيلا ببعض التفاصيل الصغيرة التي كان لها أكبر الأثر في إطلالته المميزة على رأسها تلك اللمسة الخضراء المُحاوطة للبوابة الحديدية ووحدة الإضاءة الكلاسيكية المُثبتة أعلى الإطار الأبيض بخامة الجبس.
المدخل من الداخل أنيق وبسيط.. أبرز ديكوراته طاولة خشبية بطابع كلاسيكي ومرآه مستطيلية تعتليها مباشرة بإطار خشبي مُطابق لخامة ولون الطاولة. يزين تلك الطاولة أباجورة مذهلة تمد تلك البقعة من المنزل بمزيد من الإضاءة وباقة ورد بيضاء رائعة ونخبة أخرى من الإكسسوارات.
الأجواء العامة لتلك الفيلا جميعها كلاسيكية ولكن هذا لا ينفي تمتعها بروح عصرية تمثلت في مجموعة لمسات نلاحظها هنا في غرفة المعيشة بسهولة، أولها تصميم الركنة ذات اللون الأوف وايت بوسائدها الدامجة بين اللونين الأسود والبني، وثانيها الأرضية الخشبية ذات اللون البني الداكن من شرائح الباركيه، وأخيرًا تلك الطاولة الخشبية ذات التصميم المعاصر.
أما عن اللمسات الكلاسيكية الطاغية هنا، فأبرزها السجادة ذات النقوش الملونة بالأحمر والبرتقالي والأخضر، والباب الأبيض العريض الذي يفصل تلك الغرفة عن بقية المنزل وكذلك الثريا الأنيقة بسيطة المعالم، وأخيرًا، الطاولتان الخشبيتان التي ترتكن كل واحدة منهما على حدة عند طرف من الركنة.
كما هو واضح هنا غرفة تناول الطعام تتألق بحس الملوك.. فهي عبارة عن مائدة كبيرة وعريضة تستحوذ على مساحة الغرفة بأكملها، يُحيط بها عدد قليل من المقاعد المبطنة من كل جانب والمزينة بشرائط أنيقة بخامة ستان ناعمة تُكسبها مزيد من الرقي.
ولأنه عادة ما تكون تلك الغرفة بروح رومانسية، اهتم المصمم بإضافة لمسات ساحرة وأخاذة كتلك المزهرية الكلاسيكية التي تضم نخبة من أروع الزهور، والأباجورة ذات الاستاند الطويل الموضوعة بإحدى زوايا الغرفة وتنشر أضواءها هنا وهناك لتعزز إضاءة الثريا الأساسية، وكذلك تلك اللوحتين المعلقتين بالجدار الرئيسي للغرفة الملون بنفس لون الشرائط الستان المغلفة لمقاعد السفرة.
أما عن المطبخ.. فهو كلاسيكي بحت، بداية من وحدات التخزين التي تحتل جميع الجدران بلا استثناء، مرورًا بتلك المائدة التي تتوسطه حيث توفر مساحة إضافية لقاطني المنزل لإعداد الطعام، نهاية بتلك الستائر الأنيقة الجامعة بين اللونين الأبيض والأسود والتي تكسي باب الشرفة. اللون الأبيض المحايد المنتشر بأرجاء المطبخ المختلفة يحقق حالة تناسق رهيبة، ويبعث الهدوء في نفس مستخدميه، فضلًا عن إمدادهم بعامل البراح!
من المعروف أن ورق الحائط هو إحدى اللمسات المميزة التي يتم اللجوء إليها عادة في الديكورات ذات النمط الكلاسيكي. وهنا اعتمد عليه مصمم تلك الفيلا في جدران الحمام وكان اختياره موفق لتلك الرسوم حيث جعلت الحمام يبدو مكسيًا ومغمورًا بالورود التي مدته بالروح ومزيد من الرومانسية.
لاشك أن غرفة النوم الرئيسية لتلك الفيلا تُشعرك من أول وهلة أنها جناح في فندق معروف، لمالا وهي مصممة في الأساس على نمط الفنادق! فغرفة بالكامل تبدو ناعمة مريحة للعين والنفس.. وهذه هي السمات المطلوبة في أي غرفة نوم.. السرير هادئ المعالم ومريح تزينه مجموعة وسائد بنفس لون المفرش البسيط والأنيق في الوقت ذاته، أما الستائر فهي العامل الأكثر أناقة بتلك الغرفة على الإطلاق حيث نجح المصمم في اختيار الخامة التي تلائم ديكور الغرفة وتصميمها الداخلي.
من البديهي أن تكون غرفة الأطفال مُستوحاه من عالمهم المُبهج والبرئ.. وهذه الغرفة حققت ذلك المبدأ واتبعته بمنتهى البساطة خصوصًا في الجدران وذلك باختيار المصمم لمجموعة من الألوان الزاهية لتكون شخصيتها الأساسية، فدمج بين اللون الأحمر والأصفر والأزرق وأضاف إليهم قليل من اللون الأبيض ليفصل بينهم.
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